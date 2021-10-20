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ELMA


20.10.2021 Конференция CNews «Рынок ЭДО: итоги 2021 года» 1
28.09.2021 ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2021 1
27.09.2021 Процессный подход к управлению земельными активами: кейс Белгородской Ипотечной Корпорации 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 2
23.04.2021 Как Low-code делает ИТ-системы бессмертными 2
10.03.2021 Конференция CNews «Электронный документооборот 2021» состоится 13 апреля 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
22.12.2020 Market.CNews впервые в России опубликовал рейтинг и мишень RPA-систем 2
30.11.2020 Что такое RPA, кому и зачем нужны эти технологии и что получит компания, которая внедрит RPA 3
30.11.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших поставщиков BPM-решений 1
25.11.2020 Выручка топ-10 игроков российского рынка BPM выросла на 20% 1
11.11.2020 Банк «Веста» внедрил Smart IDReader для распознавания паспортов в BPM-системе ELMA 4
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
23.10.2020 Андрей Чепакин, ELMA: Справедливая цена именной лицензии BPM — 10 тыс. рублей 2
06.10.2020 ELMA интегрировала проверку контрагентов «Контур.Фокус» в BPM-систему 4
25.09.2020 Как коронавирус подстегнул спрос на рынке BPM 4
26.08.2020 Онлайн-конференция CNews «Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам» состоится 15 сентября 1
13.08.2020 18 августа состоится вебинар «Потоковое распознавание паспортов и 2НДФЛ в бизнес-процессах» 2
29.07.2020 GS Nanotech автоматизировала бизнес-процессы в BPM-системе ELMA 1
29.06.2020 Какие процессы наиболее эффективно автоматизировать с помощью роботов 4
22.06.2020 Экспертиза: Почему компании тратят деньги на роботизацию, которая им не помогает 2
05.06.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
29.05.2020 Онлайн-конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов: когда роботы эффективнее человека» состоится 11 июня 1
25.05.2020 ELMA RPA: новая система роботизации бизнес-процессов 6
27.01.2020 Конференция CNews «BPM 2020: тренд на интеллектуальное управление процессами» состоится 11 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
28.11.2019 «Аплана» создала новую компанию Robin на базе своего RPA-подразделения 1
28.11.2019 Почему российский рынок BPM растет быстрее мирового 1
28.11.2019 Российский рынок BPM показал взрывной рост 1
21.03.2019 Конференция ELMA DAY 2019 будет посвящена офисным роботам и искусственному интеллекту 1
18.03.2019 «Майтэк» внедрила DirectumRX в ГК «Ключевые системы и компоненты» 1
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 5
30.01.2019 Банк «Агророс» автоматизировал финансового мониторинга на платформе ELMA BPM 1
18.12.2018 CNews опубликовал рейтинг крупнейших игроков рынка BPM 1
04.12.2018 Российский рынок BPM ждет взрывной рост 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
15.10.2018 Как эффективно внедрить инновации в компании 4
11.09.2018 ELMA продемонстрирует решения BPM+RPA на конференции CNews 1
24.07.2018 Vestabank внедрил BPM-систему ELMA 5

