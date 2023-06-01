Фотоника Photonics Нанофотоника Nanophotonics дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств
|01.06.2023
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Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок
Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториум фотоника». Это первые в России образовательные комплекты, состоящие из рук-манипуляторов от реальных сервисных роботов. Об этом CNews сообщили представители «Промобот». Детский технопарк «Квант
|11.04.2017
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ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона
которые отличаются от обычных фотонов тем, что обладают массой. По мнению ученых, обычные и темные фотоны могут смешиваться, что позволяет взаимодействовать обычному и невидимому веществам. На
|16.03.2017
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РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы
емы» (входит в госкорпорацию «РОСКОСМОС»), могут изменить экономику космоса. Новые приборы сделают «микрофотонные спутники» более надежными, а также продлят срок их службы. Специалисты назыв
|20.02.2017
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«Росэлектроника» представит новые разработки на выставке «Фотоника-2017»
водов, лазерной техники, а также телевизионных и светотехнических систем на международной выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».На стенде
|30.09.2013
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Создана «невозможная» молекула из фотонов
тиворечит десятилетиями устоявшемуся общепринятому мнению о природе света. Уже давно считается, что фотоны - это безмассовые частицы, которые не взаимодействуют друг с другом. Проще говоря, два
|29.05.2013
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Запутанные фотоны путешествуют сквозь время
изическим свойством и материальным явлением. Запутанность двух фотонов может существовать даже если фотоны существуют в разные промежутки времени. Это еще раз доказывает, что квантовые события
|02.11.2012
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Новым наноустройствам нужно не электричество, а свет
Физики и техники из Стэнфорда продемонстрировали устройство, оказывающее на фотоны примерно такое же действие, как магнит на электроны. Это может породить новый класс на
|12.09.2012
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Фотоника: разработан полностью оптический коммутатор
и сделали важный шаг вперед в области фотоники. Они создали первый в мире полностью оптический фотонный переключатель из нанопроводов, изготовленных из сульфида кадмия. Кроме того, они объединили эти фотонные переключатели в логический вентиль - базовый элемент цифровой схемы, способный выполнить элементарные логические операции, на основе которого и конструируют компьютерные чипы. Оптическ
|09.08.2012
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Одиночный фотон гарантирует защиту связи
те физики исследователями из Вюрцбурга, Мюнхена и Штутгарта, удалось успешно использовать одиночные фотоны в квантовом распределении ключей (QKD). Это открывает дверь для создания надежной защи
|02.11.2011
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Шифр будущего: данные будут передавать на одном фотоне
структур, имеющих особые свойства. В перспективе метаматериалы смогут эффективно собирать отдельные фотоны света и передавать их. Работа ученых из Университета Альберты отличается от аналогичны
|29.07.2011
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Скорость света стала для фотонов пределом
ожной в нашей Вселенной, однако эксперименты последних лет давали повод предположить, что отдельные фотоны могут превысить скорость света. Дело в том, что скорость света может изменяться в широ
|28.07.2010
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Фотоника: Intel добился передачи данных на скорости 50 ГБ/с
езультат стал очередным шагом к замене этих соединений тонкими и легкими оптическими волокнами, способными передавать гораздо больше данных на значительно увеличенные расстояния. В Intel уверены, что кремниевая фотоника будет иметь применение во всей компьютерной индустрии — начиная с персональных систем, заканчивая суперкомпьютерами. Прототип системы состоит из передающего, приемного чипа
|17.07.2008
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Нанотрубки могут генерировать однофотонные импульсы
Ученые обнаружили, что углеродные нанотрубки способны стабильно излучать одиночные фотоны. Это позволяет использовать их в квантовых криптографических системах. Обеспечение без
|14.03.2008
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В Москве прошла выставка лазерно-оптических технологий
елия широкого потребления, медицинская аппаратура, оптоэлектронные изделия и др. В рамках выставки "Фотоника-2008" прошло несколько мероприятий - конференция Секретариата Экспертного совета "
|11.03.2008
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В Москве открылась выставка «Фотоника–2008»
3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром
|07.03.2008
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Фотоника-2008: выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники открывается в Москве
13 марта 2008 года в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне состоится 3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008». Организаторы выставки: ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии министерства промышленности и энергетики РФ, торгово-промышленной палаты РФ, государственного комите
|03.03.2008
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11 марта откроется выставка «Фотоника–2008»
3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром
|21.01.2008
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11 марта откроется выставка «Фотоника–2008»
3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром
|18.12.2007
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Однофотонный источник будет светить ярче
сперимента. В основе нового достижения - особая форма оптического микрорезонатора, который собирает фотоны, излучаемые отдельными квантовыми точками, а также электрический затвор, контролирующи
|15.10.2007
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Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны
тов и технологий (NIST) разработали транзистор на квантовых точках, который может считать отдельные фотоны. Новый полупроводниковый прибор, который легко может быть интегрирован в электронные с
|08.10.2007
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Биоэксперименты на "Фотоне-М": все животные прилетели живыми
О том, как прошли эксперименты на «Фотоне-М» № 3, рассказал в ГНЦ РФ – Институте медико-биологических проблем РАН руководитель программ биологических исследований профессор Евгений Ильин, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В наст
|26.06.2007
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Разработан новый способ генерации фотонов в связанных состояниях
ользоваться для создания квантового компьютера, представляющего собой оптическую систему, в которой фотоны будут двигаться от одной узловой точки к другой, где будут совершаться логические опер
|15.03.2007
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Жизнь и смерть фотона впервые наблюдали экспериментально
отором энергия фотона диссипирует и сам фотон исчезает. Фотодетекторы не могут определять единичные фотоны - им нужен поток частиц. Однако в некоторых случаях можно провести измерения гораздо б
|09.03.2007
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Беспроводная квантовая криптография: новые результаты
ографии для передачи информации между отправителем и получателем обычно используются поляризованные фотоны. Вначале исследователи использовали два фотона, которые “связаны” таким образом, что д
|23.01.2007
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Кремниевая фотоника вышла на новый рубеж
о нагреваются. Ученые давно пытались использовать для передачи данных в процессорах не электроны, а фотоны и пучки света. Разработчики Intel представили оптический модулятор на основе кремниево
|13.11.2006
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Фотоны научились выпускать поштучно
, а также в том, как затем преобразовать с высокой эффективностью одиночные возбуждения в одиночные фотоны. В экспериментальной установке использовали рамановское рассеяние, облучая лазерным им
|13.11.2006
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Фотоны научились выпускать поштучно
, а также в том, как затем преобразовать с высокой эффективностью одиночные возбуждения в одиночные фотоны. В экспериментальной установке использовали рамановское рассеяние, облучая лазерным им
|13.10.2006
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Чистая энергия: двухфотонный прорыв
ользуется лишь часть электромагнитного спектра с энергией выше определенного порога, в то время как фотоны низкой энергии длинноволновой области спектра «не работают». Ученым из института иссле
|13.10.2006
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Чистая энергия: двухфотонный прорыв
ользуется лишь часть электромагнитного спектра с энергией выше определенного порога, в то время как фотоны низкой энергии длинноволновой области спектра «не работают». Ученым из института иссле
|09.12.2005
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Ученые научились передавать квантовую информацию
льку любая попытка подслушивания нарушит квантовую природу посылаемой информации. На текущий момент фотоны, несущие квантовую информацию, до распада могут перемещаться по оптоволоконным кабелям
|18.11.2005
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Фотонные кристаллы первыми изобрели бабочки
Купер (Ian Hooper) из университета Экстера обнаружили, что между чешуйчатым покрытием крылышек этих насекомых и светодиодами существует много общего. Чешуйки содержат микроскопические структуры, т.н. фотонные кристаллы, которые действуют в точности так же, как и специальная система зеркал в светодиодах. Именно поэтому зеленые и голубые полоски на черных крыльях излучают яркий зелено-голубой
|18.11.2005
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Фотонные кристаллы первыми изобрели бабочки
Купер (Ian Hooper) из университета Экстера обнаружили, что между чешуйчатым покрытием крылышек этих насекомых и светодиодами существует много общего. Чешуйки содержат микроскопические структуры, т.н. фотонные кристаллы, которые действуют в точности так же, как и специальная система зеркал в светодиодах. Именно поэтому зеленые и голубые полоски на черных крыльях излучают яркий зелено-голубой
|17.02.2004
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IDF-2004: да будет свет!
редстоящего события. О них и пойдет речь. Первый сюжет, представленный журналистам – это кремниевая фотоника. Брифинг для представителей прессы провел директор Communications Technology Lab под
|17.02.2004
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IDF-2004: да будет свет!
редстоящего события. О них и пойдет речь. Первый сюжет, представленный журналистам – это кремниевая фотоника. Брифинг для представителей прессы провел директор Communications Technology Lab под
|20.01.2003
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Квантовая криптография становится абсолютно неуязвимой
оизвел. Та отвечает ему, какие именно значения поляризации были определены правильно - в дальнейшем фотоны именно с этими значениями поляризации они будут использовать в качестве ключа при пере
|20.01.2003
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Квантовая криптография становится абсолютно неуязвимой
оизвел. Та отвечает ему, какие именно значения поляризации были определены правильно - в дальнейшем фотоны именно с этими значениями поляризации они будут использовать в качестве ключа при пере
|16.07.2002
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Новое открытие позволит передавать с помощью фотонов гораздо больше информации
связанные с дрейфом данного параметра со временем. Для решения этой проблемы предложено сортировать фотоны в соответствии со значением их орбитального углового момента - квантового числа, котор
|16.07.2002
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Шотландские физики добились новых скоростей передачи данных
связанные с дрейфом данного параметра со временем. Для решения этой проблемы предложено сортировать фотоны в соответствии со значением их орбитального углового момента - квантового числа, котор
Фотоника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
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