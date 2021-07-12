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Россия
СЗФО
Калининградская область
Гусев

Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусев


12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
22.04.2021 В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото 1
19.01.2021 GS Group выпустит первый отечественный медиасервер с продвинутыми возможностями 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 5
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
25.11.2020 GS Group запустит масштабное производство светодиодов в России 1
10.09.2020 «Депо компьютерс» приступила к серийному производству российской материнской платы для моноблоков 1
10.09.2020 В России начат выпуск отечественной материнки и «ПК для чиновников» на ее основе 1
27.07.2020 Суперконденсатор GS Group прошел испытания в лаборатории «Тестприбор» 1
22.07.2020 В России начинается производство электроники для умных счетчиков электричества 1
13.07.2020 В России появился первый отечественный SSD-накопитель 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 23
14.04.2020 Российское контрактное производство электроники показало взрывной рост 1
18.09.2019 На севере России построят сеть ЦОДов стоимостью 10 миллиардов 1
22.08.2019 GS Group на 10% увеличила мощности производства электроники в Калининградской области 1
14.03.2019 Обоснована полная бесполезность SSD и накопителей рекордной емкости 1
10.10.2018 В России отвели участок под ИТ-деревню у моря 1
21.02.2018 Началось производство первых российских SSD-накопителей 1
20.02.2018 GS Group запустила массовое производство первых российских SSD 1
02.02.2018 GS Group представила концепцию «умного дома» для операторов платного ТВ 1
25.04.2017 В «Технополисе GS» запустят инновационные проекты в сферах сельского хозяйства и автомобильной промышленности 1
14.03.2017 До конца года GS Nanotech произведет 2 млн микропроцессоров по технологии SiP 1
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде 1
16.08.2016 GS Group приступила к разработке российских SSD-накопителей для бизнеса 1
11.03.2016 GS Group, ПетрГУ и Гусевский политех подготовят инженеров в области приборостроения и информатики 1
13.11.2015 GS Group — лауреат премии CNews Awards 2015 в номинации «Российские технологии» 1
28.10.2015 GS Group и НИУ ВШЭ разработают концепцию создания Smart City в России 1
22.07.2015 GS Group выбрал Orange Business Services для создания телеком-инфраструктуры нового оператора связи «Глобалком» 1
08.12.2014 «Почта России» не расплатилась за систему защиты доходов 1
25.08.2014 Расследование: Как происходил передел рынка подпольной онлайн-фармацевтики 12
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 1
06.06.2014 GS Nanotech и ПетрГУ вместе готовят специалистов в сфере высоких технологий 1
22.10.2013 Определены самые удобные и неудобные сайты российских банков 1
02.08.2013 Как провинциальный город превращают в инновационный центр? 3
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" 1
18.06.2013 Расследование: сколько стоила Ddos-атака на «Аэрофлот» 1
31.05.2013 Минздраву написали планы развития ИТ 1
27.12.2011 «Облака» опасны для здоровья 1
27.09.2011 Источники: IBS приобрела долю в разработчике ПО для медицины 1

Публикаций - 57, упоминаний - 109

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

GS Group - General Satellite 149 29
Технополис GS 39 25
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 31 12
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 143 11
ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 23 6
Webmoney 347 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 4
Триколор - Национальная спутниковая компания 247 4
Google LLC 7439 4
Samsung Electronics 5878 3
Facebook 3796 3
Microsoft Corporation 11628 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 2
Infotecs - ИнфоТеКС 251 2
Cisco Systems 2158 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
Orange S.A. 468 2
Yandex - Яндекс 4129 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Spamhaus 16 2
Fujitsu 774 2
Intel Corporation 4335 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 355 2
Рикор Холдинг - Rikor 71 1
Ситроникс - Sitronics 598 1
Скай Линк - Skylink 548 1
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 45 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1134 1
ЦБИ - Центр безопасности информации 16 1
Verisign 66 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 327 1
Sophos 126 1
HP - Hewlett-Packard 963 1
Tiscali 5 1
NVision Group - Энвижн Груп 552 1
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
МФИ Софт 108 1
ДиалогНаука 96 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 2 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 10
Аэрофлот 496 9
Assist - Ассист 126 9
Альфа-Банк 1135 4
ВТБ24 587 2
Нейроквантум 1 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 1
Связной Банк 75 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 1
Бинбанк 184 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 1
Газпром-Медиа Холдинг 121 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Совкомбанк ПАО 147 1
МТС банк 254 1
Visa International 1358 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 1
МКБ - Московский кредитный банк 269 1
Почта России ПАО 1586 1
РЖД - Российские железные дороги 1093 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
CyberPlat - КиберПлат 210 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Yamaha 40 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
Русагро Группа Компаний 143 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 6
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 5
Правительство РФ 2226 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 2
Президент Российской Федерации 1447 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 158 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
Правительство Калининградской области 13 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 61 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 94 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 129 1
Лефортовский районный суд города Москвы 5 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 19 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
Роснано 456 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 428 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 296 1
Администрация Президента РФ 274 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 281 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 26 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 7 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе 1 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 22 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 5
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 128 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 3
DDR - Double data rate 1088 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 500 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
NAND flash memory - Флеш-память 215 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 121 1
RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 224 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 46 1
Электроника 65 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 147 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 73 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 66 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 1
MEMS - Microelectromechanical systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы 15 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1217 1
Jailbreak - получение админских прав 19 1
Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 6 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1189 1
PVR - personal video recorder - запись телепередач на внешний HDD/SSD диск или USB-флешку 33 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1179 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 1
2D - 2-Dimensional 299 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 607 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 368 1
SMT - Simultaneous multi-threading - Одновременное многопоточное процессорное выполнение функций 12 1
Crutop 8 7
Rx-Promotion 9 5
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 4
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 3
Spamdot.biz 4 3
Microsoft Windows 10 6810 2
Intel H310 Chipset 5 2
DEPO Computers - Depo Neos MF - серия моноблочных компьютеров 3 2
DEPO Computers - DP - серия материнских плат 2 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 2
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
Infotecs - ViPNet Client 53 1
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 76 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 1
Яндекс.Новости 29 1
3D NAND flash memory 83 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 1
Microsoft Bing 320 1
Cisco AnyConnect Secure Mobility Client 6 1
Яндекс.Почта 360 14 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
Microsoft Windows Live Hotmail 102 1
3Logic Гравитон М - моноблок 4 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
Google YouTube - Видеохостинг 1833 1
Google Android 10752 1
Apple macOS 944 1
Intel Core - Семейство процессоров 866 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 236 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
МЦСТ - Эльбрус-1С+ - 1891ВМ11Я - Микропроцессор со встроенным графическим ядром c поддержкой аппаратного ускорения 3D-графики 36 1
Intel UHD Graphics - Серия видеокарт 129 1
Автоматика Бином-КА 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Apple iOS 5744 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Врублевский Павел 76 11
Гусев Игорь 9 7
Безруков Андрей 26 7
Артимович Игорь 20 7
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 6
Боярков Федор 7 5
Гусев Александр 26 4
Михайлов Сергей 37 4
Пермяков Максим 22 4
Мальцев Станислав 4 3
Ельцин Борис Николаевич 28 2
Покровский Иван 48 2
Вишневский Игорь 2 2
Симаков Олег 106 2
Мартынов Андрей 5 2
Масленников Евгений 7 2
Нечовод Дмитрий 2 2
Путин Владимир 1840 2
Артимович Дмитрий 19 2
Ткаченко Андрей 14 2
Грибов Андрей 62 1
Гаттаров Руслан 117 1
Петровский Евгений 2 1
Гусев Андрей 10 1
Репка Сергей 1 1
Котов Сергей 15 1
Стоянов Руслан 30 1
Шепилов Александр 12 1
Рубацкий Александр 1 1
Кистень Алексей 1 1
Окулева Мария 1 1
Казарин Станислав 100 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Левашов Петр 2 1
Борисов Андрей 9 1
Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 5 1
Андреев Максим 29 1
Страшнов Дмитрий 111 1
Иванов Сергей 179 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 40
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 695 8
Азия - Азиатский регион 1571 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5934 5
Европа Восточная 1753 5
Нидерланды 1002 4
Канада 1360 4
Беларусь - Белоруссия 2152 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5852 3
ЮВА - Юго-Восточная Азия 530 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 2
Таиланд - Королевство 379 2
Украина 3547 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4146 2
Индия - Республика 2230 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 2
Россия - ЦФО - Калужская область 584 1
Италия - Итальянская Республика 1454 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 1
США - Калифорния 1034 1
Россия - СФО - Новосибирская область 843 1
Россия - ПФО - Самарская область 580 1
Швейцария - Женева 94 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 1
Беларусь - Минск 341 1
Россия - УФО - Тюменская область 597 1
Россия - СФО - Кемеровская область 496 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 1
Финляндия - Финляндская Республика 836 1
Чехия - Чешская Республика 515 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 402 1
Балтийское море - Финский залив 32 1
Эстония - Эстонская Республика 444 1
Россия - Светлогорск 15 1
Специальный административный район Гонконг 574 1
Великобритания - Лондон 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 30 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 1
ТОСЭР - ТОР - Территория опережающего социально-экономического развития 3 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 2
РИА Новости 657 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
FT - Financial Times 250 1
The Wall Street Journal 713 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 15 1
The Guardian - Британская газета 193 1
Коммерсантъ - Издательский дом 483 1
The Washington Post 117 1
The Digitimes 12 1
KrebsOnSecurity 14 1
News Corp 102 1
IDC - International Data Corporation 2797 2
Forrester Research 402 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 16 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 1
ТПУ - Томский политехнический университет 48 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 48 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 38 1
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 1
CNews AWARDS 296 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
CSTB Telecom & Media 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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