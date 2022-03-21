MPLS MultiProtocol Label Switching Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам

Инити модернизировала модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации в системе «Инити соло» Производитель российской системы мониторинга «Инити соло» компания «Инити» обновила модуль мониторинга MPLS сетей и протоколов маршрутизации. Теперь в части мониторинга протоколов маршрутизации поддерживается обнаружение (Discovery) и мониторинг OSPF, BGP, ISIS, EIGRP. Также в части мониторинга

ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Продукт обеспечивает широкие возможности мониторинга и управления устрой

D-Link начинает продажи управляемых гигабитных коммутаторов 3 уровня серии DGS-3630 енный функционал маршрутизации, качества обслуживания, многоадресной рассылки 3 уровня и технологию MPLS для предоставления корпоративным заказчикам L2/L3 VPN-сервисов. Устройства реализованы н

«Ланит-Партнер» развернул транспортную сеть связи на базе протокола MPLS для Правительства Магаданской области Компания «Ланит-Партнер» (входит в группу «Ланит») развернула городскую транспортную сеть связи для Правительства Магаданской области на базе технологии многопротокольной коммутации по меткам (MPLS). Функционал и возможности использованной технологии позволят областному Правительству выступить поставщиком таких сервисов и услуг для участников сети, как предоставление доступа в интерн

Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter вать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Расширены возможности мониторинга и управления устройством EcoRouter, ко

«РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter orum 2016: Информационные технологии завтра», выступив в качестве одного из спонсоров. В рамках мероприятия российский вендор представил свой новый передовой продукт EcoRouter (ER) — универсальный IP/MPLS-маршрутизатор. Как рассказали CNews в «РДП.ру», решение представляет собой многоцелевое устройство с поддержкой практически всех востребованных протоколов: LDP, LDP-PW, IS-IS, OSPF, IGMP,

«ВымпелКом» спроектировал сеть будущего Area Network Design Laboratory) проектирования, анализа и управления трафиком магистральной сети IP/MPLS. Системный интегратор «Техносерв» реализовал решение на платформе Juniper WANDL IP/MPLSV

«Ростелеком» завершил тестирование оборудования ядра магистральной сети IP/MPLS В «Ростелекоме» завершено тестирование магистрального оборудования класса CR сети IP/MPLS. В тестировании участвовали мировые производители телекоммуникационного оборудования, со

Решение Inline Technologies для энергетики рекомендовано к массовому использованию я Inline Technologies объявила об успешном завершении испытаний мультисервисного решения на базе IP/MPLS для построения технологических сетей связи (ТСС) в электроэнергетической, транспортной,

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 3,5 Тбит/с Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила 3,5 Тбит/с. Такое значение суммарной пропускной способно

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» составила 2,3 Тбит/с Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» составила около 2,3 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем

ТТК построил новый узел доступа во Франкфурте Компания ТТК сообщила об организации узла доступа к собственной сети IP/MPLS в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия ancotel GmbH во Франкфурте. Н

ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме Компания ТТК сообщила о модернизации узла доступа к сети IP/MPLS компании в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия Telecity 2 в Амстерд

«Ростелеком» и «Белтелеком» подписали соглашение об организации международного соединения IP MPLS–сетей и сетей VPN нальная телекоммуникационная компания «Ростелеком» и Белорусское республиканское унитарное предприятие «Белтелеком» подписали соглашение о намерениях по организации международного соединения сетей IP MPLS для предоставления услуг, в частности, услуг присоединения VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) с помощью технологии, Inter AS (Inter Autonomous System) VPN. Согласно по

Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS «Ростелекома» превысила 1 Тбит/с Суммарная пропускная способность клиентских подключений к магистральной сети IP/MPLS компании «Ростелеком» превысила 1 Тбит/с. Эта величина характеризует общий объем предост

Оборудование Huawei успешно прошло тесты EANTC на взаимодействие IP/MPLS и MPLS-TP аршрутизаторов на взаимодействие по интернет-протоколам, многопротокольной коммутации по меткам (IP/MPLS) и профилю передачи MPLS (MPLS-TP) для оборудования различных поставщиков.

MRV выпустила новые модели демаркационных устройств Metro Ethernet для работы в экстремальном температурном режиме Компания MRV представила новые модели демаркационных устройств для сетей доступа Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающие возможность работы в расширенном диапазоне температур для установки в помещениях, не имеющих системы охлаждения или кондиционирования воздуха. Устройства OS904E/DC-1 и OS90

«Ростелеком» построил новый узел доступа к магистральной IP/MPLS сети компании в Смоленской области Центральный филиал национального оператора связи «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в городе Рославль Смоленской области, созданный с использованием оборудования автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Это позволило оптимизировать топологи

«Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске «Ростелеком» расширил пропускную способность узлов доступа своей IP/MPLS сети в Новосибирске и Красноярске на 10 Гбит/с до 20 Гбит/с в каждом городе путем устано

«Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области «Ростелеком» ввел в эксплуатацию новый узел доступа к своей магистральной IP/MPLS-сети в Ярославской области. Как сообщили в компании, в реализации данного проекта было использовано оборудование автоматической коммутации компании Juniper последнего поколения. Новый у

Armenian Datacom Company приобрел решение Alcatel-Lucent для управления трафиком в сети IP/MPLS Контракт на поставку этого решения был подписан в соответствии с рамочным соглашением на построение IP/MPLS-сети для Armenian Datacom Company, заключенным с Alcatel-Lucent в 2006 г. «Чтобы гара

«Энвижн Груп» расширит сеть передачи данных IP/MPLS для «Ростелекома» атор «Энвижн Груп» приступил к реализации масштабного проекта по расширению сети передачи данных IP/MPLS компании «Ростелеком». Проводимая модернизация позволит национальному оператору связи зн

«Ростелеком» подключил «В Контакте» к магистральной IP/MPLS-сети елеком» заключила договор с социальной сетью «В Контакте» о подключении её к своей магистральной IP/MPLS-сети на скорости до 60 Гбит/с Данное подключение проведено в рамках программы «Ростелеко

ТТК наращивает емкость своих узлов в Москве в 2 раза Компания ТТК завершила очередной этап умощнения опорных узлов своей IP/MPLS-сети. На двух взаимно резервируемых узлах в Москве введены в эксплуатацию терабитные мар

«Синтерра» модернизирует IP/MPLS-сеть с помощью оборудования Juniper Network подписали соглашение о сотрудничестве. Подписанное соглашение касается модернизации национальной IP/MPLS-сети «Синтерры», построенной на оборудовании только одного производителя – Juniper Netwo

«Ростелеком» расширяет присутствие своей IP/MPLS-сети в Европе являющаяся очередным этапом деятельности «Ростелекома» по развитию международного сегмента сети IP/MPLS, дает возможность резервирования и оптимизации телекоммуникационных маршрутов, позволяя

«Открытые Технологии» построили IP/MPLS-сеть для «Мотива» Технологии», российский системный интегратор, завершила проект построения новой мультисервисной IP/MPLS-сети для уральского телекоммуникационного оператора «Мотив». Как отмечается, перед телек

«Ростелеком» запустил услугу MPLS L2 VPN иональный оператор связи, объявила о запуске услуги «Организация виртуальной частной сети Ethernet (MPLS L2 VPN)». Данная услуга предназначена для операторов связи или корпоративных пользовател

IP VPN в России: рынок не остановить данным исследовательского агентства Infonetics Research, мировой рынок управляемого IP VPN на базе MPLS и Ethernet развивается стремительными темпами. В 2007 году выручка от услуг IP VPN MP

Deutsche Telekom расширяет широкополосную инфраструктуру с помощью Cisco ISE сети Deutsche Telekom и конвергенции разнородных услуг в мультивендорской сетевой инфраструктуре IP/MPLS. Линейные карты Cisco ISE повысят качество и расширят разнообразие мультимедийных и широ

MRV представила новые абонентские устройства для операторских сетей Ethernet Компания MRV представила новую модель OS906 из линейки интеллектуальных абонентских устройств для сетей Ethernet/IP/MPLS, обеспечивающих расширенные возможности управления трафиком, поддержку SLA и различных типов VPN, удаленное управление по стандарту 802.3ah, а также защиту информации и множество других фу

«Синтерра» выполнила комплексный телеком-проект для Sokos Hotel & Holiday Club й корпоративной сети гостиниц (VPN), которая была организована на базе собственной 10-гигабитной IP/MPLS-сети компании, построенной на оборудовании Juniper Networks. Отели имеют широкополосный

MRV выпустила новые модули для платформы LambdaDriver лее универсальной, обеспечивая интегрированную поддержку управления и обработки трафика Ethernet/IP/MPLS непосредственной на узлах DWDM. Коммутатор SW1600-82 Коммутаторы SW1600-82 выполнены в в

«Микротест» обеспечивает эффективное управление IP/MPLS-сетями dl, производителя комплексных программных продуктов для анализа и оперативного администрирования IP/MPLS-сетей, моделирования и прогноза нагрузки на сетевую инфраструктуру в целом. Новый уровен

Intelcom-Connect построит в Москве мультисервисную NGN-сеть тупила к очередному этапу строительства новой мультисервисной сети передачи данных по технологии IP/MPLS (MultiProtocol Label Switching) на базе собственных волоконно-оптических линий связи. Пр

«ВестКолл» расширит MPLS-сеть до 10 Гбит/c по IP-телефонии, в который до 2012 года планируется вложить до $10 млн., собирается расширить сеть MPLS до 10Gb Ethernet. MPLS (Multiprotocol Label Switching) - механизм передачи данных

«ПетерСтар» построит IP/MPLS-сеть Компания «ПетерСтар» - крупнейший альтернативный оператор фиксированной связи Северо-Западного региона, входящий в группу компаний «Синтерра», объявляет о начале строительства городской IP/MPLS-сети. Сеть рассчитана на передачу трафика на скоростях до 10 Гбит/с. Компания планирует ввести сеть в эксплуатацию в конце 2007 года. Инвестиции в проект составляют порядка 30 млн. руб.

«Синтерра» построит национальную магистральную IP/MPLS-сеть «Синтерра» объявила о начале строительства магистральной IP/MPLS-сети. Совместно с сетью РТКОММ IP MPLS группа компаний Synterra по совокупности ресурсов будет обладать самой мощной инфраструктурой данного класса в России. Магистральная IP/MPLS-сеть

«Казахтелеком» увеличит пропускную способность транспортной сети в 10 раз был объявлен государственный тендер по закупке оборудования для модернизации магистральной сети IP/MPLS «Казахтелеком» и услуг по монтажу и пуско-наладке «под ключ». Наиболее адекватным, с точ