Публикаций - 106, упоминаний - 259

ELMA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3215 12
Docsvision - ДоксВижн 774 8
Comindware - Колловэар 51 8
Логика BPM 39 8
Naumen - Наумен 342 7
АйТи 752 7
Ланит ГК 1157 6
K2 - К2РУ - SourceCode 35 6
Аплана Группа компаний 102 6
3748 5
OpenText 160 5
Terrasoft - Террасофт 140 5
IBM 3544 5
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 4
КСК Технологии 27 4
ФОРС - Центр разработки 179 4
Microsoft Corporation 11095 4
Ланит БиПиЭм - Lanit BPM 21 3
Аплана Бизнес решения 9 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Ланит - Норбит - Norbit 203 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Samsung Electronics 5677 2
Google LLC 7154 2
Летограф - Letograf 63 2
Логика Бизнеса 141 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Oracle Corporation 3350 2
BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 20 2
Pegasystems 29 2
BPMteam 2 2
Softline - Софтлайн 1474 2
CompanyMedia 111 2
Протон-Электротекс - Proton-Electrotex 3 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 2
Appian Corporation 7 2
ЦМД-Софт 24 2
RKIT Group - РКИТ 5 2
Software AG & IDS Scheer 109 1
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 4 1
ВТБ Факторинг 22 5
VestaBank - Веста - Инвестиционный банк 10 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Сургутнефтегаз - СНГ 123 3
Boxberry - российская служба доставки 20 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Союзнефтегазсервис НПО - СНГС Научно-Производственное Объединение 12 3
Норникель - Норильский никель 178 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Uber 257 2
Локо-Банк 31 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 2
Альфа-Банк 1125 2
Ароса 4 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
РесурсТранс 16 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
Росатом Атомэнергомаш 12 2
Uber Technologies 258 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 2
Первый ЦУПИС 4 2
Банк Зенит 131 2
Открытие ФК 538 2
Antoninus Marcus Aurelius - Антонин Марк Аврелий 2 1
Форус Банк 4 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Агророс Банк 3 1
Полипластик 11 1
Pegas Touristik - Пегас Туристик 3 1
Деловые Линии ГК 36 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 1
СтройТрансНефтеГаз 7 1
L’Oreal 36 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Веста 15 1
Транснефть 159 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Счётная палата РФ 460 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 31 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 27
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 9
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 6
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 3
Process Mining - Процессная аналитика 50 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Legacy-системы - унаследованная система 16 2
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Workflow - Поток работ 57 2
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 51 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 3 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 12 1
No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 7 1
CSP - Content Services Platform - платформа сервисов контента 4 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 4
ELMA RPA 4 4
Comindware Business Application Platform 14 4
ELMA BPM 12 3
ELMA CRM 3 3
Google Android 10751 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 3
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 16 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 2
Apple iOS 5742 2
Software AG ARIS 108 2
Alfresco 114 2
OpenText Documentum 190 2
Terrasoft Creatio 44 2
Naumen DMS 16 2
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 2
Microsoft Office 1942 2
Microsoft Windows 10 6645 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Delphi - язык программирования 65 1
Hashicorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 23 1
Microsoft Lync 272 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 117 1
Гостех - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 21 1
BIA Technologies Sunrise BPMS 2 1
Rondem Primo RPA 2 1
Terrasoft Creatio - bpm’online 63 1
CSBI ROOMY bots RPA 3 1
FIS Platform - Case Platform 2 1
Docsvision ECM 21 1
Microsoft Visual FoxPro 8 1
КСК.ИК - КСК.Интеллектуальный конвейер 3 1
UiPath Studio 2 1
ММК-Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 4 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Red Hat Ansible 57 1
Трефилов Алексей 34 32
Вагнер Юлия 9 9
Копаев Геннадий 16 6
Погодаев Александр 7 6
Айвазов Армен 449 5
Коптелов Андрей 74 5
Лапшин Алексей 13 5
Муньков Александр 5 5
Герасимов Александр 40 4
Холинов Андрей 18 4
Петров Михаил 88 4
Кузнецов Борис 3 3
Овчинников Павел 5 3
Турчанинов Владимир 6 3
Литвинов Павел 18 3
Котиков Александр 3 3
Макаров Станислав 111 3
Кузнецова Анна 12 3
Белайчук Анатолий 20 3
Ржавин Георгий 5 2
Потоцкий Игорь 7 2
Анфиногентов Василий 8 2
Соколова Марина 3 2
Теличева Наталья 125 2
Крухмалева Яна 3 2
Бондаренко Александр 32 2
Москаленко Анастасия 2 2
Зарьянов Алексей 11 2
Васильева Екатерина 17 2
Попов Алексей 315 2
Безбородов Александр 6 2
Кушнир Леонид 16 2
Шингарев Павел 8 2
Бимаев Олег 4 2
Кучугин Илья 41 2
Поярков Алексей 6 2
Постарнаков Андрей 5 2
Салтанов Артем 3 2
Мадани Фарид 11 2
Круглов Максим 25 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Казахстан - Республика 2632 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Украина 3372 2
Беларусь - Белоруссия 2090 1
ЮАР - Йоханнесбург 19 1
Индия - Республика 2173 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Новая Зеландия 292 1
Россия - Ижевск 306 1
Россия - Брянск 216 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - Мытищи 85 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Тверь 326 1
Россия - Владивосток 864 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Южная Америка 313 1
Австралия - Австралийский Союз 1126 1
Черкизон - Черкизовский рынок 60 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
Япония 2788 1
Европа 3759 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Open Space - Офис открытого типа 13 1
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
CNews Analytics 1990 13
Gartner 2192 4
Forrester Research 386 2
Fortune Global 500 161 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
Markswebb 21 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
PEX Network 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 8
ELMA DAY 1 1
IT-Лидер - премия 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762243, в очереди разбора - 665932.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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