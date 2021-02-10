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Элвис-Плюс


10.02.2021 «Мегафон» и Усманов приобрели сотового оператора на сверхпроблемном рынке 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
16.12.2020 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
11.12.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и «Застава-клиент» 2
02.10.2020 Подтверждена совместимость программного комплекса «Застава-клиент» с продуктами Jacarta 2
31.08.2020 «Ростелеком» покупает половину одной из старейших ИБ-компаний в России 2
31.08.2020 «Ростелеком» заключил бизнес-партнерство с «Элвис-Плюс» 1
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 3
17.01.2020 ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО 1
17.12.2019 Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 1
25.09.2019 «Сименс» станет партнером ЦРПТ в проекте цифровой маркировки 1
06.03.2019 Выпущен российский тонкий клиент для бизнеса, работающий под Linux «Альт» 1
26.12.2018 Власти узаконили ИТ-систему маркировки товаров 2
26.12.2018 Власти разъяснили, как будет работать система маркировки лекарств в России 1
16.11.2018 Крафтовое пиво стали варить с помощью облаков Oracle и блокчейна 1
08.11.2018 Куда уходят из Минкомсвязи? Экс-заместители министра занялись «умными городами» и беспилотным транспортом 1
02.10.2018 ФНС тихо запустила огромную проблемную систему — основу «электронного досье» на граждан 2
09.08.2018 Бывший замглавы Минкомсвязи займется развитием системы, «не имеющей мировых аналогов» 2
08.08.2018 «Элвис-неотек» объявил сбор предварительных заказов на процессор VIP-1. Цены 2
19.07.2018 Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 3
31.05.2018 Правительство объявило эксперимент по цифровой маркировке обуви 2
01.02.2018 ДИТ закупает российское ПО. За бортом остались Dr.Web, «Альт Линукс», Postgres, InfoWatch и «Байкал» 1
15.11.2017 «Ростелеком» без боя получил полтора миллиарда на сеть для ЗАГСов 1
05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется 1
19.12.2016 CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 1
09.12.2016 CNews Security: рекордный рост рублевой выручки за последние 5 лет 1
02.11.2016 Solar Security и «Элвис-Плюс» договорились о сотрудничестве 1
16.12.2015 Рынок ИБ растет и падает одновременно 1
21.07.2015 Система управления инфраструктурой открытых ключей Avanpost PKI внедрена в УК «Роснано» 1
27.02.2015 Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security 1
02.02.2015 В СО ЕЭС внедрена система управления токенами JaCarta Management System от «Аладдин Р.Д.» 2
21.11.2014 Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1
21.11.2014 Вручены награды CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
28.10.2014 Чиновники снимут с себя ответственность за безопасность гособлака 1
22.10.2014 ИТ-директора регионов соберутся на CNews FORUM 1
19.09.2014 «Элвис-Плюс» разработала защищенный ноутбук для чиновников под присмотром ФСБ 6
13.08.2014 «Элвис-Плюс» получила сертификат ФСТЭК на VPN/FW «Застава» версии 6 1

Публикаций - 69, упоминаний - 97

Элвис-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 12
Microsoft Corporation 11127 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
VK - Mail.ru Group 2485 6
Acronis - Акронис 364 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 6
Базальт СПО 206 5
АйТи 752 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 4
Ланит ГК 1159 4
Код Безопасности 365 4
InfoWatch - Инфовотч 613 3
Cisco Systems 2049 3
Yandex - Яндекс 4101 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
CAN - СиЭйЭн 3 2
Микротест 177 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Rambler Group - Рамблер ГК 486 2
Крок 1221 2
Росплатформа - Р-Платформа 56 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 2
Google LLC 7161 2
РТК ИБ - РТК Информационная безопасность 4 2
Астерос - Asteros 531 2
Крипто-ПРО 200 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2766 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Oracle Corporation 3356 2
IBM 3551 1
Oracle Sun Microsystems 393 1
Tonk - Тонк ГК 32 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 7
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 431 2
Almaz Capital Partners 118 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Runa Capital 153 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Тинькофф ГК - TCS Group 51 1
Arrival Group - Charge R&D 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
Президент Российской Федерации 1441 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Правительство РФ 2207 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ЗАГС РФ Курской области 1 1
ЗАГС РФ Астраханской области 2 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
МФЦ Мои документы Москвы 6 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Правительство Москвы 653 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 202 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 6 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 4
Штриховой код - штрихкод 5 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1702 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 11 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
MIPI DSI - MIPI Display Serial Interface 2 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 1
Flash 479 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 232 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 37 1
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 45 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
NAND flash memory - Флеш-память 206 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3067 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
DDR - Double data rate 1071 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 1
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 15 5
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Aladdin eToken Management System 71 2
Aladdin Secret Disk 33 2
Ред ОС 239 2
Java - Язык программирования 1178 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Oracle Blockchain Applications Cloud 2 1
NTP - Network Time Protocol - Cетевой протокол синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей 31 1
Oracle Blockchain Cloud Service 3 1
Элвис-Неотек VIP-1 - микропроцессор 4 1
Citrix XenServer 86 1
ФНС РФ ЦОД 22 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 4 1
Oracle IoT Cloud - Oracle Internet of Things Cloud 4 1
Aladdin JaCarta SE - JaCarta-2 SE 30 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 1
Oracle SCM - Oracle Supply Chain Management 7 1
Oracle Intelligent Track and Trace 2 1
Cisco CP - серия IP-телефонов 4 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Oracle Intelligent Cold Chain - Интеллектуальные холодильные сети 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Линукс СПТ 27 1
PassMark Software - CPU Benchmarks 2 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Microsoft Security Essentials - MSE 86 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4267 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Галицкий Александр 82 8
Медведев Дмитрий 1434 5
Путин Владимир 1828 4
Усманов Алишер 241 4
Смирнов Алексей 142 3
Алхазов Дмитрий 14 2
Строкович Антон 45 2
Ивашков Юрий 2 2
Никифоров Николай 1126 2
Ляпунов Игорь 52 2
Петричкович Ярослав 10 1
Шалупов Евгений 1 1
Шумейко Анна 15 1
Тимофеев Олег 3 1
Царев Николай 1 1
Ушаков Михаил 23 1
Шалыгина Жанна 4 1
Брюквин Юрий 196 1
Черногубова Наталья 9 1
Власов Павел 3 1
Гольдштейн Анна 6 1
Зубов Евгений 12 1
Марков Антон 12 1
Залецкий Алексей 3 1
Гуревич Алексей 3 1
Кухтинов Алексей 1 1
Стуров Дмитрий 25 1
Быстров Константин 19 1
Козырь Сергей 30 1
Шевченко Евгений 55 1
Мякишева Марина 84 1
Худавердян Тигран 66 1
Тимашев Ратмир 58 1
Дубин Михаил 38 1
Баронов Андрей 8 1
Рустамов Рустам 169 1
Носков Константин 201 1
Лацанич Василь 92 1
Оганесян Ашот 58 1
Торбахов Александр 54 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Восточная Европа 1682 3
Армения - Республика 689 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 2
Индия - Республика 2175 2
Украина 3378 2
Россия - Республика Тыва 143 1
Европа 3774 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Япония 2802 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2068 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Россия - СФО - Новосибирск 1975 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
США - Калифорния 974 1
Россия - Астрахань 241 1
Таджикистан - Республика 439 1
Нидерланды 976 1
Россия - Курская область 340 1
Китай - Тайвань 593 1
Ближний Восток 1475 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Свердловская область 807 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Казахстан - Республика 2641 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 7
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 11 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 240 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
FT - Financial Times 247 1
Bloomberg 785 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews Analytics 1991 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Analysys Mason 26 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 32 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ЭЛАС НПО 6 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 1
Tohoku University - Университет Тохоку 4 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Docflow 58 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
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