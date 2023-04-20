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Сельское хозяйство Животноводство Animal husbandry Мясная промышленность

Сельское хозяйство - Животноводство - Animal husbandry - Мясная промышленность

Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930) Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930)
Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930)


20.04.2023 ИИ-платформа резидента «Сколково» на 20% повысила скорость работы отдела кадров 1
18.04.2023 Михаил Свинцицкий, Лига Цифровой Экономики: Налоговый мониторинг — режим полной открытости 1
07.04.2023 «Мегафон» расширил покрытие 4G в сельскохозяйственном районе Якутии 1
17.03.2023 Softline помогла компании «Щёлково агрохим» повысить производительность ИТ-инфраструктуры 1
14.03.2023 Группа «Черкизово» автоматизировала работу своих мерчандайзеров 1
13.03.2023 Softline разработала дорожную карту миграции на импортонезависимое ПО для Trouw Nutrition Russia 1
10.03.2023 Исследование «Сбера»: ИТ-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса 1
18.11.2022 Группа «Черкизово» свернула базы 1С с помощью «1С-ИжТиСи» 1
14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su» 1
28.10.2022 GoodsForecast и «Крок» повысили эффективность крупного сельскохозяйственного холдинга 1
10.10.2022 RFID считыватели Chainway используются для учета поголовья оленей на Ямале 1
14.09.2022 «Ростелеком» и «Агротек» будут совместно развивать цифровые технологии в АПК 1
12.08.2022 Сельское хозяйство переходит на «цифру»: последние разработки в сфере агро-IT представят на Kazan Digital Week-2022 1
02.08.2022 «Мегафон» запустил LTE в селах Олёкминского района на юго-западе Якутии 1
21.07.2022 Российских скотоводов принуждают оплатить импортозамещение ПО, но отказаться от прав на софт 1
06.07.2022 «Дамате» внедрила математическое моделирование в продажи продукции 1
30.06.2022 Интернет-магазин «Окраина» внедрил динамические маршруты в доставке 1
22.06.2022 В агрохолдинге «Степь» появится центр управления полетами агродронов 1
16.05.2022 Владимир Ефимов: еще три московские компании нашли партнеров с помощью сервиса подбора альтернативных поставщиков 1
02.02.2022 Антон Плетнев, «Черкизово»: Внедрение ИБ-решений в ритейле напрямую ведет к снижению ущерба от кибератак 1
17.01.2022 «Сберкорус» завершил перевод «Мираторга» на электронный обмен данными с оптовыми покупателями 1
23.11.2021 «Сберкорус» завершил перевод группы «Черкизово» на электронный документооборот 1
04.10.2021 РТКОММ обеспечил спутниковым интернетом 94% районов Якутии 1
22.09.2021 Cloud4Y предоставил IaaS-инфраструктуру «Голденмит» 1
16.08.2021 Пользователи приложений Сбербанка смогут заказывать товары голосом 1
17.06.2021 «Гэндальф» автоматизировала работу крупного хлебокомбината на базе «1С» 1
17.06.2021 «Корус консалтинг» оптимизировал цепочки поставок в группе «Черкизово» 2
08.06.2021 «Яндекс.лавка» запустилась на Урале 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал» 1
17.02.2021 «Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области 1
25.01.2021 Как искусственный интеллект будут внедрять в здравоохранении, транспорте и сельском хозяйстве 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
18.11.2020 В Оренбургской области убрали урожай беспилотным комбайном на снегу 1
30.10.2020 «Магнит» тестирует технологию против просрочки и списаний 1
14.04.2020 Максим Селиванов, «Силтэк» -

Популярность RFID-меток в России продиктована необходимостью тотальной маркировки

 1
23.09.2019 «Клёкнер Пентапласт Рус» перешла на Microsoft Dynamics AX 1
10.09.2019 Зачем нужен 5G? Преимущества сетей нового поколения 1
08.07.2019 «СБклауд» и «Сервионика» начали акцию по выкупу серверов у заказчиков 1
05.07.2019 «Ростелеком» завершил проект по устранению цифрового неравенства в Северной Осетии 1

Публикаций - 169, упоминаний - 178

Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7114 14
1С-ИжТиСи 6427 13
SAP SE 4942 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10189 5
Softline - Софтлайн 2139 4
Yandex - Яндекс 5837 4
Крок - Croc 1721 3
Microsoft Corporation 23644 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1934 3
Прогноз 1671 2
VMware 2163 2
HP Inc. 5571 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1847 2
Корус Консалтинг ГК 1083 2
Гэндальф - Gendalf 76 2
Новые облачные технологии (НОТ) 413 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7087 2
Барс груп 520 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация 258 2
SAP CIS - САП СНГ 838 2
OpenText 198 2
Силтэк ГК 13 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 336 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1035 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1362 2
SanDisk 311 1
Галактика - Корпорация 1419 1
PayPal 650 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2974 1
Huawei 3549 1
Intel Corporation 11711 1
ДиЛеММа - СофтИнформБюро 4 1
Cisco Systems 4902 1
Siemens AG - Siemens Group 2550 1
IBM - International Business Machines Corp 9223 1
Schneider Electric 518 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 921 1
Lenovo Group 2185 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 332 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8127 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6673 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5954 3
Россети Ленэнерго 2370 3
НСПК - Национальная система платежных карт 625 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 198 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 44 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2534 2
Агротек Холдинг 6 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 91 2
РЖД - Российские железные дороги 1652 2
Газпром ПАО 1172 2
Алроса АК 139 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 66 1
Мираторг Агропромышленный Холдинг 25 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 24 1
Казань Экспо МВЦ - Международный выставочный центр 8 1
Россети МРСК Юга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга - Астраханьэнерго 33 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 1
101Hotels.com 713 1
Петелинка 4 1
Дамате - Damate 8 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 6 1
Имон Интернешнл МДО 10 1
Протек - Центр внедрений 53 1
Слата 7 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 228 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 679 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 300 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 447 1
Совкомбанк ПАО 209 1
Газпром нефть 514 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 195 1
Askona Life Group - Аскона 90 1
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 913 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 308 1
Русагро Группа Компаний 202 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 32 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 344 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18289 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2474 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2457 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9356 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 150 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1120 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3793 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2745 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1688 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1192 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3085 2
Правительство Москвы 2069 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2382 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1258 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 119 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10526 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 64 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 204 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1338 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 71 1
ФНС РФ ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 115 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 28 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 78 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 987 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 190 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 482 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края 47 1
Минсельхоз РФ Гостехнадзор - Государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 17 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 44 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 21 1
Правительство Кировской области 9 1
Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное 207 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 27 1
Судебная власть - Judicial power 2121 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54337 42
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79932 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39929 19
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11055 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5271 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26383 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12496 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17611 10
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1088 2
Microsoft Office 365 870 2
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НКТ - Р7-Офис 212 2
Google Chrome - браузер 1414 2
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 75 2
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Microsoft Windows 14576 2
Microsoft Windows 2000 12758 2
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Mozilla Firefox - браузер 1802 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 1083 1
Docker - Платформа распределённых приложений 219 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 273 1
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SQL - Structured Query Language - Язык программирования 826 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 153 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 201 1
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Apple AirPods - Наушники 108 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 111 1
Superjob 298 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2524 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 31 1
Linux OS 8391 1
Intel x86 - архитектура процессора 1626 1
Intel Security McAfee GTI - McAfee Global Threat Intelligence 4 1
Бобровников Борис 103 3
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Селиванов Максим 23 2
Грибов Владимир 30 2
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Скрябин Константин 7 2
Калинин Александр 138 2
Боровиков Игорь 103 2
Заев Андрей 1 1
Рубахин Владимир 2 1
Ткачев Сергей 3 1
Гордеев Дмитрий 7 1
Осокина Полина 25 1
Пылков Александр 1 1
Шурутов Алексей 1 1
Овчинский Владислав 81 1
Амиров Алексей 1 1
Белов Илья 1 1
Лазуков Дмитрий 1 1
Крамаренко Сергей 1 1
Цветков Сергей 13 1
Керейник Юрий 1 1
Шестаков Александр 37 1
Андреев Александр 26 1
Гришин Константин 1 1
Сафронов Павел 1 1
Субботин Евгений 1 1
Павлов Петр 2 1
Самойлов Леонид 1 1
Балыкин Сергей 1 1
Албул Андрей 1 1
Терентьев Валентин 1 1
Дрожжин Андрей 3 1
Зинченко Богдан 2 1
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Kauffman Daniel - Кауфман Даниэль 1 1
Гущин Станислав 2 1
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Мочальников Юрий 1 1
Агеев Евгений 2 1
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Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1239 2
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Америка 2159 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1202 2
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