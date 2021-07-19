Индексная книга CNews*
Ethereum (ETH) Эфириум Этериум Эфир платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна
Публикаций - 299, упоминаний - 478
Ethereum (ETH) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бакиев Курманбек 48 42
|Бакиев Максим 40 37
|Силич Андрей 22 21
|Бутерин Виталий 25 21
|Мурзалиев Азамат 20 20
|Бабанов Омурбек 16 16
|Путин Владимир 2542 13
|Исанин Антон 9365 13
|Дуров Павел 230 13
|Огнянников Глеб 13 12
|Елисеев Алексей 15 12
|Рейман Леонид 1009 12
|Ивантер Дмитрий 32 11
|Чебан Юрий 11 11
|Андросик Владимир 28 10
|Бороздин Александр 7 7
|Сафронова Мария 10 7
|Текебаев Омурбек 9 7
|Аксаков Анатолий 104 6
|Сукало Сергей 5 5
|Абрамович Роман 31 5
|Дуров Николай 18 5
|Салянова Аида 5 5
|Якобашвили Давид 14 5
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 35 5
|Маевский Леонид 57 5
|Апостол Вячеслав 5 5
|Солонин Сергей 85 5
|Атамбаев Алмазбек 8 5
|Абеков Алмазбек 5 4
|Черников Алексей 34 4
|Лукашенко Александр 83 4
|Набиуллина Эльвира 78 4
|Акопьян Артур 23 4
|Бессонов Александр 4 4
|Трофимчук Василий 4 4
|McAfee John - МакАфи Джон 29 4
|Кучура Виталий 5 4
|Маевский Игорь 32 4
|Романенко Юрий 4 4
|Bloomberg 1009 13
|Forbes - Форбс 591 8
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 8
|CoinMarKetCap 17 7
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 7
|Tom’s Hardware 127 6
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 5
|VideoCardz 23 5
|Reddit 221 5
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 5
|CNBC - Consumer News and Business Channel 151 5
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
|BleepingComputer - Издание 157 4
|Вечерний Бишкек - газета 4 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
|Coindesk.com 3 3
|Business Insider 192 2
|Phys.org 972 2
|ComputerBase 7 2
|Investing.com 2 2
|The Independent 28 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 2
|CBS MarketWatch 305 2
|The Register 1286 2
|The Verge - Издание 482 2
|Sputnik 41 1
|РБК Украина 12 1
|Neowin 45 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
|CNews RND - R&D.CNews 2112 1
|TechSpot 31 1
|Security.com 1 1
|Cointelegraph 3 1
|Известия ИД 307 1
|Ведомости 375 1
|MIT Magazine 2 1
|KazanFirst 2 1
|Радио Свобода - радиостанция 40 1
|NYT - The New York Times 956 1
|ZDnet 584 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.