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HRM СУРВ Системы учета рабочего времени Контроль учета рабочего времени

HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени


20.12.2022 Новое софтверное решение Id-Time от RecFaces для учета рабочего времени по изображениям с камер видеонаблюдения и терминалов
20.10.2016 Биометрический учет рабочего времени BioLink BioTime внедрен в «Расмо»
31.05.2016 «Гран» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime
19.04.2016 «Фарм-Проект» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime
12.04.2016 «Пикап-Центр» внедрил биометрическую систему учета рабочего времени BioTime
05.04.2016 НВ ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime
17.03.2016 «Тренд Телеком» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioLink BioTime
19.06.2014 «АйТи» открыла исходный код системы учета рабочего времени
06.06.2013 «Полимерснаб» ведет учет рабочего времени сотрудников в системе BioTime
30.04.2013 «Бизнес-Букет» ведет биометрический учет рабочего времени с помощью BioLink BioTime
12.09.2012 «ПриватБанк» предложил вести учет рабочего времени с помощью карт и терминалов
10.09.2012 Сеть клиник «МедЦентрСервис» ведет учет рабочего времени сотрудников с помощью BioTime
14.11.2008 S7 автоматизировала учет рабочего времени на базе Senesys
21.08.2008 BAON ведет учет рабочего времени вместе с Senesys
24.03.2008 «АРМО-Системы» представила новое ПО для системы учета рабочего времени
20.12.2007 «Манго Телеком» автоматизировал учет рабочего времени сотрудников
18.12.2006 "Бэст-5" версии 3.4 предлагает табельный учет рабочего времени

Публикаций - 231, упоминаний - 248

HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

6973 57
1С-ИжТиСи 6291 57
BioLink Solutions 124 39
SAP SE 4865 22
ЭОС - Электронные офисные системы 1149 20
1С-Рарус 801 11
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 646 9
АРМО ГК - АРМО-Системы 223 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6243 7
SAP CIS - САП СНГ 831 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10036 6
Oracle Corporation 6294 5
Atom Security - ранее AtomPark Software (Атом Безопасность) 19 5
Microsoft Corporation 23455 5
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 56 5
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 233 5
Senesys 16 5
1С-Битрикс - Bitrix 501 5
Meta Platforms - Facebook 4334 4
VisionLabs - ВижнЛабс 153 4
Vocord - Вокорд 157 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1778 4
АРМО ГК 94 4
АйТи 1280 3
Evola - Эвола 29 3
GMCS 346 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1019 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8022 3
Технологии Распознавания 505 3
HID Global 112 3
Terrasoft - Террасофт 192 3
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 324 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1002 3
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2602 2
Google LLC 10912 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 33 2
Компас 172 2
Ланит - Норбит - Norbit 290 2
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 129 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1817 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 3
Мираторг 23 2
Мечел БМК - Белорецкий металлургический комбинат 3 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 162 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2358 2
ПСБ - Промсвязьбанк 729 2
Bain Capital Ventures 34 2
Точка 3792 2
TMT Investments 104 2
ВТБ - ВТБ24 660 2
InCity - Модный континент 14 2
Лента - Сеть розничной торговли 1689 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 2
Газпром нефть 496 2
Visa International 1870 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 351 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 327 2
Hyundai Motor 337 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2507 2
РЖД - Российские железные дороги 1611 2
Новард Эконика - Женская обувная сеть 20 2
Этажи 63 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 46 2
OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 42 1
Роснефть НК - нефтяная компания 473 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 289 1
Ростех - Вертолеты России 156 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 866 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 32 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 51 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги 19 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 1
X5 Group 812 1
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 185 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 1
Казахмыс - Kazakhmys 50 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17884 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9028 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3053 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4288 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 315 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 328 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10350 2
Ростехнадзор МТУ - Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 13 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 197 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 48 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Правительство Саратовской области 26 1
ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 23 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 85 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 130 1
Правительство Москвы 1982 1
ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 26 1
ФНД РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 79 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 92 1
Администрация Владивостока 5 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 64 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1203 1
Судебная власть - Judicial power 2083 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 936 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 397 1
Федеральное казначейство России 1547 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 429 1
Администрация Президента РФ 977 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1638 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 275 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1170 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 1
Президент Российской Федерации 3692 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5990 2
АРБ - Ассоциация российских банков 200 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1359 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
Ассоциация менеджеров 97 1
American Payroll Association - Американская ассоциация менеджеров по начислению зарплат 1 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25843 101
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 2563 70
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52982 68
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9994 44
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1354 41
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7791 38
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 1844 33
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HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management 731 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9049 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9755 22
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9002 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17030 18
Распознавание - Recognition 2478 16
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HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 289 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11661 15
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1143 14
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11321 14
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NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2559 13
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4362 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24843 11
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 971 11
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7739 11
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 11
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 1456 11
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6493 61
BioLink BioTime 64 39
BioLink FingerPass 36 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1969 16
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 398 15
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 192 14
Google Android 12505 11
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Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 31 7
Linux OS 8207 7
Apple iOS 6772 6
Microsoft Windows 14403 6
Apple iPhone 6 6160 5
1С:Бухгалтерия 846 5
1С-Рарус Альфа-Авто 58 5
Microsoft Dynamics 1167 4
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2889 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 169 4
1С-Битрикс - Битрикс24 Диск 15 4
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Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 906 4
БОСС Кадровик HRMS 225 4
Microsoft Office 3426 4
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 100 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1232 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 666 3
1С:Документооборот - 1С:ДО 178 3
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1С:ERP Управление предприятием 314 2
Microsoft Office 365 859 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6602 2
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Рыжиков Сергей 110 4
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Ермак Антон 1 1
Чувилин Алексей 3 1
Касперская Наталья 267 1
Путин Владимир 2713 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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