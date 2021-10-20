Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФРП РФ
Фонд развитие промышленности
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 86, упоминаний - 225
ФРП РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1826 11
|Петруца Роман 8 7
|Комиссаров Алексей 17 6
|Медведев Дмитрий 1434 4
|Мантуров Денис 56 4
|Касперская Наталья 197 3
|Гурко Александр 129 3
|Рейман Леонид 412 2
|Малафеев Андрей 8 2
|Апин Михаил 8 2
|Евдокимов Андрей 54 2
|Чубайс Анатолий 106 2
|Евтушенко Олег 125 2
|Щербаков Константин 3 2
|Щуровский Денис 5 2
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Данцев Олег 1 1
|Качалов Олег 1 1
|Верник Петр 1 1
|Вершков Сергей 5 1
|Протасов Сергей 9 1
|Калмыков Сергей 9 1
|Заикин Алексей 1 1
|Куликов Сергей 21 1
|Покровский Иван 46 1
|Тихомирова Наталья 2 1
|Самвелян Карен 1 1
|Вдовин Игорь 1 1
|Резник Марк 1 1
|Горячкина Светлана 1 1
|Косенко Валентина 1 1
|Тимиров Марат 6 1
|Гасымова Сабина 1 1
|Миронов Александр 13 1
|Семенов Вадим 51 1
|Карев Аркадий 12 1
|Золотов Виктор 7 1
|Лугов Андрей 32 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|CNews Analytics 1991 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
|TAdviser ТОП-30 интеграторов промышленных роботов РФ 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru