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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Сухой
Авиационный холдинг
Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого



03.11.2021 КнААЗ внедряет цифровые технологии при создании самолетов пятого поколения 1
21.07.2021 Россия выставила на глобальный рынок полный набор своих боевых беспилотников 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 5
14.10.2020 Ученые выяснили, как появилась вода на Земле 1
15.09.2020 Создатели атомной бомбы хотят стать главным российским поставщиком САПР 1
17.07.2020 Лучшие накопительные водонагреватели для квартиры: хиты продаж 1
19.06.2020 Исследование «Инфосистемы Джет»: коронавирус ускоряет нефтяную цифровизацию 1
17.04.2020 «Лазерсервис» защитил данные с помощью Zecurion DLP 1
27.03.2020 Качественно и недорого: как развивается отечественное производство вычислительной техники 4
05.03.2020 Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта 2
13.02.2020 В «Сухом» появится платформа Mail.ru с технологиями машинного обучения, больших данных и интернета вещей 10
13.02.2020 Mail.ru Group создаст для «Сухого» цифровую платформу предиктивной аналитики 8
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 2
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 2
21.06.2019 Как выходцы из Boeing помогли «Сухому» создать «убийцу» ИТ-платформ Lufthansa и Airbus 1
17.05.2019 «Яндекс» запретил было сотрудникам летать на Sukhoi Superjet 100, но потом передумал 1
17.08.2018 Классические пылесосы. Хиты продаж первого полугодия 2018 года 1
08.12.2017 Роботы-пылесосы с функцией влажной уборки. Выбор ZOOM 3
14.09.2017 В Москве пройдет конференция «FEKO: Технологии электродинамического моделирования в электронной отрасли» 1
21.06.2017 Выручка группы «Борлас» выросла до 4,5 млрд рублей 1
23.11.2016 «КРОК» внедрила единую систему управления в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева 1
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
18.05.2016 «Техносерв» перешагнул 50-миллиардный рубеж по выручке 1
06.04.2016 Крупнейшие госкомпании и госведомства России закупили Oracle на 3,4 млрд рублей 1
23.11.2015 ОПК поставит для ВВС Китая передовую технику наземной и воздушной связи 1
04.06.2015 Александр Иванов - Под знаменем импортозамещения мы будем идти 5–7 лет 1
04.06.2015 Разработчики отечественных САПР попросили денег у Минкомсвязи 2
04.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал распределительный центр «О'Кей» в Новосибирске 1
20.01.2015 Куратор радиоэлектронной промышленности Минпромторга возглавил ОАК 1
05.12.2014 «Сухой» вместе с «Техносерв Консалтингом» закладывает основу для развития ИТ-ландшафта 7
01.12.2014 «Корус Консалтинг» автоматизировала распределительный центр «О'Кей»в Санкт-Петербурге 1
15.07.2014 «Борлас» создает систему управления проектами для компании «Сухой» 5
25.06.2014 20 лет ИТ-рынка России: как отрасль стала цивилизованной 1
05.06.2014 Российский рынок ИТ-сервисов теряет разработчиков 1
03.06.2014 Компания «Сухой» внедрила единую систему консолидированной отчетности 4
21.05.2014 Leta защитила персональные данные в «Объединенной авиастроительной корпорации» 1
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
13.03.2014 Компании авиаотрасли превращаются в цифровые фабрики 1
12.03.2014 Поставщик ИБ-решений для «Газпрома», «Русала» и «Сколково» взломан хакерами 1
12.03.2014 Первые шаги российской авиации к «цифровой фабрике» 2

