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РОСНО СК


27.08.2020 Doc+, в которую инвестировал «Яндекс», объединилась с «Доктор рядом» 2
17.07.2019 Легенда мирового рынка печати купила российский электронный документооборот 1
11.11.2016 Экс-топ-менеджер АФК «Система» купил AT Consulting 2
15.06.2015 Елена Семенова — новый вице-президент по управлению персоналом «Энвижн Груп» 1
27.08.2014 ИТ-директор Allianz перешел в «О’Кей» 1
25.04.2014 В МГТС назначен новый финансовый директор 1
18.04.2014 Путь от СЭД к ECM в России: актуальный опыт 1
28.10.2013 Сергей Орлик: Потребность бизнеса в мобильности нельзя игнорировать 1
02.07.2013 Бывший ИТ-менеджер «Сбербанка» вышел на работу в «Роснефть» 1
20.02.2013 Исход: "Сбербанк" покидает создатель мегаЦОДа 1
11.01.2013 Оператор энергосистемы России снова сменил ИТ-директора 1
11.01.2013 Глеб Лигачев назначен директором по ИТ СО ЕЭС 1
11.09.2012 Вопрос дня: Зачем «Сбербанк» нанимает известных ИТ-директоров? 1
03.08.2012 В «Сбербанк» идет новая волна ИТ-звезд: первое назначение 1
26.03.2012 В Москве пройдет конференция «Корпоративный инновационный процесс: от идеи до результата» 1
14.03.2012 В 2011 г. доходы Abbyy в мире выросли на 35%, а в России — на 46% 1
17.02.2012 Виктор Орловский: "Сбербанк" – это философия 1
02.02.2012 СК «Росно» перешла на электронные закупки в системе B2B-Center 3
31.01.2012 20 марта в Москве начнёт работу ХI Международный Call Center World Forum-2012 1
27.12.2011 Автомобильную страховку «Автоаптечка» теперь можно купить в интернет-банке «Альфа-Клик» 2
08.11.2011 OZON.travel запустил проект по продаже электронных страховых полисов 1
31.10.2011 Артак Оганесян: Тестировщику полезно услышать крики пользователей 2
24.08.2011 Сергей Шилов: Каждый прожитый год работы можно вспоминать с гордостью 1
05.07.2011 Экс-гендиректор Rambler и IBS DataFort возглавил ИТ-дочку "Сбербанка" 1
24.05.2011 Виктор Орловский: В будущем "Сбербанк" будет оказывать ИТ-услуги сторонним компаниям 1
10.03.2011 Совет директоров АФК «Система» утвердил Михаила Шамолина в должности президента корпорации 1
04.03.2011 АФК «Система» традиционно забрала президента у МТС 1
13.01.2011 «Росно» обрабатывает страховые и финансовые документы с помощью технологий ABBYY 1
21.12.2010 РОСНО запустила приложение для iPhone 1
22.10.2010 Управление процессами: компании поверили в BPM 1
19.10.2010 Разработанная МТС и «Ситрониксом» услуга «Ника» поможет клиентам РОСНО сэкономить на страховке от угона 9
12.10.2010 «Техносерв» купил интегратора BI и BPM-систем 1
05.10.2010 «АйТи» автоматизировала ключевые бизнес-процессы в «Росно» 1
23.09.2010 Круглый стол CNews: «ВРМ в России: мода или потребность» 1
10.09.2010 МТС увеличила количественный состав правления до 14 человек 3
30.08.2010 «Микротест» внедрил систему бизнес-анализа в «Орифлэйм» 1
30.08.2010 Интегратор должен уметь работать в любых условиях 1
07.06.2010 Бизнес Informatica в России вырос в 2009 г. более чем на 10% 1
16.04.2010 «Комстар» обеспечит услугами дальней связи московские офисы «Росно» 1
25.03.2010 Смена парадигмы: Предприятия убедились в эффективности BPM 1

Публикаций - 69, упоминаний - 102

РОСНО СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 5
SAP SE 3216 4
Microsoft Corporation 11127 4
Ростелеком Связьинвест 702 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 317 3
Rambler Group - Рамблер ГК 486 3
Микротест 177 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 3
Software AG & IDS Scheer 109 3
АйТи 752 3
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
Акадо Телеком - Комкор 609 2
АФК Система ПАО 996 2
Xerox 519 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Verysell Проекты - Verysell Project 42 1
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 1
CompanyMedia 111 1
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 206 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
Yandex - Яндекс 4101 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
OpenText 160 1
Google LLC 7161 1
IBM 3551 1
Ситроникс - Sitronics 563 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Konica Minolta Business Solutions Europe 15 1
Syntellect - Синтеллект 37 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Sony 2395 1
Konica Minolta 136 1
Газпромбанк - ГПБ 693 4
ТНК-ВР Холдинг 148 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Vostok New Ventures 9 1
Мособлбанк 17 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 25 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Транснефть 159 1
МК Доктор рядом 2 1
Winter Capital 4 1
СОГАЗ-Мед Страховая компания 1 1
Росгосстрах 182 1
Ниармедик - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 3 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 26 1
Согласие СК 44 1
СМП банк - Северный морской путь 71 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 71 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Lamoda 83 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 66 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3711 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 3
IBM Cognos BI 143 2
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 1
Syntellect Tessa 14 1
OneTwoTrip 30 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
OpenText Documentum 191 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
ЭОС Дело СЭД 622 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Мякишева Марина 84 2
Швецов Владимир 28 1
Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
Цыферов Михаил 3 1
Соколов Михаил 26 1
Хандогин Дмитрий 2 1
Зайдуллин Руслан 4 1
Шалагинов Павел 3 1
Каштанов Павел 7 1
Лосев Сергей 43 1
Козырь Сергей 30 1
Степанов Антон 56 1
Липич Григорий 49 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 6
Украина 3378 6
Казахстан - Республика 2641 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 3
Германия - Федеративная Республика 3657 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 3
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Восточная Европа 1682 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
Япония - Токио 288 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 6
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 15 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Forbes - Форбс 442 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Стрим-ТВ - телекомпания 80 1
CNews Analytics 1991 7
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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