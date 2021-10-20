Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ELMA
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 259
ELMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Трефилов Алексей 34 32
|Вагнер Юлия 9 9
|Копаев Геннадий 16 6
|Погодаев Александр 7 6
|Айвазов Армен 449 5
|Коптелов Андрей 74 5
|Лапшин Алексей 13 5
|Муньков Александр 5 5
|Герасимов Александр 40 4
|Холинов Андрей 18 4
|Петров Михаил 88 4
|Кузнецов Борис 3 3
|Овчинников Павел 5 3
|Турчанинов Владимир 6 3
|Литвинов Павел 18 3
|Котиков Александр 3 3
|Макаров Станислав 111 3
|Кузнецова Анна 12 3
|Белайчук Анатолий 20 3
|Ржавин Георгий 5 2
|Потоцкий Игорь 7 2
|Анфиногентов Василий 8 2
|Соколова Марина 3 2
|Теличева Наталья 125 2
|Крухмалева Яна 3 2
|Бондаренко Александр 32 2
|Москаленко Анастасия 2 2
|Зарьянов Алексей 11 2
|Васильева Екатерина 17 2
|Попов Алексей 315 2
|Безбородов Александр 6 2
|Кушнир Леонид 16 2
|Шингарев Павел 8 2
|Бимаев Олег 4 2
|Кучугин Илья 41 2
|Поярков Алексей 6 2
|Постарнаков Андрей 5 2
|Салтанов Артем 3 2
|Мадани Фарид 11 2
|Круглов Максим 25 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
|ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762243, в очереди разбора - 665932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762243, в очереди разбора - 665932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru