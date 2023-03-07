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Пищевая промышленность Молочные продукты Молочная продукция

Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция


07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за 1
01.02.2023 «Магнит» внедрил технологию проверки сроков годности маркированных товаров во всех магазинах 1
30.01.2023 Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости 1
16.01.2023 «Магнит» запускает технологию проверки сроков годности маркированных товаров на кассе 1
12.12.2022 «Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы 1
28.11.2022 «Магнит» масштабирует технологию распознавания товаров на полке 1
03.11.2022 «Самокат» запустил чат-бот с советами и рекомендациями по питанию 1
28.09.2022 Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM 1
13.09.2022 Агрохолдинг «Эконива» согласует договоры в системе Directum RX 1
01.09.2022 TerraLink xDE в версии 3.24 получил пакет обновлений 1
22.08.2022 Данные «Честного знака» будут использоваться при экспертизе лекарств 1
01.07.2022 Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи 1
22.06.2022 В агрохолдинге «Степь» появится центр управления полетами агродронов 1
17.05.2022 Поддержку отечественной электроники в эпоху санкций оплатят россияне. Грядет подорожание 1
22.04.2022 Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM 2
01.03.2022 В России начинается маркировка упакованной питьевой воды 1
28.02.2022 «СберКорус» запустил сервис для маркировки на крупных производствах 1
14.02.2022 Власти вознамерились маркировать электронику. ИТ-отрасль бьет тревогу и прогнозирует рост цен 1
21.01.2022 «Шокта» внедрила маркировку молочной продукции с помощью «1С-ИжТиСи» 1
15.12.2021 «Атол» выпустила решение для автоматической проверки срока годности товаров на кассе магазина 2
07.12.2021 Лучшие хлебопечки: хиты продаж 2
01.12.2021 В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности 3
01.11.2021 Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
08.07.2021 «Сбер» поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии 1
02.07.2021 В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии 1
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 1
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных 1
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 1
19.04.2021 «Сбер» помогает молочным хозяйствам внедрять искусственный интеллект 1
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
11.02.2021 Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке» 1
05.02.2021 Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует 2
19.01.2021 «Яндекс.Еда» запустила доставку с фермерских рынков Московской области 1
30.10.2020 «Яндекс.лавка» вышла на рынок молочных продуктов 1
23.10.2020 Microsoft воюет с российским производителем йогуртов из-за бренда Minecraft 1

Публикаций - 177, упоминаний - 201

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Redmond - Инновационные решения 106 13
LG Electronics 3544 13
Samsung Electronics 9768 12
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 179 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 11
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 9
Philips 2054 6
Meta Platforms - Facebook 4346 6
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 5
JVC Kenwood 412 5
Twitter 2714 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 220 4
Data Matrix - Дата Матрикс 62 4
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 286 3
HTC Corporation 1493 3
Xiaomi 1321 3
Эвотор - Evotor 147 3
Midea 27 3
Галактика - Корпорация 1417 3
Titanium 80 2
IBS Platformix - СИЛА 839 2
Dell EMC 4927 2
Корус Консалтинг ГК 1077 2
BBK Electronics Corp 281 2
Siemens AG - Siemens Group 2547 2
Yandex - Яндекс 5754 2
Microsoft Corporation 23576 2
Huawei 3530 2
Qualcomm Technologies 1708 2
Apple Inc 11253 2
Ростех - Автоматика Концерн 1502 2
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 2
Google LLC 10994 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 2
ТрекМарк 6 1
Прогноз 1664 1
Fly - Explay - Эксплей 241 1
Zigmund & Shtain - Зигмунд Энд Штайн 5 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 53 1
Dell EMC - Greenplum 55 1
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 81 7
Groupe SEB - Tefal 85 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 5
Hansa - Ханса 101 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 666 5
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 4
Haier - Candy Group - Канди 92 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 3
Dyson 113 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 2
Gorenje 88 2
Danone - Данон 77 2
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 45 2
Вакинское АГРО 3 2
Лента - Сеть розничной торговли 1721 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 170 2
Кораблик-Р 7 1
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 42 1
Дикси Мегамарт 6 1
Rendez-Vous - Рандеву 11 1
Nespresso 19 1
Россети Ленэнерго 2359 1
Чистая линия 3 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 193 1
Kärcher 34 1
Baikalsea Company 3 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 1
USM Holdings - ЮэСэМ маркировка 1 1
Daewoo 102 1
Braun 76 1
Синдика ХК - Старбакс 3 1
Groupe SEB - Rowenta 41 1
Резонанс НПП 347 1
Beko 66 1
Krups 25 1
Smeg 16 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 118 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 149 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 117 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 1
ВНИИЗЖ ФГБУ - Федеральный центр охраны здоровья животных 7 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 1
Роскачество - Российская система качества 27 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 357 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 826 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1207 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 1
Президент Российской Федерации 3741 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 254 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 78 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 32
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5711 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 20
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11884 20
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 19
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 59 16
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 152 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 365 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 125 14
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 14
Маркировка - Marking 816 13
ЦРПТ Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 277 12
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 937 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6420 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 10
БТиЭ - Стиральная машина - Washer 614 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6756 9
Аксессуары 3501 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25270 8
Аэрогриль 15 8
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8712 8
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 847 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26165 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10076 8
Вентилятор - Fan 900 8
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 198 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 128 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 160 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6147 7
Нагреватель - нагревательный элемент 103 7
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 266 7
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10282 7
Блендер 89 7
Таймера - Timer 213 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11558 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5750 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 3203 6
Google Android 12648 10
Apple iOS 6863 6
Groupe SEB - Moulinex ME 51 6
Redmond SkyCooker 12 5
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 4
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 192 4
ГИС СОЛО - государственная информационная система Современное образование Ленинградской области 71 4
Redmond SkyOven 6 3
Apple iPhone 6 6201 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 3
Redmond RMC - мультиварка 6 3
Microsoft Windows 14509 3
HTC Sense 195 2
Samsung SmartThings 35 2
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 253 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 392 2
Сател РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла 105 2
HTC Hero - серия смартфонов 43 2
HTC Desire - серия смартфонов 153 2
Google YouTube - Видеохостинг 2443 2
Korus Forecast 23 2
Microsoft Windows 2000 12709 2
Redmond RBM 2 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 194 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 381 2
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 2
Microsoft Azure 1324 2
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 2
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 2
Яндекс.Навигатор 501 2
Groupe SEB - Moulinex CE 2 2
LG NeoChef 3 2
LG Kompressor Follow Me 20 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 537 1
Electrolux ESF - компактные посудомоечные машины 13 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 1
Alibaba Group - AliPay 71 1
Медведев Дмитрий 1631 2
Юсупов Реваз 24 2
Гуськов Антон 23 2
Шпак Василий 121 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
Резниченко Дмитрий 2 1
Евтухов Виктор 5 1
Крылосов Алексей 1 1
Кэлугэряну Наталья 1 1
Ейбоженко Юрий 1 1
Бениаминов Армен 1 1
Капацевич Сергей 3 1
Шувалова Анастасия 9 1
Рылов Александр 12 1
Мечников Илья 2 1
Воскресенский Сергей 1 1
Жаворонков Егор 4 1
Орлов Сергей 23 1
Паракшин Виктор 1 1
Азаров Андрей 3 1
Зотов Андрей 20 1
Дмитриев Юрий 5 1
Патракова Надежда 1 1
Хмельницкий Алексей 6 1
Малышева Елена 3 1
Ивченко Борислав 1 1
Joakim Chris - Хоаким Крис 1 1
Грекова Ольга 2 1
Глаголев Сергей 1 1
Мантуров Денис 83 1
Путин Владимир 2750 1
Покровский Иван 84 1
Плясунов Юрий 4 1
Киселев Сергей 15 1
Колбин Евгений 59 1
Дубин Михаил 44 1
Цыганов Вячеслав 63 1
Мишустин Михаил 490 1
Чернышенко Дмитрий 444 1
Борисов Юрий 115 1
Россия - РФ - Российская федерация 123902 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 9
Европа 21356 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 7
Южная Корея - Республика 6305 6
Франция - Французская Республика 7094 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 6
Земля - планета Солнечной системы 9718 5
Германия - Федеративная Республика 12083 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4915 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2035 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2388 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2623 3
Япония 12956 3
Швеция - Королевство 3499 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 2
Китай - Тайвань 3767 2
Италия - Итальянская Республика 4232 2
Ближний Восток 2660 2
Германия - Берлин 702 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 669 1
Литва - Литовская Республика 623 1
Европа Западная 1346 1
Африка Центральная 39 1
Новая Зеландия 690 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 77 1
США - Колумбия - Вашингтон 1369 1
Южная Корея - Сеул 362 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 87 1
Россия - Восточная Сибирь 246 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 142 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 133 1
Европа Балканский полуостров - Балканы 32 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 369 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 66 1
Гватемала - Республика 57 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4724 20
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