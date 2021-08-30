Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Polycom
Поликом Раша
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 300, упоминаний - 594
Polycom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
|GPA - Global Presence Alliance 1 1
|Атанесов Саргис 13 9
|Смирнов Александр 44 9
|Воробьев Артем 14 8
|Муравлев Александр 15 8
|Шалимов Александр 9 8
|Потёмкин Роман 20 8
|Тищенко Юрий 14 8
|Леоничев Алексей 14 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Клеев Владимир 9 8
|Базалей Наталья 14 8
|Мухин Максим 18 8
|Хрусталев Александр 31 8
|Кравченко Денис 24 8
|Скородумов Олег 17 8
|Чекель Павел 15 8
|Сафронов Юрий 61 8
|Николаев Евгений 13 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Патрин Максим 31 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Герасимов Александр 40 5
|Игнатов Виктор 12 5
|Сергеев Александр 21 5
|Козлов Александр 54 5
|Калюжный Игорь 24 5
|Бетсис Павел 84 4
|Лосев Сергей 43 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Староверов Денис 14 2
|Мякишева Марина 84 2
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Скляр Алексей 49 2
|Шевченко Евгений 55 2
|Елистратов Николай 90 2
|Гахов Александр 2 2
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
|CNews Analytics 1988 12
|Gartner 2189 2
|Fortune 100 48 2
|IDC - International Data Corporation 2711 1
|Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
|Frost & Sullivan 101 1
|Tractica 7 1
|Synergy Research Group 13 1
|TMR - Transparency Market Research 14 1
|comScore 224 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758155, в очереди разбора - 661845.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758155, в очереди разбора - 661845.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru