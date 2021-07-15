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15.07.2021 «СбермедИИ» и ГК «Хост» заявили о стратегическом партнерстве 1
03.11.2020 Портал «Инфоклиника.RU» получил официальный статус «Иная информационная система» 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
27.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
13.11.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
31.10.2019 «Нетрика» создала региональную экосистему для разработчиков медицинских информационных систем 1
23.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.10.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 28 ноября 1
25.07.2019 «Нетрика» и DOC+ усовершенствуют контроль медицинских документов 1
27.06.2019 «Нетрика» и «Вега» разработали сервис телемедицины 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
21.03.2019 Компания «Смарт Дельта Системс» примет участие в конференции CNews «ИТ в здравоохранении 2019» 1
21.11.2018 «Техлаб» автоматизировал учет ревматологических пациентов в Петербурге на базе платформы Galenos 1
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 1
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
21.05.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
27.03.2018 «Интеллоджик» объявил о начале работ по внедрению платформы поддержки принятия врачебных решений в Мурманской области 1
05.02.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
22.12.2017 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: развитие продолжается» 1
30.09.2017 Что известно о путинской «Цифровой экономике»: текущий статус 1
06.06.2017 Путину написали программу: Как из российской медицины сделать цифровую 2
05.06.2017 Как регионы борются с очередями в медучреждениях 1
31.05.2017 Информатизация пока усложняет работу врача 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
10.03.2017 Путина просят применить ИТ для борьбы со старостью 1
10.03.2017 Healthnet: как Россия будет развивать высокие технологии в медицине до 2035 г. 1
12.01.2017 Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения 3
24.11.2016 НЦИ создаст мобильный телемедицинский комплекс 1
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы 3
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 4
10.06.2015 «Нетрика» обеспечит петербургским врачам доступ к электронным медицинским картам пациентов 3
18.05.2015 Интервью замруководителя ДИТ Москвы В.Макарова: Задача ИТ в здравоохранении – сократить издержки 1
28.11.2014 «Ростех» модернизирует электронные сервисы Минздрава за 84 млн рублей меньше чем за месяц 1
21.11.2014 Ведущие эксперты по ИТ и лидеры рынка подвели итоги года на CNews Forum 2014 2
13.10.2014 Директор ИТ-департамента Минздрава: «Основной приоритет информатизации здравоохранения – ориентация на пациента» 1
21.07.2014 Бизнес-аналитика в здравоохранении ожидает критической массы 1
18.06.2014 «Казанские итэшники» покоряют Россию через союз с «Ростехом» 1

Публикаций - 55, упоминаний - 72

EHR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 10
Synology Inc 130 4
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 4
Cisco Systems 2056 3
Крок 1221 3
Microsoft Corporation 11168 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Netrika - Нетрика 84 3
SAP SE 3220 2
3779 2
Доктор рядом - Doc+ 43 2
Allied Telesis 76 2
Logitech 167 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Программы и технологии 5 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Samsung Electronics 5730 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
IBM 3557 1
Accenture - Аксенчер 533 1
Agfa Gevaert 10 1
Ланит ГК 1160 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Парус 204 1
Код Безопасности 365 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Brother 116 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 1
Selectel - Селектел 137 1
Ренессанс Страхование 52 7
Sanofi - Санофи 33 4
Максима Лигал - Maxima Legal 5 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 3
Инвитро - Invitro 35 3
Пепеляев Групп 25 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Stada 15 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
МРТ Эксперт 2 2
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
Фармстандарт АО 32 2
Нанолек 9 1
ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 11 1
АльфаСтрахование Медицина 5 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Аэрофлот 493 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Газпром ПАО 524 1
Медскан 12 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 6
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 5
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
МИАЦ БУ Минздрава Чувашии - Медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Чувашской Республики 1 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
World Bank Group - Всемирный банк 131 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 161 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Правительство РФ 2208 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 16
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 7
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
Электроника 65 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 14
IBM Watson 105 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 5
ГИС РЕГИЗ - РС ЕГИСЗ - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 13 4
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
VK - Mail.ru Здоровье 17 3
VK - Mail.ru Дети 7 3
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
Apple iOS 5742 2
Linux OS 4276 2
Google Android 10751 1
Microsoft Excel 438 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Netrika - N3.Телемедицина 1 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Smart Delta Systems - Инфодент МИС 4 1
ТехЛАБ Galenos Онкопаспорт пациента 4 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Netrika - N3.Здравоохранение 7 1
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 4 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
CorpSoft24 Хостинг ИСПДн 9 1
TeleMD Botkin.AI 10 1
Netrika - N3 11 1
1С:Медицина 17 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
СП.АРМ 18 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 17 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Microsoft SQL Server 798 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Теличева Наталья 125 7
Фишер Андрей 54 6
Васильев Кирилл 13 4
Тыров Илья 11 4
Захаров Алексей 35 4
Али Максим 5 4
Глушков Иван 9 4
Кальмуцкий Олег 8 4
Карелин Павел 6 4
Деев Алексей 6 4
Миронович Филипп 7 4
Лебеденко Степан 10 3
Образцов Алексей 8 3
Анкудинов Николай 5 3
Гайдуков Алексей 24 3
Лебедев Георгий 39 3
Федин Владимир 6 3
Поликарпов Александр 3 3
Андрейчук Юрий 6 3
Петухов Максим 8 3
Паперный Евгений 11 3
Путин Владимир 1828 3
Гусев Александр 26 3
Суслов Константин 19 3
Зырянов Илья 17 2
Ишмамедов Константин 4 2
Скворцова Вероника 51 2
Владзимирский Антон 9 2
Погонин Алексей 5 2
Бахаев Алексей 8 2
Яндулов Максим 3 2
Петренко Николай 6 2
Макаров Владимир 52 2
Зажигин Владимир 5 2
Шишканов Дмитрий 2 2
Храмова Ольга 3 2
Природова Ольга 3 2
Власов Иван 2 2
Остроушко Алексей 4 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Россия - Российская федерация - РФ 57680 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Индия - Республика 2181 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Европа 3788 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 2
Россия - Тюменская область 589 2
Россия - Астраханская область 372 2
Япония 2811 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 597 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - Мурманская область 297 1
Северный Кавказ 138 1
Россия - Мурманск 261 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Калининградская область 542 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Хелснет - Healthnet - Высокотехнологическая медицинская помощь 28 2
Кодекс корпоративной этики - Кодекс делового поведения и этики 3 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Коррупция 22 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 43 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
CNews Analytics 1991 7
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 4
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 4
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 1 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 10
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768739, в очереди разбора - 672423.
Создано именных указателей - 46354.
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