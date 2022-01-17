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Borlas Борлас Консалтинговая группа Борлас Ай-Би-Си Borlas Info Business Consulting

Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting

«Борлас» – один из игроков рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ». «Борлас» предлагает Заказчикам индивидуальный подход и современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.


17.01.2022 Factory5 и группа «Борлас» заключили партнерское соглашение
14.01.2022 Oracle и «Борлас» обеспечивают защиту критической информационной инфраструктуры
24.12.2021 «Борлас» и «Эдит Про» создают «Центр цифровой трансформации на платформе “1С”»
24.12.2021 «Борлас» купил долю в создателе систем на базе «1С»
20.12.2021 «Борлас» и «Софтлайн трейд» разрабатывают решение для российского представительства Flex Films на основе глобальной ERP-платформы Oracle
17.05.2021 Группа «Борлас» разработала план внедрения биллинговой системы для «Уралэнергосбыт»
24.12.2020 «Борлас» разработала ПО для соблюдения условий сертификации техсредств обеспечения транспортной безопасности
25.05.2020 Группа «Борлас» и «Рассвет» внедрили систему «Борлас АгроСистема»
04.03.2020 «Борлас» совместно с Oracle провели цифровую трансформацию финансов группы «Ашан»
23.01.2020 «Гознак» и «Борлас» построят единую автоматизированную информационную систему управления ресурсами предприятий
15.08.2019 «Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты
06.06.2019 «Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник»
31.08.2017 «Борлас» отвоевала себе победу в полумиллиардном тендере Казначейства
09.08.2017 «Борлас», «Техносерв» и «Информзащита» схлестнулись в борьбе за полумиллиардный заказ Казначейства
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей
22.05.2017 «Борлас» займется внедрением и сопровождением продуктов «Галактики»
16.05.2017 «Борлас» создала систему управления предприятием на платформе 1С для «ГНПП Регион»
04.04.2017 «Борлас» развивает направление информационной безопасности вместе с Fortinet
28.03.2017 «Леруа Мерлен» использует решения «Борлас» для планирования и контроля финансовых потоков
17.03.2017 «Борлас» оснастила РУДН сетевым оборудованием
02.02.2017 «Борлас» пополнила свой портфель BI-решений платформой «Полиматика»
23.11.2016 Oracle и «Борлас» представили новую стратегию «цифровизации» энергетики и ЖКХ
11.10.2016 GE в России внедрила систему управления финансами и логистикой с помощью «Борласа»
02.08.2016 АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве
14.07.2016 «Кронштадт» вместе с «Борлас» внедрила систему разработки цифровой документации для беспилотников
21.06.2016 «Борлас» и Datadvance интегрировали pSeven и Teamcenter для работы с инженерными данными
08.06.2016 «Борлас» помог «АЭМ-технологиям» оптимизировать работу конструкторов и технологов «Атоммаша»
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4%
24.05.2016 «Борлас» представит комплексное решение для работы со сложными 3D-моделями
19.04.2016 «Борлас» оптимизировал процесс расчета заработной платы для «Уралкалия»
14.04.2016 «Борлас» поможет оснастить лабораторию САПР для обучения специалистов в Хабаровском крае
05.04.2016 «Борлас» помог логиcтическому подразделению DHL мигрировать на Oracle Database 12c
29.03.2016 «Борлас» и DataLine предложили услуги размещения и поддержки систем Oracle в «облаке»
26.01.2016 В группу «Борлас» вошел разработчик решений для финансового сектора
14.01.2016 «Ашан» в России внедрил с помощью «Борласа» систему управления казначейством
10.09.2015 «Барс Груп» и «Борлас» будут совместно продвигать в России систему «Барс.Энергоменеджмент»
08.09.2015 «Борлас» сформировал новую линейку услуг управленческого консалтинга для бизнеса
01.09.2015 Завершен набор магистрантов по совместным программам обучения НИТУ МИСиС и «Борлас»
12.08.2015 «Борлас» разработал для «Группы ГАЗ» инструменты оценки сотрудников

Публикаций - 349, упоминаний - 709

Borlas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 5950 147
IBS - ИБС ИТ Услуги 1442 96
5719 33
SAP SE 4494 33
IBM - International Business Machines Corp 8856 31
Крок - Croc 1602 29
1С-ИжТиСи 22 28
1С-Битрикс - Bitrix 421 28
Oracle Россия и СНГ 216 28
Открытые технологии 557 23
Microsoft Corporation 22233 22
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1553 19
ФОРС - Центр разработки 324 18
Borlas Security Systems - Борлас Секьюрити Системз (БСС) 20 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1157 16
АйТи 1137 15
Cisco Systems 4697 15
Астерос - Asteros 602 15
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator 512 14
Айтеко - iTeco 898 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8215 14
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 85 13
Luxe Retail - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 68 13
Галактика - Корпорация 1055 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7635 13
Ростелеком - Связьинвест 1697 12
Luxoft - Люксофт 268 12
Компьюлинк ГК - Compulink 385 12
Oracle - Sun Microsystems 2175 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8690 10
NVision Group - Энвижн Груп 659 10
Программный продукт ГК 3781 10
РДТЕХ 213 10
Армада - РБК софт 700 9
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 9
Ситроникс - Sitronics 926 9
Verysell - Верисел 306 9
Инфосистемы Джет 861 9
Квазар-Микро 137 9
DEPO Computers - Депо Электроникс 462 8
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 153 16
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 284 14
Уралкалий ПАО 84 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 261 12
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 10
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 273 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5100 8
Auchan Holding - Ашан 178 6
Интер РАО ПАО 282 6
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 6
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 73 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 279 6
Мосэнерго ПАО 112 5
Аэрофлот 636 5
Челябэнергосбыт 12 5
Мосводоканал 51 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
РЖД - Российские железные дороги 1425 4
Интер РАО - Пермская ГРЭС 4 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1622 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2057 4
ВТБ - ВТБ24 646 4
Почта России ПАО 1838 4
Норникель - Норильский никель 290 4
Роснефть НК 426 4
АльфаСтрахование СГ 238 3
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 3
Северсталь ПАО 296 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 245 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 133 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 3
АТАК - сеть магазинов 1726 3
Магнит - Сеть магазинов 379 3
Белый Ветер 340 3
ТНК-ВР Холдинг 240 3
Газпром ПАО 917 3
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 162 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 88 3
Альфа-Банк 1444 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 224 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7788 14
Федеральное казначейство России 1226 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1292 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9686 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1946 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1433 9
Правительство РФ 7512 8
Счётная палата РФ 596 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1294 6
Президент Российской Федерации 3325 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2309 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2433 4
World Bank Group - Всемирный банк 277 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1879 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2117 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 614 3
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 174 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 504 3
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2662 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1418 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 692 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 258 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2114 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 702 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1528 2
Администрация Президента РФ 884 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1083 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2194 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2231 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 301 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 24 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 64 1
Почта России - ГЦМПП - Главный центр магистральных перевозок почты 5 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 378 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
Гознак - Московский монетный двор 12 1
Ростех - Рособоронэкспорт 107 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 11 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 210 6
Руссофт - Russoft 366 4
Цифровой промышленник - консорциум 2 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 241 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 169 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2500 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2070 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
RosettaNet Implementation Framework (RNIF) - стандарт процессов обмена деловой информацией 11 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 38 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 20173 75
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2801 45
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 3874 23
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 881 19
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5064 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 13882 13
ИТ-аутсорсинг 869 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 5922 11
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 409 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1502 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 6869 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 3939 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1634 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 35957 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 2931 6
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3810 6
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SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2023 4
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 769 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 2460 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 256 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 442 4
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 560 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 743 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2167 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10350 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7635 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 8696 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 1587 3
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 2532 3
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 191 3
Enterprise portal - Корпоративный портал - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 279 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4550 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1889 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4555 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9142 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 293 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 2196 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 57 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 127 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 101
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 237 28
Oracle Fusion Middleware 201 15
Oracle Applications 67 13
Oracle Hyperion Planning 115 12
Oracle Utilities 28 11
Siemens Teamcenter 52 9
Luxe Retail TradeX 60 8
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 131 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 897 7
Oracle Collaboration Suite - OCS 32 7
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 365 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 530 6
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System 48 6
OpenText Documentum 348 6
Oracle Identity Management 37 6
Oracle Hyperion 157 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 629 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 515 5
Галактика ERP 99 5
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 5
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 112 4
Oracle PeopleSoft 372 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1129 4
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 21 4
IBM Informix СУБД 132 4
IBM Tivoli 276 4
Oracle HCM - Oracle Human Capital Management 18 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 133 3
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud 34 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 273 3
Orecle Exadata Database Machine X 96 3
Oracle Exalogic Elastic Cloud 56 3
Oracle Demantra Demand Management 8 3
Oeacle SOA Suite - Oracle SOA Cloud 49 3
Microsoft SQL Server 1411 3
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning 19 3
Borlas HCM Персонал - Borlas Fusion Talent Management 3 3
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 924 3
Apache Hadoop 350 2
Ананьин Алексей 74 59
Мацоцкий Сергей 173 21
Карев Аркадий 16 16
Карачинский Анатолий 89 13
Щербаков Борис 41 11
Кутилов Евгений 20 10
Панкратов Валерий 32 8
Краснов Михаил 77 6
Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 6
Баланова Светлана 29 6
Макаров Валентин 170 5
Шалманов Сергей 199 5
Казаков Вячеслав 6 5
Данилова Елена 7 5
Галаган Алексей 5 5
Гаранкин Олег 5 5
Сиднев Виктор 15 5
Розенберг Вадим 5 4
Муромец Юлия 28 4
Прозоров Андрей 16 4
Рыбаков Александр 26 4
Кузовкин Алексей 154 4
Сидоренко Сергей 6 3
Казак Максим 161 3
Кузнецов Николай 19 3
Нуралиев Борис 244 3
Путин Владимир 2507 3
Мордухович Александр 3 3
Касперская Наталья 246 3
Киселёв Павел 6 3
Калугина Елена 5 3
Ершова Элеонора 64 3
Богачев Игорь 173 3
Тигунов Олег 7 3
Эйгес Павел 70 3
Бобровников Борис 98 3
Иванов Михаил 78 3
Хлевнюк Сергей 4 3
Садков Дмитрий 12 3
Попов Алексей 329 3
Россия - Российская федерация - РФ 104330 210
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12391 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32687 54
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44951 30
Украина 6004 27
Казахстан - Республика 4411 20
Европа Восточная 2900 13
Беларусь - Белоруссия 3419 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13030 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12087 10
Израиль 1731 9
Европа 10828 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1941 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2098 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2163 7
Америка Северная 2636 6
Россия - Сибирь 1492 6
Россия - ПФО - Казань 1999 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1159 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1336 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5204 6
Россия - СФО - Новосибирск 3204 5
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 116 5
Финляндия - Финляндская Республика 1708 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1683 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11226 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 926 5
Япония 9674 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2946 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1417 4
Польша - Республика 1532 4
Казахстан - Алматы 479 4
Россия - Кубань 95 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1164 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1032 4
Индия - Республика 4199 3
Германия - Федеративная Республика 8477 3
Франция - Французская Республика 5479 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2085 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 881 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3764 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 10289 29
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 8186 26
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 10581 24
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2953 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1584 11
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1704 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1021 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1502 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1600 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3043 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1346 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1290 5
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 561 5
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 578 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 441 4
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 935 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 3949 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 96 3
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 80 3
Информационное общество - Государственная программа 1186 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 3
Образование в России 312 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 391 2
Экономический эффект 621 2
Страхование - Страховое дело 1117 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 82 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 239 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 971 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1016 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 2561 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 506 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
Русский язык 4308 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2505 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 284 2
Сельское хозяйство 184 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 507 1
Утечка мозгов - brain drain 27 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 26 1
TAdviser - Центр выбора технологий 239 12
ComputerWorld 139 4
Открытые системы ИД 155 4
PCweek 30 4
Forbes - Форбс 582 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10425 3
Thomson Reuters - Рейтер 5722 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 348 1
Коммерсантъ - Издательский дом 846 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 546 1
IDG - International Data Group 94 1
Rambler - Секрет фирмы 30 1
CNews TV 521 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3106 20
IDC - International Data Corporation 4604 15
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 663 12
Gartner 3284 7
TAdviser Report 6 2
Juniper Research 465 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 930 1
RAEX - Эксперт РА 76 1
Медиалогия 48 1
ARC Advisory Group 19 1
Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
Dimensional Research 12 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 149 1
CNews Рынок ИТ-услуг 20 1
Moody's Investors Service 135 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 218 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1141 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 209 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 2
Softline - Академия АйТи 54 2
Сириус - Образовательный центр 119 2
РАН - Российская академия наук 1326 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 174 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 184 1
МГЛУ - Московский государственный лингвистический университет 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 122 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 53 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 25 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 92 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 600 1
ВА РВСН - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого 3 1
ФЦИОР - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 5 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 59 1
Oracle OpenWorld 63 6
Oracle AppsForum 21 6
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 574 5
Oracle TechForum 25 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1435 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 548 2
ERP-Диалоги 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 764 1
CNews AWARDS - награда 344 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 64 1
GeekBrains 44 1
Oracle Modern Cloud Day 8 1
Cisco Connect 5 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
ZeroNights - конференция по информационной безопасности 16 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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