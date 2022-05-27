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Индексная книга CNews*
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ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли Банк данных цифровых карт Неогеография Космическая съемка поверхности Земли геозоны, geo-fence Remote Sensing Data, RSD

ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD


27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли
25.03.2015 Новые технологии и проекты ГИС и ДЗЗ будут представлены на GIS-Forum в 2015 г.
22.01.2015 Новые технологии и проекты ГИС и ДЗЗ будут представлены на GIS-Forum в 2015 г.
14.10.2014 Рынок ДЗЗ к 2023 гг. вырастет на 85% до $36 млрд
08.10.2014 Иран планирует запустить три спутника ДЗЗ
01.10.2014 Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ
24.06.2014 Рынок ДЗЗ вырастет благодаря Amazon
26.05.2014 Мировой рынок ДЗЗ ожидает рост как минимум на $400 млн
20.05.2014 К 2016 г. у России появится группировка из 6 малых спутников
14.05.2014 Digital Globe: спутники высокого разрешения изменят рынок ДЗЗ
30.04.2014 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ
16.04.2014 Средний бизнес решит проблему дефицита данных ДЗЗ
01.04.2014 Мировой рынок ДЗЗ приблизился к $1,5 млрд
17.03.2014 Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей
29.07.2010 Неогеография: Microsoft предложила панорамную альтернативу для геоинтерфейсов
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2
12.07.2010 Индийская РН PSLV вывела на орбиту спутник ДЗЗ Cartosat-2 и 4 малых спутника
07.07.2010 Украина и Япония создадут микроспутник ДЗЗ
31.05.2010 Неогеография vs. картография. Часть I
24.05.2010 R&D.CNews начинает дискуссию о неогеографии
14.05.2010 На пути от неогеографии к ноогеографии – от навигации в природной среде к навигации в ноосфере
22.04.2010 "Неогеография XXI-2010": от слов к делу
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал Optiks для обработки ДДЗ
16.04.2010 Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал открытого ПО Optiks для обработки ДДЗ
13.04.2010 США готовы заказать в России ДЗЗ-спутник
19.03.2010 Философские импликации неогеографии рассмотрят на конференции GeoВласть
31.12.2009 Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия"
21.12.2009 Неогеография: 3D-геология в среде Google Earth
03.12.2009 Геоинформатика и ДЗЗ: новый конкурс
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности
27.10.2009 Новый "Аркон" и неогеография: срочная информация
08.10.2009 Неогеография: новый проект DARPA
30.09.2009 Высокие технологии Украины: от неогеографии до биотехнологий
25.09.2009 Неогеография на Камчатке: Долина Гейзеров и Долина Смерти
25.09.2009 Стратосферный комплекс ДЗЗ обошёлся студентам в $150
14.09.2009 ERDAS поддержит российскую неогеографию
11.09.2009 Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium

Публикаций - 312, упоминаний - 447

ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 78
Google LLC 10352 62
DigitalGlobe 125 60
Совзонд - Sovzond 114 54
GeoEye 88 47
Microsoft Corporation 22497 16
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 16
Esri 162 13
Ракурс НПФ 91 11
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 181 10
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 290 9
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 9
Yandex - Яндекс 5015 9
Орбита 76 8
SpaceX - Space Exploration Technologies 182 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 8
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 8
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 26 7
Сбер - Цифровая Платформа 526 7
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 24 6
Bentley Systems 55 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 364 6
Прогноз 957 6
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 0 6
Google - Keyhole 34 5
Сбер - Dialog - Диалог 864 5
Цифра ГК 948 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 87 5
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 4
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 151 4
Парадигма 84 4
Trimble 46 4
IBM - International Business Machines Corp 8941 4
Прайм Груп 58 4
Skybox Security 25 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 4
Космическая связь ФГУП ГПКС 472 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 4
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 9 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 32
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 29
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 21
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 18
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 18
Самолёт ГК 216 15
Точка 1820 14
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 12
Lockheed Martin 730 12
Boeing 957 10
MODIS 49 10
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 9
Ball Aerospace & Technologies 46 8
Газпром ПАО 1008 7
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 15 7
BAE Systems 162 6
Россети Ленэнерго 786 6
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 202 6
ОПТЭКС НПП 10 6
Northrop Grumman 200 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 5
IAI - Israel Aerospace Industries 44 5
Сокольники - Парк культуры и отдыха 98 4
Telespazio - e-GEOS 0 4
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 28 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 4
Геокосмос 37 3
Bentley Motors 64 3
Airbus Defence and Space - EADS 150 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 87 3
General Dynamics 54 3
Открытие ФК 2713 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 31 3
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 18 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 3
Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 74
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 67
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 48
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 29
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 27
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 49 23
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 99 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 21
Президент Российской Федерации 3770 21
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 20
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 91 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 14
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 13
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 13
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 11
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 98 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 10
Правительство Москвы 1640 9
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 115 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 7
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 216 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 367 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 42 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 75 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 4
ГИС-Ассоциация 231 34
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 10
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 8
ВОО РГО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 20 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 13 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 0 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Знание - Российское общество 1 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
РСП - Российский союз правообладателей 9 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 229
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 96
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 95
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 87
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 86
Картография и навигация - Картографический сервис 227 72
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 72
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 63
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - Geographic information system, GIS - пространственные данные 1274 62
Оптические технологии - Высокотехнологичная оптико-электронная техника 2377 58
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 56
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 55
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 38
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 32
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 1084 31
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 31
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 26
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 23
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 1259 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 4064 22
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 96 21
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом - CIAM - Customer Identity and Access Management - Управление идентификационными да 4511 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 16
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 16
Оцифровка - Digitization 1715 16
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 15
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2908 14
СКИМ - системы контроля и мониторинга 903 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 13
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 11
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 11
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1264 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 10
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 431 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 10
Google Earth - Google Планета Земля 451 94
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 54
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 89 48
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 46
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 135 46
GeoEye IKONOS 95 45
GeoEye - космический спутник 57 33
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 63 31
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 31
Microsoft Windows 2000 2856 27
Google Maps - Карты Google 678 24
Космос - МКА - Малые космические аппараты 81 23
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 88 23
ЭОС Дело СЭД 4365 22
LG 75SM99 2832 19
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 18
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 17
NASA Landsat 53 16
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 0 16
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 111 13
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 12
Esri ArcGIS 127 12
Microsoft Virtual Earth 43 11
Минобороны РФ - ВКС РФ Космодром Плесецк 209 11
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 10
Космодром Байконур 1025 10
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 111 8
Linux OS 7669 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 7
Яндекс.Карты и Транспорт 354 6
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 5
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 316 5
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 59 5
Age of Kings 498 5
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 5
Scanex Web GeoMixer 8 5
ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 13 4
OpenStreetMap 47 4
Панорама КБ Imagery Creator 4 4
Путин Владимир 2542 20
Миллер Сергей 43 16
Кучейко Алексей 22 12
Андронов Алексей 27 10
Клименко Станислав 10 8
Иванов Сергей 360 8
Гершензон Владимир 19 8
Провинцев Павел 8 7
Балагуров Андрей 8 6
Болсуновский Михаил 11 6
Ветцель Ирина 7 6
Гершензон Ольга 14 6
Еремченко Евгений 14 5
Рахманов Максим 47 5
Левкевич Михаил 60 5
Токарев Сергей 7 4
Дмитриева Валентина 5 4
Козлов Павел 20 4
Леонов Андрей 6 4
Урличич Юрий 49 4
Северов Дмитрий 41 4
Перминов Анатолий 125 3
Иваненко Владислав 8 3
Медведев Дмитрий 1604 3
Никонов Олег 3 3
Королев Сергей 38 3
Лавров Виктор 3 3
Нестеров Владимир 19 2
Мылицын Роман 85 2
Нарусова Людмила 15 2
Громов Борис 14 2
Путилин Владислав 13 2
Медведев Александр 9 2
Фрадков Михаил 159 2
Леонов Владимир 17 2
Рейтман Юрий 6 2
Астахов Сергей 3 2
Киселев Сергей 15 2
Хайлов Михаил 4 2
Ким Александр 36 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 378
Земля - планета Солнечной системы 7427 325
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 202
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 146
Индия - Республика 4263 68
Франция - Французская Республика 5665 63
Германия - Федеративная Республика 8903 50
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 50
Канада 3319 45
Европа 12319 45
Израиль 1756 44
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 41
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 39
Украина 6212 34
Япония 10069 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 32
Беларусь - Белоруссия 3525 26
Италия - Итальянская Республика 3310 24
Казахстан - Республика 4467 22
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 20
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 91 20
США - Калифорния 3381 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 18
Южная Корея - Республика 4394 17
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 665 16
Китай - Тайвань 2115 16
Иран - Исламская Республика Иран 954 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 13
Бразилия - Федеративная Республика 1945 12
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 12
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 11
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Арктика - Арктический регион 387 11
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Африка - Африканский регион 2928 9
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Кипр - Республика 373 8
Китай - Пекин - Beijing 870 8
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 151
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 103
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 94
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 69
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 66
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 61
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 58
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 57
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 43
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 22
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ЧС - Чрезвычайная ситуация 154 19
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Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 16
ISRO - Indian Space Research Organisation - Индийская организация космических исследований - Индийская космическая программа 83 15
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Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3233 12
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 51 11
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Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 7
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INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - National Institute for Space Research - Бразильский национальный институт космических исследований 0 2
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 36 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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