Индексная книга CNews*
Климатическое оборудование Фильтрация воздуха HEPA High Efficiency Particulate Air High Efficiency Particulate Arrestance высокоэффективное удержание частиц Вид воздушных фильтров высокой эффективности
Публикаций - 101, упоминаний - 169
Климатическое оборудование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Dyson James - Дайсон Джеймс 28 9
|Криницкий Игорь 26 5
|Внедорожный Петр 20 3
|Головин Даниил 34 2
|Бирюков Константин 9 2
|Шарапова Мария 15 1
|Паршин Илья 8 1
|Ефимов Петр 37 1
|Дегтев Геннадий 107 1
|Прохоров Александр 101 1
|Михеев Владимир 14 1
|Измайлов Максим 9 1
|Артамонов Дмитрий 4 1
|Чижевский Александр 2 1
|Просвиряков Александр 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1609 26
|Nature 770 2
|Чудо техники 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.