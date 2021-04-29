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Зоология Животные Птицы Birds

Зоология - Животные - Птицы - Birds

Виды птиц по клювам. Виды птиц по клювам.
Виды птиц по клювам.


29.04.2021 «Первый бит» автоматизировал 100 рабочих мест в ПК «Урал»
24.11.2020 «Ростелеком» тестирует в Тверской области систему видеоаналитики для птицеводческих хозяйств
13.08.2020 Полезный завтрак на высоте: система видеонаблюдения «Ростелекома» в Прикамье зафиксировала редкие кадры из жизни пернатых
04.06.2019 В гибели птиц в Беринговом море винят глобальное потепление
23.05.2018 Почему эволюция лишила птиц зубов?
23.05.2017 Специальный уличный свет спасает мигрирующих птиц и позволяет любоваться звездами
27.04.2016 Специалисты Ivideon установили камеру видеонаблюдения в гнезде ястреба-тетеревятника в Нижнем Новгороде
03.02.2016 «Техносерв Консалтинг» построил ИТ-систему управления кадрами и расчета зарплаты для «Белой птицы»
18.12.2015 В мобильном приложении «Зоопарк Нск» появился справочник животных и птиц
03.11.2015 «Техносерв» запустил газопоршневую электростанцию для «Белой птицы»
04.06.2015 «Техносерв Консалтинг» разработал ИТ-стратегию для агрохолдинга «Белая птица»
12.05.2015 Биологи создали кур-динозавров
12.10.2014 В обращение выходят две почтовые марки в рамках совместного выпуска Российской Федерации и КНДР «Птицы»
07.11.2013 Голуби находят дорогу по запаху
19.07.2013 Неожиданное открытие: мозг птицы похож на мозг человека
31.05.2013 Доказано: рыбацкие сети истребляют птиц
06.03.2013 Autodesk Revit Architecture помог сохранить исторический облик «Дома тропической птицы» в Калининграде
28.12.2012 Пение для птиц и музыка для человека: эмоции схожи
03.10.2012 У птиц нашлась кора головного мозга
18.06.2012 «Этерон» запустила новую систему онлайн-учета «Большая Птица»
07.06.2012 Насекомые стали мелкими, спасаясь от птиц
04.04.2012 Американские беспилотники станут маскироваться под птиц
26.01.2012 У археоптерикса были черные перья
02.09.2011 Птичий грипп возвращается в Россию
01.09.2011 "Чужой" беспилотник: в Пакистане обнаружена птица-шпион
29.07.2011 Ученые "исключили" археоптерикса из птиц
05.07.2011 Минисамолет машет крыльями как птица
23.05.2011 Птицы-алкоголики сотнями падают с неба
12.05.2011 Страх заставляет птиц подражать чужим голосам
12.05.2011 Птицы выцветают от радиации
29.04.2011 Беспилотники научатся летать по-совиному
28.04.2011 Городские птицы умнее "диких"
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ
28.03.2011 Если птицу напугать, крылья ее птенца будут длиннее
25.03.2011 Кукушки "знают", кого из птиц легче обмануть
04.03.2011 У певчих птиц в присутствии самок прорезывается голос
14.02.2011 Крылья подтверждают: птицы произошли от динозавров
25.01.2011 Заботливый муж продлевает жене молодость
19.01.2011 Воробьи используют хищных птиц для привлечения самок
14.01.2011 Цветы побуждают птиц к размножению

Публикаций - 636, упоминаний - 802

Зоология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 3
Nokia Sirocco 97 1
Яндекс.Карты и Транспорт 386 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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