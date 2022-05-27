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ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли Банк данных цифровых карт, геоданные Неогеография Космическая съемка поверхности Земли геозоны, geo-fence Remote Sensing Data, RSD Гиперспектрометр

ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - Банк данных цифровых карт, геоданные - Неогеография - Космическая съемка поверхности Земли - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - Гиперспектрометр


27.05.2022 В России потратят 5,6 млрд руб. на создание «Цифровой Земли»
22.03.2021 На орбиту отправлен российский экспериментальный малый спутник ДЗЗ «ОрбиКрафт - Зоркий»
20.09.2018 Государство потратит 34,9 млрд руб на доступность данных дистанционного зондирования Земли
25.03.2015 Новые технологии и проекты ГИС и ДЗЗ будут представлены на GIS-Forum в 2015 г.
22.01.2015 Новые технологии и проекты ГИС и ДЗЗ будут представлены на GIS-Forum в 2015 г.
14.10.2014 Рынок ДЗЗ к 2023 гг. вырастет на 85% до $36 млрд
08.10.2014 Иран планирует запустить три спутника ДЗЗ
01.10.2014 Китай разворачивает глобальную систему ДЗЗ
24.06.2014 Рынок ДЗЗ вырастет благодаря Amazon
26.05.2014 Мировой рынок ДЗЗ ожидает рост как минимум на $400 млн
20.05.2014 К 2016 г. у России появится группировка из 6 малых спутников
14.05.2014 Digital Globe: спутники высокого разрешения изменят рынок ДЗЗ
30.04.2014 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ
16.04.2014 Средний бизнес решит проблему дефицита данных ДЗЗ
01.04.2014 Мировой рынок ДЗЗ приблизился к $1,5 млрд
17.03.2014 Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей
29.07.2010 Неогеография: Microsoft предложила панорамную альтернативу для геоинтерфейсов
22.07.2010 Неогеография vs. картография. Часть 2
12.07.2010 Индийская РН PSLV вывела на орбиту спутник ДЗЗ Cartosat-2 и 4 малых спутника
07.07.2010 Украина и Япония создадут микроспутник ДЗЗ
31.05.2010 Неогеография vs. картография. Часть I
24.05.2010 R&D.CNews начинает дискуссию о неогеографии
14.05.2010 На пути от неогеографии к ноогеографии – от навигации в природной среде к навигации в ноосфере
22.04.2010 "Неогеография XXI-2010": от слов к делу
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал Optiks для обработки ДДЗ
16.04.2010 Неогеография: Google Earth включён в систему боевого управления AWACS
16.04.2010 Ball Aerospace расширил функционал открытого ПО Optiks для обработки ДДЗ
13.04.2010 США готовы заказать в России ДЗЗ-спутник
19.03.2010 Философские импликации неогеографии рассмотрят на конференции GeoВласть
31.12.2009 Роскосмос вступает в Международную хартию "Космос и стихийные бедствия"
21.12.2009 Неогеография: 3D-геология в среде Google Earth
03.12.2009 Геоинформатика и ДЗЗ: новый конкурс
11.11.2009 Радарные "Арконы": первые подробности
27.10.2009 Новый "Аркон" и неогеография: срочная информация
08.10.2009 Неогеография: новый проект DARPA
30.09.2009 Высокие технологии Украины: от неогеографии до биотехнологий
25.09.2009 Неогеография на Камчатке: Долина Гейзеров и Долина Смерти
25.09.2009 Стратосферный комплекс ДЗЗ обошёлся студентам в $150
14.09.2009 ERDAS поддержит российскую неогеографию
11.09.2009 Частная РН выведет на орбиту ДЗЗ-спутник Astrium

Публикаций - 675, упоминаний - 868

ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 252 78
Google LLC 10889 65
DigitalGlobe 125 60
Совзонд - Sovzond 118 54
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 47
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 16
Microsoft Corporation 23422 16
Esri 163 13
Ракурс НПФ 150 11
Yandex - Яндекс 5611 10
АФК Система - МТС Индия - MTS India - Mobile TeleSystems India - SSTL - Sistema Shyam Teleservices - Shyam Telelink 185 10
Панорама КБ - Конструкторское бюро 135 9
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10014 9
SpaceX - Space Exploration Technologies 194 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6232 8
Элемент ГК - Elementec 25 8
Орбита 277 8
Ростех - Росэлектроника - завод Метеор 50 7
Сбер - Цифровая Платформа 416 7
Ситроникс - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы 48 6
Прогноз 1648 6
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1020 6
Bentley Systems 56 6
Leica Geosystems Geospatial Imaging - Wild Heerbrugg 23 6
Google - Keyhole 34 5
Сбер - Dialog - Диалог 1 5
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 100 5
Ситроникс - Sitronics 1040 5
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 5
Цифра ГК 2135 5
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 11 4
Skybox Security 25 4
Trimble 46 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9366 4
6950 4
SAP SE 4856 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 202 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8009 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 32
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 63 29
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6612 21
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 18
Роскосмос РКС - Российские космические системы 132 18
Самолёт ГК 1650 15
Точка 3783 14
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 12
Lockheed Martin 750 12
MODIS 55 10
Boeing 987 10
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 9
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 321 9
Газпром ПАО 1146 8
Ball Aerospace & Technologies 46 8
ОМЗ - Объединенные машиностроительные заводы 29 7
BAE Systems 169 6
Россети Ленэнерго 2334 6
ОПТЭКС НПП 10 6
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 6
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2502 5
IAI - Israel Aerospace Industries 44 5
Northrop Grumman 201 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6154 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5726 4
Сокольники - Парк культуры и отдыха 108 4
РЖД - Российские железные дороги 1610 4
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 34 4
Telespazio - e-GEOS 4 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 161 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 243 3
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 343 3
Bentley Motors 69 3
Airbus Defence and Space - EADS 171 3
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 3
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 20 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 46 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 350 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17833 83
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1737 74
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10329 50
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1029 33
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1919 28
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии 63 24
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 132 22
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 21
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1202 21
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 20
Президент Российской Федерации 3676 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2490 19
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4285 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2425 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 15
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 515 14
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8978 13
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 117 11
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 11
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2669 9
Правительство Москвы 1977 9
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 8
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 6
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 6
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 139 6
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 411 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 329 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2349 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 478 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 976 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 887 5
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2939 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3047 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 34
РСА - Российский союз автостраховщиков 111 10
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 16 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5988 4
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 27 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 3
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 66 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 16 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Знание - Российское общество 7 1
ФКР - Федерация космонавтики России 6 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 246 1
РДШ - Российское движение школьников 2 1
ISPRS - International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - Международная ассоциация фотограмметрии и дистанционного зондирования 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 16 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
РСП - Российский союз правообладателей 10 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 27 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 546 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 419 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6306 297
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52795 124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38504 113
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78901 112
Картография и навигация - картографический сервис - навигационный сервис 1340 92
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24924 87
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11557 72
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 146 72
ГИС - Геоинформационная система - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS 637 62
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9744 58
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4284 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16970 35
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2270 34
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 3236 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17244 27
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25509 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25777 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9015 24
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты 334 23
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24806 23
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 2378 23
РЛС - X-диапазон частот сантиметровых длин волн 8-12 ГГц, используемых в радиолокации, наземной и спутниковой радиосвязи 108 21
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 671 21
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 2867 20
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10850 20
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 8975 20
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11289 17
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8000 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2277 17
Оцифровка - Digitization 3722 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10033 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12570 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8679 15
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1339 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4026 14
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8398 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21802 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14555 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19152 13
Google Earth - Google Планета Земля 455 94
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4343 74
DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 91 48
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 116 46
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 46
GeoEye IKONOS 110 45
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2494 40
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 31
Microsoft Windows 2000 12636 27
Google Maps - Карты Google 774 24
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 89 23
ЭОС Дело СЭД 202 22
LG 75SM99 7910 19
EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 49 18
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 0 17
NASA Landsat 66 16
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 52 16
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 13
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 115 13
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4803 12
Esri ArcGIS 128 12
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 11
Microsoft Virtual Earth 45 11
Google Android 12471 10
CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 20 10
Космодром Байконур 1053 10
Apple iOS 6751 9
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 112 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4018 7
Linux OS 8181 7
Яндекс.Карты и Транспорт 388 6
ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 5
Age of Kings 3442 5
Microsoft Windows 10 13437 5
SAR-Lupe - немецкая разведывательная спутниковая система 38 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 5
Scanex Web GeoMixer 8 5
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 5
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 140 4
Панорама КБ Imagery Creator 4 4
Путин Владимир 2702 21
Миллер Сергей 43 16
Кучейко Алексей 22 12
Андронов Алексей 27 10
Гершензон Владимир 22 10
Клименко Станислав 11 8
Иванов Сергей 369 8
Провинцев Павел 8 7
Еремченко Евгений 17 7
Балагуров Андрей 8 6
Болсуновский Михаил 11 6
Ветцель Ирина 7 6
Гершензон Ольга 14 6
Рахманов Максим 47 5
Левкевич Михаил 60 5
Токарев Сергей 8 4
Дмитриева Валентина 7 4
Козлов Павел 21 4
Леонов Андрей 6 4
Урличич Юрий 52 4
Северов Дмитрий 41 4
Нестеров Владимир 23 4
Иваненко Владислав 10 3
Медведев Дмитрий 1627 3
Перминов Анатолий 130 3
Никонов Олег 3 3
Королев Сергей 38 3
Лавров Виктор 3 3
Хайлов Михаил 4 2
Мылицын Роман 98 2
Фрадков Михаил 159 2
Нарусова Людмила 16 2
Громов Борис 14 2
Путилин Владислав 13 2
Медведев Александр 10 2
Ким Александр 37 2
Леонов Владимир 17 2
Рейтман Юрий 6 2
Астахов Сергей 3 2
Киселев Сергей 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 121947 437
Земля - планета Солнечной системы 9680 373
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50026 225
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39123 162
Индия - Республика 5051 79
Франция - Французская Республика 7073 73
Европа 21261 63
Германия - Федеративная Республика 11888 60
Канада 4703 57
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14981 51
Солнце - звезда Солнечной системы 4895 50
Израиль 2601 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17007 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12788 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6241 40
Япония 12854 39
Украина 7231 38
Беларусь - Белоруссия 4200 30
Италия - Итальянская Республика 4214 29
Казахстан - Республика 4815 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13103 23
Южная Корея - Республика 6262 22
США - Калифорния 4663 21
Россия- ЦФО - Московская область - Протвино 92 20
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2606 20
Китай - Тайвань 3668 18
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 728 16
Бразилия - Федеративная Республика 2085 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14867 15
Иран - Исламская Республика Иран 1001 14
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2310 13
Китай - Пекин - Beijing 916 13
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2313 13
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 12
Африка - Африканский регион 3262 11
Солнечная система - Solar system 2449 11
Испания - Королевство 3597 11
Арктика - Арктический регион 480 11
Мировой океан - World Ocean 485 9
Норвегия - Королевство 1766 9
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