Россияне стали чаще путешествовать: статистика «Облака Mail»

За лето 2026 г. «Облако Mail» сгенерировало 796 млн воспоминаний — историй из фото и видео пользователей. В сезон путешествий истории о поездках и прогулках по городу стали популярнее на 15%. При этом пик активности пришелся на август: было создано 291 млн историй — на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Самым популярным сценарием по генерации и числу просмотров стала «Ваша коллекция» — подборка наиболее удачных кадров, отобранных ML-моделями сервиса (37%). Далее — «Путешествие по городу» (21%): их ИИ сгенерировал на 15% больше, чем историй с семейными кадрами. На третьем месте — «Семейные истории» (18%).

«Летом у пользователей появляется больше поводов для новых воспоминаний — путешествия, встречи с близкими и другие ярких события. За лето в «Облако Mail» загрузили более 5,4 млрд файлов. Особенно активны, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, были пользователи в Новосибирске и Екатеринбурге — на эти города пришлось 14% и 11% загрузок соответственно. Такой объем контента важно не просто удобно хранить, но возвращаться к нему: в «Облаке» все фото и видео остаются под рукой, а истории, сложенные в видео, помогают находить яркие моменты и возвращаться к ним тогда, когда хочется вновь пережить эти эмоции или поделиться ими с близкими», — сказал руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев.