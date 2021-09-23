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Центел
Центральный телеграф


23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
17.09.2020 «Ростелеком» объединит семь региональных аэропортов в единую защищенную сеть 1
06.04.2020 Власти попросили «Яндекс» и Mail.ru ухудшить качество онлайн-видео 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 1
11.09.2019 Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю 6
11.09.2019 Проданы помещения в историческом здании Центрального телеграфа 3
08.08.2019 В центре Москвы впервые заработала сеть 5G 1
12.07.2019 Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ 1
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 5
29.12.2018 10 знаковых сделок 2018 г., которые изменили ИКТ-отрасль России 2
20.12.2018 Здание «Центрального телеграфа» продано неизвестным покупателям 4
19.11.2018 NAI Becar представила квартальные итоги на рынке коворкингов Москвы 1
25.10.2018 В финансовой войне с «Воентелекомом» Минобороны недосчиталось 1,8 миллиарда 1
13.09.2018 «Воентелеком» в 300 раз сбил сумму штрафа за тысячи провалов в 3-миллиардном ИТ-контракте с Минобороны 1
23.08.2018 Выставлено на продажу здание «Центрального телеграфа», в котором стоит «железо» «Ростелекома» 5
14.06.2018 Россияне создали «первый в мире» телефон, не требующий АТС и серверов 1
04.06.2018 МГТС сообщила о назначении нового директора по продажам и обслуживанию 2
14.05.2018 Хозяин Центрального телеграфа отсудил у Минкомсвязи 60 миллионов долга за аренду 2
15.03.2018 «Центральный телеграф» проводит электронные закупки на ЭТП SETonline 2
30.01.2018 Минобороны начало финансовую войну с «Воентелекомом»: Оператор рискует лишиться миллиардов 1
16.10.2017 Владелец здания Минкомсвязи требует с министерства 60 млн. Все прошлые иски были успешными 2
26.06.2017 В «Транстелекоме» назначен новый вице-президент 1
04.07.2016 Портал госуслуг готовится запустить отправку «телеграмм» 3
23.06.2016 Миноритарии «Центрального телеграфа» дадут бой «Ростелекому» 2
30.10.2015 «Газпром» стал сотовым оператором 1
06.08.2015 В «Акадо Телеком» произошел ряд кадровых изменений 1
01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 1
02.12.2014 «Центральный телеграф» потребовал с Минкомсвязи заплатить за аренду офиса 3
20.08.2014 Как оценить потенциал бизнес-идеи? Опыт МТС 1
03.07.2014 Прорыв: Подтвердить личность при регистрации на портале госуслуг можно на «Почте» 1
03.07.2014 В отделениях «Почты России» открылись первые пункты подтверждения личности и учетной записи портала госуслуг 1
16.05.2014 «Гарс Телеком»: «Мегафон» душит нашего виртуального оператора 2
21.04.2014 Рост числа пользователей ШПД существенно замедлился. «Билайн» теряет абонентов 1
08.04.2014 Государство недополучит сотни миллионов рублей из-за отмены «мобильного рабства» 1
11.10.2013 Когда можно отдать call-центр на аутсорсинг: российский опыт 3
03.10.2013 Виртуальные АТС замещают классические 1
30.09.2013 Конференция CNews: «Call-центры 2013: повышение эффективности и качества сервиса» 1
28.08.2013 «Центральный телеграф» перейдет на Microsoft Dynamics AX 2012 при поддержке GMCS 4
16.08.2013 «Центральный телеграф» займется ИТ-аутсорсингом и «умными домами» 1

Публикаций - 163, упоминаний - 275

Центел упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 62
Ростелеком Связьинвест 695 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 17
Ростелеком ЦентрТелеком 189 12
Акадо Телеком - Комкор 609 9
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 9
Синтерра - Synterra 565 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 6
Питерская группа связистов 114 6
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 308 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 5
Ростелеком Дальсвязь 203 4
ВолгаТелеком 217 3
Ростех Радиозавод 15 3
Ростех Технодинамика 23 3
Воентелеком 134 3
Ростелеком Сибирьтелеком 302 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 3
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 179 2
Yandex - Яндекс 4101 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 2
ПТТ-телепорт 3 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 2
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
МегаФон ПетерСтар 145 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
ECI Telecom 21 1
Alibaba Group 298 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Parallels Holdings 470 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
АльянсТелеком 8 1
Orange France Télécom 98 1
Cisco Systems - Tandberg 91 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 8
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 4
Урал Соликамский Завод 4 3
Первый ООО 3 3
БХЗ им. 50-летия СССР АО - Брянский химический завод имени 50-летия СССР 3 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Knight Frank 10 2
Cushman & Wakefield 5 2
CBRE Group 5 2
Юника-инвест 3 2
JLL - Jones Lang LaSalle 4 2
Мария Ра - торговая сеть 19 2
Four Seasons Hotels and Resorts 10 2
Почта России ПАО 1572 2
Связной ГК 877 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
NAI Becar 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
AliExpress 275 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Крокус Сити Холл - торгово-выставочный и деловой центр 13 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Татнефть 112 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
Евросеть 884 1
O1 Properties 5 1
WeWork 6 1
Pandao 21 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 3
Арбитражный суд города Москвы 339 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 2
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Правительство Москвы 653 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 65 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 28 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
UDP - User Datagram Protocol 84 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Google Android 10750 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Java - Язык программирования 1175 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Google Android TV 173 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Symway P2P Phone - мини-АТС 3 1
Alibaba Tmail 6 1
Осеевский Михаил 221 5
Приданцев Сергей 82 4
Рейман Леонид 411 3
Побежимов Сергей 9 3
Назаров Алексей 69 3
Давыдов Александр 36 3
Тамодин Николай 45 3
Юрченко Евгений 75 3
Ракишин Александр 2 2
Коренев Алексей 5 2
Демидов Михаил 124 1
Снытко Александр 1 1
Кононов Станислав 2 1
Королев Константин 9 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Мозохин Сергей 1 1
Кореш Виктор 71 1
Корнеев Виталий 3 1
Малис Олег 55 1
Зарицкий Владимир 7 1
Солдатенков Сергей 113 1
Кулин Филипп 39 1
Анохин Сергей 40 1
Вермишян Геворк 61 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Малис Александр 110 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Путин Владимир 1824 1
Белоусов Сергей 217 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 62
Россия - Российская федерация - РФ 57309 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Европа 3745 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Германия - Федеративная Республика 3624 3
Европа Западная 612 2
Россия - Тверская область 248 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 2
Южная Корея - Сеул 129 1
Москва - Парк культуры 15 1
Новая Москва 45 1
Россия - Симферополь 115 1
США - Бостон 98 1
Германия - Ганновер 68 1
Москва - Comcity - Офисный парк - PPF Real Estate Russia 14 1
Италия - Милан 45 1
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 46 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Китай - Шанхай 244 1
Украина 3361 1
Канада 1301 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Восточная Европа 1676 1
Индия - Республика 2169 1
Беларусь - Белоруссия 2087 1
Казахстан - Республика 2627 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
Транспорт 62 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CNews Analytics 1988 4
Fortune Global 500 160 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
Ростех ЦНИИТОЧМАШ - Центральный НИИ точного машиностроения 3 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
CeBIT 85 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759900, в очереди разбора - 663590.
Создано именных указателей - 46354.
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