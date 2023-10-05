Заказная разработка Custom development

Юрий Хомутский, Директор проектов, CNews "Заказная разработка ПО теряет позиции? Анализ рынка" 30 июня 2022 года на конференции CNews "Заказная разработка ПО 2022"

Алексей Сердюк, Адвокат, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, МКА «Князев и партнеры» "Уголовные риски заказной разработки, как их снизить или избежать?"