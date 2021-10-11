Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МТС Cloud
CloudMTS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 125, упоминаний - 237
МТС Cloud упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мотовилов Олег 58 40
|Хренков Владимир 18 4
|Калинкин Антон 4 3
|Корня Алексей 73 3
|Березин Максим 60 3
|Вахнин Павел 51 3
|Коновалов Олег 11 2
|Шоржин Валерий 32 2
|Железнов Видия 4 2
|Захарченко Антон 6 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Ушацкий Андрей 100 2
|Мегрелишвили Георгий 16 2
|Хала Илья 21 2
|Щербаков Борис 20 2
|Николаев Вячеслав 56 2
|Халин Дмитрий 52 2
|Тихонова Кристина 44 2
|Стак Александр 4 2
|Самойлов Юрий 55 2
|Казак Максим 95 2
|Фещенко Марина 10 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Владов Иван 1 1
|Петухов Леонид 2 1
|Склабовский Сергей 4 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Самоукин Сергей 7 1
|Меркулов Сергей 14 1
|Белов Евгений 5 1
|Брусилова Елена 5 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Зиборова Ольга 10 1
|Великожон Дмитрий 5 1
|Судариков Дмитрий 1 1
|Киляков Игорь 1 1
|Кривошеев Игорь 1 1
|Крещенко Александр 1 1
|Колодкин Александр 8 1
|Пермяков Павел 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761371, в очереди разбора - 665060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761371, в очереди разбора - 665060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru