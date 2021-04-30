Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:ЗУП
1С:Зарплата и управление персоналом
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 125
1С:ЗУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Бобров Антон 10 3
|Дьяченко Валерий 66 2
|Богданова Ольга 4 2
|Сергеева Надежда 1 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Кашанский Александр 1 1
|Чиняков Алексей 2 1
|Шаймарданов Алексей 1 1
|Путинцев Андрей 3 1
|Гришаев Дмитрий 1 1
|Брытков Олег 4 1
|Андриянкин Олег 1 1
|Левченко Ольга 1 1
|Мазепа Петр 4 1
|Бар-Бирюкова Мария 62 1
|Кочкина Наталия 1 1
|Наталюк Анастасия 1 1
|Кухаренко Марина 1 1
|Маева Влада 1 1
|Баранова Елена 3 1
|Старовойтов Денис 5 1
|Айнура Куатбек 1 1
|Грущенко Станислав 2 1
|Попов Вячеслав 3 1
|Исхаков Альберт 1 1
|Сироткин Александр 1 1
|Рубин Дмитрий 39 1
|Каюмов Шамиль 34 1
|Прохорова Алла 45 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Халматов Максим 45 1
|Антонова Алла 2 1
|Урьяс Вадим 76 1
|Клепиков Алексей 77 1
|Сотин Денис 103 1
|Слышкин Василий 54 1
|Егоров Владимир 52 1
|Нестеров Алексей 79 1
|Трофимова Людмила 31 1
|Соловьев Алексей 60 1
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru