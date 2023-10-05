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Заказная разработка Custom development

Заказная разработка - Custom development

 

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Заказная разработка ПО теряет позиции? Анализ рынка" 30 июня 2022 года на конференции CNews "Заказная разработка ПО 2022"

 

Алексей Сердюк, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры» "Уголовные риски заказной разработки, как их снизить или избежать?"


05.10.2023 Импортозамещение ИТ 2023 1

29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1

Заказная разработка ПО 2023 1

26.09.2023 5 факторов, влияющих на рынок заказной разработки ПО 1

25.09.2023 «Инфосистемы джет» и DIS Group договорились о совместном продвижении российских решений для цифровой трансформации 1

22.09.2023 «Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция» 1

19.09.2023 Цифровизация в госсекторе : итоги 2023 1

15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1

01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1

31.08.2023 Компания iFellow обновила систему авторизации Telegram-бота для Service Desk 1

Такое время возможностей наступает нечасто 1

22.08.2023 iiii Tech и GreenData заключили стратегическое партнерство в направлении автоматизации бизнес-процессов 1

13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1

11.07.2023 Артем Белычев, Case Studio: Массовый отказ от западных решений начнется в 2024-2025 годах 1

05.07.2023 «Инфосистемы джет» провела комплексную проверку безопасности приложения для группы компаний ANCOR 1

29.06.2023 Эксперты компании «Инфосистемы джет» провели исследование о кибератаках через сторонние организации 1

28.06.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» оснастила офис франчайзи партнера «Вкусно — и точка» мультимедийными решениями   1

19.06.2023 Сергей Крамаренко, Альфа-Банк: Будущее — за использованием искусственного интеллекта в сфере ИБ 1

07.06.2023 Компания iFellow расширила возможности Telegram-бота для Service Desk 1

17.05.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ 1

26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1

24.04.2023 Navicon расширяет направление кастомной разработки 1

24.04.2023 ГК Softline создает новую компанию SL Soft 1

24.04.2023 Компания iFellow начала оказывать поддержку в миграции Jira и Confluence из зарубежных облаков 1

17.04.2023 Фонд «Сколково» и «Инфосистемы джет» продлевают отбор участников в акселераторе Safety Digital Tech 1

12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1

28.03.2023 Как получить экономический эффект от внедрения ИИ 1

14.03.2023 Внедрение без интегратора: компания iiii Tech самостоятельно мигрировала на ITSM-систему SimpleOne за полтора месяца 1

28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1

17.02.2023 Axenix научит школьников создавать цифровых аватаров 1

02.02.2023 Бизнес iFellow вырос в два раза в 2022 году 1

30.01.2023 «Первая Портовая Компания» поделилась опытом внедрения российской ERP 1

24.01.2023 iFellow внедрила ERP-платформу «Орион» в АО «ТК «Конвей плюс» 1

24.01.2023 Решение ESV Platform компании EasyData включено в реестр отечественного ПО 1

16.01.2023 iFellow разработала Telegram-бот для Service Desk 1

10.01.2023 Konica Minolta и i-Sys заключили соглашение о партнерстве 1

21.12.2022 iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений 1

14.12.2022 Компания iiii Tech завершила проект по автоматизации маркировки для Faberlic 1

05.12.2022 «Инфосистемы джет» внедрила омниканальную платформу для крупнейшего сотового оператора Beeline в Кыргызстане 1

28.11.2022 Konica Minolta автоматизировала обработку документации в Delivery Club 1


Публикаций - 138, упоминаний - 138

Заказная разработка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 28
SAP SE 4898 20
Microsoft Corporation 23868 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 11
7342 10
АйТи 1310 10
iFellow - АйФэлл 7 10
Oracle Corporation 6389 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 9
Softline - Софтлайн 2211 8
АйТи - Аплана Группа компаний 167 8
Цифра ГК 2221 8
Рексофт - Reksoft 379 7
IBM - International Business Machines Corp 9206 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1223 7
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 274 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1078 6
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 9 6
Крок - Croc 1706 6
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 930 6
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 71 5
Konica Minolta 279 5
TietoEVRY - Tieto 133 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1551 4
Directum - Директум 920 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 4
Telegram Group 1223 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 89 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 796 4
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1131 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 934 4
Konica Minolta Business Solutions 24 4
Cisco Systems 4914 4
Apple Inc 11211 3
Atlassian 78 3
Softline Group - Softline AG - Softline International 27 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
РЖД - Российские железные дороги 1705 5
Открытие ФК - Банк Открытие 448 5
Почта России ПАО 1939 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 4
Газпром нефть 511 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 29 3
Спортмастер - Sportmaster 149 3
Роснефть НК - нефтяная компания 471 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 137 3
Газпром ПАО 1179 3
Альфа-Банк 1550 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 196 2
Дикси - Сеть магазинов 123 2
Сургутнефтегаз - СНГ 239 2
Русский стандарт Банк 355 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 76 2
Интеррос - Росбанк АКБ 551 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 2
ПСБ - Промсвязьбанк 759 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 25 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 685 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 312 2
X5 Group 789 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 2
ГПБ - Газпромбанк 974 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 388 2
Россети Ленэнерго 68 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 185 2
Студия Артемия Лебедева 27 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 2
Первая портовая компания - Конвей плюс ТК 3 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 107 2
Ингосстрах СПАО 359 1
Синара Банк - ДелоБанк 12 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 287 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1121 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 699 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
Федеральное казначейство России 1592 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 3
Минкультуры РФ - Министерство культуры 105 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 50 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 882 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 494 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 967 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 60 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 213 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 92 2
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 5 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 139 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 53 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 71 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 65 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 93 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 372 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 25 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 16 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 529 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 228 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 147 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 78 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 34 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
Метро Международная ассоциация 4 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 103
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 61
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 61
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 55
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6174 40
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2335 37
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 3855 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11476 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3084 15
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2557 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 123 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 1999 14
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 1 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 3552 13
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 13
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 1910 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 1475 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 139 12
Microsoft Windows 2000 940 15
Atlassian - Jira - Система отслеживания ошибок 130 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 875 7
ВГТРК - Смотрим 555 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 6
Linux OS 8523 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 5
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 96 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 4
Новые облачные технологии - МойОфис 585 4
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 44 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 175 4
Microsoft SQL Server 1259 4
Microsoft Office 3493 4
Microsoft Skype 1973 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 414 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 735 3
Microsoft Exchange 1305 3
Intersoft Lab Референт 153 3
Microsoft SharePoint Server 547 3
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 151 3
Microsoft Windows 14705 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 52 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 229 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 184 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 134 3
Apple iPad 3624 3
iFellow Орион ERP-платформа 3 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 362 3
iFellow Dokkee 4 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 2
Google Android 12999 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 501 2
MobilityLab WorksPad 168 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 129 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 114 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 126 2
Oracle Java - язык программирования 2642 2
Flant Deckhouse Kubernetes Platform 4 2
Чеханков Кирилл 12 3
Шилов Сергей 86 3
Молодцов Александр 17 3
Яппаров Тагир 95 3
Казаков Александр 46 2
Рудычева Наталья 93 2
Зубарев Сергей 11 2
Еремеев Сергей 20 2
Тесленко Павел 5 2
Кузовкин Алексей 154 2
Лебедев Артемий 98 2
Попов Сергей 117 2
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Левицкая Галина 6 2
Светушкова Наталья 17 2
Щеглов Петр 47 2
Гриб Андрей 16 2
Комиссаров Кирилл 3 2
Бурдина Елизавета 4 2
Овчаренко Юрий 33 2
Кулагин Дмитрий 12 2
Лавров Владимир 33 2
Губарев Валентин 11 1
Пономарев Михаил 18 1
Дьяков Петр 11 1
Козлов Александр 63 1
Калина Роман 62 1
Прохоров Александр 102 1
Фролов Виктор 8 1
Тихомиров Сергей 14 1
Путин Владимир 2834 1
Гиацинтов Олег 6 1
Оганесян Ашот 107 1
Андреев Владимир 87 1
Паршин Максим 303 1
Меджитов Тимур 85 1
Лысенко Эдуард 279 1
Рябова Галина 24 1
Калганов Игорь 49 1
Бурин Андрей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 127081 131
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13412 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39437 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50094 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14107 19
Европа 11993 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12790 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2256 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8576 8
Ближний Восток 2717 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1899 8
Россия - СФО - Новосибирск 3787 7
Индия - Bharat 4474 7
Африка - Африканский регион 3033 6
Украина 6786 6
Азия - Азиатский регион 4269 6
Беларусь - Белоруссия 4435 6
Казахстан - Республика 4926 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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