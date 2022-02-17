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KT Corporation Korea Telecom Telecoms Korea KTF KT Freetel Korea Telecom Freetel

KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel


17.02.2022 Sitronics KT внедрила новые функции виртуальной среды платформы моделирования безэкипажного судовождения
09.02.2022 МТС и корейская KT Сorporation будут сотрудничать в создании дата-центров, AI-решений и медиаконтента
20.01.2022 Sitronics KT сертифицирует российскую навигационную систему «Беринг» для судов
14.12.2021 Sitronics KT разработает сервисы электронной навигации по заказу Минпромторга
30.11.2021 Sitronics KT поставит Росморречфлоту обстановочные комплексы для обеспечения безопасности движения судов
23.11.2021 Sitronics KT внедрит автоматизированную систему создания и передачи электронных навигационных карт для судов
15.05.2017 Ericsson и KT готовят сеть 5G к Зимним Олимпийским играм 2018 года
05.03.2015 Ericsson и KT начали совместные исследования в области 5G
16.10.2009 «Синтерра» и Korea Telecom будут сотрудничать в области WiMAX и инновационных услуг ЦОД
10.11.2008 Korea Telecom выбрал продукт Spirit для реализации VoIP-сервисов
30.10.2007 Korea Telecom и Sumitomo приобретут 85% акций узбекского оператора East Telecom
22.06.2005 KT выпустил робота для патрулирования дома
22.06.2005 KT выпустил робота для патрулирования дома
09.06.2003 Alcatel выпустит облигации на €1 млрд. и построит спутник для KT Corp
16.01.2003 Южнокорейская KT Corp. намерена увеличить число пользователей интернета в 2003 году до 6,75 млн.
10.01.2003 Южнокорейская KT сократит в 2003 году капзатраты на $210 млн.
09.01.2003 Южнокорейская KT Corp сокращает штат управленцев
27.12.2002 Korea Telecom защитит пользователей от "клавиaтурных шпионов"
15.12.2002 Южнокорейская KT объединяет подразделения мобильной 3G-связи
15.10.2002 Korea Telecom построит цифровую телефонную сеть с помощью Lucent
09.09.2002 Korea Telecom займется домашними сетями
27.06.2002 KT и J-Phone продемонстрировали роуминг в передаче видео по 3G-сети
03.06.2002 LG Electronics поставит 3G-cеть для Korea Telecom
21.05.2002 Samsung и SK присоединились к претендентам на покупку акций Korea Telecom
25.03.2002 KT и LG Electronics: альянс в развитии широкополосной сотовой связи
24.12.2001 Microsoft купит облигации Korea Telecom на сумму $0,5 млрд.
20.12.2001 Korea Telecom Freetel продемонстрировал технологию cdma2000 1x EV-DO в действии
20.12.2001 Южнокорейское правительство продаст Microsoft 3,2% акций KT Corporation
27.09.2001 Lucent поставит оборудование Korea Telecom на сумму $40 млн.
24.09.2001 Korea Telecom продаст 31,1% акций, принадлежащих правительству
20.06.2001 Korea Telecom намерена получить до $3 млрд. от выпуска ADR
02.04.2001 Korea Telecom потратит $2,2 млрд. на усовершенствование инфраструктуры сети
22.03.2001 Korea Telecom Freetel запланировала на 2002 г. начало эксплуатации сети стандарта cdma2000 1xEV
23.02.2001 Прибыль Korea Telecom в 2000 г. выросла на 164% до рекордного уровня $816 млн.
14.02.2001 Южнокорейскому правительству удалось продать на аукционе лишь 1,1% акций Korea Telecom
17.01.2001 Правительство Южной Кореи продаст 14,7% акций Korea Telecom на аукционе
04.01.2001 Корейская KT Freetel намерена получить в 2001 г. чистую прибыль в $310 млн. при обороте в $2,12 млрд.
02.11.2000 Государственная Korea Telecom начала переговоры о продаже 15% акций иностранным компаниям
21.08.2000 Прибыли Korea Telecom за полугодие выросли в 4 раза
15.06.2000 Korea Telecom приобретет Hansol M.com

Публикаций - 219, упоминаний - 240

KT Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3543 45
Samsung Electronics 9750 34
Ситроникс - Sitronics 1074 32
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT 42 31
Microsoft Corporation 23540 29
SK Telecom 189 29
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 28
AT&T Inc 1662 28
China Mobile 397 26
Huawei 3517 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10112 24
Apple Inc 11230 23
ZTE Corporation 724 21
NTT DoCoMo 1132 21
Spirit DSP - Спирит Корп 451 21
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1006 20
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 387 19
VideoMost - ВидеоМост 239 18
Adobe Systems 1507 18
Oracle Corporation 6323 18
HTC Corporation 1492 17
Toshiba Corporation 2888 17
TI - Texas Instruments Incorporated 815 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8072 16
LG Uplus - LG U+ 32 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 16
Reliance Communications - Rcom 70 16
Dialogic Corp 90 15
Blizzard Entertainment 324 15
HP Inc. 5526 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6988 14
Kyocera 234 13
LG Telecom 46 13
Cisco Systems 4884 13
Cisco Broadsoft UC 53 12
Xiaomi 1312 12
Mitel Corp - Mitel Networks 57 11
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 11
Deutsche Telekom 910 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5853 6
SoftBank Group 248 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 5
РЖД - Российские железные дороги 1626 4
Sumitomo Group 44 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 3
Hyundai Motor 341 3
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 3 2
Gardia - Гардия - AIG - American International Group - AIG Insurance - АИГ страховая компания - Чартис 46 2
Росморпорт ФГУП 50 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2839 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 158 2
Beurer - Бойрер 17 1
ВсеИнструменты.ру 226 1
Dyson 110 1
Whirlpool KitchenAid 22 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Роскосмос - ЦЭНКИ ФГУП - Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры 7 1
Газпромнефть Снабжение 8 1
Lockheed Martin 751 1
Orbital Recovery 4 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 1
Евросеть 1401 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 25 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 108 1
Gorenje 88 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 1
KIA Motors 100 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 1
Газпром нефть 499 1
Лента - Сеть розничной торговли 1707 1
Ford 398 1
Walt Disney Company 573 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 67 1
Vimeo - Видеохостинг 66 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 15
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 74 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9179 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1855 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 4
Российский морской регистр судоходства ФАУ 14 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2030 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1217 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1552 3
Федеральное казначейство России 1552 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3066 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1665 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 824 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 388 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 523 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 433 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2518 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2355 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1041 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 61 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 39 1
Правительство Италии - Вооруженные силы Италии 13 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 131 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 117 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 93 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 943 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 696 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 547 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 606 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 18
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ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 2
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2574 1
5GaaS - The 5G Automotive Association - Автомобильная Ассоциация 5G - Ассоциация автомобильной промышленности 5G 2 1
WiMAX Forum 68 1
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ASF - Apache Software Foundation 105 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
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Google Android 12602 12
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Apple iOS 6830 10
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 10
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Linux OS 8297 9
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Apple iPhone - серия смартфонов 6639 7
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Cisco Webex - Intranets.com 181 5
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 35 5
Apple macOS 1723 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2515 4
Xiaomi Mi Home 55 4
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 242 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1022 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4137 3
Microsoft Teams 374 3
Ред ОС 446 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 405 3
WhatsApp Messenger 865 3
Microsoft Outlook 1285 3
ASD Technologies Cloudike 5 3
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Apple iPad 3743 3
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 18 3
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 9 3
Oracle Java - язык программирования 2774 3
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 299 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1796 2
Сбер - Dialog - Мессенджер 66 2
