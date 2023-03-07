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БТиЭ Гаджеты кухонные Гаджеты кулинарные Кухонные планшеты Кухонные комбайны Kitchen Gadgets Cooking Gadgets Kitchen Tablets

БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets

 

«Долой кухонное рабство!» Плакат о возможном скором улучшении качества быта советских людей. Шегаль Г., 1931 год. «Долой кухонное рабство!» Плакат о возможном скором улучшении качества быта советских людей. Шегаль Г., 1931 год.
«Долой кухонное рабство!» Плакат о возможном скором улучшении качества быта советских людей. Шегаль Г., 1931 год.


07.03.2023 Wildberries: продажи кухонных комбайнов взлетели на 202%, смартфонов – на 244% накануне 8 марта

налитики платформы, перед праздником резко вырос на сковородки – в феврале 2023 г. он увеличился на 102% год к году, на наборы кастрюль – на 83%. Мясорубки стали популярнее на 118%, миксеры – на 86%, кухонные машины – на 202%. Хитом этого сезона стали медленноварки – спрос на них взлетел на 496%. Продажи электросамоваров выросли на 152%. Среди популярных подарков к Международному женскому д
08.12.2022 Hyundai представил новинки бытовой техники на международной выставке

анив все ее полезные свойства. Покупка хорошего аэрогриля поможет заменить на кухне сразу несколько кухонных приборов: гриль, аэрофритюрницу и духовку. Относительно новый тренд на российском ры
27.08.2021 Как разместить телевизор и планшет на кухне, чтобы всем было удобно

ым столом, стоящим у барной стойки или занимающимся приготовлением пищи? Разберемся, как разместить на кухне телевизор или планшет, чтобы всем было удобно. В одной из статей мы уже рассматривал
15.01.2020 Самая бесполезная техника для кухни, которую не стоит покупать

тех приборах, которые кажутся нам просто необходимыми поначалу, а по факту просто занимают место на кухонных полках и активно используются только первое время после покупки. И нет, дело чаще вс
27.03.2019 7 кухонных приборов для правильного питания. Выбор ZOOM

ое легко очищается буквально при помощи пары движений и является более гигиеничным, чем металл. [pagebreak]Умная мультиварка REDMOND SkyCooker M223S Мультиварка уже давно стала незаменимым помощником на кухне для многих, но для тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, она может оказаться максимально полезной. Ведь в мультиварке можно готовить практически любые блюда от супов до запеканок,
05.03.2019 7 кухонных приборов, облегчающих быт: выбор Zoom

Electrolux SenseBoil IPE6452KF уменьшит нагрев конфорки, когда вода закипит, и включит встроенную вытяжку Еще одна особенность этой панели — наличие встроенной вытяжки. Во-первых, это экономит место на кухне: можно больше не подбирать вытяжку, вписывающуюся в интерьер. Во-вторых, вытяжка включается самостоятельно — за это отвечает система Hob2Hood. Она же регулирует мощность вращения венти
12.11.2018 Нужен ли телевизор на кухне и как выбрать идеальный вариант?

Место установки телевизора на кухне Очень многое зависит от того, куда будет установлен ТВ. Если во время ремонта вы заранее просчитали, что «вот тут будет стоять телевизор», то все замечательно и проблем почти нет. Поче
22.08.2018 Кухонная техника для заготовок. Выбор ZOOM

т резать, шинковать, натирать, пюрировать и измельчать всевозможными способами. Идеальный вариант — кухонный комбайн, но лучше выбирать тот, который справится и с овощами, и с фруктами, и при э
10.08.2018 Лучшие стационарные кухонные комбайны. Выбор ZOOM

нных товаров, электроники, бытовой и кухонной техники. В настоящее время Bosch предлагает множество кухонных комбайнов в ценовом диапазоне от 10 до 75 тысяч рублей. Они разделены на три серии в
06.04.2018 Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM

своей многофункциональности и при этом доступной цены. Этот прибор может заменить множество других кухонных гаджетов: вафельницу, бутербродницу, духовку, сковороду и даже гриль. Всё зависит от
02.01.2018 10 лучших устройств для кухни: Выбор ZOOM

UM 59M55 Кухонный комбайн — устройство, цена которого полностью себя оправдывает: покупка отдельных кухонных гаджетов обычно выходит дороже. В случае с Bosch MUM 59M55 этот принцип точно работа
01.08.2017 Кухонные губки – уникальный инкубатор для патогенов

Исследование множества образцов кухонных губок показало наличие в них высокой концентрации опасных бактерий, которые могут вы
30.04.2015 ZOOM рекомендует: умные кухонные гаджеты на все случаи жизни

комбайну можно докупить дополнительные насадки, расширяющие его функциональность. В частности, для кухонных машин серии Cooking Chef у компании Kenwood доступны модули: мясорубка, соковыжималк
08.08.2011 Ядерный реактор на кухне: хобби обернулось арестом

Ричард Хэндл, 31-летний гражданин Швеции, был арестован после того, как выяснилось, что он собирается осуществить у себя на кухне реакцию ядерного распада и для этой цели держал у себя дома радиоактивные материалы – уран, радий и америций. Хэндл утверждает, что это было всего лишь хобби, и он узнал, что оно незак
07.04.2011 Выбор ZOOM: кухонные вытяжки с выходом в Интернет и не только

ии) и 53 дБ ( в режиме отвода) Miele DA 7000 – опознанные «летающие» объекты Если увидите у кого-то на кухне летающую тарелку — не удивляйтесь. Это не галлюцинации. Навесная вытяжка Miele DA 70
12.11.2010 Практичный кухонный комбайн от Moulinex

чаши фиксируются на замках, которые было трудно открывать и закрывать). Производитель позиционирует кухонный комбайн Masterchef 3000 как универсальное устройство для приготовления пищи. Эффекти
23.07.2010 Встраиваемая техника: "невидимки" на кухне

под столешницу. Особенность первого типа – наличие выемки для плинтуса, возможность навесить дверь кухонного гарнитура, а также отсутствие верхней панели (она не нужна, ведь машина будет полно
23.12.2009 Подарок для дамы на НГ: свобода от кухонного рабства

ый можно использовать для быстрой уборки какого-нибудь неожиданно, случайно появившегося мусора. Dyson DC31 - маленький поборник чистоты. Продается по цене 11-12 тыс. рублей Особенно хорош Dyson DC31 на кухне. Представьте себе, что вы случайно рассыпали крупу, муку или сахар. Причем часть рассыпалась на столе, другая – на полу. Что делать? Тащить «обычный» пылесос на кухню, собирать его, ес
20.11.2009 Кухонные весы как док-станция для iPod

В Сети появились изображения очередного своеобразного аксессуара для плееров iPod. Это док-станция в виде кухонных весов, созданная немецкой компанией ADE. Новинка под названием Rihanna имеет ЖК-экран и динамик на 2 Вт, который располагается под стеклянной поверхностью в весах. Стоимость подобного

22.07.2008 Кухонные вытяжки: гид покупателя

0 дБ. Виды вытяжек Многообразие форм жизни — удивительно. Многообразие вытяжек, конечно (к счастью!), не столь велико. Однако они отличаются друг от друга, хоть и служат одной и той же цели — очистке кухонного воздуха. Выделяют три основных вида вытяжек: навесные, встраиваемые и островные. Лучшие, по мнению экспертов ZOOM. CNews, модели каждого типа представлены здесь, здесь и здесь. К перв
10.07.2008 Кухонные комбайны: популярные модели лета

оторые облегчают непосредственно управление комбайном. Причем в острой конкурентной борьбе (а рынок кухонных комбайнов явно перегрет) каждый производитель старается предложить что-то свое.


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