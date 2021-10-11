Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 2

Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 2

Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 3

МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 3

Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона 3

МТС будет раздавать SAP из своих облаков 2

МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно 1

Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1

МТС запустила направление облачных проектных решений для бизнеса 1

Московские предприятия СМБ в два раза увеличили объем хранения данных в облаках 1

МТС открыла бизнесу доступ к облачному сервису для объединенных коммуникаций 5

МТС обеспечила максимально возможный уровень защиты облака для бизнеса и госструктур 3