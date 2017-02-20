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Фотоника дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств



20.02.2017 «Росэлектроника» представит новые разработки на выставке «Фотоника-2017»
11.03.2008 В Москве открылась выставка «Фотоника–2008»
07.03.2008 Фотоника-2008: выставка оптической, лазерной и оптоэлектронной техники открывается в Москве
03.03.2008 11 марта откроется выставка «Фотоника–2008»
21.01.2008 11 марта откроется выставка «Фотоника–2008»
17.02.2004 IDF-2004: да будет свет!
17.02.2004 IDF-2004: да будет свет!

Публикаций - 90, упоминаний - 109

Фотоника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2475 7
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 752 7
Intel Corporation 11124 3
HP Inc. 5254 1
Электронстандарт НПП 1 1
Quanta Computer 202 1
Астерос - Asteros 602 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 42 1
АйТи 1135 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 491 1
AMD - Advanced Micro Devices 3597 1
VMware 2005 1
IBM - International Business Machines Corp 8846 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1098 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1772 1
Meta - Facebook 4194 1
Huawei 3124 1
Dell EMC 4675 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 288 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5088 1
Газпром нефть 417 1
Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 39 1
Пульсар ГЗ - Государственный Завод 7 1
EPIC Telecom Invest 176 1
Северсталь ПАО 295 1
Открытие ФК 2242 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 703 1
Правительство Москвы 1541 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9245 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 258 3
Правительство РФ 7428 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 109 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1940 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 4411 2
LCOS - Liquid Crystal on Silicon - жидкий кристалл на кремнии 50 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13335 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6220 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 4819 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) 106 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3601 1
Сервер - Серверные платформы 5357 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3687 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1767 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2472 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 346 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1212 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 91 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 34111 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Шифрование - Криптография 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8965 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 612 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1227 1
Microsoft Office Word 590 1
Yota Devices - YotaPhone - Xinhua 99 105 1
Abbyy Compreno 20 1
Роскосмос Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 16 1
Путин Владимир 2504 2
Белоусов Сергей 231 1
Галицкий Александр 96 1
Мордашов Алексей 34 1
Вексельберг Виктор 143 1
Голодец Ольга 17 1
Кулешов Александр 16 1
Султанов Альберт 1 1
Габитов Ильдар 1 1
Власов Юрий 7 1
Басаргин Виктор 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 103834 4
Беларусь - Белоруссия 3412 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32523 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 3
Франция - Французская Республика 5469 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44865 2
Земля - планета Солнечной системы 7071 2
Солнечная система 2169 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1031 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 973 1
Украина 5974 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 915 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12886 1
Европа 10666 1
Информационное общество - Государственная программа 1174 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7514 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1538 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 944 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2503 1
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IBM Research 107 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИТИ Техномаш - Центральный научно-исследовательский технологический институт 17 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 24 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса 69 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 815 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 38 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 435 1
РАН - Российская академия наук 1320 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 88 1
Сколтех - Центр Фотоники и квантовых материалов 1 1
Плазма НИИ газоразрядных приборов 1 1
Intel Developer Forum - IDF 250 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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