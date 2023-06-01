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Фотоника Photonics Нанофотоника Nanophotonics дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств



01.06.2023 Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок

Резидент «Сколково» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториум фотоника». Это первые в России образовательные комплекты, состоящие из рук-манипуляторов от реальных сервисных роботов. Об этом CNews сообщили представители «Промобот». Детский технопарк «Квант
11.04.2017 ЦЕРН стал ближе к поиску темного фотона

которые отличаются от обычных фотонов тем, что обладают массой. По мнению ученых, обычные и темные фотоны могут смешиваться, что позволяет взаимодействовать обычному и невидимому веществам. На
16.03.2017 РОСКОСМОС будет создавать микрофотонные спутниковые приборы

емы» (входит в госкорпорацию «РОСКОСМОС»), могут изменить экономику космоса. Новые приборы сделают «микрофотонные спутники» более надежными, а также продлят срок их службы.    Специалисты назыв
20.02.2017 «Росэлектроника» представит новые разработки на выставке «Фотоника-2017»

водов, лазерной техники, а также телевизионных и светотехнических систем на международной выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».На стенде

30.09.2013 Создана «невозможная» молекула из фотонов

тиворечит десятилетиями устоявшемуся общепринятому мнению о природе света. Уже давно считается, что фотоны - это безмассовые частицы, которые не взаимодействуют друг с другом. Проще говоря, два
29.05.2013 Запутанные фотоны путешествуют сквозь время

изическим свойством и материальным явлением. Запутанность двух фотонов может существовать даже если фотоны существуют в разные промежутки времени. Это еще раз доказывает, что квантовые события

02.11.2012 Новым наноустройствам нужно не электричество, а свет

Физики и техники из Стэнфорда продемонстрировали устройство, оказывающее на фотоны примерно такое же действие, как магнит на электроны. Это может породить новый класс на
12.09.2012 Фотоника: разработан полностью оптический коммутатор

и сделали важный шаг вперед в области фотоники. Они создали первый в мире полностью оптический фотонный переключатель из нанопроводов, изготовленных из сульфида кадмия. Кроме того, они объединили эти фотонные переключатели в логический вентиль - базовый элемент цифровой схемы, способный выполнить элементарные логические операции, на основе которого и конструируют компьютерные чипы. Оптическ
09.08.2012 Одиночный фотон гарантирует защиту связи

те физики исследователями из Вюрцбурга, Мюнхена и Штутгарта, удалось успешно использовать одиночные фотоны в квантовом распределении ключей (QKD). Это открывает дверь для создания надежной защи
02.11.2011 Шифр будущего: данные будут передавать на одном фотоне

структур, имеющих особые свойства. В перспективе метаматериалы смогут эффективно собирать отдельные фотоны света и передавать их. Работа ученых из Университета Альберты отличается от аналогичны
29.07.2011 Скорость света стала для фотонов пределом

ожной в нашей Вселенной, однако эксперименты последних лет давали повод предположить, что отдельные фотоны могут превысить скорость света. Дело в том, что скорость света может изменяться в широ
28.07.2010 Фотоника: Intel добился передачи данных на скорости 50 ГБ/с

езультат стал очередным шагом к замене этих соединений тонкими и легкими оптическими волокнами, способными передавать гораздо больше данных на значительно увеличенные расстояния. В Intel уверены, что кремниевая фотоника будет иметь применение во всей компьютерной индустрии — начиная с персональных систем, заканчивая суперкомпьютерами. Прототип системы состоит из передающего, приемного чипа

17.07.2008 Нанотрубки могут генерировать однофотонные импульсы

Ученые обнаружили, что углеродные нанотрубки способны стабильно излучать одиночные фотоны. Это позволяет использовать их в квантовых криптографических системах. Обеспечение без
14.03.2008 В Москве прошла выставка лазерно-оптических технологий

елия широкого потребления, медицинская аппаратура, оптоэлектронные изделия и др. В рамках выставки "Фотоника-2008" прошло несколько мероприятий - конференция Секретариата Экспертного совета "

11.03.2008 В Москве открылась выставка «Фотоника–2008»

3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром
07.03.2008 Фотоника-2008: выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники открывается в Москве

13 марта 2008 года в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне состоится 3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008». Организаторы выставки: ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии министерства промышленности и энергетики РФ, торгово-промышленной палаты РФ, государственного комите
03.03.2008 11 марта откроется выставка «Фотоника–2008»

3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром
21.01.2008 11 марта откроется выставка «Фотоника–2008»

3-я международная специализированная выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники «Фотоника–2008» пройдет с 11 по 13 марта 2008 г. на территории ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Организаторы выставки – ЗАО «Экспоцентр» и Лазерная Ассоциация при содействии Министерства пром
18.12.2007 Однофотонный источник будет светить ярче

сперимента. В основе нового достижения - особая форма оптического микрорезонатора, который собирает фотоны, излучаемые отдельными квантовыми точками, а также электрический затвор, контролирующи
15.10.2007 Новый транзистор на квантовых точках может считать отдельные фотоны

тов и технологий (NIST) разработали транзистор на квантовых точках, который может считать отдельные фотоны. Новый полупроводниковый прибор, который легко может быть интегрирован в электронные с
08.10.2007 Биоэксперименты на "Фотоне-М": все животные прилетели живыми

О том, как прошли эксперименты на «Фотоне-М» № 3, рассказал в ГНЦ РФ – Институте медико-биологических проблем РАН руководитель программ биологических исследований профессор Евгений Ильин, сообщает пресс-служба Роскосмоса. В наст
26.06.2007 Разработан новый способ генерации фотонов в связанных состояниях

ользоваться для создания квантового компьютера, представляющего собой оптическую систему, в которой фотоны будут двигаться от одной узловой точки к другой, где будут совершаться логические опер
15.03.2007 Жизнь и смерть фотона впервые наблюдали экспериментально

отором энергия фотона диссипирует и сам фотон исчезает. Фотодетекторы не могут определять единичные фотоны - им нужен поток частиц. Однако в некоторых случаях можно провести измерения гораздо б
09.03.2007 Беспроводная квантовая криптография: новые результаты

ографии для передачи информации между отправителем и получателем обычно используются поляризованные фотоны. Вначале исследователи использовали два фотона, которые “связаны” таким образом, что д
23.01.2007 Кремниевая фотоника вышла на новый рубеж

о нагреваются. Ученые давно пытались использовать для передачи данных в процессорах не электроны, а фотоны и пучки света. Разработчики Intel представили оптический модулятор на основе кремниево
13.11.2006 Фотоны научились выпускать поштучно

, а также в том, как затем преобразовать с высокой эффективностью одиночные возбуждения в одиночные фотоны. В экспериментальной установке использовали рамановское рассеяние, облучая лазерным им
13.11.2006 Фотоны научились выпускать поштучно

, а также в том, как затем преобразовать с высокой эффективностью одиночные возбуждения в одиночные фотоны. В экспериментальной установке использовали рамановское рассеяние, облучая лазерным им
13.10.2006 Чистая энергия: двухфотонный прорыв

ользуется лишь часть электромагнитного спектра с энергией выше определенного порога, в то время как фотоны низкой энергии длинноволновой области спектра «не работают». Ученым из института иссле
13.10.2006 Чистая энергия: двухфотонный прорыв

ользуется лишь часть электромагнитного спектра с энергией выше определенного порога, в то время как фотоны низкой энергии длинноволновой области спектра «не работают». Ученым из института иссле
09.12.2005 Ученые научились передавать квантовую информацию

льку любая попытка подслушивания нарушит квантовую природу посылаемой информации. На текущий момент фотоны, несущие квантовую информацию, до распада могут перемещаться по оптоволоконным кабелям
18.11.2005 Фотонные кристаллы первыми изобрели бабочки

Купер (Ian Hooper) из университета Экстера обнаружили, что между чешуйчатым покрытием крылышек этих насекомых и светодиодами существует много общего. Чешуйки содержат микроскопические структуры, т.н. фотонные кристаллы, которые действуют в точности так же, как и специальная система зеркал в светодиодах. Именно поэтому зеленые и голубые полоски на черных крыльях излучают яркий зелено-голубой
18.11.2005 Фотонные кристаллы первыми изобрели бабочки

Купер (Ian Hooper) из университета Экстера обнаружили, что между чешуйчатым покрытием крылышек этих насекомых и светодиодами существует много общего. Чешуйки содержат микроскопические структуры, т.н. фотонные кристаллы, которые действуют в точности так же, как и специальная система зеркал в светодиодах. Именно поэтому зеленые и голубые полоски на черных крыльях излучают яркий зелено-голубой
17.02.2004 IDF-2004: да будет свет!

редстоящего события. О них и пойдет речь. Первый сюжет, представленный журналистам – это кремниевая фотоника. Брифинг для представителей прессы провел директор Communications Technology Lab под
17.02.2004 IDF-2004: да будет свет!

