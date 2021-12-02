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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россети ПАО
Межрегиональная распределительная сетевая компания
Публикаций - 225, упоминаний - 399
Россети ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ливинский Павел 10 9
|Новак Александр 19 6
|Бартенева Мария 24 5
|Маковский Игорь 6 5
|Коновалов Роман 20 5
|Путин Владимир 2401 5
|Щеканов Александр 8 5
|Новиков Евгений 40 5
|Медведев Дмитрий 1582 5
|Борисов Юрий 96 4
|Чемезов Сергей 131 4
|Черногоров Андрей 63 4
|Сахненко Сергей 72 4
|Бударгин Олег 9 4
|Кравченко Константин 71 4
|Михайлик Константин 4 4
|Берда Тимур 6 4
|Кабанов Владимир 174 4
|Крысина Ольга 109 3
|Серова Елена 299 3
|Ускова Ольга 152 3
|Суслов Андрей 10 3
|Попова Мария 121 3
|Егоров Михаил 15 3
|Сидоров Алексей 15 3
|Инюцын Антон 13 3
|Иванов Олег 128 3
|Четвернин Алексей 659 3
|Калюжный Игорь 26 3
|Сечин Игорь 30 3
|Дворкович Аркадий 182 3
|Гимранов Ринат 60 3
|Айвазов Армен 450 3
|Нуралиев Борис 242 3
|Сульгин Сергей 45 3
|Эйгес Павел 69 2
|Генс Филипп 31 2
|Бойко Андрей 37 2
|Шадаев Максут 415 2
|Филиппов Максим 38 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru