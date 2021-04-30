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1С:ЗУП
1С:Зарплата и управление персоналом


30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 1
28.04.2021 «Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота 1
09.02.2021 БФТ представила решение HRlink для цифровизации кадрового делопроизводства 1
24.12.2020 «Дочка»-лоукостер «Аэрофлота» построит ERP-систему на основе «1С» 1
27.10.2020 «Первый Бит» автоматизировал кадровый учет и расчет заработной платы свыше 4500 сотрудников дочернего предприятия РЖД — АО «ЖТК» 2
13.08.2020 «КОРУС Консалтинг» обновил зарплатный учет на «1С» в компании «Аквафор» 2
10.07.2020 «1С-Рарус» завершила внедрение в АО «СО ЕЭС» централизованной системы на базе 1С:ЗУП КОРП 1
03.04.2020 Wiseadvice автоматизировал расчет зарплаты в «Полюсе» на базе «1С:ЗУП 8 КОРП» 1
25.02.2020 Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
18.11.2019 «Корус консалтинг» создала корпоративный портал для группы «Сафмар» 1
15.10.2019 ГК ITPS провела трансформацию системы управления УК «Татбурнефть» 2
08.10.2019 «Корус консалтинг» обновил «1С:Зарплата и управление персоналом» в российской «дочке» Outotec 1
04.07.2019 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку системы на базе 1С в «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
20.05.2019 Валерий Дьяченко, ИТ-директор «Мечела»: Мы отказываемся от лоскутной автоматизации 1
14.05.2019 «Медиа бизнес солюшенс» внедрила «Единое окно» на базе Naumen Service Desk 1
24.04.2019 «Корус консалтинг» создал для «Траско» CRM-систему на базе Microsoft Dynamics 365 1
15.03.2019 «1С-ижтиси» автоматизировала кадровые процессы «Волгогаза» на базе «1С:ЗУП 3.1» 8
20.02.2019 «Корус Консалтинг» создал корпоративный портал для СТД «Петрович» 1
10.01.2019 «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» автоматизировала бухучет по ОСБУ с помощью «Синтегро консалтинг» 1
28.12.2018 «1С-ИжТиСИ» автоматизировала кадровые процессы АО «ИПОПАТ» на базе «1С:ЗУП 3.1» 2
26.12.2018 ГК «Корус Консалтинг» внедрила новую версию «1С:ЗУП» в компании «Полисан» 1
01.08.2018 «Первый БИТ» внедрил подсистему «1С:ERP» в аэропорту «Симферополь» 2
16.04.2018 «Первый БИТ» проанализировал кадровый учет в сети «585 Золотой» 1
02.04.2018 «Первый БИТ» осуществил внедрение продукта «1С:Зарплата и управление персоналом для Казахстана» для Fashion Retail Kazakhstan 1
21.03.2018 «Первый БИТ» оптимизировал управление персоналом сети «Спектр Групп» 1
28.12.2017 «Майтэк» представила решение «Организационная структура предприятия» для Directum 1
19.10.2017 «Корус Консалтинг» создала коммуникационную площадку в банке «Санкт-Петербург» 1
07.12.2016 «Анта Рус» оптимизировала управление бизнесом с помощью сервиса «Аренда 1С» 1
14.10.2016 «Восход-К Авто» увеличил число подключаемых к «1С:WMS Логистике» радиотерминалов 1
04.08.2016 «ТД Интерторг» повышает эффективность работы персонала с помощью «1С: Зарплата и Управление Персоналом» 1
09.06.2016 «Аренда 1С» помогает «Эвересту» оперативно обрабатывать заказы 2
18.05.2016 Cloud4Y расширила пакет предлагаемых в аренду решений «1С» 1
13.05.2016 «1С-Рарус» создал учетную систему для «Национальной ассоциации инженеров-консультантов в строительстве» 2
17.03.2016 «1С-Рарус» автоматизировал расчет зарплаты в «Институте современного менеджмента» 1
03.02.2016 «Техносерв Консалтинг» построил ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты для «Белой птицы» 1
11.01.2016 «Армо-Системы» представила обновленное ПО «Таймекс» для СКУД, CCTV, ОПС и учета рабочего времени 1
24.12.2015 «1С-Рарус» автоматизировал оперативный и кадровый учет в издательстве «Недра» 1
04.02.2015 «1С-Рарус» оптимизировал систему кадрового учета для «Таможенной карты» 1
15.09.2014 «ПроСервис» оптимизирует затраты на фонд оплаты труда на базе «1С:Зарплата и управление персоналом» 1

Публикаций - 86, упоминаний - 125

1С:ЗУП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3799 53
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 24
1С-Рарус 540 17
Корус Консалтинг ГК 808 10
SAP SE 3228 4
1С-Битрикс 351 3
Directum - Директум 649 2
Хомнет Консалтинг 127 2
1С-ИжТиСи 18 2
Microsoft Corporation 11226 2
Renga Software 13 1
Oracle Sun Microsystems 399 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Парус 206 1
РДТЕХ 159 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Синтегро консалтинг 40 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Центр2М - Center2М 47 1
Cloud4Y 186 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 1
Google LLC 7198 1
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 1
PERCo 10 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 2 1
Астерос Консалтинг 63 1
HRlink - Инновации в управлении кадрами 8 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Citrix Systems 573 1
Red Hat 668 1
Schneider Electric 409 1
Naumen - Наумен 344 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Rimini Street 38 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 2
Восток-Сервис ГК 11 1
Белая Птица 7 1
ЧМК - Челябинский металлургический комбинат 7 1
Парфюм Стандарт - Рив Гош - Rive Gauche 22 1
Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 1 1
OMD OM Group 14 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 8 1
Уралкуз - Уральская кузница ПАО 1 1
Outotec - Оутотек 1 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Волгогаз 1 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Аквафор 6 1
РЖД ЖТК АО - Железнодорожная торговая компания 4 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Интерторг ТД 5 1
ТаграС-Холдинг 4 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
Спектр Групп 1 1
Таможенная карта 9 1
ВВС России - Военно-воздушные силы России - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 2 1
S7 Airlines 80 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Ингосстрах СПАО 210 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
X5 Group 601 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
Аэрофлот 493 1
Уралкалий ПАО 62 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 1
Траско - Trasko 27 1
KIA Motors 73 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
Правительство РФ 2209 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 563 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1459 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 386 1
Проверка контрагентов 53 1
Тонкий клиент - Thin client 109 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 151 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 43 1
Unicode - Юникод - Стандарт кодирования символов 67 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 403 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 627 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
1С:Бухгалтерия 398 27
1С:ERP Управление предприятием 203 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 184 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 792 4
Microsoft Office 1954 3
1С:Документооборот КОРП 35 2
Microsoft Dynamics 200 2
Microsoft Excel 440 2
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 18 2
1С:Управление торговлей 28 2
1С-Битрикс - Битрикс24 211 2
Microsoft Dynamics 365 92 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
Аренда 1С 6 2
1С:Управление Холдингом 15 1
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 20 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 35 1
Alfresco 114 1
Korus Forecast 9 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Korus Dadata 8 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 349 1
1С Первый Бит - БИТ.CRM 14 1
1С:Розница 55 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
МТС Снежинка 5 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 27 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Oracle JRE - Oracle Java Runtime Environment 30 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Manhattan SCALE 30 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Enterprise 9 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 3 1
1С:Корпорация 10 1
SberCloud Монитор мэра 3 1
JavaFX - OpenJFX 25 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Linux OS 4288 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Apple macOS 935 1
Бобров Антон 10 3
Дьяченко Валерий 66 2
Богданова Ольга 4 2
Сергеева Надежда 1 1
Сорокоумов Александр 19 1
Кашанский Александр 1 1
Чиняков Алексей 2 1
Шаймарданов Алексей 1 1
Путинцев Андрей 3 1
Гришаев Дмитрий 1 1
Брытков Олег 4 1
Андриянкин Олег 1 1
Левченко Ольга 1 1
Мазепа Петр 4 1
Бар-Бирюкова Мария 62 1
Кочкина Наталия 1 1
Наталюк Анастасия 1 1
Кухаренко Марина 1 1
Маева Влада 1 1
Баранова Елена 3 1
Старовойтов Денис 5 1
Айнура Куатбек 1 1
Грущенко Станислав 2 1
Попов Вячеслав 3 1
Исхаков Альберт 1 1
Сироткин Александр 1 1
Рубин Дмитрий 39 1
Каюмов Шамиль 34 1
Прохорова Алла 45 1
Чаркин Евгений 182 1
Халматов Максим 45 1
Антонова Алла 2 1
Урьяс Вадим 76 1
Клепиков Алексей 77 1
Сотин Денис 103 1
Слышкин Василий 54 1
Егоров Владимир 52 1
Нестеров Алексей 79 1
Трофимова Людмила 31 1
Соловьев Алексей 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 6
Россия - Омск 636 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 2
Россия - Краснодар 1043 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
Россия - Нижегородская область 747 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Харьягинское (Kharyaga) нефтяное месторождение 2 1
Россия - Выборг 73 1
Россия - Пермь 748 1
Россия - Дзержинск 66 1
Россия - Ивановская область 263 1
Россия - Омская область 387 1
Россия - Красноярский край 671 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Владимирская область 370 1
Россия - Пензенская область 350 1
Россия - Астрахань 242 1
Россия - Пенза 257 1
Россия - Ставрополь 276 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - Республика Бурятия 287 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1073 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Иваново 194 1
Россия - Республика Хакасия 253 1
Россия - Старый Оскол 54 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Казахстан - Республика 2661 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 2
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 2
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральное законодательство 254 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Русский язык 1004 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
РБК 500 - рейтинг крупнейших компаний России 5 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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