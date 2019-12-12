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AdTech Programmatic advertising Алгоритмическое размещение рекламы Программатик Способ закупки таргетированной digital-рекламы

AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы

Programmatic — система способов покупки онлайн-рекламы, где используются автоматизированные средства (роботизированные) и специальные алгоритмы, позволяющие принять решение о сделке без привлечения к этому процессу людей (байеров). Базируется Programmatic на поведенческих данных о посетителях площадки и рекламодателя. Подобный метод значительно улучшает эффективность таргетинга и позволяет перейти от покупки рекламных мест и показов по факту к покупке целевой аудитории.

Можно выделить 3 вида такой рекламы:

  1. Programmatic buying (программатик баинг) — представляет собой автоматизацию процесса покупки рекламы.
  2. Programmatic RTB.
  3. Programmatic direct (программатик директ) — покупка гарантированной площадки под рекламу в автоматическом режиме без аукциона.

Как работают программатик-технологии: основные принципы

Посетитель сайта заходит на страницу и видит рекламу. Пока эта страница загружается, система проводит анализ посетителей площадки, сопоставляет эту информацию с таргетингом клиента и подбирает нужный формат рекламы.

После этого начинается аукцион, где принимают участие рекламодатели, чья целевая аудитория соответствует конкретному посетителю площадки и планирующие показывать ему заготовленную рекламу.

В процессе аукциона выбирается наиболее высокая ставка, после чего она дисконтируется вплоть до наименьшей, которая нужна для победы. В результате это приводит к тому, что цена показа рекламы была ниже, чем сама ставка. В итоге реклама победителя аукциона загружается на сайте и показывается посетителю.

Весь вышеописанный процесс длится всего несколько миллисекунд (от 100 до 200), и такая работа полностью автоматизирована. На плечи человека ложится лишь отслеживание и настройка.

Технически в процессе принимает участие всего 2 стороны:

  1. Продавец — sell-side.
  2. Покупатель (или рекламодатель) — buy-side.

У sell-side функционирует Supply/Sell Side platform (SSP) — система, продающая рекламные блоки на ресурсах-паблишерах, Ad Networks (сети рекламы) и Ad Exchanges (биржи рекламы). На стороне buy-side работает Demand Side Platform (DSP) — платформа, позволяющая покупать места для рекламы.

Зная все вышеописанное, процесс можно описать так:

  • Посетитель заходит на сайт из поисковой системы или переходит по ссылке на другом ресурсе.
  • Пока страница загружается, Programmatic отправляет данные на биржу рекламы, где делают DSP-ставки, и в рекламные сети.
  • Для анализирования полученные данные передаются на Supply/Sell Side platform, вычисляющей браузер, ключевой запрос, источник перехода и т. д.
  • После этого Supply/Sell Side platform создает аукцион, о котором узнает трейдинговая программа, делающая ставки.
  • Подобрав наиболее высокую ставку, Supply/Sell Side platform делает больше на 1 цент вторую ставку и показывает рекламу по новой цене.
  • Посетитель сайта видит рекламу, которая победила в аукционе.
     

12.12.2019 Mail.ru Group и Gallery запустили таргетированную цифровую наружную рекламу в Санкт-Петербурге
06.11.2019 Х5 Retail Group выпустила продукт по сегментированию данных для таргетированной рекламы
21.10.2019 «Платформа ОФД» и Segmento выпустили новый инструмент таргетированной рекламы на базе фискальных данных
23.04.2019 Mail.ru Group и ivi запустили инструмент для показа таргетированной видеорекламы на устройствах Smart TV
01.06.2018 Платформа автоматизированной закупки рекламы Getintent вошла в состав IAB Russia
18.08.2016 GetIntent выходит на рынок programmatic Украины
18.07.2016 «Вымпелком» запустил Beeline Programmatic для показа рекламы в мобильном интернете
14.11.2014 Impulse VC проинвестировал российский сервис programmatic-видеорекламы ViHub
10.09.2013 Сервис таргетированной рекламы «Таргет Mail.Ru» заработал в Украине
08.09.2011 Сервис социально-таргетированной рекламы «Таргет» начал работать с рекламными агентствами
30.05.2011 Mail.Ru Group запустила единую систему таргетированной рекламы в соцсетях

Публикаций - 154, упоминаний - 170

AdTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 10977 28
VK - Mail.ru Group 3211 24
Yandex - Яндекс 5712 16
Meta Platforms - Facebook 4343 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2692 15
CleverDATA - КлеверДата 56 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1807 10
Microsoft Corporation 23540 9
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6281 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8072 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9507 7
Apple Inc 11230 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4176 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10112 6
Getintent 12 6
Addreality 40 6
Twitter 2708 6
Rambler Group - Рамблер ГК 855 6
Amazon Inc - Amazon.com 2810 5
Газпром ГПМ Диджитал - GPMD - Gazprom-Media Digital 30 5
SAP SE 4889 4
Oracle Corporation 6323 4
IBM - International Business Machines Corp 9202 4
Segmento 10 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6988 3
Box inc - box.com - box.net 324 3
Dr.Web - Доктор Веб 1211 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1537 3
HP Inc. 5526 3
Intel Corporation 11682 3
Yahoo! 3689 3
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 338 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 959 3
Huawei 3517 3
Крок - Croc 1713 3
Fortinet 342 2
Adobe Systems 1507 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 281 2
Dell EMC 4921 2
Telegram Group 1069 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 4
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1019 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2406 2
X5 Group - Перекрёсток 454 2
Лента - Сеть розничной торговли 1707 2
Верный - торговая сеть 258 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 2
Intel Capital 149 2
X5 Group 821 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 355 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 660 2
Связной ГК 1339 2
РВК - Российская венчурная компания 537 2
Uber 305 2
ABRT Венчурный фонд 33 2
Airbnb 82 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 2
Russ Outdoor 10 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6208 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс Инвестиционный банк 68 2
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги 90 1
BeepCar - Бипкар 16 1
Vimeo - Видеохостинг 66 1
Nike 175 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 31 1
Hasbro 41 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 167 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 23 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Media Direction Group 3 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 190 1
MAER Group 1 1
Tesco 74 1
Western Union - Вестерн Юнион 127 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник 12 1
Reckitt Benckiser - Finish, Calgonit, Electrasol, Calgon, Vanish, Dosia, Harpic, Tiret, Cilit - Nurofen, Strepsils, Air Wick 7 1
iTech Capital 14 1
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 41 1
Чеченнефтехимпром 1 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18021 10
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4394 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3003 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2714 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2404 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10409 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 2
Федеральное казначейство России 1552 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 182 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1076 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1594 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2881 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3719 2
Судебная власть - Judicial power 2104 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1401 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 870 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2414 2
Верховный суд Российской Федерации 780 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1322 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области 39 1
Петербургский метрополитен ГУП 117 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации 109 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 980 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 111 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 337 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 198 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 189 1
Президент Российской Федерации 3730 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 964 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2355 1
Администрация Президента РФ 978 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 289 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9179 1
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 2
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 80 2
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
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