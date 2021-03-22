Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ДЗЗ
Дистанционное зондирование Земли
RSD
Remote Sensing Data
Банк данных цифровых карт
Публикаций - 37, упоминаний - 44
ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Совзонд - Sovzond 67 4
|Google LLC 8151 3
|РусБИТех - ГК Astra Linux 427 2
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
|Панорама КБ 43 2
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7021 1
|Diasoft - Диасофт 388 1
|ТерраТех - TerraTech 8 1
|Intel Corporation 4828 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1914 1
|IBM 4097 1
|Yandex - Яндекс 4221 1
|Oracle Corporation 3742 1
|Лукашкин Сергей 19 1
|Паршиков Сергей 10 1
|Овчинникова Евгения 10 1
|Щиров Илья 26 1
|Сентябрев Евгений 8 1
|Мылицын Роман 79 1
|Путин Владимир 1928 1
|Серкин Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru