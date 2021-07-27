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VK
Mail.ru Облако


27.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» обменяет старые внешние носители информации на скидку 50% в облаке Mail.ru 1
30.06.2021 В «Облаке Mail.ru» появилось автоудаление файлов 1
28.04.2021 «МойОфис Документы» установили более 1 миллиона пользователей по всему миру 1
02.03.2021 ВТБ внедряет российскую СУБД Tarantool 1
15.01.2021 Книголюбы, выгнавшие из Рунета «Флибусту», открыли охоту на Mail.ru и «Яндекс» 1
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 1
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 1
19.10.2020 «Облако Mail.ru» представило линейку тарифов для профессиональных создателей контента 3
23.09.2020 «Вконтакте» представила подписку VK Combo за 149 рублей в месяц 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
10.08.2020 Softline запустила собственную платформу для управления облаками 1
29.07.2020 «Диск-О:» защитит от поломки компьютера и случайного удаления файлов 1
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 1
03.03.2020 «Облако Mail.ru» научилось разбирать документы 5
03.03.2020 Из-за санкций Huawei откажется от своего облачного бренда в России и создаст новый со Сбербанком 1
12.02.2020 «Почта Mail.ru» ускорила поиск в письмах 1
04.02.2020 Mail.ru Group добавила в подписку Combo доступ к онлайн-кинотеатру Okko 1
27.01.2020 «Диск-О:» запустил клиент для протокола S3 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1
28.11.2019 Nokia создала ПО для программирования интернета вещей на базе российской СУБД 1
25.11.2019 Mail.ru Group запустит единый ID и расширит применение своего бренда в продуктах 1
09.09.2019 Главный архитектор СУБД Tarantool ушел из Mail.ru и заявил о «распаде команды» 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
02.09.2019 «Облако Mail.ru» запускает бесплатную программу для российских вузов 1
02.07.2019 «Облако Mail.ru» научилось определять посещенные страны по фотографиям 2
11.04.2019 Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office 1
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России 4
10.09.2018 «Облако Mail.ru» позволит «путешествовать во времени» 2
30.08.2018 В «Диск-О:» появился доступ к облачным файлам и папкам без интернета 1
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета 2
16.08.2018 Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool 1
02.08.2018 Mail.Ru Cloud Solutions: «Рынок ждал наше облако» 1
25.07.2018 Директором по ИТ в Mail.Ru Group стал главный по СУБД Tarantool 1
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях 4
17.04.2018 Mail.Ru Group добавила в «Диск-О:» поддержку главных облачных сервисов мира 2
20.02.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения 1
20.02.2018 «Mail.Ru для бизнеса» выходит на рынок компьютерного зрения 1
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 1
31.01.2018 Mail.Ru Group объединила B2B-сервисы облачной инфраструктуры в отдельном направлении 1
25.12.2017 Мобильное Облако Mail.Ru поможет найти потерянный телефон 2

Публикаций - 77, упоминаний - 139

VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2485 68
Yandex - Яндекс 4101 12
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 10
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 8
Microsoft Corporation 11127 7
Oracle Corporation 3356 6
Box inc - box.com - box.net 76 5
Yota - Скартел 623 5
Google LLC 7161 5
Apple Inc - Эппл Рус 7724 4
SpyLOG 17 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
3761 2
Facebook 3767 2
Twitter 2204 2
Восход ФГБУ НИИ 366 2
Informatica 75 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Prestigio 167 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
GitHub 412 2
Nokia Corporation 2447 2
ДОК 42 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Pixonic 18 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
HackerOne 14 1
Mirabilis 15 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
pCloud AG 4 1
Falcongaze - Фалконгейз 64 1
Alibaba Cloud 26 1
Nvidia Corp 2030 1
OnLim - ОнЛайм - Интернет провайдер 67 1
Avito - Авито 171 10
Аэрофлот 493 7
Qiwi 783 6
О2О Delivery club 153 6
Ситимобил - Служба такси 113 6
YouDrive - Оператор каршеринга 31 5
Альфа-Банк 1127 5
McDonald’s - Макдоналдс 90 4
X5 Group - Перекресток 203 4
Почта России ПАО 1574 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
ВТБ24 583 2
Самокат - сервис экспресс-доставки 12 2
Мотовилихинские заводы 10 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Wildberries 128 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
BeepCar - Бипкар 16 1
СКО Электроника-утилизация 4 1
LinkedIn 521 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Флибуста 27 1
JCB International 113 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 2
Правительство РФ 2207 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
Руссофт - Russoft 251 1
Linux Foundation 157 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 9
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 93 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
NoSQL - not only SQL СУБД 92 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1034 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 584 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 3
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 176 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
Тонкий клиент - Thin client 107 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
Kubernetes 307 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 36 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 286 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
OpenStack 347 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Split View 14 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2452 1
Wiki - Вики - режим Википедии 34 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 917 1
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 11 1
Google Android 10751 27
Apple iOS 5742 22
Microsoft Windows 10 6659 16
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 14
Яндекс.Диск 118 14
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 223 13
Dropbox - Файловый хостинг 390 12
VK - Mail.Ru myTarget 99 11
VK - Mail.Ru Почта 164 11
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 11
VK - Mail.ru Одноклассники 858 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5141 8
Apple macOS 930 8
VK - Mail.ru Диск-О 9 7
SQL - Язык программирования 434 7
Google Play - Google Store - Android Market 2515 7
Linux OS 4267 7
Apple - App Store 2198 7
Microsoft Office 1946 6
Apple iPad 3263 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 5
Apple iCloud 200 5
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 27 5
Google Chrome - браузер 1118 4
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 4
VK - Mail.Ru Infra 22 4
VK - Mail.Ru Icebox 25 3
VK - Mail.ru Combo 11 3
Apple Mac 1460 3
VK Combo 14 3
Microsoft PowerPoint 400 3
Microsoft Word 348 3
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 3
Apple macOS X 904 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Nvidia Tesla GPU 117 2
Ганин Егор 50 16
Аникин Денис 31 7
Артамонова Анна 128 7
Сергеев Алексей 26 6
Гришин Дмитрий 148 3
Летунов Илья 48 3
Кашницкая Анна 5 3
Ермолаев Артем 340 2
Меньшов Кирилл 72 2
Осипов Константин 8 2
Осипов Александр 22 2
Евраев Михаил 222 2
Трушкин Константин 43 2
Богачев Игорь 172 2
Сотин Денис 102 2
Бойко Елена 151 2
Елистратов Николай 90 2
Чаркин Евгений 182 2
Нестеров Алексей 79 2
Ермаков Игорь 19 2
Бетсис Павел 84 2
Марич Игорь 18 2
Круглов Александр 10 1
Бармута Андрей 5 1
Назаров Константин 2 1
Рябыко Максим 9 1
Щеглов Петр 9 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Путин Владимир 1828 1
Сорокоумов Александр 19 1
Ющенко Александр 25 1
Сахаров Александр 30 1
Савкин Владимир 38 1
Добродеев Борис 83 1
Мыздриков Иван 12 1
Усманов Алишер 241 1
Гонтарев Павел 69 1
Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
Колбин Евгений 43 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Испания - Королевство 1257 3
Россия - Калининград 674 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 3
Европа 3774 3
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 209 2
Россия - Владивосток 866 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Сахалинская область 435 2
Северная Америка 1413 2
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Бурунди - Республика 51 1
Россия - Владимир 160 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Гамбия 11 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Португалия - Португальская Республика 318 1
Сенегал - Республика 19 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Украина 3378 1
Турция - Турецкая республика 954 1
Нигерия - Федеративная Республика 113 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 31 1
Государственная Третьяковская галерея 25 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 13 1
Россия - Рязанская область 315 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Финляндия - Финляндская Республика 819 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 3
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 2
Русский язык 986 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 18 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральное законодательство 254 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
The Verge - Издание 448 1
Wikipedia - Википедия 278 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Медуза - Meduza 18 1
CNews - ZOOM.CNews 1103 1
Gartner 2194 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 22 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
GeekBrains 40 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 74 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
HighLoad++ Awards 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765270, в очереди разбора - 668957.
Создано именных указателей - 46354.
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