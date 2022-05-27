ДЗЗ Дистанционное зондирование Земли Банк данных цифровых карт, геоданные Неогеография Космическая съемка поверхности Земли геозоны, geo-fence Remote Sensing Data, RSD Гиперспектрометр
- ГИС - Геоинформационная система
- KML - Keyhole Markup Language
- EPSG - Geodetic Parameter Dataset
- OGC WMS - Web Map Service
- OGC WMTS - Web Map Tile Service
ДЗЗ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2702 21
|Миллер Сергей 43 16
|Кучейко Алексей 22 12
|Андронов Алексей 27 10
|Гершензон Владимир 22 10
|Клименко Станислав 11 8
|Иванов Сергей 369 8
|Провинцев Павел 8 7
|Еремченко Евгений 17 7
|Балагуров Андрей 8 6
|Болсуновский Михаил 11 6
|Ветцель Ирина 7 6
|Гершензон Ольга 14 6
|Рахманов Максим 47 5
|Левкевич Михаил 60 5
|Токарев Сергей 8 4
|Дмитриева Валентина 7 4
|Козлов Павел 21 4
|Леонов Андрей 6 4
|Урличич Юрий 52 4
|Северов Дмитрий 41 4
|Нестеров Владимир 23 4
|Иваненко Владислав 10 3
|Медведев Дмитрий 1627 3
|Перминов Анатолий 130 3
|Никонов Олег 3 3
|Королев Сергей 38 3
|Лавров Виктор 3 3
|Хайлов Михаил 4 2
|Мылицын Роман 98 2
|Фрадков Михаил 159 2
|Нарусова Людмила 16 2
|Громов Борис 14 2
|Путилин Владислав 13 2
|Медведев Александр 10 2
|Ким Александр 37 2
|Леонов Владимир 17 2
|Рейтман Юрий 6 2
|Астахов Сергей 3 2
|Киселев Сергей 15 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1212568, в очереди разбора - 891719.
Создано именных указателей - 106805.
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