AdTech Programmatic advertising Алгоритмическое размещение рекламы Программатик Способ закупки таргетированной digital-рекламы
Programmatic — система способов покупки онлайн-рекламы, где используются автоматизированные средства (роботизированные) и специальные алгоритмы, позволяющие принять решение о сделке без привлечения к этому процессу людей (байеров). Базируется Programmatic на поведенческих данных о посетителях площадки и рекламодателя. Подобный метод значительно улучшает эффективность таргетинга и позволяет перейти от покупки рекламных мест и показов по факту к покупке целевой аудитории.
Можно выделить 3 вида такой рекламы:
- Programmatic buying (программатик баинг) — представляет собой автоматизацию процесса покупки рекламы.
- Programmatic RTB.
- Programmatic direct (программатик директ) — покупка гарантированной площадки под рекламу в автоматическом режиме без аукциона.
Как работают программатик-технологии: основные принципы
Посетитель сайта заходит на страницу и видит рекламу. Пока эта страница загружается, система проводит анализ посетителей площадки, сопоставляет эту информацию с таргетингом клиента и подбирает нужный формат рекламы.
После этого начинается аукцион, где принимают участие рекламодатели, чья целевая аудитория соответствует конкретному посетителю площадки и планирующие показывать ему заготовленную рекламу.
В процессе аукциона выбирается наиболее высокая ставка, после чего она дисконтируется вплоть до наименьшей, которая нужна для победы. В результате это приводит к тому, что цена показа рекламы была ниже, чем сама ставка. В итоге реклама победителя аукциона загружается на сайте и показывается посетителю.
Весь вышеописанный процесс длится всего несколько миллисекунд (от 100 до 200), и такая работа полностью автоматизирована. На плечи человека ложится лишь отслеживание и настройка.
Технически в процессе принимает участие всего 2 стороны:
- Продавец — sell-side.
- Покупатель (или рекламодатель) — buy-side.
У sell-side функционирует Supply/Sell Side platform (SSP) — система, продающая рекламные блоки на ресурсах-паблишерах, Ad Networks (сети рекламы) и Ad Exchanges (биржи рекламы). На стороне buy-side работает Demand Side Platform (DSP) — платформа, позволяющая покупать места для рекламы.
Зная все вышеописанное, процесс можно описать так:
- Посетитель заходит на сайт из поисковой системы или переходит по ссылке на другом ресурсе.
- Пока страница загружается, Programmatic отправляет данные на биржу рекламы, где делают DSP-ставки, и в рекламные сети.
- Для анализирования полученные данные передаются на Supply/Sell Side platform, вычисляющей браузер, ключевой запрос, источник перехода и т. д.
- После этого Supply/Sell Side platform создает аукцион, о котором узнает трейдинговая программа, делающая ставки.
- Подобрав наиболее высокую ставку, Supply/Sell Side platform делает больше на 1 цент вторую ставку и показывает рекламу по новой цене.
- Посетитель сайта видит рекламу, которая победила в аукционе.
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