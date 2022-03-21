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MPLS MultiProtocol Label Switching Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам



21.03.2022 Инити модернизировала модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации в системе «Инити соло»

Производитель российской системы мониторинга «Инити соло» компания «Инити» обновила модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации. Теперь в части мониторинга протоколов маршрутизации поддерживается обнаружение (Discovery) и мониторинг OSPF, BGP, ISIS, EIGRP. Также в части мониторинга

14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК

вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Продукт обеспечивает широкие возможности мониторинга и управления устрой
23.03.2017 D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630

енный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MPLS для предоставления корпоративным заказчикам L2/L3 VPN-сервисов. Устройства реализованы н
26.01.2017 «Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области

Компания «Ланит-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функционал и возможности использованной технологии позволят областному Правительству выступить поставщиком таких сервисов и услуг для участников сети, как предоставление доступа в интерн
11.01.2017 Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter

вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Расширены возможности мониторинга и управления устройством EcoRouter, ко
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter

orum 2016: Информационные технологии завтра», выступив в качестве одного из спонсоров. В рамках мероприятия российский вендор представил свой новый передовой продукт EcoRouter (ER) — универсальный IP/MPLS-маршрутизатор. Как рассказали CNews в «РДП.ру», решение представляет собой многоцелевое устройство с поддержкой практически всех востребованных протоколов: LDP, LDP-PW, IS-IS, OSPF, IGMP,

03.08.2015 «ВымпелКом» спроектировал сеть будущего

Area Network Design Laboratory) проектирования, анализа и управления трафиком магистральной сети IP/MPLS. Системный интегратор «Техносерв» реализовал решение на платформе Juniper WANDL IP/MPLSV
03.07.2014 «Ростелеком» завершил тестирование оборудования ядра магистральной сети IP/MPLS

В «Ростелекоме» завершено тестирование магистрального оборудования класса CR сети IP/MPLS. В тестировании участвовали мировые производители телекоммуникационного оборудования, со
28.10.2013 Решение Inline Technologies для энергетики рекомендовано к массовому использованию

я Inline Technologies объявила об успешном завершении испытаний мультисервисного решения на базе IP/MPLS для построения технологических сетей связи (ТСС) в электроэнергетической, транспортной,

21.01.2013 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 3,5 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила 3,5 Тбит/с. Такое значение суммарной пропускной способно
11.05.2012 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 2,3 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила около 2,3 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем
08.02.2012 ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте

Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети IP/MPLS в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте. Н
03.11.2011 ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме

Компания ТТК сообщила о модернизации узла доступа к сети IP/MPLS компании в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия Telecity 2 в Амстерд
26.10.2011 «Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение об организации международного соединения IP MPLS–сетей и сетей VPN

нальная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по организации международного соединения сетей IP MPLS для предоставления услуг, в частности, услуг присоединения VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) с помощью технологии, Inter AS (Inter Autonomous System) VPN. Согласно по
02.03.2011 Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» превысила 1 Тбит/с

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» превысила 1 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предост
01.11.2010 Оборудование Huawei успешно прошло тесты EANTC на взаимодействие IP/MPLS и MPLS-TP

аршрутизаторов на взаимодействие по интернет-протоколам, многопротокольной коммутации по меткам (IP/MPLS) и профилю передачи MPLS (MPLS-TP) для оборудования различных поставщиков.
28.09.2010 MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме

Компания MRV представила новые модели демаркационных устройств для сетей доступа Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающие возможность работы в расширенном диапазоне температур для установки в помещениях, не имеющих системы охлаждения или кондиционирования воздуха. Устройства OS904E/DC-1 и OS90
22.06.2010 «Ростелеком» построил новый узел доступа к магистральной IP/MPLS сети компании в Смоленской области

Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в городе Рославль Смоленской области, созданный с использованием оборудования автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Это позволило оптимизировать топологи
17.06.2010 «Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске

«Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске на 10 Гбит/с до 20 Гбит/с в каждом городе путем устано
09.04.2010 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области. Как сообщили в компании, в реализации данного проекта было использовано оборудование автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Новый у
08.04.2010 Armenian Datacom Company приобрел решение Alcatel-Lucent для управления трафиком в сети IP/MPLS

Контракт на поставку этого решения был подписан в соответствии с рамочным соглашением на построение IP/MPLS-сети для Armenian Datacom Company, заключенным с Alcatel-Lucent в 2006 г. «Чтобы гара
17.03.2010 «Энвижн Груп» расширит сеть передачи данных IP/MPLS для «Ростелекома»

атор «Энвижн Груп» приступил к реализации масштабного проекта по расширению сети передачи данных IP/MPLS компании «Ростелеком». Проводимая модернизация позволит национальному оператору связи зн
17.02.2010 «Ростелеком» подключил «В Контакте» к магистральной IP/MPLS-сети

елеком» заключила договор с социальной сетью «В Контакте» о подключении её к своей магистральной IP/MPLS-сети на скорости до 60 Гбит/с Данное подключение проведено в рамках программы «Ростелеко
07.12.2009 ТТК наращивает емкость своих узлов в Москве в 2 раза

Компания ТТК завершила очередной этап умощнения опорных узлов своей IP/MPLS-сети. На двух взаимно резервируемых узлах в Москве введены в эксплуатацию терабитные мар
25.11.2009 «Синтерра» модернизирует IP/MPLS-сеть с помощью оборудования Juniper Network

подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение касается модернизации национальной IP/MPLS-сети «Синтерры», построенной на оборудовании только одного производителя – Juniper Netwo
01.10.2009 «Ростелеком» расширяет присутствие своей IP/MPLS-сети в Европе

являющаяся очередным этапом деятельности «Ростелекома» по развитию международного сегмента сети IP/MPLS, дает возможность резервирования и оптимизации телекоммуникационных маршрутов, позволяя

19.06.2009 «Открытые Технологии» построили IP/MPLS-сеть для «Мотива»

Технологии», российский системный интегратор, завершила проект построения новой мультисервисной IP/MPLS-сети для уральского телекоммуникационного оператора «Мотив». Как отмечается, перед телек
22.04.2009 «Ростелеком» запустил услугу MPLS L2 VPN

иональный оператор связи, объявила о запуске услуги «Организация виртуальной частной сети Ethernet (MPLS L2 VPN)». Данная услуга предназначена для операторов связи или корпоративных пользовател
22.01.2009 IP VPN в России: рынок не остановить

данным исследовательского агентства Infonetics Research, мировой рынок управляемого IP VPN на базе MPLS и Ethernet развивается стремительными темпами. В 2007 году выручка от услуг IP VPN MP
18.11.2008 Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE

сети Deutsche Telekom и конвергенции разнородных услуг в мультивендорской сетевой инфраструктуре IP/MPLS. Линейные карты Cisco ISE повысят качество и расширят разнообразие мультимедийных и широ
05.08.2008 MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet

Компания MRV представила новую модель OS906 из линейки интеллектуальных абонентских устройств для сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих расширенные возможности управления трафиком, поддержку SLA и различных типов VPN, удаленное управление по стандарту 802.3ah, а также защиту информации и множество других фу
06.06.2008 «Синтерра» выполнила комплексный телеком-проект для Sokos Hotel & Holiday Club

й корпоративной сети гостиниц (VPN), которая была организована на базе собственной 10-гигабитной IP/MPLS-сети компании, построенной на оборудовании Juniper Networks. Отели имеют широкополосный

03.06.2008 MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver

лее универсальной, обеспечивая интегрированную поддержку управления и обработки трафика Ethernet/IP/MPLS непосредственной на узлах DWDM. Коммутатор SW1600-82 Коммутаторы SW1600-82 выполнены в в
15.05.2008 «Микротест» обеспечивает эффективное управление IP/MPLS-сетями

dl, производителя комплексных программных продуктов для анализа и оперативного администрирования IP/MPLS-сетей, моделирования и прогноза нагрузки на сетевую инфраструктуру в целом. Новый уровен
24.01.2008 Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть

тупила к очередному этапу строительства новой мультисервисной сети передачи данных по технологии IP/MPLS (MultiProtocol Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пр
14.11.2007 «ВестКолл» расширит MPLS-сеть до 10 Гбит/c

по IP-телефонии, в который до 2012 года планируется вложить до $10 млн., собирается расширить сеть MPLS до 10Gb Ethernet. MPLS (Multiprotocol Label Switching) - механизм передачи данных
05.10.2007 «ПетерСтар» построит IP/MPLS-сеть

Компания «ПетерСтар» - крупнейший альтернативный оператор фиксированной связи Северо-Западного региона, входящий в группу компаний «Синтерра», объявляет о начале строительства городской IP/MPLS-сети. Сеть рассчитана на передачу трафика на скоростях до 10 Гбит/с. Компания планирует ввести сеть в эксплуатацию в конце 2007 года. Инвестиции в проект составляют порядка 30 млн. руб.
24.08.2007 «Синтерра» построит национальную магистральную IP/MPLS-сеть

«Синтерра» объявила о начале строительства магистральной IP/MPLS-сети. Совместно с сетью РТКОММ IP MPLS группа компаний Synterra по совокупности ресурсов будет обладать самой мощной инфраструктурой данного класса в России. Магистральная IP/MPLS-сеть

19.06.2007 «Казахтелеком» увеличит пропускную способность транспортной сети в 10 раз

был объявлен государственный тендер по закупке оборудования для модернизации магистральной сети IP/MPLS «Казахтелеком» и услуг по монтажу и пуско-наладке «под ключ». Наиболее адекватным, с точ
13.06.2007 MRV обновила линейку модульных коммутаторов

Компания MRV, поставщик решений для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила новую модель интеллектуальных коммутаторов для операторских сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих их конвергенцию с традиционными сервисами E1 для голоса и данных. Устройства OSM910-M осуществляют эмуляцию синхронных каналов E1 путем инкапсуляции данных TDM и их передач

Публикаций - 570, упоминаний - 742

MPLS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10383 94
Cisco Systems 4946 87
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2638 57
МегаФон - Синтерра - Synterra 790 40
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1948 35
Juniper Networks 423 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8220 29
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 27
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 599 24
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1509 22
Huawei 3601 22
Ростелеком - РТКомм.РУ 358 20
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 18
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1379 18
Ростелеком - Связьинвест 1704 16
NVision Group - Энвижн Груп 674 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7329 15
VMware 2198 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10032 13
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 803 13
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 12
Intel Corporation 11784 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6469 12
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 903 12
Microsoft Corporation 23830 12
IBM - International Business Machines Corp 9277 11
Казахтелеком 334 11
RAD Data Communications 127 10
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 10
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 9
МегаФон ПетерСтар 325 9
Dell EMC 4958 9
5nine Software 1858 9
Deutsche Telekom 910 9
Siemens AG - Siemens Group 2557 9
МТС - МТТ Старт Телеком 68 8
7333 8
Lenovo Motorola 3506 8
Открытые технологии 691 8
HP Inc. 5592 8
РЖД - Российские железные дороги 1691 13
Россети Ленэнерго 2410 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6169 9
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2524 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6352 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6741 5
Газпром ПАО 1193 4
Почта России ПАО 2057 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 313 3
Евросеть 1402 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 3
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 42 2
Nordgold - Нордголд 13 2
ОГК-2 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская ГРЭС - Новомичуринская ГРЭС - Новочеркасская ГРЭС - Сургутская ГРЭС 1 42 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 349 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 7 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 111 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 311 2
Квадра ПАО - ТГК-4 31 2
Volkswagen Group - VW 264 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 946 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 136 2
ПСБ - Промсвязьбанк 756 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 543 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 436 2
Газпром нефть 527 2
Империя-Фарма 90 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1070 2
Восток-Запад - EWS Holding 40 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 693 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 458 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 1
Coursera 48 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 107 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 312 1
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GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2092 82
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22823 80
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17821 80
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8857 79
Сеть передачи данных - Data transmission network 3449 78
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4997 73
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2565 69
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 801 66
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 821 63
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11305 61
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18306 55
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 926 55
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26015 53
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6466 51
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13856 49
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26739 49
Пропускная способность - Bandwidth 1625 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27057 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8049 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8672 40
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1670 38
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 1957 36
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 608 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22764 34
Масштабируемость - Scalability 2796 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13625 34
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9565 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7107 33
Microsoft Windows 2000 12877 27
Linux OS 8644 17
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 14
Apple iPhone 6 6321 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4839 11
Fortinet FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 99 8
Microsoft Skype 2000 8
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 7
Nokia Alcatel-Lucent RSP - Routing Switch Platform 13 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2989 7
Intel x86 - архитектура процессора 1665 7
Age of Kings 3460 6
RDP.RU EcoRouter 9 6
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1033 6
Nokia Alcatel-Lucent ASAM - Advanced Services Access Manager 23 6
Brain4Net B4N Service Platform 12 6
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 244 6
ТТК IP-MPLS-сеть 34 5
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 5
Juniper Networks - Juniper MX Series - серия маршрутизаторов 13 5
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 5
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 75 5
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 5
Cisco IP NGN - New Generation Network 15 4
Riverbed SteelHead 45 4
Nokia Alcatel-Lucent Evolium GSM/GPRS/EDGE/WiMAX 78 4
Microsoft Exchange 1361 4
RDP.RU EcoRouterOS 4 4
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 4
Fortinet SD-Branch 11 4
Nokia Alcatel-Lucent ESS - Ethernet Service Switch 6 4
VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 135 4
Microsoft Azure 1341 4
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 165 4
Infinera DTN 13 4
Nokia Alcatel-Lucent Network Manager 12 4
Microsoft Windows 14766 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 545 4
Juniper Networks - Juniper JunOS - Junos OS 44 4
Apple iOS 7091 4
Слизень Виталий 242 13
Тоскин Алексей 28 5
Котов Виталий 40 5
Никулин Сергей 22 5
Щапов Олег 24 4
Закрепин Евгений 56 4
Калугин Сергей 168 4
Тихонов Александр 66 4
Колпаков Антон 57 3
Цейтлин Александр 13 3
Липатов Сергей 34 3
Солонин Виталий 89 3
Никифоров Николай 1172 3
Зима Иван 16 3
Дронов Дмитрий 26 3
Гольцов Александр 69 3
Солодухин Константин 117 3
Патока Андрей 108 3
Бетсис Павел 99 3
Рокотян Алексей 8 3
Щеголев Игорь 692 3
Коробов Евгений 30 2
Путин Владимир 2835 2
Филиппов Владимир 29 2
Криевс Ритварс 15 2
Медведев Дмитрий 1636 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Буховцев Михаил 8 2
Гуштуров Леонид 23 2
Лебедев Александр 22 2
Ермолаев Артем 363 2
Готальский Михаил 95 2
Носов Константин 16 2
Леонов Владимир 17 2
Каменский Дмитрий 11 2
Мартиросян Ваагн 43 2
Баранов Григорий 9 2
Рабовский Семен 32 2
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 2
Стулов Александр 19 2
Россия - РФ - Российская федерация 127837 293
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40484 129
Европа 21555 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15710 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13456 47
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50825 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13862 36
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6608 30
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2401 27
Россия - СФО - Новосибирск 3855 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15570 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3455 23
Казахстан - Республика 5108 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2623 22
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2446 20
Германия - Федеративная Республика 12230 18
Азия - Азиатский регион 5191 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13114 17
Украина 7402 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1905 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2691 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1013 15
Россия - Сибирь 2186 15
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1329 14
Великобритания - Лондон 2388 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1455 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2471 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2912 12
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 437 11
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 874 11
Япония 13050 11
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 10
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1321 10
Америка Северная 3129 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1609 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1466 10
Нидерланды - Амстердам 602 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1031 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1216 9
Нидерланды 3354 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43420 118
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15802 103
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43495 57
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6352 49
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11302 44
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 1977 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11319 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25249 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4141 28
Абонентская база - Абонентская плата 5354 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14512 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21464 22
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9072 20
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4543 20
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 422 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9662 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5916 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5137 16
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 631 15
Металлы - Медь - Copper 760 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4085 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3351 13
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7234 13
Аренда 2182 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4822 13
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4611 12
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1315 12
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4170 11
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5424 10
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4740 10
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2766 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8663 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7016 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2558 9
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 890 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1952 9
Командировки - Системы управления командировками 1054 9
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1525 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8136 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4962 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11052 13
Прайм - Агентство экономической информации 863 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 582 3
NE Asia Online 313 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
Total Telecom 613 2
РИА Новости 827 2
Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
Открытые системы ИД 173 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1397 1
Vnunet 226 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 178 1
The Observer 40 1
Silicon 511 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
N+1 - Издание 142 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
ComNews - Медиа-бизнес 100 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
CNews Северо-Запад 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2715 1
Juniper Research 509 33
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7603 13
Gartner - Гартнер 3503 10
IDC - International Data Corporation 4874 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2473 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 3
IHS Infonetics Research 90 3
Fortune Global 500 283 2
Gartner - Dataquest 348 2
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 2
Infonetics Research 50 2
Synergy Research Group 41 2
Current Analysis 24 2
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 62 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 1
Research and Markets 23 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 261 1
Wainhouse Research 40 1
BroadGroup 6 1
Gartner Magic Quadrant WAF - Web Application Firewalls - Enterprise Network Firewalls 6 1
Gartner Magic Quadrant WAN Edge Infrastructure 4 1
ABI Research 233 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 102 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 551 1
NPD DisplaySearch 282 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Strategy Analytics 283 1
Директ Инфо 9 1
Forrester Research 815 1
Vanson Bourne 48 1
Tolly Group 14 1
Global Market Insights 10 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 40 2
ТГУ - Томский государственный университет 134 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 48 2
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 135 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 288 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1327 2
РАН - Российская академия наук 1825 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 71 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 294 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 222 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 230 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 428 2
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 19 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 109 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 389 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 619 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 99 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 44 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 15 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 33 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 64 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 251 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 124 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 84 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 59 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 226 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 45 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 129 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 68 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 503 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11937 18
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1058 5
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 83 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 4
Cisco Expo 22 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 688 2
ИнфоКом 88 2
Связь-Экспокомм 94 2
CNews AWARDS - награда 438 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 923 2
CSTB Telecom & Media 59 1
CeBIT 461 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 22 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 133 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
День молодёжи - 27 июня 708 1
Международный женский день - 8 марта 284 1
ISE - Integrated Systems Europe 45 1
Прямая линия с Президентом РФ 12 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1840 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 66 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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