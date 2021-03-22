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ДЗЗ
Дистанционное зондирование Земли
RSD
Remote Sensing Data
Банк данных цифровых карт



22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий» 1
03.02.2021 Как искусственный интеллект поможет российским спасателям, экологам и таможенникам 1
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 1
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 1
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли 3
30.06.2017 Путина просят создать ИТ-систему слежки за мобильными объектами на объемной карте Земли 1
08.12.2014 Как ГИС помогают в борьбе со стихией на Дальнем Востоке 4
07.11.2014 Геоинформатику ждет краудсорсинговая революция 1
14.10.2014 Рынок ДЗЗ к 2023 гг. вырастет на 85% до $36 млрд 2
01.10.2014 Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ 1
30.09.2014 Космические данные нуждаются в новых средствах обработки 1
14.07.2014 Аэрофотосъемка станет доступной благодаря беспилотникам 1
03.07.2014 На смену спутникам-гигантам придут микро- и наноаппараты 1
27.06.2014 Снимки высокого разрешения станут доступны рядовым пользователям 1
30.04.2014 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ 1
29.04.2014 Digital Globe рассказала о перспективах работы в нефтегазовой отрасли 1
01.04.2014 Мировой рынок ДЗЗ приблизился к $1,5 млрд 1
19.03.2014 Крупнейшая группировка из 100 спутников будет создана уже в этом году 1
17.03.2014 Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
17.02.2014 Новая спутниковая группировка из 1600 аппаратов может появиться в ближайшее время 1
10.02.2014 Всемирный банк выделит $1 млрд на создание карты полезных ископаемых Африки 1
17.12.2013 Весной 2014 г. пройдет крупнейший ГИС-форум 1
02.12.2013 Как ГИС помогают бороться со свалками 1
12.11.2013 Руслан Кива: Новая система мониторинга сельхозземель сделает махинации невозможными 2
13.05.2008 3 июня откроется 15-й ГИС-Форум 1
28.04.2008 3 июня откроется 15-й ГИС-Форум 1
22.04.2008 3 июня откроется форум «Рынок геоинформатики в России» 1
21.05.2007 5 июня откроется форум "Рынок геоинформатики в России" 1
15.05.2007 5 июня откроется форум "Рынок геоинформатики в России" 1
23.04.2007 5 июня откроется форум "Рынок геоинформатики в России" 1
13.12.2006 Россия топчется у Рубикона: итоги круглого стола 1
31.05.2006 Развитие мирового рынка спутниковых геоданных: прогнозы 1
15.05.2006 6 июня откроется Всероссийский форум "Рынок геоинформатики в России" 1
24.04.2006 6 июня откроется Всероссийский форум "Рынок геоинформатики в России" 1
29.03.2006 Скандал вокруг алжирских мини-спутников: подробности 1

Публикаций - 37, упоминаний - 44

ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Совзонд - Sovzond 67 4
Google LLC 8151 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 427 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Панорама КБ 43 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7021 1
Diasoft - Диасофт 388 1
ТерраТех - TerraTech 8 1
Intel Corporation 4828 1
AMD - Advanced Micro Devices 1914 1
IBM 4097 1
Yandex - Яндекс 4221 1
Oracle Corporation 3742 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4401 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 727 1
СКБ-банк 87 1
РКС - Российские космические системы 102 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6098 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2050 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1040 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 344 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2333 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 161 1
Счётная палата РФ 478 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1445 1
Роскартография АО 1 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1752 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1281 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 7 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 175 1
Руссофт - Russoft 279 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 47 1
Creative Commons - некоммерческая организация 33 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1644 3
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 189 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1072 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 213 2
Сервер - Серверные платформы 189 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 492 2
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 2
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 3 2
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 2
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3991 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 983 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 470 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2275 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1299 1
Single precision - Число одинарной точности - FP32 - Операции с одинарной точностью 21 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 125 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 169 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 202 1
Умные платформы 507 1
DDR - Double data rate 1200 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10821 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
Омниканальность - Omni channel 42 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 132 1
e-Commerce - Электронная коммерция 303 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 702 1
Панорама КБ ГИС Сервер 4 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 492 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 189 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 2
Панорама КБ Imagery Creator 4 2
Панорама КБ GIS WebService SE 4 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 53 1
DMC - Disaster Monitoring Constellation - спутниковая группировка 1 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 32 1
Linux - Debian GNU 284 1
SQL - Язык программирования 452 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 750 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
МКА - Малые космические аппараты 14 1
КарНЦ РАН RakeSearch 4 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 153 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 63 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1038 1
ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 3 1
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 8 1
Depositphotos - фотобанк 32 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ВТБ Мои Инвестиции 34 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 1
Лукашкин Сергей 19 1
Паршиков Сергей 10 1
Овчинникова Евгения 10 1
Щиров Илья 26 1
Сентябрев Евгений 8 1
Мылицын Роман 79 1
Путин Владимир 1928 1
Серкин Александр 2 1
Земля - планета Солнечной системы 1232 27
Россия - Российская федерация - РФ 62886 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 16555 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6445 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8412 2
Африка - Африканский регион 1654 2
Австралия - Австралийский Союз 1285 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6475 2
Россия - Сибирь 983 1
Северная Америка 1560 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 974 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 716 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 501 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 492 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 516 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 180 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 453 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 359 1
Россия - ДФО - Амурская область 341 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 321 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 97 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 112 1
Ближний Восток 1639 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1427 1
Европа 4272 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8864 1
Франция - Французская Республика 2462 1
Индия - Республика 2453 1
Беларусь - Белоруссия 2287 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19448 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 663 1
Россия - Керчь 35 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 304 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 150 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 255 1
Россия - ЮФО - Севастополь 424 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 871 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 22 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 43 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 38 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1217 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 17 1
Wikipedia - Википедия 328 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 710 1
РАН - Российская академия наук 374 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 442 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 847612, в очереди разбора - 750803.
Создано именных указателей - 46727.
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