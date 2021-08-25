Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Redmond
Инновационные решения


25.08.2021 МТС открывает возможность подключения к платформе умного дома производителям смарт-устройств 1
21.04.2021 «Норбит» внедрила CRM-систему Creatio в компании Redmond 3
22.03.2021 Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно? 1
01.03.2021 В 2020 году оборот Lamoda вырос на 32,3% 1
18.01.2021 Спрос на товары для «умного дома» в России вырос за год в семь раз 1
08.12.2020 AliExpress ввела единый тариф на доставку для продавцов 1
15.10.2020 Лучшие электрические обогреватели для дома: выбор ZOOM 1
14.08.2020 Умные колонки, которые говорят по-русски: выбор ZOOM 1
18.05.2020 Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж 1
22.04.2020 Mail.ru выпустила умную колонку. Цена 1
22.04.2020 Mail.ru открывает продажи умной колонки «Капсулы» с «Марусей». Цена 1
20.04.2020 Вместо шашлыков на майские: лучшие электрогрили 2
11.03.2020 «Связной» запустил магазины для любителей видеоигр «Связной Play» 1
29.01.2020 Mail.ru Group запускает умную колонку. Цена 1
18.12.2019 В магазине «Связной Plus» можно протестировать устройства для умного дома 1
18.12.2019 Самые интересные устройства 2019 года: выбор ZOOM 2
06.12.2019 Лучшие кофемашины для дома: выбор ZOOM 1
14.11.2019 Обзор вертикального беспроводного пылесоса REDMOND RV-UR360 2
29.10.2019 Испытательная лаборатория REDMOND: как это работает? 1
10.10.2019 Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей 2
08.10.2019 Лучшие мини-печи: выбор ZOOM 1
19.08.2019 Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью 2
14.08.2019 Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё! 3
26.07.2019 Обзор всех умных колонок с «Алисой» внутри 1
09.07.2019 Умные весы: хиты продаж 1
01.07.2019 «Связной | Евросеть»: продажи устройств для «умного дома» выросли на 29% 1
05.03.2019 7 кухонных приборов, облегчающих быт: выбор Zoom 2
06.02.2019 Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM 1
23.01.2019 «Связной | Евросеть»: продажи гаджетов для «умного дома» выросли на 84% 1
28.09.2018 Обзор мультиварки REDMOND SkyCooker RMC-M92S 2
23.07.2018 Лучшие беспроводные системы «умного» дома. Выбор ZOOM 1
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года 1
06.04.2018 Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM 1
28.03.2018 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1
02.01.2018 10 лучших устройств для кухни: Выбор ZOOM 1
03.11.2017 VMware объявила о намерении приобрести компанию VeloCloud Networks 1
26.04.2017 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
17.10.2016 МТС подвел итоги работы на корпоративном рынке Мордовии 1
17.10.2016 Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM 1

Публикаций - 49, упоминаний - 66

Redmond упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5730 9
Xiaomi 904 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Yandex - Яндекс 4103 5
VK - Mail.ru Group 2487 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
Hikvision - Хиквижн 30 2
Rubetek 12 2
Philips 744 2
Mubert 1 1
Google LLC 7177 1
Digma 51 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
Terrasoft - Террасофт 140 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ланит - Норбит - Norbit 203 1
Ланит ГК 1160 1
Harman Kardon 167 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
MSI - Micro-Star International 280 1
Acer Group 1376 1
Связной ГК 884 6
AliExpress 275 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
Почта России ПАО 1579 1
AliExpress Tmall 52 1
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 16 1
Puma - Пума 23 1
Finn Flare 20 1
Liebherr 38 1
Hansa - Ханса 61 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 15
Мультиварки с функцией Мультиповар 13 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 5
Пылесос - Vacuum cleaner 91 4
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 21 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 3
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 15 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 2
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 47 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 59 1
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 57 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 106 1
Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 22 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 1
Google Android 10751 11
Apple iOS 5742 8
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 24 5
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 42 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 65 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Связной Plus 2 2
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 9 2
Xiaomi Mi Fit 11 2
LG Signature - холодильник - климатический комплекс 7 2
Philips Saeco - серия кофемашин 6 2
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 2
Dyson 360 Eye - робот-пылесос 3 2
Samsung AddWash - серия стиральных машин 10 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 78 1
Samsung Motion Sync - серия пылесосов 5 1
Ланит Treolan Irbis 68 1
Ланит Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 14 1
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Huawei Mate - серия смартфонов 183 1
Philips S - серия электробритв 5 1
Philips Hue - Умные лампы и светильники 13 1
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 1
Dyson Cyclone V - серия пылесосов 15 1
Terrasoft Creatio 44 1
МТС 3G-сеть 86 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Terrasoft Creatio Service 4 1
Связной Play 1 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
KNX - коммуникационная шина для автоматизации зданий 67 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
WhatsApp Messenger 654 1
Борзилов Давид 36 4
Артамонова Анна 128 1
Клочков Алексей 25 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
Семенов Максим 20 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - Салават 18 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - Башкортостан - Стерлитамак 26 1
Россия - Благовещенск 88 1
Европа Западная 618 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Европа 3788 1
Украина 3398 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 17
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769191, в очереди разбора - 672875.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще