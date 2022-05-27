Индексная книга CNews*
ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли Банк данных цифровых карт Неогеография Космическая съемка поверхности Земли геозоны, geo-fence Remote Sensing Data, RSD
Публикаций - 312, упоминаний - 447
ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 20
|Миллер Сергей 43 16
|Кучейко Алексей 22 12
|Андронов Алексей 27 10
|Клименко Станислав 10 8
|Иванов Сергей 360 8
|Гершензон Владимир 19 8
|Провинцев Павел 8 7
|Балагуров Андрей 8 6
|Болсуновский Михаил 11 6
|Ветцель Ирина 7 6
|Гершензон Ольга 14 6
|Еремченко Евгений 14 5
|Рахманов Максим 47 5
|Левкевич Михаил 60 5
|Токарев Сергей 7 4
|Дмитриева Валентина 5 4
|Козлов Павел 20 4
|Леонов Андрей 6 4
|Урличич Юрий 49 4
|Северов Дмитрий 41 4
|Перминов Анатолий 125 3
|Иваненко Владислав 8 3
|Медведев Дмитрий 1604 3
|Никонов Олег 3 3
|Королев Сергей 38 3
|Лавров Виктор 3 3
|Нестеров Владимир 19 2
|Мылицын Роман 85 2
|Нарусова Людмила 15 2
|Громов Борис 14 2
|Путилин Владислав 13 2
|Медведев Александр 9 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Леонов Владимир 17 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Астахов Сергей 3 2
|Киселев Сергей 15 2
|Хайлов Михаил 4 2
|Ким Александр 36 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.