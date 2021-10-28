Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 49903
ИКТ 4972
Организации 3313
Ведомства 1202
Ассоциации 347
Технологии 2095
Системы 11588
Персоны 15775
Местоположение 1006
Статьи 681
Пресса 525
ИАА 418
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 652
Мероприятия 585

Ростех
НЦИ
Национальный центр информатизации



28.10.21 «Ростех» создал центр управления энергосбережением для Минздрава Дагестана 1
20.09.21 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 2
08.09.21 Прогноз CNews сбылся. «Дочка» «Ростеха» провалила сроки крупнейшей поставки ПК на российских чипах 4
26.08.21 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» до версии 5.0 1
26.08.21 «Барс груп» обновила платформу для сбора отчетности «Своды» 1
15.07.21 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
24.06.21 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области 2
23.06.21 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
01.06.21 Искусственный интеллект начинает контролировать поведение детей. Эксперимент поставят на российских школьниках 2
17.05.21 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области 3
14.05.21 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 12
14.05.21 Ростех представил стандарты для построения «Безопасных городов» 2
13.05.21 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 2
12.05.21 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
20.04.21 Годовая выручка радиоэлектронного комплекса Ростеха в 2020 году выросла на 21% 3
15.04.21 «Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков 2
13.04.21 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 2
12.04.21 В Реестре отечественного ПО появился 81 продукт «БАРС груп» 1
11.02.21 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС» 1
29.12.20 НЦИ разработал новую отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой 4
25.12.20 «Барс груп» и НТЦ ИТ «РОСА» протестировали совместимость своих продуктов 1
21.12.20 Родителям первоклассников Тюмени бесплатно раздадут ключи для Kaspersky Safe Kids 1
07.12.20 Власти строят платформу за 719 миллионов, чтобы дать бизнесу бесплатный доступ к данным населения 1
01.12.20 Ростех поставит Почте России более 4800 автоматизированных почтовых станций 2
25.11.20 «Барс груп» и «ЯКласс» успешно интегрировали свои образовательные решения 1
17.11.20 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
06.11.20 «Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города» 4
30.10.20 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО 1
30.10.20 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 1
09.10.20 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 1
05.10.20 На платформе Barsup.net появилась возможность создавать мобильные приложения 1
30.09.20 В миллиардной поставке техники в Пенсионный фонд ПК Acer на ходу заменили на «Аквариус» 3
17.09.20 «Барс груп» запустила модуль «Образовательная витрина» 1
03.09.20 «Барс груп» обновила платформу бизнес-аналитики Alpha BI 1
02.09.20 «Ростех» и «Ростелеком» создадут единый цифровой контур для отечественного авиастроения 2
27.08.20 Медицинскую систему МВД на «Эльбрусах» построит компания, попросившая на конкурсе больше всех денег 2
26.08.20 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net 1
25.08.20 Эксперты обсудили меры господдержки отечественных производителей электроники 1
24.08.20 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 3
20.08.20 «БАРС Груп» и Astra Linux подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 308, упоминаний - 743

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2272 205
Барс груп 415 148
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7647 50
Ростех - Автоматика Концерн 408 29
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6155 21
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 711 19
4844 17
РТЛабс 146 15
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 242 11
Восход ФГБУ НИИ 414 11
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 205 10
Новые облачные технологии (НОТ) 227 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8426 9
Ланит ГК 1483 9
SAP SE 4257 9
Microsoft Corporation 20589 8
Cisco Systems 4590 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 133 7
NVision Group - Энвижн Груп 616 7
Huawei 3099 7
Ростех - Швабе Холдинг 152 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1837 6
iTeco - Ай-Теко 848 6
Крок 1528 6
Т-Платформы 329 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 168 6
РТ-Информ 113 6
Yandex - Яндекс 4499 6
Dell EMC 4432 6
Google LLC 9183 6
AMT Group - АМТ-Груп 232 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 229 5
Микрон - Micron 561 5
Meta - Facebook 4073 5
ИКС холдинг - Форпост 36 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7415 5
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 460 5
КНС Групп - Yadro 132 5
VK - Mail.ru Group 2790 5
Oracle Corporation 5718 5
Почта России ПАО 1756 20
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4744 15
РЖД - Российские железные дороги 1284 9
Вертолеты России 121 7
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 157 7
Газпром ПАО 716 6
ТМХ - Трансмашхолдинг 57 5
Татэнерго 37 5
ЯКласс 19 4
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 21 4
GEM Capital 4 3
Конверсия НПО НИИ 6 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 2
УЭК - Универсальная электронная карта 521 2
GHP Group 5 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 11 2
СМП банк - Северный морской путь 72 2
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 96 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 432 2
Мать и дитя 17 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 282 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1592 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 55 2
РусГидро ПАО 135 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 2
НСПК - Национальная система платежных карт 268 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 2
eBay Inc 1545 2
РВК - Российская венчурная компания 500 2
Visa International 1631 2
Genotek - Генотек 4 1
Ростех - Автоматика - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 5 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 7 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Гранит 13 1
O2 Consulting - O2Consulting 8 1
Химпром 9 1
Эко-Томск 1 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7226 52
Правительство РФ 2506 25
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 843 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1975 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2289 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1046 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1283 14
Президент Российской Федерации 1614 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 846 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1715 10
Федеральное казначейство России 857 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1833 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 481 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 740 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1995 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1083 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1445 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 187 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 156 6
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 69 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1916 5
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 548 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1802 5
Главгосэкспертиза России ФАУ 40 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2684 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 164 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1090 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2193 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1909 4
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 90 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 699 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 379 4
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 154 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 599 3
Роснано 463 3
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 10 3
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 65 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 164 10
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 368 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 229 2
Руссофт - Russoft 331 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 196 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1802 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 188 1
РФС - Российский футбольный союз 17 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 16 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 63 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 357 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
Союз машиностроителей России 26 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11957 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1214 21
Smart City - Умный город - Цифровой город 610 13
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11897 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1442 12
Безопасный город 378 10
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 143 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2459 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4167 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 151 7
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 159 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1174 7
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 104 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2004 6
Big Data - Большие данные 1208 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 841 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2064 5
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 164 5
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 125 5
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 27 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2825 4
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 337 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 564 4
Субтехнологии 8 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 163 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 568 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 200 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9937 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3476 4
PDP - Proof of Data Possession - Доказательство владения данными 67 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1890 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 494 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3103 3
Li-Fi - Light Fidelity - Двунаправленная высокоскоростная беспроводная коммуникационная технология 9 3
ЭКБ - Электронная компонентная база 62 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3872 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 881 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 510 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 104 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1422 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 342 34
Linux OS 7068 22
БАРС.Alpha BI 34 20
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 517 15
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 657 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1104 12
БАРС BarsUP.Net 12 11
Новые облачные технологии - МойОфис 317 8
ГИС ОМС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 9 8
Барс.Здравоохранение - МИС 11 7
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 145 6
Apple iOS 6158 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1525 5
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 5
Google Android 11552 5
Microsoft Windows 10 10018 5
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 4
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 426 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 280 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 297 4
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 140 4
Барс.Образование-Электронная школа 7 4
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 266 4
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 345 4
Google Play - Google Store - Android Market 2617 4
Microsoft Office 2874 4
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 132 4
