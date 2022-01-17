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Blu-ray Disc формат оптического носителя Bluray Ultra HD-диски

Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски


17.01.2022 Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K
28.05.2021 Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы
30.10.2020 Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray
22.06.2020 Плееры Samsung массово ломаются по всему миру. Решения проблемы нет. Видео
18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер
29.12.2016 Samsung Electronics представила новейшую линейку домашних аудио- и видеопродуктов
08.09.2015 Samsung застолбил рынок BR-дисков формата UltraHD
02.09.2015 Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D
19.02.2015 Sony отказывается от наушников, Blu-ray-плееров и бренда Walkman
21.04.2014 «ВООКС Инновейшенс» представила новый Blu-Ray проигрыватель Philips BDP7750
19.09.2013 Pioneer объединила Wi-Fi, USB и Blu-ray
19.11.2012 Xbox 720 включит поддержку Blu-ray и Kinect 2.0
06.09.2012 Philips HTB7150K: саундбар с Blu-ray-приводом и Dolby Digital Prologic II
16.02.2012 LG HLX50W: саундбар со встроенным Blu-ray 3D-приводом
05.10.2011 Pioneer представляет новую линейку проигрывателей BDP-440 и BDP-LX55
20.09.2011 Panasonic разработала портативный Blu-ray плеер DMP-B200
15.09.2011 Pioneer объявляет о выпуске 3D Blu-ray проигрывателя BDP-140
24.08.2011 Компания Panasonic представляет Full HD 3D Blu-ray плееры DMP-BDT210 и DMP-BDT110 с поддержкой Skype
18.07.2011 1,75 млн дисков формата Blu-ray 3D приобретено за первый год
07.06.2011 LG показала в России новые Blu-ray 3D-проигрыватели
11.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D
26.04.2011 Mitsubishi показала линейку Blu-ray-плееров с поддержкой BDXL и 3D
19.04.2011 DVD все еще популярнее онлайн-видеосервисов
31.03.2011 Philips расширила линейку Blu-ray плееров
25.03.2011 Samsung разработала внешний Blu-ray-привод
05.03.2011 LG представил новые Blu-ray 3D-плееры на российском рынке
03.03.2011 Новые Blu-ray плееры Panasonic поддерживают звонки по Skype
25.02.2011 Pioneer предлагает комплексное решение для домашнего кинотеатра: 3D Blu-ray плеер + ресивер
15.02.2011 Выпущен первый Blu-ray-фильм для Android OS
07.02.2011 Plextor выпустила внешний Blu-ray-привод
07.02.2011 Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray
19.01.2011 Браузеры Opera появятся в телевизорах и Blu-ray проигрывателях Sony
28.12.2010 Samsung создал самый тонкий в мире Blu-ray-проигрыватель
27.12.2010 Добро пожаловить в мир 3D. Законченные решения от Panasonic
24.12.2010 LG представил новые Blu-ray-плеер и домашние кинотеатры
20.12.2010 Производство Blu-ray-дисков идет в рост
10.12.2010 LaCie показала внешний USB-привод для записи Blu-ray
03.12.2010 Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray
25.11.2010 LG сделала первый Blu-ray-плеер с поддержкой Wi-Fi Direct
23.11.2010 Потребители насытились ЖК-телевизорами и скупают Blu-ray-плееры

Публикаций - 1335, упоминаний - 2297

Blu-ray Disc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 6145 421
Toshiba Corporation 2830 219
Samsung Electronics 9333 201
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 178
Nvidia Corp 3118 155
Intel Corporation 11262 128
Microsoft Corporation 22497 127
LG Electronics 3372 112
Apple Inc 10683 97
Pioneer Corporation 405 77
Philips 1960 77
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2311 65
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 62
Sharp Corporation 1024 55
AMD - Advanced Micro Devices 3661 55
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 53
Dell EMC 4736 52
HP Inc. 5313 45
VAIO 279 40
Элемент ГК - Elementec 1523 39
Fujitsu 1898 36
TDK 108 35
AMD Graphics Product Group - ATI 872 35
JVC Kenwood 390 32
Lenovo Group 2077 32
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 30
Sanyo Electric 333 27
Google LLC 10352 25
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 513 24
Hitachi - Хитачи 1421 24
HP - Hewlett-Packard 3567 23
Meta Platforms - Facebook 4267 20
Amazon Inc - Amazon.com 2650 20
BBK Electronics Corp 396 20
Canon 1339 19
Twitter 2493 18
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 285 18
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 16
Qisda BenQ - ранее Acer Communications & Multimedia 389 16
Эра HD - Эра ХД 52 44
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 25
Paramount Pictures Corporation 118 22
Walt Disney Company 556 22
Warner 422 22
Warner Bros. International Television Distribution 265 20
Sony Pictures Entertainment 135 19
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 75 18
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 12
Walmart - Wal-Mart Stores 361 10
Yamaha - Ямаха 98 9
Universal Pictures 55 9
Walt Disney - 20th Century Fox 76 8
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 62 8
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Белый Ветер 340 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 5
DreamWorks Animation LLC 57 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 4
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 4
Assist - Ассист 183 4
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 3
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 3
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 3
UMG - Universal Music Group 253 3
eBay Inc 1576 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 50 2
Swarovski AG 69 2
Ferrari NV 144 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 185 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 123 2
Sony BMG 183 2
Jaguar Cars 115 2
Lionsgate Entertainment Corporation 23 2
Vimeo - Видеохостинг 63 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 0 2
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
Президент Российской Федерации 3770 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
Губернатор Калифорнии 14 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 343 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 113
DVD Forum 18 11
HD DVD Promotion Group 9 8
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 2
WiMAX Forum 66 2
Greenpeace - Гринпис 115 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 24 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 26 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 449
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 409
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 288
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 288
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 457 284
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 236
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 230
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 219
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 213
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 191
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 158
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 142
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1578 139
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 135
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 134
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 132
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 123
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 113
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 113
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 100
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 91
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1399 90
DDR - Double data rate 2422 82
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 72
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 665 72
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3403 66
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 60
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 57
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 613 57
ТВ-тюнер - TV tuner 447 56
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 48
Dolby TrueHD 73 48
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H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1102 47
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 866 45
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 654 45
Домашний кинотеатр 334 43
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Google YouTube - Видеохостинг 2277 65
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1092 55
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 55
Microsoft Windows 7 1780 54
Google Android 11959 49
Intel Core - Семейство процессоров 1519 49
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Microsoft DirectX 686 29
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 26
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Intel Centrino - Intel Sonoma 609 24
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Microsoft Skype 1940 20
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Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
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