Элвис-Плюс

Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1

ДИТ Москвы потратит почти миллиард на иностранные ПК и ПО 1

Путин поручил перейти на электронный документооборот в больницах 1

Крафтовое пиво стали варить с помощью облаков Oracle и блокчейна 1

Собирать защищенные ПК для ЗАГСов будет компания основателя Almaz и Runa Capital 3

Правительство объявило эксперимент по цифровой маркировке обуви 2

CNews опубликовал рейтинг игроков на рынке ИБ в России 1

Рынок ИБ растет и падает одновременно 1

Positive Technologies совместно с Axoft и Mont выводит на рынок продукты семейства Application Security 1

Состоялась церемония награждения CNews AWARDS 2014 1

Будущее ИТ в России под вопросом 1