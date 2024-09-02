МТС запустила функцию настраиваемых геозон для безопасности детей в сервисе «Кто/Где»

МТС объявила о запуске новой функциональности в сервисе «Кто/Где». Теперь в приложении можно настраивать геозоны и push-уведомления, которые позволяют получать сообщения, когда дети пересекают заранее установленные границы, например, при входе в школу или возвращении домой. Сервис передает информацию даже при нестабильной работе GPS.

Геозоны — это виртуальное пространство, установленное в определенных границах на карте. В приложении можно настраивать до 10 геозон для разных пользователей и получать уведомления при входе и выходе из них. В сервисе также разработан собственный алгоритм улучшения точности координат с использованием методов машинного обучения. Это позволило повысить корректность 28% GPS-координат. Медианное значение точности изменилось с 77 до 21 метра. Приложение получает данные не только от привычных спутниковых систем, но и от базовых станций, что дает возможность определять конкретное место при отключенном или нестабильном GPS. Для обеспечения безопасности персональных данных обмен координатами возможен только с теми, кто дал на это согласие.

«За последний год количество пользователей геосоциальными картами в России увеличилось на 40% и сейчас составляет более 9 миллионов. Мы предлагаем актуальный сервис с уникальными функциями, и наша главная цель – сделать приложение максимально удобным, чтобы родители могли быть уверены в безопасности своих детей, где бы они ни находились. Уверены, что с началом нового учебного сезона сервис станет ещё более востребованным у пользователей», — сказал Андрей Горшков, руководитель продукта «Кто/Где».

Сервис был запущен в марте этого года в рамках бета-версии. За короткий срок среднемесячное число пользователей приблизилось к отметке 100 тыс. человек. Более 60% из них не являются абонентами МТС. Согласно данным, пользователи приложения используют сервис четыре раза в день, а суточная активность достигает пика в 17:00. В топ регионов по числу пользователей вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан, Ростовская и Новосибирская области.