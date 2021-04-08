Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 48922
ИКТ 4865
Организации 3240
Ведомства 1153
Ассоциации 339
Технологии 2080
Системы 11296
Персоны 15681
Местоположение 1001
Статьи 677
Пресса 514
ИАА 414
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 645
Мероприятия 574

Braun



08.04.2021 Лучшие машинки для стрижки: выбор ZOOM 1
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 1
24.02.2021 Как выбрать хорошую электробритву: советы ZOOM 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 1
03.08.2020 ФРИИ увеличил свою долю в финтех-компании PimPay до 15% 1
13.04.2020 Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос 2
11.02.2019 Лучшие электробритвы 2019 года: хиты продаж 2
19.12.2018 Новогодние подарки для поклонников здорового образа жизни: выбор ZOOM 1
07.04.2017 «Метахаус» стал резидентом «Сколково» 1
28.02.2014 Женское счастье — был бы блендер рядом. Подарки на 8 марта от ZOOM.CNews 3
12.07.2013 Сбрейте это немедленно: ZOOM.CNews выбрал лучшие электробритвы 2
15.02.2013 Подарочный ответ. ZOOM.CNews выбирает подарки к 23 февраля 4
21.12.2012 Жизнь после конца света. Бытовая техника в подарок на Новый год 2
16.03.2012 Готовимся к лету! Лучшие приборы для красоты и здоровья. Выбор ZOOM 2
02.03.2012 Дамский угодник. ZOOM.CNews выбирает подарки на 8 Марта 1
10.06.2011 Тест-дуэль лучших электробритв на планете: Panasonic против Braun 2
03.03.2011 Женское счастье. Подарки к 8 марта. Версия ZOOM.CNews 2
21.02.2011 Осторожно! Лучшие подарки по версии ZOOM.CNews на 23 февраля 1
20.12.2010 Новогодний выбор ZOOM: лучшие подарки для мужчин 1
04.08.2010 Лучшие соковыжималки: выбор ZOOM 4
03.03.2010 Подарки на 8 марта: от блендера до мультистайлера 2
06.12.2009 Выбор ZOOM: лучшие электробритвы премиум-класса 1
02.12.2009 Merlion начала торговать сотовыми телефонами и домашней техникой 1
22.08.2008 Выбор ZOOM: парогладильные системы 2
18.08.2008 Подошвы утюгов: обзор и правила выбора 3
28.04.2008 Эпилятор Philips Satinelle: «ласковый убийца» 1
07.04.2008 Выбор фена: встречают по прическе 2
04.04.2008 Хиты продаж: электробритвы 3
04.03.2008 Электроблинницы: вековые традиции на современный лад 1
29.02.2008 Vitek подвел итоги 2007 года в России 1
23.01.2008 Эпиляторы: с болью покончено! 1
14.01.2008 Купи мне блендер, милый! 1
14.01.2008 Подарки близким: рекомендации лучших Дедов Морозов 1
17.12.2007 Завтрак по-европейски 2
06.12.2007 Парогладильные системы: больше, чем утюг 1
05.12.2007 Хиты продаж: кофеварки 1
04.12.2007 Хиты продаж: электробритвы 1
09.11.2007 Электробритва Panasonic ES 8249: первый тест прибора в России 2
02.11.2007 Новая серия электробритв Panasonic: ожидания сбылись 1
02.11.2007 Бытовая техника: сделано в России 1

Публикаций - 55, упоминаний - 88

Braun упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Philips 1573 38
Bosch - БСХ бытовые приборы 272 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 883 11
JVC Kenwood 331 9
Siemens AG - Сименс Россия 2126 6
Samsung Electronics 8414 3
Supra 24 3
Xiaomi 916 2
Redmond - Инновационные решения 50 2
Ситилинк - Citilink 209 2
LG Electronics 2887 2
Позитроника - интернет-магазин электроники 61 1
Rolsen Electronics 73 1
Sony Ericsson 975 1
Apple Inc - Эппл Рус 9577 1
Meta - Facebook 3992 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
Titanium 48 1
PIM Solutions - PimPay - ПИМ - Помощь Интернет-Магазинам 8 1
BBK Electronics 223 1
Merlion - Мерлион 334 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Ситроникс - Sitronics 768 1
ХайТэк - Hi-Tech 69 1
Nokia Corporation 5016 1
HP Inc. 4856 1
Sony 5127 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1502 3
Procter&Gamble - P&G 189 2
Miele 105 2
Electrolux - Электролюкс Рус 136 2
Техносила 218 2
Сухой - Авиационный холдинг 87 2
Dyson 64 2
Hansa - Ханса 68 2
Почта России ПАО 1752 2
Finn Flare 23 1
Nespresso 16 1
Whirlpool KitchenAid 18 1
Puma - Пума 30 1
CMGI 124 1
Porsche Design GmbH 13 1
Calzedonia Group 3 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 153 1
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 1
Decathlon - Декатлон 26 1
Boxberry - российская служба доставки 20 1
Nike 137 1
Комус 35 1
Candy Group - Канди 57 1
Fix Price - Сеть магазинов 24 1
Эксмо-АСТ - издательство 55 1
Yves Rocher - Ив Роше 31 1
PickPoint - Сеть постаматов 35 1
СберЛогистика 42 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 155 1
AliExpress Tmall 55 1
Банк Зенит 163 1
Lamoda 87 1
Pony Express 58 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 54 1
AliExpress 281 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 261 2
Пентагон - Министерство обороны США 786 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1785 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 77 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 466 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3257 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 2
Пылесос - Vacuum cleaner 98 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 462 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5609 1
Умные платформы 534 1
USB Type-C - USB-C 916 1
e-Commerce - Электронная коммерция 365 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 556 1
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 161 1
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 48 1
Power Bank - Электрический аккумулятор - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 229 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 2944 1
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 36 6
Philips S - серия электробритв 5 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Bosch AxxencePersonal Analysis PPW - Microsoft Analysis Services 2 2
Huawei Honor Band - Фитнес-трекер 30 1
Huawei TruSleep 7 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 360 1
Qt Framework - Фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 82 1
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 1
Philips PT - серия электробритв 1 1
Philips QC - машинка для стрижки волос 1 1
Philips MG - серия триммеров 1 1
Philips HC - машинка для стрижки 2 1
LG PuriCare - маска-очиститель воздуха 3 1
Xiaomi Mi Fit 11 1
Philips VisaPure - Прибор для очищения кожи 1 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Сергеев Дмитрий 57 1
Варламов Кирилл 34 1
Сатановская Ольга 4 1
Ашманов Игорь 35 1
Россия - Российская федерация - РФ 76899 27
Япония 6710 8
Германия - Федеративная Республика 6787 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 5
Европа 6508 5
Италия - Итальянская Республика 2440 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 4
Франция - Французская Республика 4080 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 694 2
Нидерланды 1714 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 2
Италия - Милан 88 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 43 1
Япония - Осака 90 1
Европа Северная - Скандинавия 415 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 961 1
Египет - Арабская Республика 523 1
Италия - Рим 116 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 421 1
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 142 1
Германия - Берлин 504 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 784 1
Северная Америка 2355 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 773 1
Испания - Королевство 2238 1
Украина 5174 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11753 1
Австрия - Вена 106 1
Бразилия - Федеративная Республика 1720 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 757 1
Венгрия 554 1
Африка - Африканский регион 2326 1
Израиль 1293 1
Прибалтика - Балтия 1177 1
Южная Америка 564 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1676 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1373 1
Беларусь - Белоруссия 2952 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 78 3
Дед Мороз 131 2
Русский язык 1413 2
КПД - Коэффициент полезного действия 83 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Fashion industry - Индустрия моды 27 1
CNews - ZOOM.CNews 1284 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 324 1
Data Insight - Исследовательское агентство 73 1
GfK Rus - ГФК-Русь 168 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 145 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 1
Международный женский день - 8 марта 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Philips OLED 806 с подсветкой Ambilight

Обзор электронной книги ONYX BOOX Faust 4

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Flip3: технологичный предмет роскоши

Показать еще

Наука

Космические путешествия не безобидны: у космонавтов нашли повреждения мозга

Доказано: древний город мог разрушить космический взрыв — это соответствует библейским рассказам

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021