Электронное здравоохранение - Программа 19 4
Intel x86 - архитектура процессора 1253 4
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 37 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 717 3
Apache Hadoop 350 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 951 3
Microsoft SQL Server 1144 3
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 68 3
Java - Язык программирования 2352 3
SAP Leonardo 24 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 22 3
Солодухин Константин 113 41
Ахмеров Тимур 77 32
Бровко Василий 47 22
Сахненко Сергей 71 15
Сивидов Алексей 33 13
Путин Владимир 2174 12
Ибрагимов Рустем 17 11
Младшев Анатолий 10 10
Никифоров Николай 1130 9
Чемезов Сергей 127 9
Бойко Елена 154 6
Полухин Александр 7 6
Вахрушев Дмитрий 8 6
Семенов Александр 86 5
Кабанов Владимир 174 5
Иванов Александр 82 5
Комиссаров Дмитрий 160 4
Медведев Дмитрий 1483 4
Ибрагимов Камиль 7 4
Газизов Камиль 63 4
Якимюк Оксана 6 3
Назаров Александр 38 3
Иванов Егор 17 3
Исмаилов Рашид 47 3
Алиханов Антон 8 3
Бондаренко Михаил 55 3
Свердлов Денис 168 3
Нуралиев Борис 242 3
Карпунина Ирина 4 3
Евтушенко Олег 125 3
Гольцов Александр 53 3
Осеевский Михаил 241 3
Акимов Максим 167 3
Юнов Константин 35 3
Никитин Глеб 17 3
Белоусов Андрей 55 2
Глазков Борис 40 2
Шадаев Максут 398 2
Шайхутдинов Роман 108 2
Моор Александр 8 2
Россия - Российская федерация - РФ 77944 172
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1959 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25533 27
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 297 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11186 14
Россия - ПФО - Казань 1845 13
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1024 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 29023 10
Казахстан - Республика 3792 9
Россия - ПФО - Нижегородская область 946 9
Россия - СЗФО - Калининградская область 781 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9622 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2835 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 931 7
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 532 7
Россия - ПФО - Саратовская область 491 7
Россия - СФО - Иркутская область 700 6
Азия Юго-Восточная - ЮВА 793 6
Россия - ПФО - Самарская область 766 5
Россия - УФО - Челябинская область 825 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1539 5
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 337 5
Европа 6658 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3620 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2077 5
Россия - СФО - Республика Алтай 857 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 963 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 569 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10781 4
Россия - УФО - Тюменская область 729 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1097 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1872 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11796 4
Россия - СКФО - Дагестан Республика 326 4
Африка - Африканский регион 2361 3
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 318 3
Латинская Америка 1298 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 749 3
Арктика 182 3
Россия - УФО - Свердловская область 993 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1433 45
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 905 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3569 9
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1132 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3987 8
Образование в России 537 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1439 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 127 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4896 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 266 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 163 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 517 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 608 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 170 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 33 3
Федеральный бюджет Российской Федерации 135 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2588 2
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 25 2
Антитеррор 65 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 17 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 238 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 88 2
ЧС - Чрезвычайная ситуация 79 2
Резерв универсального обслуживания 41 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 118 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 180 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 213 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 114 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 54 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 625 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 17 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 31 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 395 1
CDO - Chief Development Officer - CBDO - Chief Business Development Officer - Директор по развитию бизнеса 2 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1091 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 289 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2204 1
Ведомости 266 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 316 3
Коммерсантъ - Издательский дом 733 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 692 2
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8072 1
TAdviser - Центр выбора технологий 222 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 238 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 47 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 258 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 57 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2512 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 603 4
IDC - International Data Corporation 4426 2
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 63 1
IDC IoT Decision Maker Survey 1 1
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 2 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 3 1
TAdviser Report 6 1
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 906 6
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 92 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 138 4
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 8 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 44 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 191 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 89 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 311 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 92 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 92 2
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 2
ИРИ - Институт развития интернета 95 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 159 2
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 23 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 1 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 28 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 10 1
ВЭИ ФГУП - Всеросийский электротехнический институт 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 17 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 1 1
ЭЛАС НПО 6 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 59 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 21 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 54 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 255 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 53 1
МНИИС - Московский научно-исследовательский институт связи 6 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 198 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 1
РАН - Российская академия наук 610 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 90 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 482 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 490 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 82 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 378 26
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 71 19
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 10
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 338 7
Олимпийские игры - Olympic Games 432 3
Биотехмед 8 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 697 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Петербургский Цифровой Форум 6 1
Инфотех - Тюменский цифровой форум и выставка 3 1
Цифровая прокачка региона 22 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор Sennheiser TeamConnect Ceiling 2: потолочный микрофонный массив

Лучшие сушильные машины: хиты продаж 2021 года

Обзор Eizo FlexScan EV2456: японский монитор для продуктивной работы

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: 10 фактов о приливных срывах в далеком космосе

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021