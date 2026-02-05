Каждая десятая категория фотографий и воспоминаний в «Облаке Mail» — автомобили или водоемы

«Облако Mail» с помощью ИИ проанализировало, какие объекты чаще всего фотографируют пользователи. По результатам, в фокусе внимания чаще всего оказываются не люди и города, а объекты, связанные с простыми повседневными радостями жизни и природой.

Топ-5 объектов, которые чаще всего встречаются на фотографиях пользователей «Облака Mail»: растения — 39,5%; еда — 20,3%; животные — 19,7%; автомобили — 10,5%; водоемы — 10%.

Также ML-модели выявили, какие объекты чаще всего сохраняют пользователи в разных уголках страны. Так, жители Краснодарского края чаще других загружали снимки растений, а Новосибирцы — животных. Свердловская область лидирует с гастрономическими кадрами.

Такие данные показывают, что облачные хранилища все чаще используются не только для технического резервного копирования, но и как личный архив воспоминаний.

«Наши пользователи ценят моменты, связанные с природой, путешествиями, эмоциями и семьей. В «Облаке Mail» мы делаем все, чтобы память смартфона не ограничивала эти воспоминания и могла быть по-настоящему бесконечной: доступ к важным моментам был мгновенным, а их сохранность не требовала усилий. Нам важно, чтобы пользователи могли сосредоточиться на создании моментов, а не на управлении ими», — сказал руководитель продуктового направления Облако Mail Виктор Петрищев.