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File Manager Файловый менеджер



06.12.2022 Microsoft почти 30 лет скрывала от всего мира суперполезную «фишку» Windows, которая нравится миллионам пользователей 1
22.11.2022 Вышла ОС в стиле Windows 11 на базе Android и Linux. Ее выпустил создатель суперклонов Raspberry Pi 1
10.11.2022 Мольбы пользователей услышаны. Спустя 11 лет смартфоны Xiaomi избавятся от самого мучительного недостатка 1
01.11.2022 Создан идеальный Linux-клон Windows для очень древних ПК 1
14.10.2022 Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве 1
27.09.2022 Россиян отлучили от обновлений Windows. Как обмануть Microsoft 1
21.09.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем 1
29.08.2022 Как российская ИТ-компания «Аскон» перешла с Cisco Webex на отечественный сервис для совещаний 1
26.08.2022 «Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian 1
15.08.2022 Apple завалит владельцев iPhone навязчивой рекламой 1
04.08.2022 Обзор смартфона TECNO CAMON 19 Pro: баланс цены и качества 1
23.06.2022 Альтернатива Zoom и Teams: опыт перехода на отечественную платформу коммуникаций 1
03.03.2022 Скандально известный автор GNOME, Midnight Commander и Mono внезапно ушел из Microsoft 1
17.02.2022 «ОКБМ Африкантов»: Как построить корпоративную мобильность на режимном предприятии 1
03.02.2022 Начался выпуск ПК для бизнеса на российском «военном Linux» 1
02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM 1
17.11.2021 «Мойофис» обновил облачные продукты и реализовал 212 улучшений 1
22.10.2021 Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему 1
23.09.2021 Обзор Infinix HOT 10S NFC: интересный смартфон до 15 000 рублей 1
22.09.2021 «Мой офис» выпустил обновление 2021.03, в которое вошло 559 улучшений 1
02.08.2021 Обзор TECNO CAMON 17P: смартфон с софитами 1
20.07.2021 Обзор смартфона Infinix Note 10 Pro: новинка лета 2021 1
19.07.2021 WhatsApp глючит на смартфонах Samsung. Как этого избежать 1
20.05.2021 Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров 1
20.05.2021 Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи 1
26.04.2021 «Яндекс» создал «убийцу» Google Docs 1
21.04.2021 В разработки российских «убийц Zoom» вложили полмиллиарда 1
13.04.2021 Microsoft радикально меняет важный инструмент Windows 10, нужный миллионам пользователей 1
10.03.2021 Как подключить флешку к смартфону: зачем нужна технология OTG 1
26.01.2021 Легендарный рабочий стол для Linux кардинально переделан в угоду интуитивности. Фото 1
19.01.2021 Китайцы выпустили «полноценную замену Windows 7» для госсектора 1
21.12.2020 Huawei выпускает ноутбук без Intel и Windows: на китайском государственном Linux и собственном ARM-процессоре 1
16.11.2020 В Windows 10 появилась назойливая полноэкранная реклама 1
05.11.2020 WhatsApp последним реализовал главную особенность «секретных» мессенджеров 1
03.11.2020 МВД потратит 444 миллиона на «железо» на российских чипах. «Байкалам» в допуске отказано 1
27.10.2020 Мобильное приложение «МойОфис Документы» появилось в AppGallery 1
16.10.2020 Windows устанавливает на ПК MS Office без разрешения пользователей 1
06.10.2020 МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет 1
01.10.2020 Автор «библии СПО»: Windows переедет на ядро Linux 1
27.08.2020 Huawei выпустила ПК с собственным процессором, который мощнее флагманов Intel 1

Публикаций - 180, упоминаний - 180

File Manager упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1279 3
VMware 2123 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5637 26
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 512 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7767 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1500 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 1
BlackBerry OS 171 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3280 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1212568, в очереди разбора - 891719.
Создано именных указателей - 106805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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