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Россети ПАО
Межрегиональная распределительная сетевая компания



02.12.2021 Бойкот поставщиков свел к 0,07% экономию при миграции огромной ИС с ПО Microsoft 2
02.12.2021 Россияне создали смартфон, работающий на ОС «Касперского» 1
09.11.2021 Власти дают 7,6 миллиарда, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia 2
21.10.2021 «Эдит про» обновит для «Ленэнерго» информационные системы на базе «1С» 1
15.10.2021 «Россети» и Prysmian Group Russia договорились о сотрудничестве в области инновационного развития электросетей 4
13.10.2021 «Россети» и Сбербанк договорились о создании новой архитектуры информационного обмена 4
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 2
29.09.2021 Определены 32 новые темы НИОКР Группы «Россети» на 2022–2024 годы 3
24.09.2021 Надо ли защищать IT-стартап от плагиаторов и как это делать? 1
01.09.2021 Минцифры придумало, как в разы увеличить продажи российского «железа» 1
30.08.2021 Российские гидроэлектростанции мигрируют с ОС и СУБД Microsoft на отечественное ПО 2
26.08.2021 Правительство обяжет крупнейшие госкомпании закупать российскую электронику 2
23.08.2021 В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов 2
19.08.2021 ОМП представит участникам ОКИТ опыт решения бизнес-задач на платформе «Аврора» 1
16.08.2021 В России создается блокчейн-система для покупателей электроэнергии 3
13.07.2021 Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G 1
02.07.2021 «Ростелеком» потратит 4 миллиарда на российское телеком-оборудование, но только если часть расходов покроет бюджет 1
22.06.2021 Компании Сергея Шилова нарастили выручку на треть и увеличили штат в полтора раза 1
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД 2
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности 6
24.03.2021 «Айди – технологии управления» завершила внедрение СЭД в «Янтарьэнерго» 2
17.03.2021 Mail.ru Group помогла «Россети Центр» сократить коммерческие потери электроэнергии с помощью ИИ 1
17.03.2021 Годовая выручка «Mail.ru цифровые технологии» превысила 2,3 млрд рублей 3
20.02.2021 Московские власти потратят полмиллиарда на блокчейн 2
05.02.2021 Российский монополист электропередачи меняет американский Documentum на отечественную СЭД 4
27.01.2021 «Россети» тиражируют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов 1
25.01.2021 Минцифры отказало в легитимности «умным счетчикам» МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
17.12.2020 «ТЭК-Торг»: объемы госзакупок в ноябре 2020 года выросли на 36% по сравнению октябрем 1
09.12.2020 Поставщиком «Р7-офиса» рекордсмену России по госзакупкам ПО Microsoft стал «Ланит» 8
07.12.2020 В Московской энергосистеме введена в работу система дистанционного управления оборудованием ПС 3
02.12.2020 «Россети» создают единую экосистему для реализации цифровых решений 4
01.12.2020 Сургут стал мозговым центром цифровой трансформации «Россетей» 2
26.11.2020 Приборы Galileosky контролируют машины в сервисе каршеринга 1
20.11.2020 Определен победитель в засекреченной Сбербанком крупнейшей в истории госзакупке ПО Microsoft 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
12.11.2020 Отечественный конкурент «Моего офиса» обезопасился от хакеров и выпустил сотню важных обновлений 2
12.11.2020 «Университет 20.35» и Почта России подписали меморандум о сотрудничестве по подготовке кадров для цифровой экономики 1
11.11.2020 В России началось массовое внедрение первых комплексов релейной защиты на «Эльбрусах» 3
09.11.2020 В России введены в работу комплексы релейной защиты на «Эльбрусах» 2

Публикаций - 225, упоминаний - 399

Россети ПАО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7731 31
Ростех - Ростехнологии 2293 28
SAP SE 4360 26
Microsoft Corporation 20951 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6179 19
5003 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8498 14
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 718 12
Oracle Corporation 5767 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7446 11
АйДи - Технологии управления 42 11
Softline - Софтлайн 1726 11
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2211 9
Ланит ГК 1500 9
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 678 8
Крок 1543 8
Ростех - Автоматика Концерн 414 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3735 7
IBM 8627 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 498 6
NVision Group - Энвижн Груп 624 5
АФК Система ПАО 1597 5
Sciener - Сайнер 25 5
VK - Mail.ru Group 2806 5
Dell EMC 4463 4
Телеком-защита 48 4
ГКС - Группа компаний Систематика 244 4
Yota - Скартел 697 4
Yandex - Яндекс 4538 4
Google LLC 9390 4
Новые облачные технологии (НОТ) 227 4
Siemens AG - Сименс Россия 2221 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 545 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 460 3
ALMI partner - АЛМИ партнер 27 3
ИКС холдинг - Цитадель ГК 35 3
Intel Corporation 10774 3
SAP CIS - САП СНГ 808 3
Юнитера Лабс - Unitera Labs 5 3
Polycom - Поликом Раша 356 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 200 37
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4790 27
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 91 24
Газпром ПАО 741 24
РЖД - Российские железные дороги 1315 20
Интер РАО ПАО 263 20
РусГидро ПАО 157 20
Роснефть НК 418 20
Россети Ленэнерго 55 16
РАО ЕЭС России ПАО 186 15
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 34 13
Почта России ПАО 1766 12
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1882 11
Газпром нефть 397 10
Транснефть 206 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 84 8
ГПБ - Газпромбанк 790 8
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго 50 8
Россети МРСК Юга - Астраханьэнерго 25 8
Татнефть 169 7
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 162 7
Сургутнефтегаз - СНГ 160 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 332 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 285 6
Россети Янтарь - Янтарьэнерго 13 6
Магнит - Сеть магазинов 289 6
Альфа-Банк 1315 6
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 72 5
Аэрофлот 613 5
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 19 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 5
X5 Group 630 5
Миландр ПКК 29 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 4
Техносила 225 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод 294 4
X5 Group - Пятерочка 600 4
Уралсиб Банк 424 4
Россети МРСК Северного Кавказа 5 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7299 17
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1210 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1832 13
Правительство РФ 2631 11
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 162 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1725 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1086 9
Президент Российской Федерации 1708 9
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 387 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2333 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1097 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 592 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 52 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1624 6
Роснано 619 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2723 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1094 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1943 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 736 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 376 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2272 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1132 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 242 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 929 3
Федеральное казначейство России 862 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 100 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 169 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2001 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1932 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 159 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 80 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 462 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 155 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 218 2
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 17 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 58 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 33 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
4CIO 15 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 89 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12208 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2108 12
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 319 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3994 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1912 7
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Linux OS 7152 4
Apple iOS 6188 4
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 244 4
Naumen Service Desk 125 3
Apple iPad 3533 3
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Microsoft Windows 10 10079 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 351 3
AlterOffice 22 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 285 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 426 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 304 2
Стрелка - Транспортная карта 125 2
Microsoft Visio 95 2
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 903 2
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1857 10
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Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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