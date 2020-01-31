Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МВД РФ Управление К
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 38, упоминаний - 51
МВД РФ Управление К упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чичваркин Евгений 82 4
|Мирошников Борис 30 3
|Михайлов Сергей 37 2
|Стоянов Руслан 30 2
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|Давыдов Денис 32 1
|Thomas Braden - Томас Брейден 3 1
|Fisher Justin - Фишер Джастин 2 1
|Kiser Rex - Кайзер Рекс 1 1
|WikiLeaks 106 1
|Wikipedia - Википедия 284 1
|РосКомСвобода 75 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771135, в очереди разбора - 674817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771135, в очереди разбора - 674817.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru