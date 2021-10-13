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Ethereum (ETH)
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13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 7
11.10.2021 Nvidia аппаратно запретила майнинг на видеокартах. Майнеры их взломали и стали добывать две валюты одновременно 7
04.10.2021 Из-за глупой ошибки программиста криптоплатформа раздала пользователем $192 млн и с угрозами требует деньги назад 1
23.09.2021 Хакеры хитро обчистили известный криптомаркет на $20 млн 2
22.09.2021 США ввели санкции против московского криптообменника 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
24.08.2021 Таинственный хакер добровольно вернул украденные им $610 млн и получил награду в 12 тыс. раз меньше 5
26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
19.07.2021 Сооснователь Ethereum выходит из бизнеса: «Я боюсь за свою жизнь и годами не выхожу из дома без охраны» 1
15.07.2021 Nvidia прекратит продажи топовых видеокарт из-за обвала криптовалют. Она боится их падения в цене 1
14.07.2021 Мошенники крупно заработали на майнинговом ПО, которое не майнит 1
29.06.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии июня 2021 года 1
28.06.2021 В мире обвал цен на видеокарты. Ускорители теряют в цене десятки тысяч рублей. Россия не исключение 1
23.06.2021 Создан супернезависимый интернет-поисковик, не следящий за пользователями 1
21.06.2021 Во всем мире видеокарты дешевеют из-за обвала биткоина. России это не коснулось 1
16.06.2021 «Создатель интернета» продает с молотка его исходный код 1
11.06.2021 На выборах через интернет в Москве можно будет неограниченное число раз передумать и переголосовать 1
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
19.05.2021 Майнингу конец. Nvidia выпустила линейку видеокарт с программно-аппаратным запретом добычи криптовалют 1
14.05.2021 Microsoft внезапно закрывает «облачный Ethereum», которым пользуются JPMorgan, Starbucks и Xbox 5
13.05.2021 «Касперский» «допилит» систему голосования через интернет для выборов в Москве 2
26.04.2021 Создатель крупной криптобиржи исчез с $2 млрд на руках. Биржа не работает, клиенты жаждут мести 1
20.04.2021 Gigabyte пошел войной на майнеров. Он выпустил дорогущую видеокарту почти без гарантии 1
19.04.2021 Avast: вредоносное ПО для кражи криптовалюты распространяется через Telegram 1
16.04.2021 Nvidia на уровне «железа» запретила добывать криптовалюту на игровых видеокартах. Обойти запрет нельзя 3
09.04.2021 Российский суперпроцессор для майнинга разогнали до 2 ГГц. Он превосходит новейший чип Nvidia 2
30.03.2021 Huawei за год вложила в исследования и разработки $20 млрд 1
10.03.2021 «Авито»: россияне скупают оборудование для майнинга 3
18.02.2021 Экс-главу спецслужбы арестовали по делу «питерских» связистов 1
17.02.2021 Исследование ИЦ «Ай-Теко»: Россия на третьем месте по числу патентных заявок на блокчейн-технологии 2
15.02.2021 Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей 2
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 1
25.12.2020 На российской криптобирже биткоин взлетел до $2 млн 1
23.12.2020 Дуров пообещал сделать Telegram частично платным 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 2
11.12.2020 Чиновники, их супруги и дети станут отчитываться о криптовалюте. Путин подписал указ 1
07.12.2020 Москвич потерял криптовалюту на 11 миллионов, пройдя по случайной ссылке 1
03.12.2020 «Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет 4
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
06.11.2020 Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года 1

Публикаций - 255, упоминаний - 577

Ethereum (ETH) упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Питерская группа связистов 113 32
Telegram Group 702 20
Microsoft Corporation 11017 15
Nvidia Corp 2011 11
SEC Consult Services 929 11
Google LLC 7128 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 10
Yandex - Яндекс 4099 9
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates 386 8
Hyperledger - Open Ledger Project 17 8
GitHub 412 8
IBM 3527 7
ESET 989 7
Twitter 2204 7
Facebook 3765 6
Bitfury Group 25 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 6
SAP SE 3207 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 5
Apple Inc - Эппл Рус 7680 5
Синтерра - Synterra 562 5
Крок 1219 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
TON Foundation 4 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
PayPal 438 4
Samsung Electronics 5633 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Coinbase 24 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 4
AMD - Advanced Micro Devices 1664 3
Альфа-Телеком ГК - Megacom 73 3
Ангстрем-Т 95 3
VK - Mail.ru Group 2482 3
ЭОС - Электронные офисные системы 982 3
InfoWatch - Инфовотч 603 3
HTC Corporation 1185 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 15
Альфа-Банк 1123 14
Visa International 1344 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 9
Открытие ФК 538 6
Qiwi 783 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 5
TON Issuer 5 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 4
ВБД - Вимм-Билль-Данн 35 4
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 4
Контрактфинансгрупп МФО 12 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 3
Банк Зенит 131 3
Альтернатива Капитал 7 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
Ангстрем Инвест 9 3
Walmart - Wal-Mart Stores 151 2
Uber Technologies 258 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Газпром нефть 380 2
S7 Airlines 79 2
Western Union 86 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
Сбербанк Факторинг 18 2
Runica Investments 10 2
EGX - Египетская фондовая биржа 9 2
Коал Трейдинг 3 2
Uber 257 2
CME Group 8 2
BCB Group 2 2
Maersk 10 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Почта Банк 289 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 7
Президент Российской Федерации 1439 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 5
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 8 2
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта 8 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 8 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 2
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Бутурлиновский районный суд Воронежской области 4 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Экономический суд Каира 2 1
People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 4 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство внутренних дел Республики Казахстана - МВД РК 4 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Мосгордума - Московская городская Дума 53 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Linux Foundation 157 2
Free TON Community 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
Enterprise Ethereum Alliance 5 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
OpenChain 1 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 15
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 13
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 8
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 7
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 7
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 68 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 6
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 6
ERC - Ethereum Request for Comments - официальный протокол для внесения предложений по улучшению сети Ethereum 5 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 4
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 9 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 3
PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения 9 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 3
LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне 3 3
PoA - Proof of Authority - Алгоритм достижения консенсуса валидации 6 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
I2P - Invisible Internet Project - IIP - Проект «Невидимый интернет» - Анонимная компьютерная сеть 11 3
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 3 3
PBFT - Practical Byzantine Fault Tolerance - консенсусный алгоритм терпимости к ошибкам в асинхронных сетях 5 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 3
DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 17 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 2
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов 29 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 45
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 15
XRP Ripple - Криптовалютная платформа для платёжных систем 26 15
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 12
Telegram Gram - Криптовалюта 32 12
Nvidia GeForce GTX 2054 11
Microsoft Windows 10 6612 11
Google Android 10750 10
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 8
Linux OS 4243 8
Dash - Криптовалюта 26 7
SQL - Язык программирования 432 7
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 24 7
XRP - Криптовалюта 7 6
WhatsApp Messenger 654 6
Hyperledger Fabric - Фреймворк для разработки приложений и специализированных бизнес-решений на основе блокчейна 28 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 6
Corda R3 - Платежная система на блокчейне 10 5
J.P. Morgan Quorum - Блокчейн-платформа Ethereum 26 5
CoinCheck 10 5
Bithumb - Южнокорейская криптовалютная биржа 12 5
Telegram - Мессенджер 80 5
Microsoft Azure 1171 5
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 18 5
Zcash - криптовалюта 8 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 193 4
JavaScript - Язык программирования 626 4
Coinrail - криптовалютная биржа 6 4
Kaspersky Polys Voting Machine 16 4
Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 8 4
Apple iOS 5741 4
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 282 4
Filecoin - криптовалюта 7 3
xCurrent - Блокчейн-платформа 3 3
Java - Язык программирования 1167 3
Tezos - Программная блокчейн-платформа 3 3
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 3
Apple - App Store 2198 3
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 3
Бутерин Виталий 20 17
Дуров Павел 216 13
Путин Владимир 1820 10
Дуров Николай 17 5
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 34 5
Абрамович Роман 23 5
Якобашвили Давид 14 5
Солонин Сергей 82 5
Рейман Леонид 408 5
Аксаков Анатолий 98 5
Трофимчук Василий 4 4
Бессонов Александр 4 4
McAfee John - МакАфи Джон 27 4
Демидова Надежда 11 3
Stefanko Lukas - Стефанко Лукас 22 3
Бакиев Максим 33 3
Бакиев Курманбек 44 3
Иванов Александр 71 3
Sherman Brad - Шерман Брэд 2 2
Chesini Fabio - Чесини Фабио 2 2
Tolaymat Thabet - Толаймат Табет 3 2
Лукашенко Александр 39 2
Яшин Илья 5 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Суворов Дмитрий 3 2
Сепиашвили Ян 3 2
Модяев Игорь 2 2
Ашманов Станислав 8 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
Ракишев Кенес 30 2
Иманкадыр Эрназар 2 2
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 2
Krause Max - Краузе Макс 3 2
Смирнов Алексей 142 2
Ашманов Игорь 26 2
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 2
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 2
Абызов Михаил 64 2
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 2
Касперская Наталья 197 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 119
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 10
Украина 3347 10
Казахстан - Республика 2621 8
Европа 3730 8
Япония 2760 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 6
Азия - Азиатский регион 1512 6
Беларусь - Белоруссия 2081 6
Сингапур - Республика 808 6
Германия - Федеративная Республика 3614 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 4
Южная Корея - Республика 1450 4
США - Кремниевая долина 398 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 4
Нидерланды 970 4
Великобритания - Виргинские Острова 110 4
Польша - Республика 824 3
США - Нью-Йорк 1087 3
Франция - Французская Республика 2112 3
Россия - Нижегородская область 737 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 2
Земля - планета Солнечной системы 857 2
Россия - ПФО - Казань 1510 2
Специальный административный район Гонконг 546 2
Россия - Волгоградская область 395 2
Чехия - Чешская Республика 493 2
Испания - Королевство 1248 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 524 2
Япония - Токио 287 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 227 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 183 2
Египет - Арабская Республика 366 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 23
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 3
Русский язык 970 3
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 3
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 2
Молодёжный парламентаризм 2 2
УГИ - Уровень готовности интеграции 2 2
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 40 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
The Pirate Bay 78 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 5 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
White Paper - официальная документация 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 3 1
Кибернетика 6 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
POS - point of sale 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Мошенничество 53 1
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