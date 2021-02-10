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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Элвис-Плюс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 97
Элвис-Плюс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галицкий Александр 82 8
|Медведев Дмитрий 1434 5
|Путин Владимир 1828 4
|Усманов Алишер 241 4
|Смирнов Алексей 142 3
|Алхазов Дмитрий 14 2
|Строкович Антон 45 2
|Ивашков Юрий 2 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Ляпунов Игорь 52 2
|Петричкович Ярослав 10 1
|Шалупов Евгений 1 1
|Шумейко Анна 15 1
|Тимофеев Олег 3 1
|Царев Николай 1 1
|Ушаков Михаил 23 1
|Шалыгина Жанна 4 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Черногубова Наталья 9 1
|Власов Павел 3 1
|Гольдштейн Анна 6 1
|Зубов Евгений 12 1
|Марков Антон 12 1
|Залецкий Алексей 3 1
|Гуревич Алексей 3 1
|Кухтинов Алексей 1 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Быстров Константин 19 1
|Козырь Сергей 30 1
|Шевченко Евгений 55 1
|Мякишева Марина 84 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Тимашев Ратмир 58 1
|Дубин Михаил 38 1
|Баронов Андрей 8 1
|Рустамов Рустам 169 1
|Носков Константин 201 1
|Лацанич Василь 92 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Торбахов Александр 54 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|FT - Financial Times 247 1
|Bloomberg 785 1
|Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru