Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Приморский край
Находка
Публикаций - 83, упоминаний - 107
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Дяблов Роман 11 3
|Ушацкий Андрей 102 3
|Плясенко Павел 9 2
|Федорова Олеся 60 1
|Солодухин Константин 100 1
|Егоров Игорь 40 1
|Солдатенков Сергей 127 1
|Киселев Александр 72 1
|Провоторов Александр 146 1
|Патока Андрей 97 1
|Анкилов Константин 82 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Толмачева Татьяна 17 1
|Румянцева Ольга 48 1
|Тепляков Александр 3 1
|Щуров Алексей 8 1
|Брыков Александр 3 1
|Вознесенский Александр 2 1
|Борисов Юрий 92 1
|Серебряникова Анна 47 1
|Соколов Алексей 123 1
|Царева Юнона 4 1
|Иванов Евгений 34 1
|Сысоева Евгения 7 1
|Головачев Михаил 16 1
|Шумейко Анна 15 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Петропавловская Екатерина 10 1
|Тулаганов Руслан 19 1
|Натрусов Артем 122 1
|Путин Владимир 1877 1
|Жариков Данил 4 1
|Брюквин Юрий 253 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 2
|РИА Новости 697 1
|Nikkei - Издание 116 1
|Regnum - Регнум 92 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru