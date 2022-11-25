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Computer power supply Блок питания компьютера встроенный источник электропитания компьютера



25.11.2022 В России появился первый легальный ноутбук Xiaomi на замену MacBook, Acer и Samsung. Цена, видео 1
16.11.2022 «Дом.ру» выпустил новую компактную смарт-приставку Movix Go 1
14.11.2022 Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM 1
10.11.2022 Microsoft тайно восстала против антироссийских санкций. Возобновлены официальные поставки техники 1
07.11.2022 После громкого ухода Intel из России в магазинах тихо и тайно появились ее недоделанные видеокарты 1
11.10.2022 Realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T 1
23.09.2022 XPG анонсирует блоки питания стандарта ATX 3.0 1
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx 1
20.09.2022 Опасный конкурент Xiaomi начал продавать в России супердешевый смартфон с аккумулятором космической емкости 1
02.09.2022 Tecno презентовал первый ноутбук Megabook T1 на IFA 2022 1
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео 1
20.07.2022 Свет увидел мощный Android-смартфон с почти моментальной 200-ваттной зарядкой 1
19.07.2022 В Merlion доступен BITMAIN S19j Pro 104t – оборудование для майнинга Antminer с высоким хешрейтом 1
27.06.2022 Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный 1
10.06.2022 Конкурент Xiaomi привез в Россию дешевый смартфон с расширяемой оперативной памятью. Цена, видео 1
08.06.2022 В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы 1
31.05.2022 Россияне наладили производство «ПК-полуфабрикатов» для госсектора с «высочайшим» уровнем локализации 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
20.05.2022 OnePlus выпустил дешевый «турбированный» смартфон на суперсовременном «железе». Цена, видео 1
14.04.2022 Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM 1
07.04.2022 4 нюанса при выборе беспроводной зарядки 1
22.03.2022 Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM 1
25.02.2022 Какой срок службы у блока питания в ПК 1
18.02.2022 Как долго служат охлаждающие вентиляторы в ПК 1
13.02.2022 Почему HDD и SSD умирают так быстро 1
13.02.2022 Обзор линейки Aruba Instant On: точки доступа для малого бизнеса 1
02.02.2022 Выпущен сверхмощный ноутбук на Linux с топовым «железом». Он намного быстрее большинства Windows-ПК 1
25.11.2021 Xiaomi выпустила сверхдешевую версию популярного смартфона «специально для России». Фото 1
15.11.2021 Легендарный бренд выпускает сверхдешевый смартфон с поистине гигантским экраном 1
11.11.2021 6 вещей, которые убивают ваш ПК 1
28.10.2021 Выпущен самый крошечный компьютер Raspberry Pi за $15. Он в 5 раз быстрее предшественника 1
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
19.10.2021 Apple выпустила супермощные MacBook с «челкой» как у iPhone. Цены в России 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
05.10.2021 «Яндекс» выпустил супермощную компактную колонку и приставку, превращающую обычный телевизор в «умный» 1
04.10.2021 Конструктор для айтишника: что надо знать о модульных вычислениях от Intel 1
01.10.2021 Xiaomi привезла в Россию самый дешевый смартфон. Приехав, он резко подорожал. Видео 1
27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
07.09.2021 Мощный российский дистрибьютор ПО превратился в производителя серверов 1
31.08.2021 В России начали выпускать материнские платы на Intel дешевле, чем в Китае. Станут ли они «отечественными»? 1

Публикаций - 494, упоминаний - 496
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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