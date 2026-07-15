Разделы

Интернет Веб-сервисы Облака
|

«Облако Mail» запустило функцию «Почистить телефон»

«Облако Mail» представило функциональность «Почистить телефон» для экономии памяти в смартфоне. Она помогает быстро освободить место на устройстве, сохраняя при этом файлы только в облачном хранилище. Благодаря синхронизации галерей смартфона и Облака, система сервиса определяет, какие фото и видео уже сохранены в хранилище, и предлагает удалить их с телефона.

Новая функциональность показывает, сколько места в телефоне занимают файлы, уже сохраненные в «Облаке», и помогает быстро находить самые тяжелые из них.

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры цифровизация

Умное освобождение памяти доступно в мобильном приложении «Облака Mail» при включенной функции автозагрузки. Для этого необходимо перейти в раздел «Почистить телефон» в галерее приложения — там будет указан объем памяти смартфона, который можно освободить.

«Сегодня мобильная фото- и видеосъемка стали особенно популярны, поэтому память смартфонов все чаще заполнена на максимум. Это приводит пользователей к выбору — удалить важные данные или терпеть замедление работы устройства. Новая функциональность поможет освободить память без потери важного контента, поддерживать порядок в галерее и сохранять высокую производительность устройства», — сказал руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: Практически все классы защитных систем уже представлены на российском рынке

Данные пользователя за 25 лет пропали из облака Microsoft. Восстановление невозможно из-за правил «внутренней кухни» корпорации

Для полноценного импортозамещения вендоры, заказчики и государство должны объединиться

Домен Telegram по всему миру заблокировали из-за сервиса VPN

Частные облака как новая ступень эволюции ИТ-инфраструктуры

Продавцам на Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете» власти разрешат переносить карточки товаров между магазинами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще