Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сухой
Авиационный холдинг
Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого
Публикаций - 158, упоминаний - 285
Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2401 12
|Ананьин Алексей 73 4
|Иванов Сергей 337 4
|Барболина Елена 4 4
|Львова Галина 4 4
|Климов Иван 10 2
|Бардинцев Игорь 9 2
|Рахманов Максим 47 2
|Федоров Алексей 57 2
|Минаков Артем 2 2
|Балакин Василий 13 2
|Аникин Леонид 48 2
|Буланов Константин 3 2
|Печенин Алексей 14 2
|Карбасов Дмитрий 6 2
|Изумрудов Олег 21 2
|Рогозин Дмитрий 81 2
|Папшев Андрей 4 2
|Слесаренко Марина 6 2
|Степнов Александр 2 2
|Крохин Валентин 29 2
|Клейменова Елена 3 2
|Матвеева Татьяна 83 2
|Гулевич Руслан 6 2
|Коптев Юрий 25 2
|Белоусов Олег 4 2
|Корнеев Алексей 7 2
|Гонтарев Павел 70 2
|Сушко Андрей 6 2
|Кузин Вадим 34 2
|Годунов Николай 5 2
|Гревцев Александр 31 2
|Гребенщиков Дмитрий 22 2
|Колесов Александр 20 2
|Истомин Владимир 2 2
|Кондратьев Юрий 1 1
|Лощинин Дмитрий 37 1
|Ковалев Александр 156 1
|Осипов Александр 32 1
|Марковский Роман 16 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10410 21
|TAdviser - Центр выбора технологий 225 3
|РИА Новости 712 3
|CNews - ZOOM.CNews 1317 3
|Ведомости 270 2
|Washington Profile 140 2
|SpaceDaily - Space Daily 187 2
|Bloomberg 934 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 698 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 782 1
|Россия 24 - телеканал 94 1
|Associated Press 1965 1
|Российская газета 219 1
|NEWSru.com 208 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2557 4
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1166134, в очереди разбора - 1049069.
Создано именных указателей - 53685.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru