Фотоника Photonics Нанофотоника Nanophotonics дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств

Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториум фотоника». Это первые в России образовательные комплекты, состоящие из рук-манипуляторов от реальных сервисных роботов. Об этом CNews сообщили представители «Промобот». Детский технопарк «Квант

ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона которые отличаются от обычных фотонов тем, что обладают массой. По мнению ученых, обычные и темные фотоны могут смешиваться, что позволяет взаимодействовать обычному и невидимому веществам. На

РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы емы» (входит в госкорпорацию «РОСКОСМОС»), могут изменить экономику космоса. Новые приборы сделают «микрофотонные спутники» более надежными, а также продлят срок их службы. Специалисты назыв

«Росэлектроника» представит новые разработки на выставке «Фотоника-2017» водов, лазерной техники, а также телевизионных и светотехнических систем на международной выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».На стенде

Создана «невозможная» молекула из фотонов тиворечит десятилетиями устоявшемуся общепринятому мнению о природе света. Уже давно считается, что фотоны - это безмассовые частицы, которые не взаимодействуют друг с другом. Проще говоря, два

Запутанные фотоны путешествуют сквозь время изическим свойством и материальным явлением. Запутанность двух фотонов может существовать даже если фотоны существуют в разные промежутки времени. Это еще раз доказывает, что квантовые события

Новым наноустройствам нужно не электричество, а свет Физики и техники из Стэнфорда продемонстрировали устройство, оказывающее на фотоны примерно такое же действие, как магнит на электроны. Это может породить новый класс на

Фотоника: разработан полностью оптический коммутатор и сделали важный шаг вперед в области фотоники. Они создали первый в мире полностью оптический фотонный переключатель из нанопроводов, изготовленных из сульфида кадмия. Кроме того, они объединили эти фотонные переключатели в логический вентиль - базовый элемент цифровой схемы, способный выполнить элементарные логические операции, на основе которого и конструируют компьютерные чипы. Оптическ

Одиночный фотон гарантирует защиту связи те физики исследователями из Вюрцбурга, Мюнхена и Штутгарта, удалось успешно использовать одиночные фотоны в квантовом распределении ключей (QKD). Это открывает дверь для создания надежной защи

Шифр будущего: данные будут передавать на одном фотоне структур, имеющих особые свойства. В перспективе метаматериалы смогут эффективно собирать отдельные фотоны света и передавать их. Работа ученых из Университета Альберты отличается от аналогичны

Скорость света стала для фотонов пределом ожной в нашей Вселенной, однако эксперименты последних лет давали повод предположить, что отдельные фотоны могут превысить скорость света. Дело в том, что скорость света может изменяться в широ

Фотоника: Intel добился передачи данных на скорости 50 ГБ/с езультат стал очередным шагом к замене этих соединений тонкими и легкими оптическими волокнами, способными передавать гораздо больше данных на значительно увеличенные расстояния. В Intel уверены, что кремниевая фотоника будет иметь применение во всей компьютерной индустрии — начиная с персональных систем, заканчивая суперкомпьютерами. Прототип системы состоит из передающего, приемного чипа

Нанотрубки могут генерировать однофотонные импульсы Ученые обнаружили, что углеродные нанотрубки способны стабильно излучать одиночные фотоны. Это позволяет использовать их в квантовых криптографических системах. Обеспечение без

В Москве прошла выставка лазерно-оптических технологий елия широкого потребления, медицинская аппаратура, оптоэлектронные изделия и др. В рамках выставки "Фотоника-2008" прошло несколько мероприятий - конференция Секретариата Экспертного совета "

В Москве открылась выставка «Фотоника–2008» 3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром

Фотоника-2008: выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники открывается в Москве 13 марта 2008 года в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне состоится 3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008». Организаторы выставки: ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии министерства промышленности и энергетики РФ, торгово-промышленной палаты РФ, государственного комите

11 марта откроется выставка «Фотоника–2008» 3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром

11 марта откроется выставка «Фотоника–2008» 3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром

Однофотонный источник будет светить ярче сперимента. В основе нового достижения - особая форма оптического микрорезонатора, который собирает фотоны, излучаемые отдельными квантовыми точками, а также электрический затвор, контролирующи

Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны тов и технологий (NIST) разработали транзистор на квантовых точках, который может считать отдельные фотоны. Новый полупроводниковый прибор, который легко может быть интегрирован в электронные с

Биоэксперименты на "Фотоне-М": все животные прилетели живыми О том, как прошли эксперименты на «Фотоне-М» № 3, рассказал в ГНЦ РФ – Институте медико-биологических проблем РАН руководитель программ биологических исследований профессор Евгений Ильин, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В наст

Разработан новый способ генерации фотонов в связанных состояниях ользоваться для создания квантового компьютера, представляющего собой оптическую систему, в которой фотоны будут двигаться от одной узловой точки к другой, где будут совершаться логические опер

Жизнь и смерть фотона впервые наблюдали экспериментально отором энергия фотона диссипирует и сам фотон исчезает. Фотодетекторы не могут определять единичные фотоны - им нужен поток частиц. Однако в некоторых случаях можно провести измерения гораздо б

Беспроводная квантовая криптография: новые результаты ографии для передачи информации между отправителем и получателем обычно используются поляризованные фотоны. Вначале исследователи использовали два фотона, которые “связаны” таким образом, что д

Кремниевая фотоника вышла на новый рубеж о нагреваются. Ученые давно пытались использовать для передачи данных в процессорах не электроны, а фотоны и пучки света. Разработчики Intel представили оптический модулятор на основе кремниево

Фотоны научились выпускать поштучно , а также в том, как затем преобразовать с высокой эффективностью одиночные возбуждения в одиночные фотоны. В экспериментальной установке использовали рамановское рассеяние, облучая лазерным им

Фотоны научились выпускать поштучно , а также в том, как затем преобразовать с высокой эффективностью одиночные возбуждения в одиночные фотоны. В экспериментальной установке использовали рамановское рассеяние, облучая лазерным им

Чистая энергия: двухфотонный прорыв ользуется лишь часть электромагнитного спектра с энергией выше определенного порога, в то время как фотоны низкой энергии длинноволновой области спектра «не работают». Ученым из института иссле

Чистая энергия: двухфотонный прорыв ользуется лишь часть электромагнитного спектра с энергией выше определенного порога, в то время как фотоны низкой энергии длинноволновой области спектра «не работают». Ученым из института иссле

Ученые научились передавать квантовую информацию льку любая попытка подслушивания нарушит квантовую природу посылаемой информации. На текущий момент фотоны, несущие квантовую информацию, до распада могут перемещаться по оптоволоконным кабелям

Фотонные кристаллы первыми изобрели бабочки Купер (Ian Hooper) из университета Экстера обнаружили, что между чешуйчатым покрытием крылышек этих насекомых и светодиодами существует много общего. Чешуйки содержат микроскопические структуры, т.н. фотонные кристаллы, которые действуют в точности так же, как и специальная система зеркал в светодиодах. Именно поэтому зеленые и голубые полоски на черных крыльях излучают яркий зелено-голубой

Фотонные кристаллы первыми изобрели бабочки Купер (Ian Hooper) из университета Экстера обнаружили, что между чешуйчатым покрытием крылышек этих насекомых и светодиодами существует много общего. Чешуйки содержат микроскопические структуры, т.н. фотонные кристаллы, которые действуют в точности так же, как и специальная система зеркал в светодиодах. Именно поэтому зеленые и голубые полоски на черных крыльях излучают яркий зелено-голубой

IDF-2004: да будет свет! редстоящего события. О них и пойдет речь. Первый сюжет, представленный журналистам – это кремниевая фотоника. Брифинг для представителей прессы провел директор Communications Technology Lab под

IDF-2004: да будет свет! редстоящего события. О них и пойдет речь. Первый сюжет, представленный журналистам – это кремниевая фотоника. Брифинг для представителей прессы провел директор Communications Technology Lab под

Квантовая криптография становится абсолютно неуязвимой оизвел. Та отвечает ему, какие именно значения поляризации были определены правильно - в дальнейшем фотоны именно с этими значениями поляризации они будут использовать в качестве ключа при пере

Квантовая криптография становится абсолютно неуязвимой оизвел. Та отвечает ему, какие именно значения поляризации были определены правильно - в дальнейшем фотоны именно с этими значениями поляризации они будут использовать в качестве ключа при пере

Новое открытие позволит передавать с помощью фотонов гораздо больше информации связанные с дрейфом данного параметра со временем. Для решения этой проблемы предложено сортировать фотоны в соответствии со значением их орбитального углового момента - квантового числа, котор