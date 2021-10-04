Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
MNP
Mobile Number Portability
Переносимость телефонных номеров
Мобильное рабство
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Публикаций - 145, упоминаний - 272
MNP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дворкович Аркадий 169 10
|Прозоров Дмитрий 58 6
|Никифоров Николай 1126 5
|Рейман Леонид 411 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Белик Дмитрий 10 3
|Зайцев Владимир 37 3
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 3
|Таболин Сергей 17 2
|Рубцов Сергей 27 2
|Нурмухометов Артур 12 2
|Майстренко Игорь 44 2
|Деминский Владислав 4 2
|Голубев Михаил 10 2
|Ройтман Евгений 34 2
|Аксенов Сергей 6 2
|Путин Владимир 1824 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Щеголев Игорь 676 2
|Свердлов Денис 163 2
|Кузьменко Валерия 58 2
|Иванов Олег 124 2
|Дорохина Юлия 42 1
|Аксенов Алексей 7 1
|Полонский Дмитрий 13 1
|Шубин Иван 3 1
|Ротенберг Борис 5 1
|Айбашева Анна 91 1
|Морошкин Александр 106 1
|Муталлапова Бэлла 1 1
|Меньшенина Елена 2 1
|Хасанов Василий 1 1
|Яшкин Вячеслав 3 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Суворов Владимир 17 1
|Макаров Станислав 111 1
|Смолин Александр 5 1
|Туровский Михаил 19 1
|Комсомольская правда в Крыму 2 2
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1988 10
|Forrester Research 385 1
|ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru