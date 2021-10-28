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Ростех
НЦИ
Национальный центр информатизации
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солодухин Константин 113 41
|Ахмеров Тимур 77 32
|Бровко Василий 47 22
|Сахненко Сергей 71 15
|Сивидов Алексей 33 13
|Путин Владимир 2174 12
|Ибрагимов Рустем 17 11
|Младшев Анатолий 10 10
|Никифоров Николай 1130 9
|Чемезов Сергей 127 9
|Бойко Елена 154 6
|Полухин Александр 7 6
|Вахрушев Дмитрий 8 6
|Семенов Александр 86 5
|Кабанов Владимир 174 5
|Иванов Александр 82 5
|Комиссаров Дмитрий 160 4
|Медведев Дмитрий 1483 4
|Ибрагимов Камиль 7 4
|Газизов Камиль 63 4
|Якимюк Оксана 6 3
|Назаров Александр 38 3
|Иванов Егор 17 3
|Исмаилов Рашид 47 3
|Алиханов Антон 8 3
|Бондаренко Михаил 55 3
|Свердлов Денис 168 3
|Нуралиев Борис 242 3
|Карпунина Ирина 4 3
|Евтушенко Олег 125 3
|Гольцов Александр 53 3
|Осеевский Михаил 241 3
|Акимов Максим 167 3
|Юнов Константин 35 3
|Никитин Глеб 17 3
|Белоусов Андрей 55 2
|Глазков Борис 40 2
|Шадаев Максут 398 2
|Шайхутдинов Роман 108 2
|Моор Александр 8 2
Ключевых фраз выявлено - 1103683, в очереди разбора - 997181.
Создано именных указателей - 49903.
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