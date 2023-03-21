Индексная книга CNews*
ЦОД ТРК территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных
Публикаций - 168, упоминаний - 168
ЦОД ТРК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2729 5
|Степанов Антон 57 4
|Rivkin Mark - Ривкин Марк 17 4
|Захаров Павел 60 4
|Шамаев Андрей 6 3
|Рудычева Наталья 91 3
|Фомичев Андрей 69 3
|Стятюгин Роман 30 3
|Заединов Руслан 45 3
|Березин Максим 78 3
|Гатин Виталий 4 3
|Сысоев Александр 32 3
|Макевнин Борис 16 3
|Меденцев Константин 52 3
|Баранов Сергей 19 3
|Макаров Станислав 117 2
|Шевченко Григорий 18 2
|Козлов Михаил 167 2
|Симаков Олег 112 2
|Белов Виктор 39 2
|Скляров Дмитрий 62 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Сенаторов Михаил 42 2
|Притула Павел 33 2
|Воронков Михаил 6 2
|Бобровников Борис 102 2
|Шапошников Андрей 13 2
|Алексеенко Андрей 10 2
|Марголин Михаил 17 2
|Вахрушев Илья 7 2
|Корнилов Алексей 10 2
|Горюнов Павел 6 2
|Мелузов Андрей 15 2
|Кулигин Михаил 8 2
|Кровяков Иван 2 2
|Никифоров Николай 1172 2
|Починок Николай 11 2
|Мацкевич Дмитрий 20 2
|Буш Сергей 15 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1217306, в очереди разбора - 882951.
Создано именных указателей - 110168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.