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МВД РФ Управление К


31.01.2020 Взлом iPhone силовикам дается проще, чем смартфонов на Android 1
13.01.2020 Основатель российской киберполиции: Электронное Правительство может быть прикрытием для освоения миллиардов 2
10.01.2020 Основатель российской киберполиции против новых ИТ-статей в Уголовном кодексе 1
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 1
11.11.2019 МВД по всей России закупает ПО для взлома смартфонов 1
25.01.2017 «Лаборатория Касперского» открестилась от топ-менеджера, арестованного ФСБ 1
25.01.2017 Топ-менеджер «Касперского» арестован ФСБ 1
29.04.2016 Интерпол победил хакеров с помощью российского частного сектора 1
13.04.2015 Арестованы хакеры, похитившие миллионы с карт «Сбербанка» 2
27.11.2014 МВД назвало главные угрозы для пользователей смартфонов и интернета 2
03.03.2014 ФСБ с «Касперским» поймали хакеров, пытавшихся ограбить Сбербанк 1
31.01.2014 МВД: Киберпреступность становится организованной и все чаще охотится за деньгами 1
02.12.2013 Российские суды снисходительны к киберпреступникам 1
04.09.2013 Откровения создателя российской киберполиции: О ловушке США и заговоре специалистов 1
22.05.2013 «Касперский» нанял силовиков для ИБ-расследований 1
19.12.2012 Cyberplat наняла главного борца с хакерами 2
15.10.2012 Полиция назвала самых страшных пиратов России 1
25.06.2012 Тысячи клиентов банков в России уже потеряли по 300-400 тыс. руб. от атак хакеров 1
22.06.2012 Россия: Ликвидирована крупнейшая в истории ботсеть, похитившая из банков миллиарды 1
25.04.2012 Полиция РФ задержала десятки интернет-педофилов 3
29.07.2011 Генерал-майор полиции Алексей Мошков возглавил Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ 2
12.07.2011 Управление «К» накрыло крупнейшую федеральную пиратскую сеть 2
27.05.2011 Медведев сменил главу ФСТЭК 1
25.03.2011 МВД закрыло крупнейшее онлайн-казино в России 1
04.03.2011 Рейтинг уголовных дел Управления «К»: 1С уступила лидерство Microsoft 3
31.01.2011 Медведев уволил «врага» Чичваркина и хакеров 3
27.01.2011 МВД предупреждает о мошенниках, рассылающих SMS о выигранном автомобиле 1
19.01.2011 Милиция начала преследовать пользователей «Вконтакте» 2
21.12.2010 В Москве раскрыта схема ухода от налогов с помощью популярной системы «Банк-клиент» 1
10.12.2010 Банкиры: наших клиентов грабят хакеры, милиция бездействует 1
01.12.2010 «Все банкоматы» Якутска взломал ИТ-директор банка 1
11.11.2010 Объединение российских инициатив в области безопасного интернета – на выставке InfoSecurity Russia’2010 1
12.10.2010 Россия: хакера арестовали за взлом популярного ПО для видеоконференцсвязи 1
16.07.2010 За полгода в Сети обнаружили более 5 тыс. русских сайтов с детским порно 1
18.06.2010 Милиция арестовала разработчика ПО для рассылки спама и взломов 1
29.01.2010 Ограбивший «Евросеть» следователь явился с повинной 1
11.09.2009 Дело Чичваркина: российские власти отыграются за Березовского 1
11.11.2008 14 ноября пройдет конференция «Использование возможностей интернета в кризисных ситуациях» 1

Публикаций - 38, упоминаний - 51

МВД РФ Управление К упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11226 3
Гарда Технологии 38 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 2
ЛАН-проект 8 2
Cellebrite 16 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Доверенная среда 8 1
Xiamen Meiya Pico Information 2 1
Grayshift 2 1
Экспертэкспресс 5 1
Google LLC 7198 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 224 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 425 1
Unisoc - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 34 1
MediaTek 315 1
Samsung Electronics 5749 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 788 1
ИТКС - Информационно телекоммуникационная система 7 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
LG Electronics 1886 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Twitter 2204 1
CyberPlat - КиберПлат 205 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Уралсиб Банк 390 3
Marshall Capital Partners 63 1
LinkedIn 521 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 7
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 5
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий 15 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 415 2
ГВСУ СК РФ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Fort Worth Police Department - Департамента полиции города Форт-Уэрта 1 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 83 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 271 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата 36 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 100 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Website - Вебсайт 118 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 72 1
IMSI - International Mobile Subscriber Identity - Международный идентификатор мобильного абонента - Индивидуальный номер абонента - TMSI - Идентификация временного мобильного абонента 32 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Google Android 10752 4
Apple iOS 5742 2
Cellebrite UFED 4PC Ultimate 6 2
Cellebrite UFED Touch2 Ultimate Ruggedized 10 2
Оксиджен Софтвер - Мобильный криминалист 5 2
Apple iMessage - Мессенджер 116 1
UFED Physical Analyzer 2 1
IFM-2008 Forensics Master 2 1
iDC-4501 Mobile Forensics System 2 1
MagiCube - специализированные программно-аппаратные комплексы 5 1
Rakuten Viber Cloud 1 1
Pinterest 45 1
Apple Graykey 2 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Google Pixel - Серия смартфонов 108 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 51 1
Snapchat 89 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2122 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 1
BlackBerry QNX RTOS - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем 278 1
Symbian OS 782 1
Apple Mac 1466 1
Rakuten Viber 429 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Чичваркин Евгений 82 4
Мирошников Борис 30 3
Михайлов Сергей 37 2
Стоянов Руслан 30 2
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Давыдов Денис 32 1
Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
Kiser Rex - Кайзер Рекс 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 4
Украина 3417 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Россия - ПФО - Самара 1309 2
Россия - Хабаровский край 420 2
Россия - Новосибирская область 822 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Волгоградская область 402 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - Ростовская область 869 1
Россия - Калининградская область 544 1
Россия - Челябинск 781 1
Нидерланды 984 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - Мурманская область 299 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Архангельск 216 1
Россия - Йошкар-Ола 109 1
Сингапур - Республика 811 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 855 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Европа 3798 1
Польша - Республика 834 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
США - Нью-Йорк 1105 1
Россия - Барнаул 363 1
Бельгия - Королевство 402 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
Цензура - Свобода слово 1 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
WikiLeaks 106 1
Wikipedia - Википедия 284 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1992 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 116 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771135, в очереди разбора - 674817.
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