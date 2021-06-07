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Deutsche Bank


07.06.2021 ФСБ выгнала из России топ-менеджера европейского IP-регистратора. Его обвинили в работе на украинскую разведку 1
14.05.2021 Всех мировых производителей HDD обвинили в тайном сотрудничестве с запрещенной Huawei 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
01.09.2020 Российско-американская платежная система осталась без $67 млн инвестиций 1
20.08.2020 Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал 1
31.07.2020 Впервые в истории упала выручка Google 1
16.01.2020 Михаил Мишустин — первый ИТ-шник во главе Правительства России. Биография, проекты, заслуги 1
12.11.2019 Безопасности банков угрожают облака и блокчейн 1
26.08.2019 Директор по ИТ Альфа-банка вошел в состав правления 1
04.03.2019 CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019»: безопасность и конкурентоспособность 1
06.02.2019 Создатель первого гаджета «Яндекса» перешел работать в Сбербанк 1
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
17.01.2019 Как Luxoft разрывалась между покупателями, чтобы дорого продаться в Америку 1
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации 1
15.01.2018 Юридический департамент «Яндекса» возглавила Мария Султанова 1
03.10.2017 Назван руководитель ИТ в объединенном банке ВТБ и ВТБ 24 1
05.09.2017 В ВТБ назначен новый руководитель ИТ-департамента 1
10.07.2017 ВТБ впервые внедрил Hadoop и PostgreSQL для работы с большими данными 1
06.04.2017 Перекупленные LeEco топ-менеджеры Samsung бегут с новой работы 1
31.03.2017 Программа Java-конференции JPoint полностью готова 1
18.08.2016 «Ингосстрах» ускорила разработку бизнес-системы с внедрением технологии виртуализации баз данных Delphix 1
18.05.2016 Центр разработки блокчейн-технологий на базе Ethereum появится в «Сколково» 1
15.03.2016 Из-за сделки с государственным фондом «Ростелеком» получил 2,8 млрд убытка 5
21.01.2016 Крупнейшие банки мира протестировали технологию биткоинов для обычных транзакций 1
17.11.2015 Рынок банковской информатизации: спад сегодня и бум к 2020 г. 3
31.08.2015 Новым CEO OneTwoTrip назначен Михаил Соколов 1
07.08.2015 «Ростелеком» пролонгирует опционное соглашение с Deutsche Bank 2
11.03.2015 Банк UBS стал крупнейшим клиентом Epam 1
26.02.2015 Deutsche Bank модернизирует свою ИТ-инфраструктуру с помощью HP 6
22.10.2014 Московский стартап решил заработать на «Wi-Fi по паспортам» 1
21.08.2014 17% акций "Армады" сменили владельцев после резкого падения котировок 1
24.07.2014 Luxoft раскрыл условия договоров с Deutsche Bank и UBS 14
09.07.2014 Luxoft купил ПО для разработки автомобильных интерфейсов за $3 млн 1
24.06.2014 На рынке телекоммуникаций идет мобильная революция 1
05.06.2014 Российский рынок ИТ-сервисов теряет разработчиков 1
29.05.2014 Гендиректор Luxoft: «Мы – не российская компания» 1
23.05.2014 «Ростелекому» помогут деньгами из Фонда национального благосостояния 1
13.05.2014 Российский системный интегратор открыл офис в США 1
28.03.2014 В Санкт-Петербурге состоится .NET-конференция .NEXT 1
19.03.2014 Выручка и прибыль «Ростелекома» в 2013 г. сократились 1

Публикаций - 126, упоминаний - 197

Deutsche Bank упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11095 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 9
Samsung Electronics 5677 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 7
Verysell - Верисел 91 6
Yandex - Яндекс 4101 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
SAP SE 3215 3
Крок 1220 3
Google LLC 7154 3
SEC Consult Services 930 2
BT Group - British Telecommunications 84 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
Ростелеком Связьинвест 697 2
IBM 3544 2
Nortel Networks 222 2
Армада 277 1
Rambler Media 71 1
Verysell S.A 2 1
Newegg 11 1
LeEco - LeTV 46 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция - Verysell Distribution 24 1
МойСклад - Логнекс 85 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Visteon Corporation - Вистеон Электроникс Рус 1 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Digital Provider - TOT Money - агрегатор мобильного контента 12 1
Mullen Technologies 3 1
Arista Networks 15 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
One Identity 3 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Моторика 12 1
Синтерра - Synterra 565 1
Synopsys Cybersecurity 1 1
TOT Money - агрегатор мобильного контента 35 1
DXC Technology 17 1
Alphabet 74 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
ВТБ24 583 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Credit Suisse 68 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
Геобанк КБ 30 2
Cobblestone Capital Partners 7 1
UFG Private Equity 25 1
TOT Payments - Unifiyed Payments 21 1
Index Ventures 36 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 1
Capital One 15 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
Princeville Capital 4 1
AQR Capital Managment 1 1
Pacifitc Capital Managment 1 1
Pine River Capital 1 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
DXC Global 2 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Crede Group 6 1
Latham & Watkins 6 1
White&Case 2 1
Sunac China 5 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
LinkedIn 520 1
Альфа-Банк 1125 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Зенит 131 1
МТС банк 254 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
EsoUsa 5 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 17 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 35 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 253 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное собрание Российской Федерации 79 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
Счётная палата РФ 460 1
Правительство РФ 2205 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
Единая Россия - Политическая партия 176 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 81 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 1
Flash 475 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 1
Kubernetes 307 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
NAND flash memory - Флеш-память 203 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Google Android 10751 8
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
VK - Mail.ru Одноклассники 857 4
Microsoft Azure 1171 2
Motorola XOOM 48 2
BlackBerry PlayBook 85 2
Java - Язык программирования 1177 2
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 2
Apple iOS 5742 2
Samsung Electronics Bada 171 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
Google Search - Google Поиск 29 1
IBM Cognos BI 142 1
Lenovo Motorola Droid - серия смартфонов 54 1
Моторика ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 2 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
HPE Helion OpenStack 28 1
Apple iPhone 3 383 1
Kaspersky Enterprise Space Security 42 1
Kaspersky Total Space Security 38 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
R-Style Softlab - RS-Bank 228 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
AWS - Amazon Web Services 568 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
АСК НДС - Автоматизированная система контроля за возмещением НДС из бюджета 6 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 1
Yandex IoT Core 7 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 157 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Symbian OS 776 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Юрченко Евгений 75 2
Бычков Александр 39 2
Волож Аркадий 181 2
Avenia Cristiano - Авения Кристиано 2 2
Фридлянд Михаил 1 1
Катков Алексей 26 1
Фирер Олег 18 1
Февралева Ольга 10 1
Родин Павел 5 1
Чех Илья 6 1
Красильщик Илья 2 1
Лепс Григорий 3 1
Saleh Paul - Салех Пол 1 1
Абрамов Борис 2 1
Ядройцев Артём 5 1
Султанова Мария 1 1
Clarke Andrew - Кларк Эндрю 1 1
Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 1
Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Смирнова-Крелль Оксана 49 1
Новиков Олег 2 1
Зенин Алексей 2 1
Демидов Михаил 125 1
Круглов Константин 21 1
Щеголев Игорь 676 1
Родионов Михаил 40 1
Мишустин Михаил 302 1
Поляков Сергей 60 1
Никифоров Николай 1126 1
Карпов Иван 41 1
Лощинин Дмитрий 31 1
Кучугин Илья 41 1
Карачинский Анатолий 74 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Семеняк Алексей 9 1
Смирнова Оксана 10 1
Лукашкин Сергей 19 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 11
Украина 3372 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 9
Германия - Федеративная Республика 3643 8
Европа 3759 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Индия - Республика 2173 6
Япония 2788 5
Казахстан - Республика 2632 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 5
Восточная Европа 1679 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Великобритания - Лондон 820 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 2
Европа Западная 614 2
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - ПФО - Самара 1289 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 36 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Италия - Итальянская Республика 1388 1
Ближний Восток 1473 1
Африка 1489 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 12 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 239 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 625 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
DRAMeXchange 22 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
DigiTimes - Издание 506 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Vc.ru - Виси.ру 8 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1990 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
TrendForce 48 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 115 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
CNews AWARDS 291 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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