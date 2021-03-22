Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 4

Геоинформатику ждет краудсорсинговая революция 1

Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ 1

Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1

Аэрофотосъемка станет доступной благодаря беспилотникам 1

Снимки высокого разрешения станут доступны рядовым пользователям 1

Digital Globe рассказала о перспективах работы в нефтегазовой отрасли 1

Крупнейшая группировка из 100 спутников будет создана уже в этом году 1

Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1

Новая спутниковая группировка из 1600 аппаратов может появиться в ближайшее время 1