Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Deutsche Bank
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 126, упоминаний - 197
Deutsche Bank упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 2
|Единая Россия - Политическая партия 176 1
|IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
|Юрченко Евгений 75 2
|Бычков Александр 39 2
|Волож Аркадий 181 2
|Avenia Cristiano - Авения Кристиано 2 2
|Фридлянд Михаил 1 1
|Катков Алексей 26 1
|Фирер Олег 18 1
|Февралева Ольга 10 1
|Родин Павел 5 1
|Чех Илья 6 1
|Красильщик Илья 2 1
|Лепс Григорий 3 1
|Saleh Paul - Салех Пол 1 1
|Абрамов Борис 2 1
|Ядройцев Артём 5 1
|Султанова Мария 1 1
|Clarke Andrew - Кларк Эндрю 1 1
|Dimon Jamie - Даймон Джейми 6 1
|Lawande Sachin - Лаванде Сачин 1 1
|Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
|Смирнова-Крелль Оксана 49 1
|Новиков Олег 2 1
|Зенин Алексей 2 1
|Демидов Михаил 125 1
|Круглов Константин 21 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Родионов Михаил 40 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Поляков Сергей 60 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Карпов Иван 41 1
|Лощинин Дмитрий 31 1
|Кучугин Илья 41 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Смирнова Оксана 10 1
|Лукашкин Сергей 19 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762218, в очереди разбора - 665907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru