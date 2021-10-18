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Яндекс.Еда


18.10.2021 «Яндекс.еда» стала открывать зоны отдыха для курьеров 3
12.10.2021 Роскачество провело детальное исследование мобильных приложений для доставки продуктов 1
28.09.2021 «Яндекс.еда» запустила продажу сертификатов на доставку из 34 тысяч ресторанов 4
22.09.2021 Заказы из «Лавки» и «Маркета» оставят у двери при нажатии кнопки в приложениях 1
21.09.2021 «Яндекс.такси» направит 20 млн руб. на обучение водителей ИТ-профессиям 1
13.09.2021 «Яндекс.Еда» и KFC объявляют о начале сотрудничества 4
31.08.2021 Uber сворачивает дела. «Яндекс» выкупает его доли в «Еде», «Лавке» и беспилотниках 4
07.07.2021 «Яндекс» открыл в Москве прокат электросамокатов. География, цены 1
07.07.2021 Роботы «Яндекса» займутся доставкой еды в кампусах американских университетов 1
11.06.2021 «Яндекс» нацелился купить «Азбуку вкуса» 1
09.06.2021 «Яндекс» запустил безналичную оплату через смартфон курьеров 1
25.05.2021 На «Яндекс.маркете» появятся закрытые распродажи 1
28.04.2021 Реклама впервые перестала быть для «Яндекса» главным источником денег. Теперь это «Такси» 1
08.04.2021 Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять продукты из столичных магазинов 2
30.03.2021 «Яндекс.маркет» начал продавать свежие продукты из «Лавки» с доставкой за 15 минут 1
30.03.2021 «Яндекс.Такси», «Еда», «Лавка» и «Манго страхование» запускают аналог «больничных» для водителей и курьеров 2
16.03.2021 Китайский «убийца» Uber приходит в 100 городов России 1
10.03.2021 «Яндекс.еда» запустила доставку продуктов из супермаркетов сети «Ашан» 3
02.03.2021 На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды 2
26.02.2021 «Яндекс» автоматизировал рекламную платформу для ресторанов 3
26.02.2021 «Яндекс» выделяет «Такси», «Маркет» и «Еду» в отдельную бизнес-группу 3
17.02.2021 «Яндекс» вложит сотни миллионов долларов в доставку товаров и еды 4
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 2
16.02.2021 «Яндекс» объявил финансовые результаты за IV квартал 2020 года и 2020 год 1
11.02.2021 Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке» 2
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
24.12.2020 «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка» выделят 200 млн рублей на обеды курьерам 3
21.12.2020 Заказать продукты из сети супермаркетов «Виктория» теперь можно в «Яндекс.Еде» 1
18.12.2020 «Яндекс.Еда» доставит фермерские продукты с московских ярмарок 4
18.12.2020 «Магнит» объявил первые итоги пилотов в e-commerce 1
16.12.2020 Люди с нарушением слуха смогут стать курьерами-партнерами «Яндекс.Еды» 5
09.12.2020 «Яндекс» выпустил своих роботов-доставщиков на улицы городов 1
09.12.2020 Заказы из ресторанов в «Яндекс.Еде» начали доставлять роботы 2
30.11.2020 «Магнит» запустил собственную доставку из гипермаркетов 2
18.11.2020 «Магнит» и «Яндекс.Еда» запустили доставку в пяти новых городах 2
02.11.2020 «Магнит» запустил собственный сервис доставки продуктов 3
27.10.2020 Электронное меню и денежные выплаты: «Яндекс.еда» запустила новые меры поддержки ресторанов 3
22.10.2020 «Яндекс.Еда» поможет курьерам бесплатно освоить ИТ-профессии 3
22.10.2020 Заказать продукты с фермерских рынков теперь можно через «Яндекс.Еду» 5
20.10.2020 «Яндекс.Еда» и Федерация рестораторов и отельеров России объявили программу поддержки для ресторанов 3

Публикаций - 93, упоминаний - 166

Яндекс.Еда упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 74
VK - Mail.ru Group 2483 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 4
Opteum - Оптеум 4 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Yandex Data Factory - YDF 25 2
Yandex N.V. - Яндекс Н.В. 17 2
Turkcell 180 2
App Annie 73 1
Нетология - Netology 30 1
Zoom TV 1 1
Вебинар.ру - Webinar.ru 13 1
Yandex Go - Yango 10 1
Ростех РЭК - Радиоэлектронный кластер 24 1
Криптонит ГК - Kryptonite 30 1
Сравни.ру 7 1
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group 6 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 26 1
Sugar Help 1 1
Мобильное электронное образование 12 1
МФ технологии - МФТ 17 1
МаксимаТелеком 102 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Luxoft - Люксофт 233 1
ОТР 135 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
Xiaomi 904 1
Apple Inc - Эппл Рус 7707 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
АФК Система ПАО 995 1
Telegram Group 702 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Яндекс.Такси 271 28
Uber Technologies 258 21
Uber 257 21
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 16
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 15
О2О Delivery club 153 14
Авто.ру - Auto.ru 67 7
Магнит - Сеть магазинов 269 5
Foodfox 11 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
MLU B.V. 10 3
Target Global 10 3
Lamoda 83 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 3
RTP Global 7 2
Apteka.ru - Аптека.ру 6 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 2
СберЗдоровье - DocDoc 37 2
FedEx 31 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 2
О2О Холдинг 43 2
СберЛогистика 42 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Белая Площадь БЦ - бизнес-центр в Москве 8 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Russ Outdoor 7 1
Uber China 7 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 2 1
Wheely - сервис для заказа премиальных авто с водителями 8 1
Starship Technologies 6 1
Alfa Capital Partner 1 1
Магнит Косметик 13 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 492 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 2
Правительство РФ 2205 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 253 1
Фонд Росконгресс 4 1
Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 1 1
Правительство Москвы 653 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 506 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
Проверка контрагентов 53 1
Website - Вебсайт 117 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище 26 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
НИР - Научно-исследовательская работа 115 1
Google Android 10751 20
Яндекс.Лавка 68 17
Apple iOS 5742 13
Яндекс.Маркет 439 13
Uber Eats - UberEATs 28 11
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 8
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 8
Яндекс.Дзен 66 7
Яндекс Go 50 6
Яндекс.Музыка 131 6
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 6
Яндекс.Едадил 13 6
Яндекс.Шеф 11 5
Яндекс.Афиша 26 5
Яндекс.Радар 25 4
Яндекс.Ровер 9 4
Яндекс.Плюс 44 4
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Яндекс.Карты и Транспорт 293 4
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 4
Яндекс.Телепрограмма 12 3
Yandex.Launcher - Яндекс.Лончер 10 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
Apple - App Store 2198 3
Мир тесен - социальная сеть 11 3
Яндекс.Недвижимость 26 3
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 3
Huawei AppGallery 95 2
Яндекс.Новости 29 2
В кругу друзей - социальная сеть 11 2
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 2
СберФуд - SberFood 17 2
Яндекс Рекламная сеть - РСЯ 45 2
WhatsApp Messenger 654 2
Huawei Honor 30 - Серия смартфонов 27 2
Turkcell Bip - Мессенджер 13 2
Яндекс.Учебник 12 2
Худавердян Тигран 66 9
Волож Аркадий 181 6
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 6
Abovsky Gregory - Абовски Грегори 32 6
Путин Владимир 1826 4
Полищук Дмитрий 11 4
Фролов Александр 26 3
Шадаев Максут 384 3
Tonsen Niels - Тонзен Нильс 7 3
Стыскин Андрей 9 2
Абрамков Александр 29 2
Богуславский Леонид 25 2
Сысоев Александр 18 2
Гришаков Максим 27 2
Делицын Леонид 94 2
Фирсов Максим 5 2
Иванов Олег 124 2
Абрамов Александр 6 2
Носков Константин 201 2
Бакланов Михаил 2 1
Радаев Валерий 3 1
Зыков Владимир 2 1
Балахнин Александр 4 1
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Сендеров Евгений 1 1
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Dunning Jan Gezinyus - Дюннинг Ян Гезинс 9 1
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Швейн Александр 2 1
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Ликсутов Максим 32 1
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Стрешинский Иван 33 1
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Казахстан - Республика 2632 17
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Россия - СФО - Новосибирск 1969 6
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Нидерланды 975 4
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Россия - Иннополис 292 3
Россия - Астрахань 240 3
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МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
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