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 2
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 2
Apple iPhone 6 6191 2
Родионов Андрей 28 23
Свириденко Андрей 96 11
Пожидаев Николай 60 5
Свириденко Владимир 7 2
Малин Дмитрий 5 2
Рябов Игорь 27 2
Камлюк Виталий 29 2
Макаров Станислав 117 1
Королев Константин 11 1
Лукьянчук Евгений 5 1
Бейлезон Олег 32 1
Попов Алексей 330 1
Бутин Вячеслав 11 1
Савельев Александр 39 1
Астафьева Ирина 37 1
Liang Sheng - Лян Шэн 2 1
Городничев Игорь 5 1
Иванников Дмитрий 41 1
Копыл Владимир 8 1
Рудаков Дмитрий 7 1
Хаустов Андрей 10 1
Умаров Михаил 56 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Ткаченко Владимир 10 1
Свириденко Андрей 1 1
Жаров Игорь 2 1
Афанасьев Вячеслав 4 1
Kozlowski Dennis - Козловски Деннис 10 1
Балашова Елена 3 1
Хлуденев Александр 10 1
Репин Николай 18 1
Азаров Максим 6 1
Sinclair Alex - Синклер Алекс 5 1
Cho Seunghwan - Чоу Сёнгван 2 1
Jejdling Fredrik - Джейдлинг Фредрик 9 1
Weldon Marcus - Уэлдон Маркус 6 1
Попова Мария 140 1
Кесельбренер Леонид 52 1
Забелин Вячеслав 13 1
Юсупов Ренат 114 1
Южная Корея - Республика 6296 110
Россия - РФ - Российская федерация 123440 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50260 43
Япония 12941 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15142 23
Европа 21334 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17164 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13196 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12954 15
Южная Корея - Сеул 362 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39492 13
Канада 4713 13
Италия - Итальянская Республика 4230 12
Азия - Азиатский регион 4669 12
Германия - Федеративная Республика 12023 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3431 10
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 936 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15046 9
Америка 2155 9
Америка Северная 2938 9
Китай - Тайвань 3752 8
Малайзия 794 7
Швеция - Королевство 3461 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2320 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 7
Сингапур - Республика 1772 7
Индия - Республика 5084 7
Финляндия - Финляндская Республика 3478 7
Земля - планета Солнечной системы 9716 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1747 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 689 5
Россия - СФО - Иркутская область 919 5
Россия - ДФО - Магаданская область 358 5
Франция - Французская Республика 7091 5
США - Калифорния 4670 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2031 5
Беларусь - Белоруссия 4299 5
Испания - Королевство 3604 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2513 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 804 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41873 47
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15133 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14123 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42178 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10402 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24084 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8894 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6874 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4059 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4062 8
Приватизация - форма преобразования собственности 527 7
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4524 7
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1002 7
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - Company shares and bonds 4914 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4072 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8320 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20407 6
Кредитование - Сrediting - Заём 5573 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4264 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3918 5
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3669 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3479 5
Абонентская база - Абонентская плата 5307 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4389 5
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 164 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1761 4
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 391 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3288 4
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4575 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7555 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9434 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4185 3
Internet Economy - Интернет-экономика 5482 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс 1348 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5258 3
Орехи - Nuts 46 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6270 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10750 3
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия 125 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5137 3
FT - Financial Times 1167 5
Maeil Business Newspaper 79 5
TAdviser - Центр выбора технологий 304 4
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 4
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Korea Times 129 3
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11008 2
Thomson Reuters - Рейтер 5776 2
News Corp 186 1
InterNetNews - InternetNews.com 218 1
New Scientist 1447 1
Economic Times 42 1
The Economist 44 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
AppleInsider 386 1
Euronews - телеканал 46 1
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VNUNet.com 214 1
Прайм - Агентство экономической информации 857 1
AP - Associated Press 1994 1
Ars Technica 381 1
VentureBeat 90 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 572 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 800 1
Engadget - Блог о технологиях 418 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 1
ZDnet 596 1
The Register 1408 1
The Verge - Издание 504 1
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Moody's Investors Service 135 1
In-Stat/MDR 64 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 335 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 108 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 21 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 87 1
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