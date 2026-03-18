Общий объем данных в «Облаке Mail» вырос на 41%

Количество уникальных снимков выросло на 45%. Основной прирост обеспечивают фотографии и видео с мобильных устройств, благодаря функциональности «Автозагрузка» и возможностям работы с контентом. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Общий объем данных, хранимых пользователями в «Облако Mail», увеличился на 41% по сравнению с прошлым годом. За 2025 г. пользователи загрузили 37,5 млрд файлов. Основной драйвер роста — функциональность «Автозагрузка», которая автоматически сохраняет файлы со смартфона, а также возможности для работы с контентом.

За последний год фотоархив пользователей увеличился более чем на 45%. Самым распространенным форматом остается JPG — на него приходится около 40,6% всех хранимых файлов. В топ-5 расширений также входят HEIC, PNG, MP4 и MOV. Популярность видеоформатов объясняется ростом качества мобильной съемки и увеличением длительности роликов.

«Рост пользовательских данных во многом связан с запуском функциональностей, которые позволяют автоматически сохранять все важные моменты со смартфона в Облаке. Это упрощает резервное копирование и позволяет не беспокоиться о сохранности самых ярких моментов. Таким образом, Облако превращается практически в «бесконечную память» смартфона», — сказал Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления «Облако Mail».