Индексная книга CNews*
Пищевая промышленность Молочные продукты Молочная продукция
Публикаций - 177, упоминаний - 201
Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1631 2
|Юсупов Реваз 24 2
|Гуськов Антон 23 2
|Шпак Василий 121 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 1
|Резниченко Дмитрий 2 1
|Евтухов Виктор 5 1
|Крылосов Алексей 1 1
|Кэлугэряну Наталья 1 1
|Ейбоженко Юрий 1 1
|Бениаминов Армен 1 1
|Капацевич Сергей 3 1
|Шувалова Анастасия 9 1
|Рылов Александр 12 1
|Мечников Илья 2 1
|Воскресенский Сергей 1 1
|Жаворонков Егор 4 1
|Орлов Сергей 23 1
|Паракшин Виктор 1 1
|Азаров Андрей 3 1
|Зотов Андрей 20 1
|Дмитриев Юрий 5 1
|Патракова Надежда 1 1
|Хмельницкий Алексей 6 1
|Малышева Елена 3 1
|Ивченко Борислав 1 1
|Joakim Chris - Хоаким Крис 1 1
|Грекова Ольга 2 1
|Глаголев Сергей 1 1
|Мантуров Денис 83 1
|Путин Владимир 2750 1
|Покровский Иван 84 1
|Плясунов Юрий 4 1
|Киселев Сергей 15 1
|Колбин Евгений 59 1
|Дубин Михаил 44 1
|Цыганов Вячеслав 63 1
|Мишустин Михаил 490 1
|Чернышенко Дмитрий 444 1
|Борисов Юрий 115 1
|CNews - ZOOM.CNews 1758 18
|Коммерсантъ - Издательский дом 1263 3
|Wikipedia - Википедия 442 2
|Wired - Издание 225 1
|Nature 795 1
|Cosmopolitan 25 1
|New Scientist 1447 1
|Der Spiegel 145 1
|ScienceDaily 400 1
|Gartner - Гартнер 3483 2
|IDC - International Data Corporation 4854 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7492 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 94 1
|University of Oxford - Оксфордский университет 192 1
|University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
|PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
|University of Bristol - Бристольский университет 80 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.