Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Фотоника дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств
Публикаций - 90, упоминаний - 109
Фотоника упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2504 2
|Белоусов Сергей 231 1
|Галицкий Александр 96 1
|Мордашов Алексей 34 1
|Вексельберг Виктор 143 1
|Голодец Ольга 17 1
|Кулешов Александр 16 1
|Султанов Альберт 1 1
|Габитов Ильдар 1 1
|Власов Юрий 7 1
|Басаргин Виктор 5 1
|IBM Research 107 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
Создано именных указателей - 71577.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru