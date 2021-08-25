Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Redmond
Инновационные решения
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Публикаций - 49, упоминаний - 66
Redmond упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 5730 9
|Xiaomi 904 9
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
|Yandex - Яндекс 4103 5
|VK - Mail.ru Group 2487 5
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
|VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 2
|Hikvision - Хиквижн 30 2
|Rubetek 12 2
|Philips 744 2
|Mubert 1 1
|Google LLC 7177 1
|Digma 51 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 1
|Terrasoft - Террасофт 140 1
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
|Ланит - Норбит - Norbit 203 1
|Ланит ГК 1160 1
|Harman Kardon 167 1
|VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
|Bosch - БСХ бытовые приборы 244 1
|MSI - Micro-Star International 280 1
|Acer Group 1376 1
|Борзилов Давид 36 4
|Артамонова Анна 128 1
|Клочков Алексей 25 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Gelsinger Pat - Гелсингер Пэт 47 1
|Семенов Максим 20 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 17
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769191, в очереди разбора - 672875.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769191, в очереди разбора - 672875.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru