Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Яндекс.Еда
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 166
Яндекс.Еда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
|Худавердян Тигран 66 9
|Волож Аркадий 181 6
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 6
|Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 6
|Путин Владимир 1826 4
|Полищук Дмитрий 11 4
|Фролов Александр 26 3
|Шадаев Максут 384 3
|Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
|Стыскин Андрей 9 2
|Абрамков Александр 29 2
|Богуславский Леонид 25 2
|Сысоев Александр 18 2
|Гришаков Максим 27 2
|Делицын Леонид 94 2
|Фирсов Максим 5 2
|Иванов Олег 124 2
|Абрамов Александр 6 2
|Носков Константин 201 2
|Бакланов Михаил 2 1
|Радаев Валерий 3 1
|Зыков Владимир 2 1
|Балахнин Александр 4 1
|Медовый Дмитрий 3 1
|Сендеров Евгений 1 1
|Полиссар Сергей 2 1
|Поваров Григорий 1 1
|Шагарина Наталья 1 1
|Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
|Бухаров Игорь 2 1
|Чиркунов Антон 4 1
|Швейн Александр 2 1
|Вакурин Максим 1 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Иванов Святослав 3 1
|Егунов Андрей 1 1
|Комаров Алексей 6 1
|Бутенко Владислав 4 1
|Абрамович Роман 23 1
|Стрешинский Иван 33 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru