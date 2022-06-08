Яндекс.Еда Яндекс.Курьер
Яндекс.Еда — курьерский сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. На 2021 год с Едой сотрудничают 36 тыс. заведений в более чем 170 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане. Сделать заказ можно на eda.yandex, в приложениях Яндекса, Еды и Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.
Яндекс.Еда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
|Худавердян Тигран 72 9
|Jansen Florian - Янсен Флориан 25 7
|Шулейко Даниил 12 7
|Волож Аркадий 212 6
|Полищук Дмитрий 12 6
|Шадаев Максут 460 4
|Путин Владимир 2542 4
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
|Фролов Александр 30 3
|Абрамович Роман 31 3
|Фирсов Максим 6 2
|Носков Константин 221 2
|Умряева Татьяна 15 2
|Абрамов Александр 6 2
|Лоза Наталья 2 2
|Стыскин Андрей 9 2
|Сысоев Александр 23 2
|Абрамков Александр 34 2
|Богуславский Леонид 30 2
|Масюк Дмитрий 0 2
|Делицын Леонид 110 2
|Иванов Олег 131 2
|Гришаков Максим 27 2
|Петин Даниил 1 1
|Бенгин Владимир 10 1
|Полякова Раиса 2 1
|Казарян Карен 35 1
|Щитов Валентин 4 1
|Аммосов Юрий 45 1
|Лебедев Дмитрий 7 1
|Гущина Ирина 2 1
|Кощеенко Максим 1 1
|Дима Виктор 1 1
|Воскресенский Сергей 1 1
|Горелкин Антон 38 1
|Осин Денис 19 1
|Артемьев Игорь 90 1
|Чебулаев Олег 2 1
|Львов Евгений 10 1
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