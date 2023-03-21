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ЦОД ТРК территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных



21.03.2023 Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023 1
26.01.2023 Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
20.01.2023 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
14.12.2022 Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта 1
28.11.2022 Московский госфонд медстрахования мигрирует с «железа» и софта IBM, Oracle, Cisco на российские решения 1
23.11.2022 Во французских школах запрещают Microsoft Office 1
14.09.2022 «Инфосистемы джет» локализует ИТ-инфраструктуру зарубежных компаний 1
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 1
30.05.2022 Найти и отключить: стратегия поиска скрытых возможностей ИТ-инфраструктуры 1
24.01.2022 Централизованное управление сетью ЦОД сокращает издержки и число ошибок 1
07.12.2021 «Крок» провела аудит ИТ-инфраструктуры «БКС банка» 1
29.11.2021 «Крок» помог Росэнергоатому повысить надежность и масштабируемость ИТ-инфраструктуры 1
16.11.2021 OR Group внедрила модель катастрофоустойчивости для корпоративной ИТ-системы 1
09.11.2021 Step Logic обеспечила катастрофоустойчивость ИТ-инфраструктуры «РГС банка» 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 1
12.08.2021 Платформа Yandex.Cloud прошла добровольную аттестацию на УЗ-1 1
30.07.2021 «Магнит» и «Крок» провели аудит ИТ-систем ритейлера 1
22.04.2021 Аварийное восстановление как сервис. Почему бизнесу выгоднее организовать его в облаке 1
16.03.2021 Atos модернизировала облачную ИТ-инфраструктуру SAP компании Inchcape 1
15.03.2021 Почему больше нельзя трансформироваться без гиперконвергенции 1
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса 1
19.01.2021 Павел Кулаков, Oxygen -

ЦОДы станут центрами облачных компетенций для цифровой экономики

 1
18.11.2020 Syssoft помогла «Холдингу аква» оптимизировать затраты на ИТ-инфраструктуру 1
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu 1
05.11.2020 МТС построит гибкую облачную инфраструктуру нового поколения 1
29.09.2020 Локо-Банк оптимизирует ИТ-инфраструктуру по итогам аудита от «Инфосистемы джет» 1
18.02.2020 Китай: Суверенный интернет нужен России для кибервойны с США 1
31.10.2019 Beeline Uzbekistan и «Инфосистемы джет» раскрыли кейс многолетнего аутсорсингового контракта 1
15.10.2019 «Инфосистемы джет» и «Датарк» предложат ИТ-рынку Узбекистана модульные решения для дата-центров 1
31.05.2019 За что платит заказчик IaaS: считаем на конкретном примере 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
05.03.2019 «Дочка» Сбербанка и «Айтеко» открыла первый в России «облачный франчайзинг» 1
22.02.2019 Какая ИТ-инфраструктура поможет бизнесу с быстро растущими нагрузками 1
07.02.2019 УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру 1
09.01.2019 Облака станут драйвером роста технологического рынка 1
28.12.2018 Платформа Huawei FusionSphere прошла сертификацию ФСТЭК 1
28.11.2018 Решения «Лаборатории Касперского» будут интегрированы в системы виртуализации Huawei 1
26.11.2018 ALP Group модернизировала ИТ-инфраструктуру российского представительства Fischer Sports 1
08.10.2018 ЦОД «Компрессор» компании КРОК проработал без простоев 2500 дней 1

Публикаций - 168, упоминаний - 168

ЦОД ТРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23493 35
VMware 2132 29
IBM - International Business Machines Corp 9193 27
Крок - Croc 1706 23
Oracle Corporation 6303 23
Cisco Systems 4873 21
Dell EMC 4914 18
HP Inc. 5518 15
NetApp - Network Appliance 627 12
7003 11
Google LLC 10937 11
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 954 10
Citrix Systems 783 10
SAP SE 4881 10
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 10
1С-ИжТиСи 6319 10
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 8
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1531 7
Теко НПК 411 7
Huawei 3502 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6261 7
Amazon Inc - Amazon.com 2801 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 712 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10072 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4155 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 5
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 317 5
Schneider Electric 515 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6940 5
Uptime Institute 198 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 549 5
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 239 5
ФОРС - Центр разработки 555 4
Diasoft - Диасофт 601 4
Цифра ГК 2147 4
Veeam Software 293 4
HP - Hewlett-Packard 3600 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1026 4
АйТи 1283 4
Точка 3797 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5809 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2381 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6194 5
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 4
МКБ - Московский кредитный банк 408 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6631 4
ВТБ - ВТБ24 660 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 112 3
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 347 3
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 3
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 180 3
Лента - Сеть розничной торговли 1701 3
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 3
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 312 3
Военторг 8 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 116 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 564 3
Бинбанк 193 3
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 23 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 333 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 2
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 11 2
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 120 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 2
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 188 2
Альфа-Банк 1597 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 658 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 886 2
American Airlines 83 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 2
Hyundai Motor 340 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 1
Pony Express - Фрейт линк 58 1
Росэнергобанк 34 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17959 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2849 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3690 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9100 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2694 6
Президент Российской Федерации 3713 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10381 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3061 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1202 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2396 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 138 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3394 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2382 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2507 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2338 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4386 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1392 2
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 34 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 75 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
Судебная власть - Judicial power 2093 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 317 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные избирательные комиссии 279 1
ОИВ РФ - Органы исполнительной власти 24 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 92 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - ситуационный центр 18 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 44 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 138 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 39 1
TIA - Telecommunications Industry Association 86 4
Единая Россия - Политическая партия 263 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53253 143
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9497 116
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25652 84
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17199 77
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4519 67
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8133 66
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12986 62
Виртуализация - Virtualization 4765 59
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25963 50
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79198 48
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11367 39
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2347 37
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1580 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38955 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9109 35
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11810 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10921 32
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14833 32
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19815 30
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 1974 29
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1565 27
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2139 27
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5098 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8742 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 7966 23
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2796 23
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13576 22
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 849 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10037 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5192 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10833 20
Масштабируемость - Scalability 2723 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8151 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21942 19
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5444 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3407 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17318 17
Private Cloud - Частные облака - приватные облака 821 17
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10152 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17511 17
Apple iPhone 6 6174 14
Microsoft Azure 1320 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6523 11
Intel x86 - архитектура процессора 1600 9
Linux OS 8240 8
VMware vSphere 500 7
Microsoft Windows 14439 7
Microsoft SQL Server 1474 6
Microsoft Exchange 1333 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 813 5
Microsoft Windows 2000 12677 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1242 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2901 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 545 5
Oracle СУБД 590 4
Microsoft Skype 1975 4
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 460 4
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3227 4
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 448 4
Apache Hadoop 373 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 756 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4106 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 803 4
Microsoft Office 365 860 4
Veritas NetBackup - Symantec NetBackup 109 4
HPE 3PAR 98 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 710 3
Крок ЦОД Компрессор- 23 3
Diasoft Flextera 57 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 155 3
Oracle Java - язык программирования 2766 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 3
NetApp E-Series СХД 79 3
Microsoft Office 3436 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 3
Microsoft Skype for Business 142 3
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 51 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 465 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 510 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 897 3
Путин Владимир 2729 5
Степанов Антон 57 4
Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
Захаров Павел 60 4
Шамаев Андрей 6 3
Рудычева Наталья 91 3
Фомичев Андрей 69 3
Стятюгин Роман 30 3
Заединов Руслан 45 3
Березин Максим 78 3
Гатин Виталий 4 3
Сысоев Александр 32 3
Макевнин Борис 16 3
Меденцев Константин 52 3
Баранов Сергей 19 3
Макаров Станислав 117 2
Шевченко Григорий 18 2
Козлов Михаил 167 2
Симаков Олег 112 2
Белов Виктор 39 2
Скляров Дмитрий 62 2
Щепилов Евгений 36 2
Шалагинов Алексей 13 2
Сенаторов Михаил 42 2
Притула Павел 33 2
Воронков Михаил 6 2
Бобровников Борис 102 2
Шапошников Андрей 13 2
Алексеенко Андрей 10 2
Марголин Михаил 17 2
Вахрушев Илья 7 2
Корнилов Алексей 10 2
Горюнов Павел 6 2
Мелузов Андрей 15 2
Кулигин Михаил 8 2
Кровяков Иван 2 2
Никифоров Николай 1172 2
Починок Николай 11 2
Мацкевич Дмитрий 20 2
Буш Сергей 15 2
Россия - РФ - Российская федерация 122830 123
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39338 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50170 30
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13147 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14946 18
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17139 15
Европа 21309 15
Германия - Федеративная Республика 12012 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12813 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15076 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2378 5
Азия - Азиатский регион 4659 5
Земля - планета Солнечной системы 9703 5
Украина 7267 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2366 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6305 4
Россия - СФО - Новосибирск 3703 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1287 3
Узбекистан - Республика 1402 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 968 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2311 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2868 3
Франция - Французская Республика 7084 3
Россия - УФО - Тюменская область 902 3
Австрия - Австрийская Республика 1113 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1537 2
Арктика - Арктический регион 481 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1271 2
Россия - Сибирь 2010 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2319 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 610 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2324 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1744 2
Европа Восточная 2997 2
Сингапур - Республика 1770 2
Польша - Республика 1774 2
Нидерланды 3304 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 983 2
Россия - УФО - Челябинская область 993 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41971 72
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41673 45
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10271 41
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4924 40
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 20007 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4636 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10672 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9186 21
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2686 18
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6034 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2462 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14078 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1900 15
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2133 14
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3458 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23979 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15061 11
Страхование - Страховое дело - Insurance 5165 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6688 11
Аудит - аудиторский услуги 1898 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8282 11
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4479 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5005 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4944 10
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2456 10
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3203 10
Юриспруденция - Jurisprudence 6229 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4023 9
Аренда 2129 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3807 9
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3417 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3885 8
Экономический эффект 815 7
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1684 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1908 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation 5857 7
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1314 7
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2597 6
Энергетика - Energy - Energetically 4205 6
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 418 6
N+1 - Издание 137 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11002 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 571 2
InformationWeek 234 2
TAdviser - Центр выбора технологий 297 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 793 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 101 1
Известия ИД 467 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 100 1
91Mobiles 1696 1
Открытые системы ИД 173 1
РБК ТВ - телеканал 82 1
Intelligent Enterprise 27 1
РБК Медиа 15 1
Millennial Media 3 1
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IDC - International Data Corporation 4849 13
500 Startups 14332 12
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Forrester Research 812 5
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 262 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2124 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 327 2
Microsoft Research 129 1
Markets&Markets Research 104 1
IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker 25 1
CNews SaaS рейтинг 23 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
IDC Worldwide Quarterly Server Tracker 11 1
IHS Infonetics Research 90 1
Aberdeen Group 48 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 9 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1289 1
РАН - Российская академия наук 1801 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 207 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 575 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 62 1
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 165 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 224 1
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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