Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
EHR
Electronic Health Record
ЭМК
Электронная медицинская карта
ИЭМК
Интегрированная электронная медицинская карта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 72
EHR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
|HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 4 1
|Теличева Наталья 125 7
|Фишер Андрей 54 6
|Васильев Кирилл 13 4
|Тыров Илья 11 4
|Захаров Алексей 35 4
|Али Максим 5 4
|Глушков Иван 9 4
|Кальмуцкий Олег 8 4
|Карелин Павел 6 4
|Деев Алексей 6 4
|Миронович Филипп 7 4
|Лебеденко Степан 10 3
|Образцов Алексей 8 3
|Анкудинов Николай 5 3
|Гайдуков Алексей 24 3
|Лебедев Георгий 39 3
|Федин Владимир 6 3
|Поликарпов Александр 3 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Петухов Максим 8 3
|Паперный Евгений 11 3
|Путин Владимир 1828 3
|Гусев Александр 26 3
|Суслов Константин 19 3
|Зырянов Илья 17 2
|Ишмамедов Константин 4 2
|Скворцова Вероника 51 2
|Владзимирский Антон 9 2
|Погонин Алексей 5 2
|Бахаев Алексей 8 2
|Яндулов Максим 3 2
|Петренко Николай 6 2
|Макаров Владимир 52 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Шишканов Дмитрий 2 2
|Храмова Ольга 3 2
|Природова Ольга 3 2
|Власов Иван 2 2
|Остроушко Алексей 4 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768739, в очереди разбора - 672423.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768739, в очереди разбора - 672423.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru