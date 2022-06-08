Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер

Яндекс.Еда — курьерский сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. На 2021 год с Едой сотрудничают 36 тыс. заведений в более чем 170 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане. Сделать заказ можно на eda.yandex, в приложениях Яндекса, Еды и Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.