Заказная разработка Custom development
Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Заказная разработка ПО теряет позиции? Анализ рынка" 30 июня 2022 года на конференции CNews "Заказная разработка ПО 2022"
Алексей Сердюк, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры» "Уголовные риски заказной разработки, как их снизить или избежать?"
Заказная разработка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чеханков Кирилл 12 3
|Шилов Сергей 86 3
|Молодцов Александр 17 3
|Яппаров Тагир 95 3
|Казаков Александр 46 2
|Рудычева Наталья 93 2
|Зубарев Сергей 11 2
|Еремеев Сергей 20 2
|Тесленко Павел 5 2
|Кузовкин Алексей 154 2
|Лебедев Артемий 98 2
|Попов Сергей 117 2
|Титов Олег 6 2
|Левицкая Галина 6 2
|Светушкова Наталья 17 2
|Щеглов Петр 47 2
|Гриб Андрей 16 2
|Комиссаров Кирилл 3 2
|Бурдина Елизавета 4 2
|Овчаренко Юрий 33 2
|Кулагин Дмитрий 12 2
|Лавров Владимир 33 2
|Губарев Валентин 11 1
|Пономарев Михаил 18 1
|Дьяков Петр 11 1
|Козлов Александр 63 1
|Калина Роман 62 1
|Прохоров Александр 102 1
|Фролов Виктор 8 1
|Тихомиров Сергей 14 1
|Путин Владимир 2834 1
|Гиацинтов Олег 6 1
|Оганесян Ашот 107 1
|Андреев Владимир 87 1
|Паршин Максим 303 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Лысенко Эдуард 279 1
|Рябова Галина 24 1
|Калганов Игорь 49 1
|Бурин Андрей 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10516 4
|TAdviser - Центр выбора технологий 319 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1159 1
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