Публикаций - 158, упоминаний - 285

Сухой упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5003 13
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 298 11
Oracle Corporation 5767 11
Парус 365 8
Ланит ГК 1500 7
Microsoft Corporation 20951 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7731 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1092 6
IBS - ИБС ИТ Услуги 1325 5
Leta Group 216 4
Крок 1543 4
IBM 8627 4
Siemens AG - Сименс Россия 2221 4
Leta IT-company 121 4
VK - Mail.ru Group 2806 4
SAP SE 4360 4
Ростелеком - Связьинвест 1654 3
Галактика - Корпорация 702 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 140 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3735 3
LG Electronics 3116 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7446 3
Корус Консалтинг ГК 939 3
Ростех - Ростехнологии 2293 3
Zecurion - Зекурион 150 3
Intel Corporation 10774 3
Астерос - Asteros 583 3
General Electric - Дженерал электрик 390 3
Directum - Директум 804 3
Марс ФГУП НПО 1021 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 180 2
Diasoft - Диасофт 500 2
Telegram Group 733 2
Veritas Technologies 283 2
Samsung Electronics 8919 2
Норси-Транс (НТ) 49 2
InfoWatch - Инфовотч 815 2
Т-Платформы 331 2
Docsvision - ДоксВижн 943 2
Вист Групп - Vist Group 33 2
Аэрофлот 613 14
Иркут НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация 95 13
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 126 12
Boeing 895 11
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 77 11
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 69 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 247 8
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 46 7
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 164 7
Lockheed Martin 659 6
Airbus Group 186 6
Уралкалий ПАО 80 6
Туполев ПАО 22 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод 294 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 78 5
ВТБ24 621 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 138 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1882 4
Вертолеты России 124 4
Газпром ПАО 741 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4790 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1545 3
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 245 3
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 3
Electrolux - Электролюкс Рус 153 3
Северсталь ПАО 259 3
Русагро Группа Компаний 170 3
BAE Systems 159 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 2
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 59 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 221 2
Почта России ПАО 1766 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 226 2
РСХБ - Россельхозбанк 196 2
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 2
Газпром нефть 397 2
Мосэнерго ПАО 102 2
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 169 2
Казахмыс - Kazakhmys 42 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1624 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1210 7
Рособоронэкспорт 65 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7299 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2333 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1086 3
МКС - Международная космическая станция 1381 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1474 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1097 2
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3237 2
Правительство РФ 2631 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 607 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 422 2
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1425 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 493 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1832 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2006 2
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 363 1
U.S. Navy - Военно-морские силы США 422 1
Управление делами президента Российской Федерации 45 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 53 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
Федеральное казначейство России 862 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 1
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 1
Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 5 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2723 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1872 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1943 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 592 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2001 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 1
Президент Российской Федерации 1708 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 68 2
Руссофт - Russoft 336 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 61 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12208 25
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2108 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3994 8
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 338 6
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 683 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1258 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 272 3
Безопасный город 382 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 319 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10052 3
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 281 3
ИТ-аутсорсинг 840 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 207 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2504 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12101 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1485 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 602 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 184 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2102 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1395 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1447 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 237 2
Big Data - Большие данные 1232 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 484 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 606 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 118 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 217 1
Ku-диапазон 69 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1883 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3031 1
SCRUM - Методология совместной работы 66 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 79 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 31 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 270 1
BMC - Baseboard Management Controller 75 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1803 1
Холодильник 37 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 138 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 474 13
Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 59 12
МиГ - серия фронтовых истребителей 80 7
Linux OS 7152 5
Космодром Байконур 1004 5
Infor ERP LN 173 5
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 14 4
CNES Космодром Куру - Гвианский космический центр 178 4
Microsoft Windows 10 10079 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2053 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 755 3
Kaspersky Internet Security 346 3
VK - Mail.ru Private Cloud 6 3
OpenText Documentum 342 3
1С:Бухгалтерия 476 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 385 2
Abbyy FineReader 180 2
Oracle Hyperion Planning 95 2
Siemens Teamcenter 51 2
Manhattan SCALE 31 2
РФЯЦ-ВНИИЭФ Логос САПР 6 2
Dassault Systemes - Catia 52 2
Гербарий - прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы 12 2
HP-UX - Hewlett Packard Unix 225 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 180 2
Check Point Smart-1 56 2
Lockheed Martin - F-22 Raptor - многоцелевой истребитель 57 2
Молния НПО - Буран - Многоразовый транспортный космический корабль 48 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 527 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 664 1
Ред ОС 255 1
Microsoft Skype 1873 1
Microsoft Windows XP 2205 1
Microsoft Windows 1330 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 345 1
Microsoft Office 365 786 1
Acer Predator 117 1
Microsoft Windows 7 1727 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 494 1
Путин Владимир 2401 12
Ананьин Алексей 73 4
Иванов Сергей 337 4
Барболина Елена 4 4
Львова Галина 4 4
Климов Иван 10 2
Бардинцев Игорь 9 2
Рахманов Максим 47 2
Федоров Алексей 57 2
Минаков Артем 2 2
Балакин Василий 13 2
Аникин Леонид 48 2
Буланов Константин 3 2
Печенин Алексей 14 2
Карбасов Дмитрий 6 2
Изумрудов Олег 21 2
Рогозин Дмитрий 81 2
Папшев Андрей 4 2
Слесаренко Марина 6 2
Степнов Александр 2 2
Крохин Валентин 29 2
Клейменова Елена 3 2
Матвеева Татьяна 83 2
Гулевич Руслан 6 2
Коптев Юрий 25 2
Белоусов Олег 4 2
Корнеев Алексей 7 2
Гонтарев Павел 70 2
Сушко Андрей 6 2
Кузин Вадим 34 2
Годунов Николай 5 2
Гревцев Александр 31 2
Гребенщиков Дмитрий 22 2
Колесов Александр 20 2
Истомин Владимир 2 2
Кондратьев Юрий 1 1
Лощинин Дмитрий 37 1
Ковалев Александр 156 1
Осипов Александр 32 1
Марковский Роман 16 1
Россия - Российская федерация - РФ 82012 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26547 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33826 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10837 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11998 14
Украина 5500 13
Индия - Республика 4064 12
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 85 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 9
Индонезия - Республика 771 8
Россия - Сибирь 1342 7
Россия - СФО - Новосибирск 2904 7
Германия - Федеративная Республика 7768 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11506 7
Малайзия 736 7
Луна 1132 6
Земля - планета Солнечной системы 6385 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11530 6
Италия - Итальянская Республика 2814 5
Франция - Французская Республика 4917 5
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 5
Нидерланды 1986 5
Испания - Королевство 2509 5
Швеция - Королевство 1758 5
Монголия 247 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1437 4
Канада 2886 4
Европа 7238 4
Иран - Исламская Республика Иран 923 3
Бельгия - Королевство 847 3
Греция - Греческая Республика 630 3
США - Колумбия - Вашингтон 1074 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 986 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 768 3
Латинская Америка 1340 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9394 3
Азия - Азиатский регион 3148 3
Ирак - Республика 619 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2126 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 70 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3619 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 276 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5007 8
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1490 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4063 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2704 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 779 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2221 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 84 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 408 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1873 2
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 6 1
Русский язык 1651 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 155 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 121 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1460 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 122 1
Инсорсинг - Инхаус 22 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 338 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 64 1
ЕСН - Единый социальный налог 97 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 38 1
Великая Отечественная война 199 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 418 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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