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Россия
ДФО
Приморский край
Находка

Россия - ДФО - Приморский край - Находка


01.07.2021 В результате проекта «Первого Бита» автоматизировано 300 рабочих мест в компании «Фреш 25» 1
02.04.2020 На призовой фонд Криптонит Startup Challenge претендуют более 500 стартапов 1
12.03.2020 «Ростелеком» скупает провайдеров по всей России. Потрачено 5 миллиардов 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
05.08.2019 «Ростелеком» приобретает провайдера интернета и платного ТВ в Приморском крае 1
13.03.2018 «Ростелеком» открыл новый центр продаж и обслуживания в Находке 1
12.07.2017 «Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки 1
28.12.2016 МТС расширил границы сети 4G в Приморском крае 3
22.12.2016 Москвича посадили в СИЗО за китайский электронный брелок 1
18.11.2016 Сложности интеграции: какое будущее ждет МФЦ? 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 1
28.06.2016 «Скорая компьютерная помощь» теперь доступна клиентам «Ростелекома» во Владивостоке 1
24.06.2016 За год Tele2 удвоила число базовых станций 3G в Приморском крае 1
22.06.2016 «Амтел-Сервис» поставит оборудование ВКС для «Роснефтефлота» 1
16.05.2016 Tele2 модернизирует сеть в Приморском крае 1
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 1
26.01.2016 За год число абонентов в сети LTE МТС в Приморье увеличилось в 2 раза 2
25.12.2015 МТС назвала самые «качающие» города в Приморье 1
14.10.2015 Tele2 улучшила связь в Находке 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
19.08.2015 Количество точек продаж Tele2 в Приморье увеличилось на 16% 2
09.07.2015 МТС улучшила связь на оживленных улицах городов Приморья 2
01.07.2015 Россиянам позволили посылать сигнал SOS без особого разрешения 1
25.06.2015 МТС модернизировал инфраструктуру сети к началу купального сезона на пляжах Приморья 1
27.05.2015 Благодаря решениям «Белтел» и Avaya клиенты справочной службы 516 могут получать информацию по различным каналам связи 1
16.03.2015 «Акцент» оснастил комплексной инфраструктурой МФЦ Приморского края 1
26.01.2015 «Ростелеком» реконструировал систему оповещения в Приморском крае 1
24.11.2014 Российский гражданин получил год ограничения свободы за авторучку с видеокамерой 1
21.11.2014 Житель России стал уголовным преступником, заказав в интернете «умные» очки 2
19.09.2014 МТС вдвое расширила покрытие LTE в Приморье 1
12.09.2014 «Примтеркомбанк» стал новым партнером сервиса денежных переводов «Золотая Корона» 1
01.07.2014 МТС внедрила технологию мультивещания на Дальнем Востоке 2
24.04.2014 МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
19.03.2014 МТС построила новую линию связи между Сибирью и Дальним Востоком 1
21.02.2014 «Оптика» пришла в 15 населенных пунктов Приморского края 1
21.02.2014 МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 2
14.02.2014 МТС на 60% расширила фиксированную сеть на Востоке России 2
05.02.2014 МТС запустила сеть LTE в Приморском крае 1
31.01.2014 «Ростелеком» в Приморском крае реализует проект коврового покрытия оптическими сетями 3
05.09.2013 МТС запустила домашний интернет в Находке и Уссурийске 6

Публикаций - 83, упоминаний - 107

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 9
Yandex - Яндекс 4188 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 5
Huawei 2791 4
Cisco Systems 2298 4
KDDI Corporation 52 3
Lenovo Motorola 1154 3
Samsung Electronics 6088 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1294 2
АльянсТелеком 8 2
Nokia Corporation 2699 2
Siemens AG - Сименс Россия 757 2
Ростелеком Дальсвязь 258 2
Башинформсвязь 83 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1298 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Inmarsat - Инмарсат 29 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 185 1
Emerson 58 1
Рустелеком ТК 255 1
Panduit 34 1
Золотая Корона 287 1
NTT DoCoMo 186 1
AMT Group - АМТ-Груп 186 1
Прометей - Prometey 9 1
НКС - Национальные кабельные сети 88 1
АйТи 807 1
iTeco - Ай-Теко 743 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 126 1
NEC 485 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 518 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 411 1
HTC Corporation 1234 1
Сумма Телеком - Sumtel 124 1
Transas - Транзас ГК 99 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 2
eBay Inc 642 2
Почта России ПАО 1631 2
Славянка ГК 18 2
Liebherr 38 1
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 1
Dyson 63 1
Bessemer Venture Partners 28 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 91 1
Electrolux - Электролюкс Рус 119 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 103 1
Техносила 179 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 68 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 192 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 188 1
UPS 41 1
DHL Express 86 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Цифроград 94 1
Распадская угольная компания 5 1
РКС - Российские космические системы 102 1
Ростелеком-Розничные Системы - РРС 20 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 192 1
Avito - Авито 171 1
Связной ГК 935 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 452 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2013 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Правительство РФ 2264 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 2
Конституционный суд РФ 52 1
Басманный районный суд города Москвы 48 1
МЦД - Московские центральные диаметры 22 1
Федеральное казначейство России 774 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 736 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1552 1
Президент Российской Федерации 1460 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1430 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 323 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1431 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 1
3G - Стандарт мобильной связи 3920 15
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2177 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1469 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1145 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1822 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 537 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 601 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3033 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 447 2
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 375 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 55 1
LTE-смартфон 138 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 59 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 420 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 46 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 539 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1456 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 598 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3289 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 181 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 57 1
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 113 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 966 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Безопасный город 353 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 64 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 58 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Symbian OS 834 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1120 3
Apple iPhone 5 710 2
Google Android 10773 2
Apple iPad mini 375 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 2
Microsoft Office 2095 2
Apple Safari - Браузер 641 1
Microsoft Windows Phone Store 54 1
Apple iOS 5750 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1158 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
ЭларСкан 48 1
ЭОС Архивное дело 96 1
Java - Язык программирования 1258 1
ЭОС Дело СЭД 702 1
Apple iPad 3263 1
Google Glass - гарнитура для смартфонов на базе Android 103 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 1
1С:Документооборот 78 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Яндекс.Карты и Транспорт 295 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
Ростелеком ТЕА Транзит Европа-Азия - Ростелеком ТЕА NEXT Транзит Европа-Азия нового поколения - проект магистральной линии связи 11 1
Speedtest by Ookla 32 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 154 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2205 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 305 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 301 1
ICQ 551 1
Microsoft Power BI 113 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 829 1
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Avaya Aura Communication Manager 34 1
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Иванов Евгений 34 1
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Шумейко Анна 15 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
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Тулаганов Руслан 19 1
Натрусов Артем 122 1
Путин Владимир 1877 1
Жариков Данил 4 1
Брюквин Юрий 253 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 910 47
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 638 45
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Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 96 10
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 503 10
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Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 168 9
Россия - Артём 21 9
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 209 9
Россия - ДФО - Хабаровский край 446 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 919 7
Россия - ДФО - Амурская область 337 7
Россия - СФО - Новосибирск 2140 7
Россия - СФО - Иркутская область 601 6
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 139 5
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 154 5
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Казахстан - Республика 2834 4
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Европа 4102 4
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 738 4
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 51 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 520 3
Украина 3765 3
Азия - Азиатский регион 1642 3
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Япония 3181 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
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ЧС - Чрезвычайная ситуация 66 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3429 1
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 3363 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 374 2
РИА Новости 697 1
Nikkei - Издание 116 1
Regnum - Регнум 92 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 620 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Криптонит Startup Challenge 13 1
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