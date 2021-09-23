Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Центел
Центральный телеграф
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 163, упоминаний - 275
Центел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Осеевский Михаил 221 5
|Приданцев Сергей 82 4
|Рейман Леонид 411 3
|Побежимов Сергей 9 3
|Назаров Алексей 69 3
|Давыдов Александр 36 3
|Тамодин Николай 45 3
|Юрченко Евгений 75 3
|Ракишин Александр 2 2
|Коренев Алексей 5 2
|Демидов Михаил 124 1
|Снытко Александр 1 1
|Кононов Станислав 2 1
|Королев Константин 9 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Мякишева Марина 84 1
|Мозохин Сергей 1 1
|Кореш Виктор 71 1
|Корнеев Виталий 3 1
|Малис Олег 55 1
|Зарицкий Владимир 7 1
|Солдатенков Сергей 113 1
|Кулин Филипп 39 1
|Анохин Сергей 40 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Малис Александр 110 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Путин Владимир 1824 1
|Белоусов Сергей 217 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|CNews Analytics 1988 4
|Fortune Global 500 160 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759900, в очереди разбора - 663590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759900, в очереди разбора - 663590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru