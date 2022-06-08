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Яндекс.Еда Яндекс.Курьер

Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер

Яндекс.Еда — курьерский сервис для заказа еды из ресторанов и продуктов из магазинов. На 2021 год с Едой сотрудничают 36 тыс. заведений в более чем 170 городах. Сервис развивается не только в России, но и в Казахстане. Сделать заказ можно на eda.yandex, в приложениях Яндекса, Еды и Go для iOS или Android. Среднее время доставки заказа в Москве — 32 минуты.


08.06.2022 «Яндекс еда» привлекла курьеров к разработке нового конструктора выплат для партнеров
06.06.2022 «Яндекс еда» запустила круглосуточную доставку в Петербурге
25.04.2022 «Яндекс еда» привезет товары для животных
12.04.2022 «Яндекс Еда» расширяется на Дальнем Востоке
11.04.2022 Венчурный фонд МТС инвестирует 72 млн руб. в сервис заказа еды Bartello
22.02.2022 «Яндекс.еда» и «Нетмонет» будут вместе развивать сервисы для ресторанов
20.01.2022 «Яндекс.еда» отправит офисных сотрудников поработать в рестораны
18.01.2022 «Яндекс.еда» тестирует оплату по QR-кодам в ресторанах
18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров
28.09.2021 «Яндекс.еда» запустила продажу сертификатов на доставку из 34 тысяч ресторанов
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках
29.04.2021 Стартап по приготовлению и доставке еды Muncher привлек $7 миллионов
30.03.2021 Сбербанк и Mail.Ru близки к разводу стоимостью $1,6 миллиарда
10.03.2021 «Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан»
02.03.2021 На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде»
18.12.2020 «Яндекс.Еда» доставит фермерские продукты с московских ярмарок
16.12.2020 Люди с нарушением слуха смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды»
09.12.2020 Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы
18.11.2020 «Магнит» и «Яндекс.Еда» запустили доставку в пяти новых городах
27.10.2020 Электронное меню и денежные выплаты: «Яндекс.еда» запустила новые меры поддержки ресторанов
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии
22.10.2020 Заказать продукты с фермерских рынков теперь можно через «Яндекс.Еду»
20.10.2020 «Яндекс.Еда» и Федерация рестораторов и отельеров России объявили программу поддержки для ресторанов
30.09.2020 «Магнит» и «Яндекс.Еда» стали партнерами
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России
09.09.2020 Сбербанк и Mail.ru покупают «Кухню на районе»
13.08.2020 Без очередей и ожидания: в «Яндекс.еде» появилcя самовывоз
03.06.2020 Яндекс.Еда усиливает присутствие в регионах
07.04.2020 Чаевые курьеров фудтех-сервисов «Яндекса» удвоились за последние две недели
01.04.2020 В Delivery Club появится функция заказа еды навынос
23.03.2020 Курьеры «Яндекс.лавки» и «Яндекс.еды» по всей России начали получать электронные чаевые
06.02.2020 «Яндекс.еда» инвестирует 250 млн рублей в качество поддержки клиентов
25.07.2019 Сбербанк и Mail.ru Group создадут СП на рынках транспорта и еды
19.01.2018 Новый сервис «Яндекс.Еда» поглотит UberEats
25.12.2017 «Яндекс» увел у Mail.ru Group сервис по доставке еды

Публикаций - 490, упоминаний - 620

Яндекс.Еда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 116
VK - Mail.ru Group 3057 14
Yandex Data Factory - YDF 25 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 197 5
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 187 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 4
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 90 4
Amazon Inc - Amazon.com 2650 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Rambler Group - Рамблер ГК 811 3
Opteum - Оптеум 4 3
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 3
6072 3
Доктор рядом - Doc+ 45 3
Yandex Go - Yango 12 3
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 3
123 солюшнс 221 2
Huawei 3222 2
1С-Рарус 742 2
Turkcell 319 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
data.ai - App Annie 80 2
Rover - RoverComputers 397 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 2
Прогноз 957 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Сравни.ру 8 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 38 1
Яндекс - Росинфотех - Рос.Такси 4 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 29 1
X-Cart - X-Payments 4 1
Sugar Help 1 1
МЭО - Мобильное электронное образование 13 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Digital Assets 7 1
Teradata 196 1
Яндекс.Такси 304 58
Uber 287 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 19
VK Delivery club 171 19
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 17
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 14
Foodfox 13 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 447 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
MLU B.V. 12 5
Ситимобил - Служба такси 136 5
ВкусВилл - Избёнка 68 5
Партия еды 6 5
GFG - Lamoda - Купишуз 90 5
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 4
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 74 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 4
Target Global - Target Global Fintech Opportunities Fund - Target Global Growth Fund 10 3
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 9 3
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 3
О2О Холдинг 41 3
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 46 3
FedEx - Federal Express - Федерал Экспресс 85 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 2
Starship Technologies 9 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 184 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
DiDi Chuxing 23 2
Apteka.ru - Аптека.ру 7 2
Магнит Косметик 18 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Президент Российской Федерации 3770 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 61 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Правительство Москвы 1640 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Федеральное собрание Российской Федерации 187 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 1
Роскачество - Российская система качества 22 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 1
Фонд Росконгресс 5 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 36 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 97 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 182 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 73 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 13 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Российский социально-экологический союз 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 36
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 20
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 17
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 842 15
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 14
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 741 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1197 10
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 9
FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 36 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 8
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 51 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 8
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Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 4
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 4
Яндекс.Лавка 100 42
Яндекс.Маркет 524 29
Google Android 11959 27
Apple iOS 6422 21
Uber Eats - UberEATs 30 17
Яндекс Go 73 17
VK - Яндекс.Дзен 89 15
Яндекс.Плюс 83 12
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 143 11
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 157 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 9
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 29 9
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 9
Яндекс.Радар 26 9
Яндекс.Карты и Транспорт 354 8
Apple iPhone 6 2649 8
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 33 8
Яндекс.Едадил 14 8
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 8
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 7
Яндекс.Здоровье 20 7
Яндекс.Ровер 19 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 6
Яндекс.Шеф 11 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Телепрограмма 13 6
Яндекс.Доставка 30 5
Apple - App Store 2437 5
Google Play - Google Store - Android Market 2732 5
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 46 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 4
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 74 4
Яндекс.Практикум 13 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 149 4
LG 75SM99 2832 4
Магнит Доставка 7 4
Яндекс.Студия 6 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
Яндекс.Навигатор 399 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование 9 4
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 11
Худавердян Тигран 72 9
Jansen Florian - Янсен Флориан 25 7
Шулейко Даниил 12 7
Волож Аркадий 212 6
Полищук Дмитрий 12 6
Шадаев Максут 460 4
Путин Владимир 2542 4
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
Фролов Александр 30 3
Абрамович Роман 31 3
Фирсов Максим 6 2
Носков Константин 221 2
Умряева Татьяна 15 2
Абрамов Александр 6 2
Лоза Наталья 2 2
Стыскин Андрей 9 2
Сысоев Александр 23 2
Абрамков Александр 34 2
Богуславский Леонид 30 2
Масюк Дмитрий 0 2
Делицын Леонид 110 2
Иванов Олег 131 2
Гришаков Максим 27 2
Петин Даниил 1 1
Бенгин Владимир 10 1
Полякова Раиса 2 1
Казарян Карен 35 1
Щитов Валентин 4 1
Аммосов Юрий 45 1
Лебедев Дмитрий 7 1
Гущина Ирина 2 1
Кощеенко Максим 1 1
Дима Виктор 1 1
Воскресенский Сергей 1 1
Горелкин Антон 38 1
Осин Денис 19 1
Артемьев Игорь 90 1
Чебулаев Олег 2 1
Львов Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 57
Казахстан - Республика 4467 27
Беларусь - Белоруссия 3525 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 21
Россия - ПФО - Казань 2085 19
Европа 12319 14
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 11
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Грузия 1064 8
Армения - Республика 1112 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 8
Ближний Восток 2549 7
Нидерланды 2197 7
Россия - СФО - Новосибирск 3269 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 6
Африка - Африканский регион 2928 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 5
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 897 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 5
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 218 5
Сербия - Республика 225 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 422 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 363 4
Украина 6212 4
Турция - Турецкая республика 1708 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 454 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 4
Израиль 1756 4
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 351 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 4
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 333 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 2278 53
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 1000 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 34
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 29
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 18
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 17
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 15
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 12
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 571 12
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 143 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 552 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 711 9
Зоология - наука о животных 495 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 7
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 469 7
Чаевые 30 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 5
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 103 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) 88 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 4
Финансовые показатели 786 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 4
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 4
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 11 4
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 4
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 28 4
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 199 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 575 3
Английский язык 764 3
КиноПоиск - портал о кино 130 15
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 5
Forbes - Форбс 591 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 3
Ведомости 375 3
91Mobiles 590 3
Woman.ru 3 2
Bloomberg 1009 2
The Bell - Издание 36 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
CBS MarketWatch 305 1
Радио России - радиостанция 45 1
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 20 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Roem.ru - Роем.ру 40 1
Cosmopolitan 24 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
NYT - The New York Times 956 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
N+1 - Издание 121 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 22 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 9 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
Vc.ru - Виси.ру 21 1
Marie Claire 8 1
АиФ - Аргументы и факты 34 1
Советский спорт 10 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 0 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
The Verge - Издание 482 1
РИА Новости 766 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 1
The Guardian - Британская газета 320 1
500 Startups 4742 15
BCG - Boston Consulting Group 85 1
IDC - International Data Corporation 4671 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 83 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 19
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 60 2
Открытое образование 6 2
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 125 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 1 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 31 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 34 1
РЭШ - Российская электронная школа 19 1
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Криптонит Startup Challenge 13 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2022 годы.
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