Индексная книга CNews*
Сельское хозяйство Животноводство Animal husbandry Мясная промышленность
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Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930)
Плакат Кокорекина А. «Лицом к животноводству» (1930)
Публикаций - 169, упоминаний - 178
Сельское хозяйство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
|Бобровников Борис 103 3
|Медведев Дмитрий 1634 2
|Селиванов Максим 23 2
|Грибов Владимир 30 2
|Корнеев Сергей 83 2
|Скрябин Константин 7 2
|Калинин Александр 138 2
|Боровиков Игорь 103 2
|Заев Андрей 1 1
|Рубахин Владимир 2 1
|Ткачев Сергей 3 1
|Гордеев Дмитрий 7 1
|Осокина Полина 25 1
|Пылков Александр 1 1
|Шурутов Алексей 1 1
|Овчинский Владислав 81 1
|Амиров Алексей 1 1
|Белов Илья 1 1
|Лазуков Дмитрий 1 1
|Крамаренко Сергей 1 1
|Цветков Сергей 13 1
|Керейник Юрий 1 1
|Шестаков Александр 37 1
|Андреев Александр 26 1
|Гришин Константин 1 1
|Сафронов Павел 1 1
|Субботин Евгений 1 1
|Павлов Петр 2 1
|Самойлов Леонид 1 1
|Балыкин Сергей 1 1
|Албул Андрей 1 1
|Терентьев Валентин 1 1
|Дрожжин Андрей 3 1
|Зинченко Богдан 2 1
|Балашова Ирина 1 1
|Kauffman Daniel - Кауфман Даниэль 1 1
|Гущин Станислав 2 1
|Шитов Константин 2 1
|Мочальников Юрий 1 1
|Агеев Евгений 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228985, в очереди разбора - 867493.
Создано именных указателей - 115858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228985, в очереди разбора - 867493.
Создано именных указателей - 115858.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.