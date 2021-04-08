на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Braun
Braun упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Philips 1573 38
|Bosch - БСХ бытовые приборы 272 16
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 13
|Zoom Int - Zoom Video Communications 883 11
|JVC Kenwood 331 9
|Siemens AG - Сименс Россия 2126 6
|Samsung Electronics 8414 3
|Supra 24 3
|Xiaomi 916 2
|Redmond - Инновационные решения 50 2
|Ситилинк - Citilink 209 2
|LG Electronics 2887 2
|Позитроника - интернет-магазин электроники 61 1
|Rolsen Electronics 73 1
|Sony Ericsson 975 1
|Apple Inc - Эппл Рус 9577 1
|Meta - Facebook 3992 1
|Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
|Titanium 48 1
|PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
|BBK Electronics 223 1
|Merlion - Мерлион 334 1
|ОФД-Я - Ярус 18 1
|Ситроникс - Sitronics 768 1
|ХайТэк - Hi-Tech 69 1
|Nokia Corporation 5016 1
|HP Inc. 4856 1
|Sony 5127 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Сергеев Дмитрий 57 1
|Варламов Кирилл 34 1
|Сатановская Ольга 4 1
|Ашманов Игорь 35 1
|БТиЭ - Бытовая техника и электроника 78 3
|Дед Мороз 131 2
|Русский язык 1413 2
|КПД - Коэффициент полезного действия 83 1
|Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
|Fashion industry - Индустрия моды 27 1
|CNews - ZOOM.CNews 1284 12
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru