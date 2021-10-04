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MNP
Mobile Number Portability
Переносимость телефонных номеров
Мобильное рабство


04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
23.04.2021 Tele2 начала доставлять SIM-карты в постаматы PickPoint 1
25.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 4
22.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 4
08.02.2021 Клиенты Tele2 стали чаще заказывать SIM-карты онлайн 1
05.02.2021 Tele2 проанализировала онлайн-продажи за 2020 год 1
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 2
20.10.2020 Danycom приостанавливает развитие партнерства с MCN Telecom 1
19.08.2020 Абоненты Tele2 стали чаще покупать SIM-карты онлайн 2
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
07.05.2020 «Ростелеком» предложил новым корпоративным пользователям мобильной связи все тарифы «Вызов» за 1 рубль 2
16.03.2020 Tele2 нарастила подключения через интернет 1
04.03.2020 Власти нашли хитрый способ безболезненного ухода МТС из Крыма 2
24.12.2019 Tele2 подвел итоги развития розничной сети в Северо-Западном регионе 1
19.12.2019 «Аплана Диджитал» представила сервис автоматизированной миграции серверов «под ключ» 1
16.12.2019 «Алиса» начала консультировать абонентов Tele2 1
04.12.2019 У сотовых абонентов «Крымтелекома» девять месяцев проблемы со связью 1
29.11.2019 МТС бежит из российского региона, в котором «никогда не работала» 2
11.11.2019 «Ростелеком» запустил обновленную линейку тарифных планов мобильной связи «Вызов» для бизнеса 2
11.10.2019 eSIM уже в России: наш опыт использования 1
10.10.2019 Tele2 увеличил число монобрендов в Москве до 550 1
22.08.2019 Искусственный интеллект повысит качество клиентского сервиса в салонах Tele2 1
06.03.2019 Годовая выручка Tele2 от интернет-продаж в Москве выросла на 20% 1
05.03.2019 Власти создают базу мобильных абонентов для удобства коллекторов и банков 1
08.02.2019 Россиянам вдвое сократят срок бегства из мобильного рабства 6
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 1
01.11.2018 Tele2 установила SIM-терминалы в метро 1
09.06.2018 Tele2 запустила симкомат с биометрической идентификацией 1
15.05.2018 Недостаток веса: Почему провалились многие проекты Минкомсвязи по регулированию частот 1
03.05.2018 Регулирование телекома: успехи и неудачи Минкомсвязи 10
07.12.2017 Tele2 предлагает терабайт интернета покупателям последних моделей iPhone 1
29.06.2017 Депутаты требуют отменить роуминг при поездках по России 1
20.06.2017 Tele2 запускает систему ЭДО для корпоративных клиентов 1
16.02.2017 «Дверивелл» подключил «Виртуальную АТС» от «Мегафона» 1
08.02.2017 Москвичи заказали полмиллиона номеров в интернет-магазине Tele2 2
03.02.2017 «Мегафон» обеспечит связью Роспотребнадзор Белгородской области 1
02.02.2017 Россия: число перенесенных абонентских номеров от одного оператора связи к другому превысило 5 млн 1
07.11.2016 «Мегафон» обеспечит связью «Русполимет» 1
18.10.2016 «Донэнерго» расширил сотрудничество с «Мегафоном» в области M2M 1
30.09.2016 «Билайн» собрался выселить Tele2 из «Пятерочки» 1

Публикаций - 145, упоминаний - 272

MNP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 44
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 25
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 13
МегаФон Кавказский филиал 192 6
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 5
Крымтелеком 41 4
К-Телеком - Win Mobile 22 4
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 26 4
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 20 4
К Телеком 44 4
Vodafone Group 379 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 4
Vivacell - МТС Армения 20 3
МегаФон Центральный филиал 60 3
Укртелеком 127 3
Ростелеком Связьинвест 696 3
Киевстар 260 3
КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 15 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Huawei 2730 2
Microsoft Corporation 11077 2
Таттелеком 103 2
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 2
Мотив - Екатеринбург-2000 105 2
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 2
Samsung Electronics 5666 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Вайнах Телеком 42 2
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 2
Yota - Скартел 623 2
Facebook 3765 2
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 2
Айти-Прогресс 5 2
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
НИТ - Национальные информационные технологии 31 1
ИТ-Прогресс 4 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 2
CyberPlat - КиберПлат 202 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
Правокард - Современные Юридические Решения 4 1
Фин-Партнер УК 3 1
Быстроденьги МФК 22 1
Совкомбанк Совесть 27 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта Банк 289 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Металлинвестбанк 39 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
AliExpress 275 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 3
Президент Российской Федерации 1439 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Президент США - The White House - Белый дом 50 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Правительство РФ 2203 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство финансов республики Республики Казахстан 5 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Счётная палата РФ 460 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 28
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
3G - Стандарт мобильной связи 3731 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 46 1
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
NG-1 - McWiLL - стандарт широкополосного мобильного доступа 12 1
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 199 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 3
МегаФон Наши люди 18 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
Apple iOS 5742 3
WhatsApp Messenger 654 3
ЦНИИС ФГУП - БДПН - база данных перенесенных номеров мобильных телефонов 9 2
Google Android 10751 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 10 6635 2
МТС SIM-карты 35 1
Samsung Electronics Bada 171 1
Yota LTE-сеть 2 1
SAS Sentiment Analysis 1 1
Xelent ЦОД 1 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
Rakuten Viber 429 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
Apple iPad Pro 226 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Symbian OS 776 1
Microsoft Azure 1171 1
Apple iPhone 8 157 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Apple iPad mini 375 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 178 1
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 1
Linux OS 4257 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 1
Google Gmail 605 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Дворкович Аркадий 169 10
Прозоров Дмитрий 58 6
Никифоров Николай 1126 5
Рейман Леонид 411 3
Зырьянов Сергей 3 3
Медведев Дмитрий 1433 3
Белик Дмитрий 10 3
Зайцев Владимир 37 3
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 5 3
Таболин Сергей 17 2
Рубцов Сергей 27 2
Нурмухометов Артур 12 2
Майстренко Игорь 44 2
Деминский Владислав 4 2
Голубев Михаил 10 2
Ройтман Евгений 34 2
Аксенов Сергей 6 2
Путин Владимир 1824 2
Духовницкий Олег 91 2
Щеголев Игорь 676 2
Свердлов Денис 163 2
Кузьменко Валерия 58 2
Иванов Олег 124 2
Дорохина Юлия 42 1
Аксенов Алексей 7 1
Полонский Дмитрий 13 1
Шубин Иван 3 1
Ротенберг Борис 5 1
Айбашева Анна 91 1
Морошкин Александр 106 1
Муталлапова Бэлла 1 1
Меньшенина Елена 2 1
Хасанов Василий 1 1
Яшкин Вячеслав 3 1
Юрченко Евгений 75 1
Сапельников Сергей 100 1
Суворов Владимир 17 1
Макаров Станислав 111 1
Смолин Александр 5 1
Туровский Михаил 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 38
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 13
Украина 3365 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - ПФО - Казань 1515 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 7
Беларусь - Белоруссия 2088 6
Европа 3752 6
Россия - Республика Крым 626 5
Россия - Краснодарский край 914 5
Россия - Севастополь 420 5
Россия - Ростовская область 862 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 4
Казахстан - Республика 2629 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 3
Россия - Черноземье - Центрально-Чернозёмный экономический район 114 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Индия - Республика 2169 2
Россия - Сибирь 876 2
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Россия - Курская область 338 1
Россия - Красноярск 845 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Петрозаводск 150 1
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 167 1
Россия - Ханты-Мансийск 115 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
Россия - Великий Новгород 165 1
Россия - Архангельск 205 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Европа Центральная 106 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 329 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ЕИСПСА - Единая информационная система проверки сведений об абонентах 4 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Резерв универсального обслуживания 37 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 6 1
Комсомольская правда в Крыму 2 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews Analytics 1988 10
Forrester Research 385 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
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