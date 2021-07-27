Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VK
Mail.ru Облако
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 139
VK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 251 1
|Linux Foundation 157 1
|АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 17 1
|Ганин Егор 50 16
|Аникин Денис 31 7
|Артамонова Анна 128 7
|Сергеев Алексей 26 6
|Гришин Дмитрий 148 3
|Летунов Илья 48 3
|Кашницкая Анна 5 3
|Ермолаев Артем 340 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Осипов Константин 8 2
|Осипов Александр 22 2
|Евраев Михаил 222 2
|Трушкин Константин 43 2
|Богачев Игорь 172 2
|Сотин Денис 102 2
|Бойко Елена 151 2
|Елистратов Николай 90 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Ермаков Игорь 19 2
|Бетсис Павел 84 2
|Марич Игорь 18 2
|Круглов Александр 10 1
|Бармута Андрей 5 1
|Назаров Константин 2 1
|Рябыко Максим 9 1
|Щеглов Петр 9 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Путин Владимир 1828 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Ющенко Александр 25 1
|Сахаров Александр 30 1
|Савкин Владимир 38 1
|Добродеев Борис 83 1
|Мыздриков Иван 12 1
|Усманов Алишер 241 1
|Гонтарев Павел 69 1
|Steve Jobs - Стив Джобс 710 1
|Колбин Евгений 43 1
|The Verge - Издание 448 1
|Wikipedia - Википедия 278 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|Медуза - Meduza 18 1
|CNews - ZOOM.CNews 1103 1
|Gartner 2194 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765270, в очереди разбора - 668957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765270, в очереди разбора - 668957.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru