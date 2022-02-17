Индексная книга CNews*
KT Corporation Korea Telecom Telecoms Korea KTF KT Freetel Korea Telecom Freetel
Публикаций - 219, упоминаний - 240
KT Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Родионов Андрей 28 23
|Свириденко Андрей 96 11
|Пожидаев Николай 60 5
|Свириденко Владимир 7 2
|Малин Дмитрий 5 2
|Рябов Игорь 27 2
|Камлюк Виталий 29 2
|Макаров Станислав 117 1
|Королев Константин 11 1
|Лукьянчук Евгений 5 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Попов Алексей 330 1
|Бутин Вячеслав 11 1
|Савельев Александр 39 1
|Астафьева Ирина 37 1
|Liang Sheng - Лян Шэн 2 1
|Городничев Игорь 5 1
|Иванников Дмитрий 41 1
|Копыл Владимир 8 1
|Рудаков Дмитрий 7 1
|Хаустов Андрей 10 1
|Умаров Михаил 56 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Ткаченко Владимир 10 1
|Свириденко Андрей 1 1
|Жаров Игорь 2 1
|Афанасьев Вячеслав 4 1
|Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
|Балашова Елена 3 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Репин Николай 18 1
|Азаров Максим 6 1
|Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
|Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
|Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
|Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
|Попова Мария 140 1
|Кесельбренер Леонид 52 1
|Забелин Вячеслав 13 1
|Юсупов Ренат 114 1
|FT - Financial Times 1167 5
|Maeil Business Newspaper 79 5
|TAdviser - Центр выбора технологий 304 4
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
|CNews - ZOOM.CNews 1757 4
|Total Telecom 613 3
|Korea Times 129 3
|GlobeNewswire - Global Wireless News 125 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5776 2
|News Corp 186 1
|InterNetNews - InternetNews.com 218 1
|New Scientist 1447 1
|Economic Times 42 1
|The Economist 44 1
|AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
|AppleInsider 386 1
|Euronews - телеканал 46 1
|Известия ИД 471 1
|Redmond Developer News - Redmond magazine - Redmondmag 5 1
|VNUNet.com 214 1
|Прайм - Агентство экономической информации 857 1
|AP - Associated Press 1994 1
|Ars Technica 381 1
|VentureBeat 90 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 800 1
|Engadget - Блог о технологиях 418 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 1
|ZDnet 596 1
|The Register 1408 1
|The Verge - Издание 504 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1220798, в очереди разбора - 878736.
Создано именных указателей - 111900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.