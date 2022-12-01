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01.12.2022 Caviar создал коллекцию зодиакальных iPhone 14 Pro в сотрудничестве с астрологом 1
25.11.2022 МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка 1
22.11.2022 В России появятся десятки новых классов отечественного ПО 1
06.10.2022 В двух рыболовецких селах Хабаровского края впервые появился 4G 1
05.10.2022 Ко Дню учителя «Сбер» запустил раздел с ответами на вопросы из школьной программы 1
09.08.2022 TSMC уничтожила передовую технологию из-за страха перед Intel и Samsung 1
17.02.2022 Техника для рыбаков: лучшие гаджеты для зимней и летней рыбалки 1
20.01.2022 Российских владельцев кошек и собак обяжут их промаркировать, в том числе чипами 1
12.01.2022 Полезные функции современных холодильников, за которые стоит платить 1
08.12.2021 Caviar создал коллекционный Huawei P50 Pro к китайскому Новому Году 1
01.12.2021 «Яндекс.лавка» поможет быстрее выбрать товары с нужными ингредиентами 1
18.11.2021 2 тысячи роботов ABB помогут с производством биоразлагаемой упаковки 1
05.07.2021 Большие холодильники до 40 000 рублей: хиты продаж 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 1
19.05.2021 Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах 1
11.05.2021 Рыбоводческая компания «Остров Аквакультура» выращивает больше форели с помощью «1С:ERP» 1
09.04.2021 Какой гриль купить для дачи: газовый, электрический или угольный 1
29.03.2021 Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM 1
15.02.2021 «Эвотор» запустила продуктовый индекс на данных онлайн-касс 1
11.02.2021 Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов 1
01.02.2021 В «Яндекс.Лавке» появилась детская готовая еда 1
31.01.2021 Что такое нейроморфные вычисления? 1
02.12.2020 Какую варочную панель лучше выбрать: сравниваем варианты 1
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм 1
09.11.2020 В России протестирована система температурного контроля при грузоперевозках 1
03.11.2020 «Магнит» с помощью VR-обучения планирует повысить лояльность покупателей и увеличить средний чек 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 1
06.10.2020 Архивируем урожай: лучшие дегидраторы и электросушилки 1
12.06.2020 Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM 1
27.04.2020 Максим Наумкин, Compo -

Компании с платформенным подходом растут гораздо быстрее рынка

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21.04.2020 B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов 1
20.04.2020 Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили 1
24.03.2020 Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты 1
05.03.2020 Что подарить на 8 марта: 7 гаджетов для женщин 1
25.02.2020 Huawei представила складной смартфон Huawei Mate Xs. Цена 1
12.02.2020 Выпускники акселератора Сбербанка и 500 Startups привлекли дополнительные инвестиции 1
11.10.2019 Зачем российские космонавты выращивают мясо в космосе 1
10.10.2019 Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей 1
18.06.2019 Фонд Acronis Foundation открыл школу в Нуэво-Чимботе, Перу 1
18.06.2019 Оборудование «Росэлектроники» увеличит срок хранения продуктов в 2-3 раза 1

Публикаций - 313, упоминаний - 324
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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