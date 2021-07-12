Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Калининградская область
Гусев
Публикаций - 57, упоминаний - 109
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Врублевский Павел 76 11
|Гусев Игорь 9 7
|Безруков Андрей 26 7
|Артимович Игорь 20 7
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 6
|Боярков Федор 7 5
|Гусев Александр 26 4
|Михайлов Сергей 37 4
|Пермяков Максим 22 4
|Мальцев Станислав 4 3
|Ельцин Борис Николаевич 28 2
|Покровский Иван 48 2
|Вишневский Игорь 2 2
|Симаков Олег 106 2
|Мартынов Андрей 5 2
|Масленников Евгений 7 2
|Нечовод Дмитрий 2 2
|Путин Владимир 1840 2
|Артимович Дмитрий 19 2
|Ткаченко Андрей 14 2
|Грибов Андрей 62 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Петровский Евгений 2 1
|Гусев Андрей 10 1
|Репка Сергей 1 1
|Котов Сергей 15 1
|Стоянов Руслан 30 1
|Шепилов Александр 12 1
|Рубацкий Александр 1 1
|Кистень Алексей 1 1
|Окулева Мария 1 1
|Казарин Станислав 100 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Левашов Петр 2 1
|Борисов Андрей 9 1
|Crocker Stephen D. - Крокер Стивен 5 1
|Андреев Максим 29 1
|Страшнов Дмитрий 111 1
|Иванов Сергей 179 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786130, в очереди разбора - 689806.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786130, в очереди разбора - 689806.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru