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МТС Cloud
CloudMTS


11.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 2
08.10.2021 Облако МТС поможет управлять городским транспортом Пензы 2
29.09.2021 Облако МТС поможет в цифровизации российского образования 3
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
13.09.2021 Sciener и #CloudMTS расскажут об управлении жизненным циклом активов предприятия 5
07.09.2021 МТС перенесла в облако системы инвестиционной группы «Атон» 1
26.08.2021 Облако МТС обеспечит работу систем противопожарной безопасности 1,5 тысячи социальных объектов 1
18.08.2021 МТС запустила VDI для работы с «тяжелыми» графическими приложениями 1
23.07.2021 МТС зафиксировала всплеск интереса к своему «облачному суперкомпьютеру» 2
13.07.2021 «Ритейл сервис» перенесла ИТ-инфраструктуру в облако МТС 3
05.07.2021 Промышленный системный интегратор «Консом групп» увеличил объем данных в облаке МТС 4
28.06.2021 МТС запустила суперкомпьютер MTS GROM 3
28.06.2021 Аттестационный центр «Информзащиты» стал партнером #CloudMTS 3
23.06.2021 Облачные технологии МТС помогут приморским нейрохиругам бороться с болезнью Паркинсона 3
11.06.2021 МТС запустила сервис быстрой доставки контента для бизнес-клиентов облака 2
09.06.2021 Commvault запускает партнерские программы для сервис-провайдеров и агрегаторов 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 2
03.06.2021 Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России 4
27.05.2021 МТС перенесла в облако ИТ-инфраструктуру ГК «Ренна» 2
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
14.05.2021 МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
28.04.2021 Экспертиза: зачем российским компаниям нужны технологии аварийного восстановления 2
26.04.2021 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров DRaaS 2021 1
08.04.2021 МТС помогает будущим инженерам сдавать экзамены удаленно 1
07.04.2021 МТС перенесла на облачную платформу часть ИТ-инфраструктуры СамГМУ 1
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
02.02.2021 Впервые в России опубликован рейтинг провайдеров IaaS Enterprise. Обзор Market.CNews 1
28.01.2021 МТС разработает решения на базе IoT-платформы компании «Цифра» 1
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
13.01.2021 МТС запустила направление облачных проектных решений для бизнеса 1
12.01.2021 Московские предприятия СМБ в два раза увеличили объем хранения данных в облаках 1
21.12.2020 МТС открыла бизнесу доступ к облачному сервису для объединенных коммуникаций 5
17.12.2020 МТС и Microsoft подключили NB-IoT к глобальной платформе интернета вещей 2
17.12.2020 Microsoft и МТС придумали, как добиться «отзывчивости» умных устройств без 5G 2
10.12.2020 МТС обеспечила максимально возможный уровень защиты облака для бизнеса и госструктур 3
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города 2
12.11.2020 МТС обеспечила сервисами облачного резервного копирования транспортную компанию «Верста» 1
03.11.2020 В Тульской области в пять раз вырос спрос бизнеса на «облака» 3
29.10.2020 Красноярские предприятия все чаще «переезжают» в облака 3

Публикаций - 125, упоминаний - 237

МТС Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 119
SAP SE 3212 14
VMware 1829 13
Microsoft Corporation 11077 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 62 11
Авантаж 48 11
Softline - Софтлайн 1474 9
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 6
Крок 1219 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 6
Хоппер ИТ - ранее Роспартнер - Развитие объединений сервисного партнерства 7 5
Acronis - Акронис 364 5
3738 5
Selectel - Селектел 137 5
Navitel - Навител Навигатор 252 5
Huawei 2730 5
АТОЛ ГК 168 5
Yandex - Яндекс 4101 5
Veeam Software 250 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 4
3data - 3дата 32 4
Nvidia Corp 2019 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
NVision Group - Энвижн Груп 545 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
АФК Система ПАО 994 3
Сервионика - Servionica 164 3
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 3
NetApp 485 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
iTeco - Ай-Теко 717 3
Abbyy 793 3
Commvault 148 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 3
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 3
Корус Консалтинг ГК 805 2
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Segezha Group - Сегежа Групп 85 9
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 9
Вертолеты России 114 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
Технология здоровья 6 3
Газпромбанк Автолизинг 8 3
S7 Airlines 80 3
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 43 3
Кортрос ГК 8 3
Hunkemoller - Hunkemöller 3 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 2
МТС банк 254 2
Русхимсеть 3 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
DMI Дятьково 5 2
МТС Инвестиции 4 1
Aldo Coppola 2 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
Еврохим МХК 42 1
Связьтранснефть 15 1
Гипросвязь ПАО 44 1
En+ Group 17 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
НАЦ - Национальный аттестационный центр 15 1
Система Капитал УК 9 1
Segezha Group - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат 9 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Kolobox 1 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 8 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Дымов ГК 6 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 34 1
Андреевские больницы ГК - Неболит 1 1
Северсталь ПАО 204 1
Почта России ПАО 1572 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Росгосстрах 182 1
Gambit Esports 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
АНО АПИ - Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 3 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 120 1
Уполномоченный по правам человека в РФ 2 1
Правительство Иркутской области 2 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 2
Лига стримеров 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 44
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 32
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 25
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 6
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 6
ИТ-аутсорсинг 670 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 6
OpenStack 347 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 5
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 5
BDaaS - Big-Data-as-a-Service - сервис обработки больших данных в облаке 17 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 5
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 4
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 4
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 4
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 4
Kubernetes 307 4
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 4
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 3
TTM - Time-to-Market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 74 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
Data Lake - Озеро данных 82 3
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 44 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 468 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Professional & Managed Services - Профессиональное управление облачной инфраструктурой 3 3
BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 5 2
Microsoft Azure 1171 18
Microsoft Azure Stack 56 16
CloudМТS 19 11
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 6
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 6
Авантаж ЦОД 5 5
АТОЛ Онлайн-кассы 54 5
Вертолеты России VRT - Серия беспилотников - Беспилотный комплекс вертолетного типа - Arctic Supervision 7 5
Хоппер ИТ Сервис-монитор 6 5
Navitel R - серия видеорегистраторов 6 5
Containerum Managed Kubernetes 11 4
Nvidia GeForce GTX 2062 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 291 4
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 4
MTS StartUp Hub 26 4
МТС ЦОД 12 4
Microsoft Windows 10 6635 3
KasperskyOS 29 3
AWS - Amazon Web Services 568 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 788 3
Stack Group - M1Cloud 76 3
Онланта OnCloud.ru 34 3
Amazon EC2 - Amazon Elastic Cloud Compute 99 3
Технология здоровья - Медкарта 24 5 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 3
Иркут НПК МС-21 - Семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 13 3
SQL - Язык программирования 433 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Microsoft Windows PowerShell 94 2
WASD.tv - Стриминговая платформа для геймеров, киберспортсменов и любителей IRL 29 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 2
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 2
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 46 2
Microsoft Azure IoT Central 8 2
МТС GPU SuperComputer 3 2
Microsoft Azure IoT Edge 12 2
Microsoft Visual Studio 170 2
Мотовилов Олег 58 40
Хренков Владимир 18 4
Калинкин Антон 4 3
Корня Алексей 73 3
Березин Максим 60 3
Вахнин Павел 51 3
Коновалов Олег 11 2
Шоржин Валерий 32 2
Железнов Видия 4 2
Захарченко Антон 6 2
Марченко Дмитрий 28 2
Ушацкий Андрей 100 2
Мегрелишвили Георгий 16 2
Хала Илья 21 2
Щербаков Борис 20 2
Николаев Вячеслав 56 2
Халин Дмитрий 52 2
Тихонова Кристина 44 2
Стак Александр 4 2
Самойлов Юрий 55 2
Казак Максим 95 2
Фещенко Марина 10 1
Сысоева Евгения 7 1
Владов Иван 1 1
Петухов Леонид 2 1
Склабовский Сергей 4 1
Емельченков Сергей 83 1
Самоукин Сергей 7 1
Меркулов Сергей 14 1
Белов Евгений 5 1
Брусилова Елена 5 1
Зятьков Юрий 6 1
Зиборова Ольга 10 1
Великожон Дмитрий 5 1
Судариков Дмитрий 1 1
Киляков Игорь 1 1
Кривошеев Игорь 1 1
Крещенко Александр 1 1
Колодкин Александр 8 1
Пермяков Павел 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 69
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 34
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 21
Россия - СФО - Новосибирск 1967 16
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 15
Россия - ПФО - Самара 1288 14
Россия - Владивосток 864 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 11
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 11
Россия - Краснодар 1039 10
Арктика 141 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 6
Россия - Лыткарино 30 5
Беларусь - Белоруссия 2088 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 4
Казахстан - Республика 2629 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Украина 3365 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Казахстан - Алматы 261 2
Россия - Тульская область 752 2
Россия - Сибирь 876 2
Россия - Ростовская область 862 1
Закавказье 73 1
Нидерланды 973 1
Россия - Томская область 419 1
Россия - Красноярский край 663 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Япония - Токио 287 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Тверская область 248 1
Кипр - Республика 247 1
Россия - Иркутск 465 1
Россия - Республика Карелия 298 1
Россия - Удомля 41 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 7
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 48 5
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 4
Транспорт 62 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 1
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
CNews Analytics 1988 9
CNews Инновация года - награда 26 5
Gartner 2190 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 3
IDC - International Data Corporation 2718 2
CNews IaaS рейтинг 8 2
Fortune Global 500 160 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
500 Startups 23 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
Allied Market Research 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
НИУ БелГУ - Белгородский государственный национальный исследовательский университет 8 1
CNews FORUM Кейсы 44 2
CNews Женщины года в отрасли ИТ 7 2
Oracle OpenWorld 36 1
Oracle Modern Cloud Day 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761371, в очереди разбора - 665060.
Создано именных указателей - 46354.
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