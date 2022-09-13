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Климатическое оборудование Фильтрация воздуха HEPA High Efficiency Particulate Air High Efficiency Particulate Arrestance высокоэффективное удержание частиц Вид воздушных фильтров высокой эффективности



13.09.2022 Паровые пылесосы для дома: что это и как выбрать лучший 2
17.08.2022 Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей 2
29.06.2022 Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу 1
22.02.2022 В ОЭЗ «Технополис Москва» запустили в производство новое оборудование для дезинфекции медизделий 1
02.02.2022 Irbis представил «умный» робот-пылесос 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
17.12.2021 Roborock анонсировала старт продаж станции для автоматической очистки своей последней модели робота-пылесоса S7 в России 1
05.11.2021 9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM 4
24.10.2021 Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM 2
08.10.2021 Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM 1
29.09.2021 Лучшие беспроводные пылесосы: выбор ZOOM 1
06.09.2021 Обзор Roborock S7: робот-пылесос с инновационной системой влажной уборки 1
16.08.2021 Как выбрать кондиционер для квартиры: советы ZOOM 1
05.08.2021 Лучшие роботы-пылесосы с функцией влажной уборки: выбор ZOOM 1
02.07.2021 Обзор робота-пылесоса 360 C50-1: бюджетная модель с высокой мощностью 1
01.07.2021 Обзор вертикального беспроводного пылесоса Jimmy JV51 1
20.04.2021 diHouse начала поставки вертикальных пылесосов Jimmy 1
05.04.2021 Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать? 2
24.03.2021 Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж 4
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM 4
15.03.2021 Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR 1
26.02.2021 Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов 1
15.01.2021 Лучшие вертикальные пылесосы до 25 000 рублей: выбор ZOOM 1
24.12.2020 diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy 2
05.11.2020 LG начинает глобальные продажи носимого очистителя воздуха LG PuriCare 1
17.09.2020 Спасут ли очистители воздуха от коронавируса? 1
29.07.2020 Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение 1
10.07.2020 Обзор Eufy RoboVac G10 Hybrid: простой и надежный робот-пылесос 1
28.04.2020 8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить 4
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM 2
09.01.2020 Лучшие компактные пылесосы: выбор ZOOM 1
14.11.2019 Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360 1
25.10.2019 Новая сушилка для рук Dyson - 10 секунд тишины 1
30.09.2019 Лучшие вертикальные пылесосы: выбор ZOOM 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
12.07.2019 Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос 1
23.05.2019 Лучшие устройства для борьбы с аллергией: очистители воздуха, увлажнители и мобильные ингаляторы 1
22.04.2019 Всей мощью против пыли 1
17.04.2019 Беспроводные вертикальные пылесосы: 10 лучших моделей 1
15.10.2018 Обзор пылесоса Redmond RV-UR360 1

Публикаций - 101, упоминаний - 169

Климатическое оборудование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9333 33
LG Electronics 3372 30
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 20
Xiaomi 1095 17
Philips 1960 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 12
Элемент ГК - Elementec 1523 11
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 336 11
Redmond - Инновационные решения 88 8
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 5
Xiaomi Jimmy 15 3
Amazon - iRobot 44 3
DeLonghi 28 3
Yandex - Яндекс 5015 3
РТИ Микрон - Micron 851 3
Ланит - diHouse - Дихаус 53 2
Siemens AG - Siemens Group 2311 2
Toshiba Corporation 2830 2
Fujitsu General 9 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Apple Inc 10683 2
ХайТэк - Hi-Tech 101 1
Xiaomi Viomi 5 1
IBS Platformix - СИЛА 262 1
AMD - Advanced Micro Devices 3661 1
Sanyo Electric 333 1
Daewoo Electronics 42 1
Vitek - Голдер Электроникс 38 1
Xiaomi Roborock - Beijing Roborock Technology 1 1
Mitsubishi Electric 303 1
Ланит - Treolan - Треолан 108 1
Hitachi - Хитачи 1421 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 1
Ростех - Автоматика Концерн 1008 1
Supra 32 1
Haier 94 1
HiPER - High Perfomance 31 1
Google LLC 10352 1
Sharp Corporation 1024 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 24
Dyson 100 18
Electrolux - Электролюкс Рус 177 15
Miele - Миле 120 11
Kärcher 34 9
Groupe SEB - Rowenta 30 4
Daikin 44 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 3
Mitsubishi Heavy Industries 30 2
Gaggenau 32 2
Smeg 14 2
Whirlpool 72 2
Swarovski AG 69 2
Hansa - Ханса 85 2
Honda Motor Company 222 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 34 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 482 1
Black & Decker 16 1
UMA - United Music Agency 32 1
Groupe SEB - Tefal 76 1
Beko 54 1
Walt Disney - 20th Century Fox 76 1
Daewoo 86 1
Universal Pictures 55 1
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 106 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 85 1
Warner Bros. International Television Distribution 265 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 32 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое 84 1
Volvo Cars 243 1
Виктория - Сеть супермаркетов 145 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
IKEA - ИКЕА 124 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 27 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 101 1
Gorenje 72 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 341 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 70 1
Пылесос - Vacuum cleaner 250 51
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 18
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 12
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 4203 10
Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier 48 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 8
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 395 7
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 336 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 7
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 360 6
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4476 5
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 604 5
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 91 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 487 4
БТиЭ - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 62 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 2
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 2
Холодильники широкие - Side-by-Side - French Door и многокамерные 34 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 2
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 525 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 2
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 3477 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 2
Электротехника - инвертор 16 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 322 2
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets -Air conditioners - Air conditioning systems 181 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 1
Microsoft Windows 2000 2856 11
Philips FC - серия пылесосов 8 6
Xiaomi Mi Home 34 6
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 40 5
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 307 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 4
Xiaomi Jimmy JV - серия пылесосов 3 3
Philips AC - серия воздухоочистителей 4 3
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 3
iClebo Omega - робот-пылесос 4 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Groupe SEB - Rowenta RO Silence Force 4 2
Samsung POWERStick Jet - беспроводной пылесос 2 2
Dyson Air Multiplier 9 2
Google Android 11959 2
Apple iOS 6422 2
LG Kompressor Follow Me 10 2
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 3 2
1С-Рарус РестАрт 17 2
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 1
LG SmartThinQ 14 1
Samsung Quantum Processor 8 1
Groupe SEB - Moulinex Super Trio 1 1
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 1
NASA MSL - Curiosity - Кьюриосити - марсоход 71 1
Polaris PVCR 6 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston High Definition 1 1
Samsung RL - серия холодильников 15 1
Philips Triathlon 2 1
Xiaomi Jimmy Floorhead Load Sensing 2 1
Xiaomi Jimmy H - серия пылесосов 2 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 233 1
Посудомойки 47 1
DeLonghi WF 1 1
Anker Eufy 5 1
Ланит - Treolan Irbis Home 2 1
Samsung Space Max 7 1
Polaris IQ Home 9 1
Vestfost VGD - холодильник 1 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 28 9
Криницкий Игорь 26 5
Внедорожный Петр 20 3
Головин Даниил 34 2
Бирюков Константин 9 2
Шарапова Мария 15 1
Паршин Илья 8 1
Ефимов Петр 37 1
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Просвиряков Александр 2 1
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Германия - Федеративная Республика 8903 12
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 2
Европа Западная 1329 2
Таиланд - Королевство 671 2
Нидерланды 2197 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 2
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 67 1
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Азия - Азиатский регион 3803 1
Луна - спутник Земли 1184 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 1
Монако Княжество 98 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Словения - Республика 201 1
Африка - Сахара - пустыня 228 1
Дания - Королевство 900 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 1
Сингапур - Республика 1574 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 148 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 1
Испания - Королевство 2917 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 1298 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 7
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 5
Ergonomics - Эргономика 840 4
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 2
Витамины - Vitamins 0 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 0 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
Первая Мировая война - WWI - World War I 52 1
Градус Цельсия 239 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 372 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 158 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
CNews - ZOOM.CNews 1609 26
Nature 770 2
Чудо техники 54 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 306 5
Red Dot Design Award 50 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
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