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Polycom
Поликом Раша


30.08.2021 «Т1» нацелилась подключить органы власти к бесплатной ВКС 1
19.04.2021 Poly объявила о продаже своего 30-миллионного телефона 1
13.04.2021 Блокчейн вышел за пределы банкинга: в каких отраслях востребована криптография 1
07.04.2021 Сервер ВКС концерна «Автоматика» включен в реестр российского ПО 1
09.03.2021 «Техносерв» модернизировал систему коммуникаций компании «Мирогрупп ресурсы» 1
10.02.2021 Новый релиз ВКС VideoMost 8.0 — как Zoom, только наш 1
20.10.2020 Российские суды переходят на общение с гражданами через смартфоны 1
21.07.2020 Импортозамещение ВКС в госструктурах затянется на годы 1
21.07.2020 Видеоконференцсвязь. До и после пандемии 1
03.06.2020 Создан первый в мире серийный сервер видеоконференцсвязи на «Эльбрусах» 1
01.06.2020 «Техносерв» обеспечивает обслуживание ВКС-оборудования Poly для САЦ Минэнерго России 1
13.05.2020 «Техносерв» оснастил видеоконференцсвязью тульский офис Tele2 1
30.04.2020 Vinteo заявила о готовности полностью заменить ВКС Polycom 3
11.12.2019 Poly представила гарнитуры Poly EncorePro и аудиопроцессоры MDA 500QD 1
31.10.2019 В Veeam назначен глобальный директор по маркетингу 2
16.10.2019 Poly представила серию видеопанелей Poly Studio X c поддержкой интерфейса Zoom 1
27.09.2019 НИИ «Масштаб» выпустил новую версию защищенной системы ВКС IVA AVES S 1
10.09.2019 НИИ «Масштаб» обновил системы защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S и LARGO 1
13.06.2019 «Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity 1
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области 1
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 1
23.04.2019 Подтверждена совместимость Videomost с ОС семейства «Альт» 1
18.04.2019 Trueconf обеспечил видеосвязью турецкого дилера Mercedes-Benz 1
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
25.03.2019 ГУП «Оренбургремдорстрой» перешел на видеоконференции VideoMost 1
01.03.2019 iCore создала мультимедийную систему для инжинирингового дивизиона «Росатома» 1
28.02.2019 ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost 1
24.01.2019 Власти Московской области перешли с ВКС Cisco на российское решение 1
09.11.2018 Videomost используется в 50 диспетчерских пунктах «Мособлэнерго» 1
01.10.2018 ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года 1
21.09.2018 КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы 1
05.09.2018 Polycom выпустил новый мультимедийный телефон с облачным сервисом 10
31.08.2018 «Ростелеком» начал продажи PaaS-услуги «ВидеоСервер» на базе VideoMost 1
21.08.2018 «Автоматика» представит на «Армии-2018» около 40 разработок в сфере ИБ, засекреченной связи и телекома 1
30.07.2018 Polycom анонсировала появление поддержки Microsoft Teams в решении RealConnect Service 1
26.07.2018 НИИ «Масштаб» займется дистрибуцией ПО VideoMost 1
18.07.2018 Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО 1
04.06.2018 Технологии или люди: что делает ИТ-компанию успешной 1
29.05.2018 Qrator Labs и «Стэп Лоджик» объявили о партнерстве в сфере обеспечения сетевой безопасности 1
25.05.2018 Polycom представила Polycom Cloud Services для анализа и управления устройствами конференц-связи 5

