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ФРП РФ
Фонд развитие промышленности


20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 6
29.09.2021 «Миландр» запустила собственный ЦОД в Зеленограде 2
27.09.2021 Выручка участников рейтинга увеличилась в 1,5 раза, несмотря на эпидемию и локдаун 1
16.09.2021 В России на деньги государства построен крупный завод электроники 3
15.09.2021 «Росэлектроника» увеличит выпуск «умных» счетчиков на 250 тысяч штук в год 2
14.09.2021 В России зафиксирован двукратный рост числа крупных компаний, внедряющих роботов 1
24.08.2021 «Росэлектроника» и «Эр-телеком» создадут пилотную зону с тропосферной связью в Красноярском крае 1
10.08.2021 Уцелевший со времен СССР радиозавод решил занять треть российского рынка сотовых антенн 4
21.07.2021 Минпромторг призвал ИП активнее подключаться к маркировке молочной продукции 1
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества 1
12.05.2021 Банк «Россия» внезапно перекрыл «Роснано» кредитную линию. Невозмещаемый убыток составит 1,3 миллиарда 1
29.04.2021 Программно-аппаратный комплекс Kaspersky Antidrone дополнен радиолокационной системой «ЕНОТ» 1
19.04.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП увеличит производство СВЧ-модулей для радиолокации и навигации 3
08.04.2021 Создатели легендарных российских вертолетов получили 500 миллионов на цифровизацию 8
08.04.2021 ФРП предоставил «Милю и Камову» заем на 500 млн руб. для цифровизации производства вертолетной техники 4
01.04.2021 Рынок венчурных инвестиций Москвы 2020: итоги коронакризиса и самые привлекательные отрасли 1
04.03.2021 «Росэлектроника» при поддержке ФРП расширяет производство новейшей сельхозтехники 4
29.12.2020 «Ростех» будет контролировать производственные процессы с помощью машинного зрения и слуха 2
04.12.2020 «Росэлектроника» запускает производство радиолокаторов нового поколения 2
03.12.2020 Вместо бессменного Чубайса «Роснано» возглавил соратник Чемезова 1
27.11.2020 «Росэлектроника» разработает мобильную систему управления поездами 2
19.11.2020 «Рикор» модернизировал завод в Арзамасе 2
10.11.2020 В России разработан премиальный электромобиль, способный конкурировать с Tesla. Цена 2
23.09.2020 В России создан первый в истории отечественный коммерческий электромобиль 2
17.09.2020 «Росэлектроника» совместно с ФРП запустит производство отечественных ИБП 3
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 2
31.08.2020 Мебельный холдинг «Ангстрем» внедряет отечественную MES-систему для управления «умными тележками» 3
30.07.2020 В Удмуртии запустили производство чип-конденсаторов для РЖД и «Росатома» 2
22.07.2020 ФРП снизил ставку по займам на покупку роботов до 1% годовых 5
13.07.2020 Государство выдало 250 миллионов на выпуск «железа» на «Байкалах» 2
13.07.2020 Ростех начинает производство мобильных радиолокаторов для региональных аэропортов 3
29.06.2020 БПО «Прогресс» обновило производственные линии 1
18.06.2020 «Росэлектроника» совместно и ФРП запустили отечественное производство «умных» счетчиков 6
21.05.2020 Убытки «Ангстрема» перевалили за миллиард, выручка упала в 2 раза 1
29.04.2020 Власти урезали расходы на кибербезопасность. Отечественные разработчики недополучат 10 миллиардов 1
24.03.2020 Заемщик ФРП запустил в Томске производство печатных плат для электроники 4
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП 5
03.01.2020 Власти вкладывают в кибербезопасность России 28 миллиардов, не решившись утроить эту сумму 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 15
21.11.2019 «Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников 4

Публикаций - 86, упоминаний - 225

ФРП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 16
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 6
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 5
Т-Платформы 274 5
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 208 4
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4686 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Baikal Electronics - Лаборатория электроники Байкал 3 3
Ростех - Концерн Автоматика 397 3
Микрон - Micron 365 3
Рикор Холдинг - Rikor 70 3
Академия криптографии РФ 4 3
Ростех Росэлектроника Вега - Полет ЧРЗ - Челябинский радиозавод 33 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 2
НУЦ - Национальный удостоверяющий центр 14 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
АФК Система ПАО 995 2
3753 2
Intel Corporation 4186 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 2
СМАРТС Компания 207 2
Базальт СПО 206 2
ЦКИТ АНО - Центр Компетенции по Импортозамещению в сфере ИКТ 35 2
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 2
Dassault Systemes 146 1
Сбербанк Сервис - СберСервис 54 1
ALT Linux - Альт Линукс 138 1
Biocad - Биокад 38 1
Кулон - Конденсаторный завод 1 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Ростелеком Связьинвест 699 1
Corning Inc 31 1
Data Matrix 52 1
АйТи 752 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 7 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
РВК - Российская венчурная компания 476 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 2
РКС - Российские космические системы 100 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 6 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Bayer AG - Байер 37 1
Миландр ПКК 26 1
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 20 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 20 1
Rusnano Sistema SICAR - венчурный фонд 5 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 3 1
Концерн Энергомера - Монокристалл ГК 8 1
Чип и Дип 5 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Sumitomo Group 11 1
СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 7 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Почта России ПАО 1574 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Открытие ФК 538 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
Альфа-Банк 1126 1
Tesla Motors 241 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Россети ПАО 168 1
АвтоВАЗ 119 1
Boeing 98 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 106 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 6
Правительство РФ 2206 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Президент Российской Федерации 1440 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
Федеральное собрание Российской Федерации 79 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 3
Роснано 456 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 2
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Совета министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 8 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Администрация Смоленской области 19 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Рособоронэкспорт 34 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Правительство и губернатор Челябинской области 2 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Роснанотех - Российская корпорация нанотехнологий 12 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 15 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
Союз машиностроителей России 26 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 6 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 10
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 7
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 5
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 42 4
ARM64 - Архитектура процессора 1019 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
DDR - Double data rate 1071 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 2
3D-печать 135 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 75 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 61 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
Субтехнологии 8 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 485 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 1
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
Конденсатор - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 3 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 9
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 6
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 4
МГУ ВМК ЦОД 3 3
Linux OS 4265 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 3
Microsoft Windows 10 6652 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ZETTA - City Modul 1 - электромобиль 5 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль 10 2
РСП-2СТ - Радиолокационная система точного захода на посадку 2 1
ГАЗ ГАЗель NEXT 5 1
Ростех Росэлектроника ЧРЗ Полет АОРЛ - радиолокатор 7 1
Корус ОФД 4 1
Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Ардерия ТС2 - электромобиль 2 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 183 1
Сберкорус Вет.Коннект 2 1
Linux - Debian GNU 273 1
Tesla Model S 59 1
Heidelberg Instruments MLA - Установка безмаскового совмещения и экспонирования 1 1
СКТБ РТ СП-2010 - аэродромный комплекс 3 1
Monarch - Монарх - электромобиль 10 1
SQL - Язык программирования 434 1
Apache HTTP Server 223 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Intel x86 - Архитектура процессора 992 1
Microsoft Windows 853 1
Java - Язык программирования 1178 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
Сберкорус Корус Каталог 4 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 1
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 42 1
Путин Владимир 1826 11
Петруца Роман 8 7
Комиссаров Алексей 17 6
Медведев Дмитрий 1434 4
Мантуров Денис 56 4
Касперская Наталья 197 3
Гурко Александр 129 3
Рейман Леонид 412 2
Малафеев Андрей 8 2
Апин Михаил 8 2
Евдокимов Андрей 54 2
Чубайс Анатолий 106 2
Евтушенко Олег 125 2
Щербаков Константин 3 2
Щуровский Денис 5 2
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Данцев Олег 1 1
Качалов Олег 1 1
Верник Петр 1 1
Вершков Сергей 5 1
Протасов Сергей 9 1
Калмыков Сергей 9 1
Заикин Алексей 1 1
Куликов Сергей 21 1
Покровский Иван 46 1
Тихомирова Наталья 2 1
Самвелян Карен 1 1
Вдовин Игорь 1 1
Резник Марк 1 1
Горячкина Светлана 1 1
Косенко Валентина 1 1
Тимиров Марат 6 1
Гасымова Сабина 1 1
Миронов Александр 13 1
Семенов Вадим 51 1
Карев Аркадий 12 1
Золотов Виктор 7 1
Лугов Андрей 32 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 60
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Германия - Федеративная Республика 3648 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 3
Беларусь - Белоруссия 2093 3
Россия - Миасс 19 2
Россия - Республика Мордовия 388 2
Россия - Калужская область 574 2
Китай - Тайвань 593 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Специальный административный район Гонконг 551 2
Южная Корея - Республика 1463 2
Индия - Республика 2175 2
Европа 3766 2
Россия - Тульская область 752 1
Россия - Иркутская область 546 1
Россия - Белгородская область 368 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Сыктывкар 130 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Ставрополь 273 1
Россия - Саранск 198 1
Россия - Калуга 296 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Костромская область 229 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Хабаровский край 418 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Производительность труда и поддержка занятости - Национальный проект 12 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 243 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная безопасность 5 1
Федеральный закон 211-ФЗ - О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий 4 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 4
TAdviser - Центр выбора технологий 214 4
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CrunchBase 62 1
Motor.ru - Автомобильные новости 3 1
CNews Analytics 1991 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
TAdviser ТОП-30 интеграторов промышленных роботов РФ 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 2 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦНИИ Электроника - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации 19 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
ВУ МО РФ - Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 6 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
ВЭБ.РФ Премия развития 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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