Разделы

Веб-сервисы
|

Россияне стали чаще путешествовать: статистика «Облака Mail»

За лето 2026 г. «Облако Mail» сгенерировало 796 млн воспоминаний — историй из фото и видео пользователей. В сезон путешествий истории о поездках и прогулках по городу стали популярнее на 15%. При этом пик активности пришелся на август: было создано 291 млн историй — на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Самым популярным сценарием по генерации и числу просмотров стала «Ваша коллекция» — подборка наиболее удачных кадров, отобранных ML-моделями сервиса (37%). Далее — «Путешествие по городу» (21%): их ИИ сгенерировал на 15% больше, чем историй с семейными кадрами. На третьем месте — «Семейные истории» (18%).

«Летом у пользователей появляется больше поводов для новых воспоминаний — путешествия, встречи с близкими и другие ярких события. За лето в «Облако Mail» загрузили более 5,4 млрд файлов. Особенно активны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, были пользователи в Новосибирске и Екатеринбурге — на эти города пришлось 14% и 11% загрузок соответственно. Такой объем контента важно не просто удобно хранить, но возвращаться к нему: в «Облаке» все фото и видео остаются под рукой, а истории, сложенные в видео, помогают находить яркие моменты и возвращаться к ним тогда, когда хочется вновь пережить эти эмоции или поделиться ими с близкими», — сказал руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев.

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?
ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании? Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?

«Яндекс» выпустил отечественного «убийцу» Microsoft Office. Он работает даже без интернета

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Полиция в ЕС «клонирует аккаунты», чтобы читать чужие Telegram, WhatsApp* и Signal без взлома шифрования

Обзор: Российские платформы контейнеризации (Kubernetes) 2026

Американские компании в огромном количестве собирают данные российских брокеров для обучения ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще