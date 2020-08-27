Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РОСНО СК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 102
РОСНО СК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мякишева Марина 84 2
|Швецов Владимир 28 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 24 1
|Цыферов Михаил 3 1
|Соколов Михаил 26 1
|Хандогин Дмитрий 2 1
|Зайдуллин Руслан 4 1
|Шалагинов Павел 3 1
|Каштанов Павел 7 1
|Лосев Сергей 43 1
|Козырь Сергей 30 1
|Степанов Антон 56 1
|Липич Григорий 49 1
|CNews Analytics 1991 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766193, в очереди разбора - 669879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766193, в очереди разбора - 669879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru