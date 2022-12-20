HRM СУРВ Системы учета рабочего времени Контроль учета рабочего времени
- HRM - HR-management
- HRM - WFM - Workforce Management - Планирование рабочего времени - Time Management
- HRM - Coaching - Коучинг
- HRM - HRTech
- HRM - Расчет заработной платы
- HRM - СЗП - Система зарплатных проектов
HRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сорокин Константин 15 5
|Рыжиков Сергей 110 4
|Кандыбович Дмитрий 11 4
|Беров Иван 43 2
|Павлов Иван 47 2
|Король Юрий 3 2
|Дмитриева Елена 2 2
|Векилов Тимур 28 2
|Подшивалов Павел 2 2
|Романов Илья 26 2
|Бояркин Иван 5 2
|Панченко Михаил 8 2
|Филев Андрей 6 2
|Коробков Александр 6 2
|Вальянов Дмитрий 4 2
|Новиков Виталий 2 2
|Ткач Наталья 1 1
|Тихонов Алексей 10 1
|Чиков Сергей 18 1
|Скворцова Светлана 12 1
|Заржецкий Александр 32 1
|Аитов Тимур 197 1
|Кухаренко Артём 15 1
|Кондратенко Кирилл 6 1
|Пермяков Артем 14 1
|Кузнецов Сергей 144 1
|Урусов Виктор 76 1
|Палей Лев 43 1
|Демидов Сергей 77 1
|Горбатько Александр 100 1
|Иванов Александр 91 1
|Яковлев Михаил 17 1
|Ермак Антон 1 1
|Чувилин Алексей 3 1
|Касперская Наталья 267 1
|Путин Владимир 2713 1
|Паленов Олег 20 1
|Павлов Алексей 12 1
|Яппаров Тагир 85 1
|Королев Илья 9 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 292 1
|Ведомости 522 1
|23ABC News 167 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 569 1
|Fortune 206 1
|91Mobiles 1693 1
|Из рук в руки - irr.ru 62 1
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