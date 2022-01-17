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Borlas Борлас Консалтинговая группа Борлас Ай-Би-Си Borlas Info Business Consulting
«Борлас» – один из игроков рынка информационных технологий России и СНГ. В Группу «Борлас» входят ООО «Группа Борлас», ООО «Борлас», ООО «Борлас Секьюрити Системз», ООО «Борлас АФС» и ООО «Борлас ИТЦ». «Борлас» предлагает Заказчикам индивидуальный подход и современные инструменты решения актуальных управленческих задач: ИТ-консалтинг, разработку и внедрение корпоративных информационных систем, бизнес-приложений и систем управления жизненным циклом изделий, построение ИТ-инфраструктуры и комплексных систем безопасности, а также облачные сервисы и функциональную и техническую поддержку внедренных решений.
Borlas упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ананьин Алексей 74 59
|Мацоцкий Сергей 173 21
|Карев Аркадий 16 16
|Карачинский Анатолий 89 13
|Щербаков Борис 41 11
|Кутилов Евгений 20 10
|Панкратов Валерий 32 8
|Краснов Михаил 77 6
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 6
|Баланова Светлана 29 6
|Макаров Валентин 170 5
|Шалманов Сергей 199 5
|Казаков Вячеслав 6 5
|Данилова Елена 7 5
|Галаган Алексей 5 5
|Гаранкин Олег 5 5
|Сиднев Виктор 15 5
|Розенберг Вадим 5 4
|Муромец Юлия 28 4
|Прозоров Андрей 16 4
|Рыбаков Александр 26 4
|Кузовкин Алексей 154 4
|Сидоренко Сергей 6 3
|Казак Максим 161 3
|Кузнецов Николай 19 3
|Нуралиев Борис 244 3
|Путин Владимир 2507 3
|Мордухович Александр 3 3
|Касперская Наталья 246 3
|Киселёв Павел 6 3
|Калугина Елена 5 3
|Ершова Элеонора 64 3
|Богачев Игорь 173 3
|Тигунов Олег 7 3
|Эйгес Павел 70 3
|Бобровников Борис 98 3
|Иванов Михаил 78 3
|Хлевнюк Сергей 4 3
|Садков Дмитрий 12 3
|Попов Алексей 329 3
Ключевых фраз выявлено - 1177415, в очереди разбора - 983805.
Создано именных указателей - 71623.
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