Публикаций - 300, упоминаний - 594

Polycom упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11039 70
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 46
Cisco Systems 2037 39
VideoMost - ВидеоМост 191 36
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 33
Samsung Electronics 5641 24
Cisco Systems - Tandberg 91 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 17
Huawei 2727 17
Spirit DSP - Спирит Корп 246 13
IBM 3530 12
Ланит ГК 1155 11
АйТи 749 11
Apple Inc - Эппл Рус 7685 10
VK - Mail.ru Group 2482 9
Reliance Communications - Rcom 39 9
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 9
Instabank - Инстабанк 12 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
Крок 1219 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 8
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
Google LLC 7135 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1505 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Poly - Plantronics 42 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 7
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
SAP SE 3208 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 5
TrueConf - ТруКонф 252 5
Extron Electronics 36 5
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 4
Crestron 67 4
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 4
Zoom Int - Zoom Video Communications 716 4
Oracle Corporation 3333 4
ХайТэк - Hi-Tech 65 3
Пробизнесбанк АКБ 109 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Новард Управляющая компания - Novard 67 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 8
МДМ Банк 150 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВТБ Банк Москвы 371 8
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Башнефть ПАО АНК 90 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Albertsons Companies 1 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Родник 45 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 84 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
ВТБ24 583 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Сибур Юг КЦО - Корпоративный Центр Оздоровления 2 1
Uber 257 1
Koluman Holding - Колуман Рус 1 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Транснефть 159 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Альфа-Банк 1123 1
Почта Банк 289 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Uber Technologies 258 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 6
Верховный суд Российской Федерации 174 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 3
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 2
Тверской районный суд города Москвы 15 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
Мещанский районный суд города Москвы 9 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 3 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 416 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
GPA - Global Presence Alliance 1 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 50
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 24
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1100 23
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 19
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 18
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3046 14
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5293 13
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 474 12
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 9
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 7
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 5
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 3
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 390 3
Flash 472 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 2
Collaboration - Совместная работа 14 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 485 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 2
HEVC - High Efficiency Video Coding - H265 - Высокоэффективное кодирование видеоизображений 92 2
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 823 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2342 2
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 29 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 881 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
Google Android 10750 28
Apple iOS 5741 27
Microsoft Lync 272 18
Microsoft Skype 1465 15
Linux OS 4249 14
Microsoft Windows 10 6622 12
Cisco Webex 107 11
Microsoft Exchange 680 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 6
Apple macOS 922 6
Polycom RealConnect Service 6 6
Microsoft Outlook 641 5
WhatsApp Messenger 654 5
Microsoft Office 365 769 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 43 4
Polycom Trio - «умный» телефон для конференц-связи 4 4
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 3
Apple Mac 1455 3
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 30 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 3
Zoom Rooms - ВКС 9 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 192 2
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 2
Cisco Codian 2 2
Polycom PDMS - Polycom Device Management Service 4 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
IVA Largo - Видеотерминал 14 2
Opera - Браузер 630 2
Citrix GoToMeeting 19 2
Microsoft Teams 214 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Rakuten Viber 429 2
Microsoft Windows 7 1662 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
VideoMost IM 3 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
Cisco Systems - Tandberg Telepresence 2 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 1
Атанесов Саргис 13 9
Смирнов Александр 44 9
Воробьев Артем 14 8
Муравлев Александр 15 8
Шалимов Александр 9 8
Потёмкин Роман 20 8
Тищенко Юрий 14 8
Леоничев Алексей 14 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Клеев Владимир 9 8
Базалей Наталья 14 8
Мухин Максим 18 8
Хрусталев Александр 31 8
Кравченко Денис 24 8
Скородумов Олег 17 8
Чекель Павел 15 8
Сафронов Юрий 61 8
Николаев Евгений 13 7
Алябьев Андрей 27 7
Румянцева Ольга 45 7
Патрин Максим 31 7
Свердлов Михаил 29 7
Грибанов Юрий 24 7
Серебряков Виктор 42 6
Разгуляев Валерий 18 6
Герасимов Александр 40 5
Игнатов Виктор 12 5
Сергеев Александр 21 5
Козлов Александр 54 5
Калюжный Игорь 24 5
Бетсис Павел 84 4
Лосев Сергей 43 3
Тихонов Андрей 33 3
Староверов Денис 14 2
Мякишева Марина 84 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Скляр Алексей 49 2
Шевченко Евгений 55 2
Елистратов Николай 90 2
Гахов Александр 2 2
Россия - Российская федерация - РФ 57238 150
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 17
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 17
Европа 3736 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 13
Казахстан - Республика 2622 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 7
Украина 3353 7
Восточная Европа 1674 6
Россия - Ростовская область 861 6
Германия - Федеративная Республика 3618 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 6
Беларусь - Белоруссия 2084 5
Франция - Французская Республика 2116 4
Индия - Республика 2165 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 2
Россия - СФО - Новосибирск 1959 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 2
Европа Западная 611 2
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Майкоп 29 1
Россия - Заволжье 18 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Казахстан - Алматы 261 1
Россия - Архангельская область 336 1
Япония 2771 1
Россия - Оренбургская область 292 1
Россия - Краснодар 1034 1
Турция - Турецкая республика 951 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Антитеррор 62 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 162 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ГПК РФ - Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 15 1
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Стрим-ТВ - телекомпания 79 1
CNews Analytics 1988 12
Gartner 2189 2
Fortune 100 48 2
IDC - International Data Corporation 2711 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Frost & Sullivan 101 1
Tractica 7 1
Synergy Research Group 13 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
comScore 224 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 9
CNews AWARDS 291 8
CNews APPWards 36 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
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