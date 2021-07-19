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Ethereum (ETH) Эфириум Этериум Эфир платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна

Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна


19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны»
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox
22.03.2018 «Лаборатория Касперского» присоединилась к Enterprise Ethereum Alliance
05.03.2018 Загадочный хакер вернул бирже украденную им криптовалюту на десятки миллионов долларов
24.11.2017 Хакеры развернули автоматизированную охоту за криптовалютными кошельками
08.11.2017 Неизвестный пользователь по ошибке уничтожил криптовалюту на $280 млн
18.10.2017 Сбербанк вступил в Enterprise Ethereum Alliance
14.09.2017 Россияне скрестили PostgreSQL и блокчейн
14.09.2017 Расширение PostgreSQL упростит работу с Ethereum
29.08.2017 ВЭБ приглашает на открытый диалог о блокчейне c основателем Ethereum
27.07.2017 В России впервые в мире началась продажа авиабилетов через блокчейн
21.07.2017 Огромная сумма криптовалюты похищена через «тривиальную дыру» в электронных кошельках
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково»
13.08.2013 «Питерские связисты» заблокировали продажу своего оператора
28.02.2012 «Питерские связисты» поделили Киргизию с сыном свергнутого президента
05.09.2011 Экс-партнер «питерских связистов» рассказал о многомиллионных взятках
24.08.2011 Россиянам не отдают крупнейшего сотового оператора Киргизии
23.06.2011 Киргизия: Правительство обвинило Верховный суд в поддержке русских связистов вопреки интересам страны
02.06.2011 Сын свергнутого главы Киргизии выкупает русские активы у самого себя за $200 млн
16.05.2011 Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии
15.04.2011 Киргизский вице-премьер отстранен за вымогательство у русских связистов
06.04.2011 У россиян конфискуют киргизского оператора Megacom
14.03.2011 У русских связистов украли деньги под видом вымогательства
07.02.2011 Русских связистов изгнали из Киргизии
28.01.2011 Компанию русских связистов подозревают в «краже» $10 млн у Киргизии
20.12.2010 Киргизия выяснила, кто похитил российского сотовика
11.08.2010 Киргизский сотовик вернулся в российские руки
09.06.2010 Революция вернула россиянам киргизскую связь
12.03.2010 Российских связистов «обокрали» киргизские чиновники
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика
19.11.2009 Русские связисты требуют с бывших партнеров заплатить по долгам
05.08.2009 «Питерские связисты» купили «Ангстрем». Доказано

Публикаций - 299, упоминаний - 478

Ethereum (ETH) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Альфа-Телеком ГК - Megacom 194 47
Питерская группа связистов 242 46
БиМоКом Лтд - бренд MegaCom 51 45
Telegram Group 805 22
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 21
Nvidia Corp 3118 19
AMD - Advanced Micro Devices 3661 18
Microsoft Corporation 22497 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 16
Twitter 2493 16
Google LLC 10352 15
Meta Platforms - Facebook 4267 15
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 15
GitHub 487 13
Yandex - Яндекс 5015 12
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 282 12
Hyperledger - Open Ledger Project 20 11
Amazon Inc - Amazon.com 2650 10
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
Intel Corporation 11262 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 782 9
Apple Inc 10683 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
Huawei 3222 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 8
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 103 7
Coinbase 29 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 7
Bitfury Group 25 7
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 6
SAP SE 4595 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 6
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 6
PayPal 634 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 6
BitClave 5 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 5
Ангстрем-М 21 5
Крок - Croc 1616 5
LG Electronics 3372 5
ETH - Eventis Telecom Holdings 88 55
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 18
Visa International 1809 15
Альфа-Банк 1476 14
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 69 12
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 9
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 9
Qiwi 878 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 6
HeadHunter Group - HH Group 423 6
Открытие ФК 2713 6
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 147 5
Альфа-Групп 613 5
Контрактфинансгрупп МФО 12 5
TON Issuer 5 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 5
ИСК - Ижевская строительная компания 1084 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 4
Runica Investments 10 4
Газпром нефть 439 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Ангстрем Инвест 11 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 57 4
РЖД - Российские железные дороги 1458 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 3
IPOC 121 3
Самолёт ГК 216 3
Банк Зенит 215 3
Сбер - СберАвто 18 3
eBay Inc 1576 3
Walmart - Wal-Mart Stores 361 3
Альтернатива Капитал 7 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
Коал Трейдинг 3 3
CME Group 18 3
Почта России ПАО 1853 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 67
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 38
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 27
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 22
Президент Российской Федерации 3770 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 13
Верховный суд Российской Федерации 709 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 10
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 8
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 119 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Районный суд Бишкек 19 4
Мосгордума - Московская городская Дума 120 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Правительство Москвы 1640 3
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 32 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 18 2
Президент Белоруссии 22 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 10 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 2
Федеральное казначейство России 1345 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 4
Enterprise Ethereum Alliance 5 4
Linux Foundation 167 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
Free TON Community 5 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 47 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
OpenChain 1 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
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Беларусь - Белоруссия 3525 11
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Земля - планета Солнечной системы 7427 7
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Кипр - Республика 373 6
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 5
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 5
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Чехия - Чешская Республика 1053 4
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 55
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 15
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 14
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Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 38 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 4
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 63 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Истец 142 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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