редстоящего события. О них и пойдет речь. Первый сюжет, представленный журналистам – это кремниевая фотоника. Брифинг для представителей прессы провел директор Communications Technology Lab под
20.01.2003 Квантовая криптография становится абсолютно неуязвимой

оизвел. Та отвечает ему, какие именно значения поляризации были определены правильно - в дальнейшем фотоны именно с этими значениями поляризации они будут использовать в качестве ключа при пере
20.01.2003 Квантовая криптография становится абсолютно неуязвимой

оизвел. Та отвечает ему, какие именно значения поляризации были определены правильно - в дальнейшем фотоны именно с этими значениями поляризации они будут использовать в качестве ключа при пере
16.07.2002 Новое открытие позволит передавать с помощью фотонов гораздо больше информации

связанные с дрейфом данного параметра со временем. Для решения этой проблемы предложено сортировать фотоны в соответствии со значением их орбитального углового момента - квантового числа, котор
16.07.2002 Шотландские физики добились новых скоростей передачи данных

связанные с дрейфом данного параметра со временем. Для решения этой проблемы предложено сортировать фотоны в соответствии со значением их орбитального углового момента - квантового числа, котор

Публикаций - 449, упоминаний - 565

Фотоника замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

IBM - International Business Machines Corp 9307 19
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 73 17
Галактика - Корпорация 1433 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2993 15
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1130 14
Toshiba Corporation 2903 12
QRate - КуРэйт 27 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10572 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1040 10
РТИ Микрон - Micron 1318 10
Intel Corporation 11834 10
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 399 6
HP Inc. 5605 5
5nine Software 1917 5
ESG - Enterprise Strategy Group 200 5
Huawei 3650 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 5
Microsoft Corporation 23936 5
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 174 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 4
Google LLC 11299 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8337 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 509 4
Парус Корпорация 539 4
Sony 6477 4
Прогноз 1566 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 3
Acronis - Акронис 442 3
Fujitsu 2024 3
7501 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 373 2
Квант-Телеком 6 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3150 2
AWG - АртВеб Групп 15 2
Код Безопасности 519 2
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1137 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 555 2
Samsung Electronics 9905 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 520 2
ИнфоТех 21 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 88
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 308 13
РЖД - Российские железные дороги 1745 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 10
ГПБ - Газпромбанк 1001 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6357 9
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 306 8
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 600 8
Сконтел 7 7
Открытие ФК - Банк Открытие 523 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 7
Boeing 990 4
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 33 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 3
Лента - Сеть розничной торговли 1864 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 38 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 88 2
РВК - Российская венчурная компания 539 2
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 17 2
Airbus Group - Airbus Industries 221 2
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 2
Геометрия НПО 132 2
Газпром ПАО 1209 2
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 71 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 101 2
LEGO 233 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 467 2
Россети Ленэнерго 1697 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 45 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 2
Резонанс НПП 355 1
Держава АКБ 37 1
РКИФ - Российско-китайский инвестиционный фонд 9 1
Cybernaut 4 1
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Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1761 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2186 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 513 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1731 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10131 6
Правительство Москвы 2127 5
Президент Российской Федерации 3953 5
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2871 4
ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 350 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 4
РНФ - Российский научный фонд 33 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 360 3
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Сеть передачи данных - Data transmission network 3495 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18698 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23102 15
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 973 14
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4635 14
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1957 14
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1329 13
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 18
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 133 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 504 7
Apple iPhone 6 4862 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4827 6
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 390 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 462 5
Космодром Байконур 1055 5
NVision Барьер 586 5
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 635 5
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 266 5
9-мм пистолет Макарова 6 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1506 4
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 3
Intel x86 - архитектура процессора 1712 3
InfoTeCS - ViPNet QSS - ViPNet Quantum Security System - ViPNet QTS - ViPNet Quantum Trusted System - квантовая криптографическая система выработки и распределения ключей (ККС ВРК) 8 3
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3696 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 837 2
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 49 2
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 26 2
Microsoft Windows BitLocker 929 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 158 2
Opera Browser - Браузер 997 2
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 149 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 490 2
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 145 2
ANU SKA - Square Kilometre Array - ANU MWA - Murchison Widefield Array radio telescope - радиоинтерферометр - низкочастотный радиотелескоп 10 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2152 2
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 745 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 238 2
VK ID - Mail.ru ID 46 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1281 1
Google Android 13232 1
НТР - Новые телеком-решения 15 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
NTT QNN - NTT Quantum Neural Network 2 1
Infinera DTN 13 1
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 22 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 40 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 182 16
Лукин Михаил 15 10
Курочкин Юрий 15 9
Путин Владимир 2892 7
Хеммер Филипп 6 6
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 6
Белоусов Сергей 236 5
Федоров Алексей 74 5
Львовский Александр 6 5
Чернышенко Дмитрий 522 4
Юнусов Руслан 16 4
Кулик Сергей 6 3
Медведев Дмитрий 1639 3
Белозеров Олег 27 3
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 3
Grover Lov - Гровер Лов 5 3
Овчинский Владислав 136 2
Глазков Борис 45 2
Walukiewicz Wladek - Валукьевич Владек 2 2
Гусев Дмитрий 64 2
Lienau Christoph - Линау Христоф 2 2
Гольцман Григорий 2 2
Балушев Станислав 2 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Власов Юрий 8 2
Faraday Michael - Фарадей Майкл 26 2
Алфёров Жорес 57 2
Макаров Вадим 28 2
Корнеев Александр 11 2
Paniccia Mario - Паниччиа Марио 4 2
Вялый Михаил 2 2
Ефимов Владимир 116 2
Борисов Юрий 115 2
Мантуров Денис 94 2
Walukiewicz Wladek - Валукиевич Владек 2 2
Солонин Виталий 89 2
Kotagiri Rao - Котагири Рао 2 2
Килин Сергей 3 2
Акимов Максим 180 2
Россия - РФ - Российская федерация 130237 109
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50682 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40025 48
Солнце - звезда Солнечной системы 4965 47
Европа 21264 44
Земля - планета Солнечной системы 10070 41
Германия - Федеративная Республика 12334 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15799 29
Япония 13070 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13790 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 23
Франция - Французская Республика 7658 21
Солнечная система - Solar system 2468 19
США - Калифорния 4540 18
Индия - Bharat 5207 17
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3463 14
Канада 4764 12
Нидерланды 3377 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 12
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 583 11
Италия - Итальянская Республика 4251 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 11
США - Нью-Йорк 3061 9
Германия - Бавария - Мюнхен 466 9
Австрия - Австрийская Республика 1287 9
Беларусь - Белоруссия 4900 9
США - Джорджия 325 8
Южная Корея - Республика 6402 8
Африка - Африканский регион 3350 8
Израиль 2658 7
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 7
Украина 7407 6
Испания - Королевство 3641 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2440 6
США - Огайо 276 6
Китай - Тайвань 3819 5
США - Калифорния - Беркли 279 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1222 5
США - Калифорния - Сан-Франциско 1393 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2722 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25726 140
Физика - Physics - область естествознания 2454 126
Кремний - Silicium - химический элемент 1475 59
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 542 58
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9367 57
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46389 47
Галлий - Gallium - химический элемент 284 38
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3598 35
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8801 34
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3617 31
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1138 31
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2510 31
Энергетика - Energy - Energetically 4584 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16367 28
Молекула - Molecula 1043 26
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 2904 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44260 25
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8181 23
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4559 22
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 712 21
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4831 21
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 832 20
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1149 20
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1822 18
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1632 17
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 464 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6888 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3660 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3383 15
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 907 15
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 386 13
Водород - Hydrogenium - химический элемент 962 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14934 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4207 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7630 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9930 11
Тёмная материя - Dark Matter 202 11
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 440 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4547 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3961 10
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Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 15 2
Markets&Markets Research 107 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2646 1
Tractica 7 1
CNews Мишень 159 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
РАН Институт астрономии 8 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 447 21
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1373 18
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 295 15
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 13
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 13
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 12
РАН - Российская академия наук 1740 11
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 330 11
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 516 8
University of Oxford - Оксфордский университет 195 8
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 740 7
Universität Wien - University of Vienna - Венский университет 26 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 231 6
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 48 5
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 10 5
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 5
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 113 5
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 243 5
University of Bristol - Бристольский университет 80 4
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 53 4
Yale University - Йельский университет 119 4
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 151 4
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 681 4
University of Rochester - Рочестерский университет 57 4
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 75 4
SNO - Sudbury Neutrino Observatory - Нейтринная обсерватория Садбери 5 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 309 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 543 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 248 4
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 20 4
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 200 4
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 153 3
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 3
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 46 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 274 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 8
Intel Developer Forum - IDF 276 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 3
МАКС - Международный авиационно-космический салон 220 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 696 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 395 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
Startup Village - международная стартап-конференция 60 1
International Electron Devices Meeting - IEDM 19 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 53 1
День молодёжи - 27 июня 714 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 86 1
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